Kaip žemės ūkį paveiks karas Ukrainoje? Grūdų kainos sparčiai kyla, bet Lietuvai įžvelgia naujų galimybių

Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, vieną didžiųjų žemės ūkio produktų eksportuotojų pasaulyje, – reakcija rinkose. Kyla grūdų, kukurūzų, sojų, trąšų kainos. Ūkininkai sako brangstant pašarams didžiausias išbandymas – paukščių ir kiaulių augintojams.

Žiemą ūkio darbus pristabdžiusiems žemdirbiams galvosūkis, kaip žemės ūkį ir naują derlių paveiks Ukrainoje vykstantis karas.

„Žmonės išsigandę pilasi kurą didesniais kiekiais. Žemdirbiai sureagavo, be abejo, labai stipriai, per vieną dieną buvo vos ne mėnesio resursai išnaudoti ir kainos dėl to pakyla“, – sako Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus.

Grūdai / E. Genio/LRT nuotr.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Lietuva į Ukrainą eksportuoja produkcijos už 600 milijonų eurų. Iš Ukrainos importuoja už dvigubai didesnę sumą. Ukraina, kaip žemės ūkio maisto produktų eksportuotoja į Europos Sąjungą, – ketvirta pagal dydį, po Jungtinės Karalystės, Brazilijos ir JAV.

„Išvežame galutinius maisto produktus, pagamintus pieno produktus, alų, žuvies produktus, įsivežame daugiausia parašus, kukurūzus aliejingų, augalų išspaudas, tie produktai, kurie daugiau naudojami mėsos auginimo sektoriuje“, – teigia žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Kęstutis Navickas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pagal grūdų eksportą Ukraina – viena didžiausių pasaulyje. Kilus karui, pasaulinėse rinkose – grūdų kainų augimas. Dar savaitės pradžioje biržoje kviečių tona kainavo 270 eurų, prasidėjus karo veiksmams, šoktelėjo virš 300 eurų.

„Ukraina ir Rusija, didžiosios eksportuotojos, ir dėl užsitęsusio konflikto rinkos baiminasi, rinkos dalyviai baiminasi, kad tų šalių grūdų eksportas mažės, tai šitoje situacijoje Lietuvai atsiveria naujos galimybės, čia tokios nelinksmos galimybės, bet jos yra“, – konstatuoja Grūdų augintojų asociacijos prezidentas Aušrys Macijauskas.

„Tai dvi šalys, kurios yra labai svarbios pasaulio maisto tiekimo grandinėje ir kuriuos yra kare, tai natūralu, kad rinka reaguoja. Tai vakar labai sparčiai kilo ir kviečių kaina, ir kukurūzų kaina, ir sojos pupelių kaina“, – teigia SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

Tadas Povilauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Grūdai sudaro apie 70 procentų kiaulių auginimo savikainos. Kylant jų kainoms, augintojai sako neatlaikysiantys.

„Grūdų kaina, šiandien skambinau, jau apie 330 eurų eina kalba, tai jei kiaulininkystės sektorius skubiai negaus pagalbos, apie kurią mes čia kalbam nuo rugsėjo, tai sunku pasakyti, kuri įmonė pirma užsidarys, kuri antra, kuri trečia, bet neatlaikys“, – nedžiugiai konstatuoja Kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas.

Algis Baravykas / BNS nuotr.

Ekonomistai prognozuoja, kad brangstančios žaliavos atsispindės ir galutinių maisto produktų kainoje. Blogiausias scenarijus, jei šių metų derlius dėl gamtos sąlygų būtų prastesnis ir kitose šalyse.

„Europos Sąjungoje, JAV, Kanadoje derlius būtų labai geras, tai padėtų sušvelninti Rusijos, Ukrainos įvykių neigiamus padarinius“, – sako SEB ekonomistas T. Povilauskas.

Prasidėjus karui kilo ir trąšų kaina, kurių pagrindinė eksportuotoja – Rusija. Alternatyvių trąšų tiekėjų viliasi rasti ir Lietuvos žemdirbiai.