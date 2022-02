Po kilusio nepasitenkino dėl Matijošaičio verslo gijų Rusijoje – „Vičiūnų“ atsakas, klausimų merui žada ir opozicija

Sekmadienį prie Kauno miesto savivaldybės susirinkę kauniečiai išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad miestas nenutraukė bendradarbiavimo su Kaliningradu ir Sankt Peterburgu, be to, užkliuvo ir miesto mero Visvaldo Matijošaičio sukurto verslo veiklos Rusijoje. Tiesa, kokių žingsnių ketina imtis dėl prasidėjusių Rusijos karinių veiksmų, įmonės atstovai pirmadienį tiesiogiai neatsako ir platesnių komentarų neteikia.

„Vičiūnų grupė“ yra tarptautinė maisto pramonės bendrovė, savo produkciją tiekianti į daugiau nei 60 pasaulio rinkų, tarp jų – ir Rusijos bei Ukrainos. Kaip ir daugelis tarptautinių JAV ir Europos korporacijų valdomų maisto gamintojų, šiose rinkose dirbame su tarptautiniais mažmeninės prekybos tinklais ir turime įsipareigojimus jiems“, – sakoma įmonės išplatintame pranešime žiniakslaidai, kuriame cituojamas „Vičiūnų grupės“ generalinis direktorius Šarūnas Matijošaitis.

Jis teigia, kad dėl prasidėjusių karo veiksmų, įmonė susidūrė su veiklos sutrikimais Ukrainoje bei Rusijoje, o kai kuriose sferose, ji sustabdyta. LRT.lt pasiteiravus, kuriose sferose sustabdyta bendrovės veikla, daugiau komentarų „Vičiūnų grupė“ neteikė.

Šarūnas Matijošaitis / BNS nuotr.

„Veikla tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje šiuo metu yra apsunkinta ir kai kuriose sferose sustabdyta. Trūkinėja tiekimo grandinės, destabilizuotas valiutų kursas. Prasidėjus kariniams veiksmams, situacija yra nuolat besikeičianti, tad kasdien ją stebime ir atitinkamai priimame sprendimus“, – savo pareiškimą žiniasklaidai skelbia Šarūnas Matijošaitis, „Vičiūnų grupės“ generalinis direktorius.

Įmonės vadovas pabrėžia, kad išvystytas verslas Ukrainoje, kur yra logistikos ir prekybos įmonės bei daugiau nei 700 darbuotojų.

Įmonės vadovo teigimu, šiuo metu sekama informacija iš Ukrainos, o veikla šioje šalyje – beveik sustojusi.

„Teikiame humanitarinę pagalbą, sulaukėme prašymų iš Ukrainos humanitarinėms reikmėms teikti pervežimo paslaugas. Esame pasirūpinę mūsų darbuotojais – norinčius saugiai evakuojame. Nors Ukrainoje veikla beveik sustojusi ir žmonės nedirba, ten esantiems darbuotojams mokami atlyginimai, teikiama reikalinga pagalba“, – teigia Š. Matijošaitis.

Protestas prie Kauno miesto savivaldybės / V. Šukštos/LRT nuotr.

Anot jo, „Vičiūnų grupėje“ dirba daug ukrainiečių, o norintiems grįžti į tėvynę suteikiama pagalba. „Kaune karo pabėgėliams skiriame nemokamam apgyvendinimui visą grupės valdomą „Metropolio“ viešbutį“, – sako „Vičiūnų grupės“ generalinis direktorius.

LRT.lt primena, kad sekmadienį vakare prie Kauno miesto savivaldybės įvyko protestas, kuriame dalyvavo bent keli šimtai žmonių.

Susirinkusieji apeliavo ne tik į savivaldybės poziciją dėl bendradarbiavimo su Kaliningradu ir Sankt Peterburgu, bet ir į miesto vadovo verslo gijas Rusijoje.

Kai kuriuose plakatuose mirgėjo užuominos ir į įmones, kurios priklauso „Vičiūnų grupei“.

Protestas prie Kauno miesto savivaldybės / V. Šukštos/LRT nuotr.

Šios grupės akcininkė yra uždaroji akcinė bendrovė „VG Holding“, o pusė jos akcijų priklauso Kauno merui V. Matijošaičiui.

Be to, viešojoje erdvėje pradėjo plisti žinutės, kuriose raginama boikuoti „Vičiūnų grupei“ priklausančius restoranus, taip pat – nepirkti šios grupės įmonių produkcijos.

Sekmadienį ryte Kauno meras V. Matijošaitis atvirame laiške pranešė, kad pirmadienį šauks neeilinį Kauno miesto tarybos posėdį. Jame ketinama svarstyti klausimą dėl Kauno partnerysčių nutraukimo su Kaliningradu bei Sankt Peterburgo. LRT.lt šaltinių žiniomis, miesto tarybos opozicijos nariai ketina iškelti ir klausimą dėl „Vičiūnų grupės“ veiklos, nes Kauno taryboje yra ir įmonės vadovas Š. Matijošaitis.

Frakcija „Vardant Lietuvos“ ragina Kauno merą „neatidėliojant veikti ir nedaryti miestui gėdos“

Tarp beveik 30-ies Kauno miesto bendradarbiavimo partnerių yra ir du Rusijos miestai. Sutartys su jais anksčiau pasirašytos gavus Kauno miesto savivaldybės Tarybos pritarimą. Tačiau oficialaus miesto politikų sprendimo tas sutartis nutraukti dabar, kai tęsiasi praėjusią savaitę pradėta Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, vis dar nėra.

Atsižvelgdama į Ukrainoje vykstantį karą ir į tai, kad Kauno miestas, kad ir formaliai, tebebendradarbiauja, opozicinė Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ Kauno miesto savivaldybės taryboje kreipėsi į Kauno merą. Frakcija siūlo nedelsiant organizuoti neeilinį Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdį.

Edita Gudišauskienė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Opozicijos kreipimesi į merą pabrėžta, kad Tarybos posėdis turi vykti ne nuotoliniu būdu, bet gyvai Savivaldybės didžiojoje salėje, ir kad būtina kuo skubiau oficialiai nutraukti bendradarbiavimo sutartis su Rusijos Federacijos miestais.

„Sekmadienio vakarą prie Kauno miesto savivaldybės susirinkę miestiečiai pareiškė palaikymą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainos tautai ir tuo pačiu išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad miestas nenutraukė bendradarbiavimo su Kaliningradu ir Sankt Peterburgu. Tai – pati svariausia rekomendacija, kokia tik gali būti. Todėl raginu merą veikti, organizuoti neeilinį posėdį ir nedaryti Kaunui gėdos. Solidarizuokimės su Ukrainos žmonėmis, kovojančiais už savo, už mūsų, visos Europos ar net pasaulio laisvę. Nutraukdami bendradarbiavimo sutartis su Rusijos miestais, palaikykime ukrainiečius morališkai ir žmogiškai“, – pabrėžė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnė Edita Gudišauskienė.

Anot jos, nieko stebėtino, kad vienos įmonės pagrindu sukurta visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“ iki šiol delsė organizuoti kauniečius ir išreikšti savo poziciją Rusijos atžvilgiu, o tik apsiribojo toliau platinti kitų pilietinių organizacijų raginimus burtis ir teikti Ukrainai pagalbą.

Pasak politikės, kartu su savo lyderiu šiuo metu „Vieningas Kaunas“ yra vadovaujanti politinė jėga Kauno miesto savivaldybėje, o tarp Kauno valdančiųjų yra nemažai miesto tarybos narių, susijusių su meru bei jo šeimos verslu, kurio dalis yra ne vien Lietuvoje. Todėl, pasak E. Giudišauskienės, mero ir neskubėta pasakyti, karui prasidėjus, kad reikia nutraukti bet kokius ryšius su priešiška Ukrainai bei Europos Sąjungai valstybe.