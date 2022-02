Ar Lietuvoje brangu? Iš Olandijos ar Švedijos lietuviai gydytis vis dar vyksta į Lietuvą, bet tai lemia ne kaina

Dėl gydymo paslaugų į Lietuvą vis dar linkę grįžti ir svetur gyvenantys lietuviai, tačiau, kaip pastebi LRT.lt pašnekovės, tai lemia ne paslaugų kaina, o taikomi gydymo metodai. Dažnai girdimą frazę, kad Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos, ekspertai apskritai kritikuoja – taip tikrai nėra, už jas susimokame, mokėdami mokesčius.

Vis dėlto paklausti, ar šios paslaugos brangios, vieno ir paprasto atsakymo LRT.lt kalbinti ekspertai neturi. Jų teigimu, trumpas atsakymas būtų „ne“, tačiau ilgesnis – daug sudėtingesnis.

Žvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenis, teigia LRT.lt kalbinti ekspertai, galima daryti išvadą, kad sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje yra ne tik nebrangios, bet ir gana gerai prieinamos – jas gali gauti dauguma šalies gyventojų.

Vis dėlto, pabrėžia Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Giedrė Kvedaravičienė, vertinti pagal vieną kriterijų ir pasakyti, ar paslaugos yra pigios, negalima.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Į tai dėmesį atkreipia ir banko „Swedbank“ ekonomistė Greta Ilekytė – nors dažnai fiksuojama, kokią dalį nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) valstybės skiria sveikatos apsaugos sistemai, lėšos gali būti panaudojamos neefektyviai.

Be to, ekspertės atkreipia dėmesį, kad skirtingose šalyse sveikatos priežiūros sistemos itin skirtingos, todėl ne visada, net ir naudojantis statistiniais duomenimis, galima įvertinti tiksliai.

Pavyzdžiui, PSO duomenimis, iš visų sveikatos priežiūrai skirtų lėšų lietuviai 2019 m. beveik trečdalį – 32,3 proc. – mokėjo iš savo kišenės. Nyderlanduose šis rodiklis siekė 10,6 proc., Švedijoje – kiek mažiau nei 14 proc., o Šveicarijoje – 25,3 proc.

Tačiau, kaip pasakoja Nyderlanduose gyvenanti Elona Huijben-Puščiūtė, visi gyventojai šioje šalyje privalo įsigyti ir bazinių paslaugų draudimą, kuris vėliau padengia ir medikamentų išlaidas.

Be to, tiek Nyderlanduose, tiek Šveicarijoje ir Švedijoje, nurodo šiose šalyse gyvenančios LRT.lt pašnekovės, pirmiausia dėmesys skiriamas sveikatinimui ir ligų prevencijai, kai lietuviai daug dažniau linkę vartoti vaistus, kuriuos ir perka iš savo kišenės.

Įtakos kainai turi ir pačių pacientų įpročiai

Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė, medicinos sistemos vadybos ekspertė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje viceprezidentė G. Kvedaravičienė atkreipia dėmesį, kad, vertinant sveikatos priežiūros sistemas, bandant jas įvertinti ir palyginti, itin svarbu dėmesį kreipti į rodiklių visumą. Pavyzdžiui, vertinti vien tik tai, kokią procentinę dalį gyventojai skiria savų lėšų nuo visų sveikatos priežiūros išlaidų, nėra tikslinga.

„Tie patys procentai nuo skirtingų sumų reiškia visiškai skirtingus skaičius, o vaistai arba kažkokių paslaugų suteikimas vis tiek turi kaštus, nepriklausomai nuo šalies. Kitas dalykas, į ką labai norėtųsi atkreipti dėmesį, tai yra skirtumai, kaip yra finansuojama, sveikatos priežiūros sistema. Tos pačios draudimo sistemos – valstybinės ir privačios – yra labai skirtingos“, – sako G. Kvedaravičienė.

Anot jos, pavyzdžiui, neprivalomu sveikatos draudimu draudžiasi vos keli procentai Lietuvos gyventojai, kai kitose šalyse toks draudimas daug populiaresnis.

„Kitose valstybėse tai gali sudaryti tikrai labai ženklią dalį. Olandijoje, ikikovidiniais duomenimis, beveik 84 proc. populiacijos turi draudimus. Vadinasi, jų išlaidos, tenkančios sveikatos priežiūrai, neatsispindi per tą procentinę išraišką, kiek gyventojai moka papildomai iš savo kišenės, bet jie draudžiasi papildomais draudimais greta valstybės garantuojamos apsaugos“, – sako G. Kvedaravičienė.

Pašnekovė vis dėlto teigia, kad, atsižvelgiant į skirtingus rodiklius, Lietuvoje sveikatos priežiūros sistema yra ir pigi, ir labai brangi – gana daug paslaugų gyventojai gali gauti nepatirdami papildomų išlaidų, tačiau dėl paslaugų kokybės, laukimo laiko gyventojai kartais yra priversti naudotis privačiomis paslaugomis ir mokėti už jas.

„Kita dalis yra vaistų kompensavimas. Lietuvoje gerokai daugiau pacientams tenka mokėti patiems. Tai būtų galima vadinti viena iš dabartinės sistemos neefektyvumo pasekmių, kai surenkamo finansavimo sveikatos paslaugoms paskirstymas nėra pats efektyviausias. Dėl to gana didelė dalis sąnaudų vienose vietose neleidžia didinti kompensavimo mechanizmų“, – tvirtina G. Kvedaravičienė.

Jos teigimu, taip pat dėmesį verta atkreipti į vaistų vartojimo poreikį formuojančius faktorius. Kitaip tariant tai, kiek gyventojai yra įpratę vartoti vaistų, kaip dažnai lankytis pas gydytoją. Čia įtakos gali turėti ir kultūriniai faktoriai, ir asmeninės žmogaus savybės.

„Ne paslaptis, kad nemaža dalis vyresnio amžiaus žmonių dėl socializavimosi trūkumo, socialinių paslaugų trūkumo kreipiasi į gydytojus ir naudoja gydymo įstaigų resursus, kuriuos kuo puikiausiai galėtų skirti socialinių paslaugų teikėjai, jeigu būtų suformuotos tokios struktūros, tokios paslaugos ir tam būtų skirtas finansavimas“, – sako G. Kvedaravičienė.

„Žinant valstybinėse ligoninėse ir poliklinikose dirbančių gydytojų kompetencijų santykį su jų atlyginimu, matyt, kad mes turime gana pigią sistemą. Kad ji nėra efektyviai sudėliota tam, kad ir gydytojai galėtų uždirbti daugiau, kad pacientai galėtų greičiau gauti tas paslaugas, daugiau inovatyvesnių gydymo būdų nemokamai arba su didesnėmis kompensacijomis – tai jau yra vadybinio efektyvumo klausimas“, – apibendrina G. Kvedaravičienė.

Ji priduria, kad, norint lygiuotis į Vakarų šalis, vis dėlto svarbu imtis ne tik struktūrinių pokyčių, bet taip pat tiek gydytojams, tiek pacientams keisti įpročius ir požiūrį į ligų prevenciją, sveikatinimą ir sveiką gyvenimo būdą.

„Jeigu norime tokių efektyvių sveikatos priežiūros sistemų kaip Švedijoje, Šveicarijoje ar Olandijoje, labai daug dalykų būtina pakeisti, kad ta sistema artėtų prie tų vakarietiškų pavyzdžių, kurių mes siekiame. (...) Pigumas nėra rodiklis, kuris naudojamas vertinti, ar gera, ar bloga yra sveikatos sistema“, – sako G. Kvedaravičienė.

Pagal išlaidas nuo BVP Lietuva rikiuojasi kartu su kaimynėmis

„Swedbank“ ekonomistė Greta Ilekytė pažymi, kad 2019 m., dar prieš COVID-19 pandemiją, EBPO šalys sveikatos apsaugai išleido vidutiniškai apie 8,8 proc. nuo savo BVP.

„Preliminarūs 2020 m. duomenys rodo, kad pandemija atnešė ir reikšmingą išlaidų padidėjimą – ligoninės buvo perkrautos, medikams mokami priedai už pailgėjusias darbo valandas, teko įsigyti ir daug medikamentinių priemonių kovoje prieš virusą. Remiantis pirminiais duomenimis, EBPO šalyse, BVP dalis, skiriama sveikatai, šoktelėjo nuo 8,8 proc. 2019 m. iki beveik 10 proc. 2020 m.

Lietuva sveikatos apsaugos išleido kiek mažiau nei 8 proc. nuo viso šalies BVP 2020 m. ir eilėje rikiuojasi panašiai su Latvija, Estija bei Lenkija“, – pažymi G. Ilekytė.

Ji pabrėžia – vienam gyventojui tenkančių sveikatos priežiūros išlaidų lygis, apimantis tiek asmens, tiek gyventojų sveikatos priežiūros poreikius, ir kaip tai kinta laikui bėgant, priklauso nuo daugybės demografinių, socialinių ir ekonominių veiksnių, taip pat nuo sveikatos sistemos finansavimo ir organizacinių sąlygų.

Skaičiuojama, kad 2019 m. vidutinės vienam gyventojui skirtos sveikatos išlaidos EBPO šalyse, atsižvelgiant į perkamosios galios skirtumus, siekė daugiau nei 4 tūkst. eurų, o JAV – maždaug 10 tūkst. eurų kiekvienam piliečiui.

Lietuvoje vienam gyventojui teko kiek mažiau nei 3 tūkst. eurų išlaidų sveikatos apsaugai, iš kurių trečdalis – paties asmens lėšos. Čia G. Ilekytė pabrėžia, kad išlaidos praeitą dešimtmetį sparčiai augo – kilo algos, augo ekonomika ir kt.

„Visgi, svarbu ne tik kokia dalis BVP yra skiriama sveikatos apsaugai, ir didesnė dalis tikrai nebūtinai lemia, kad turėsime geresnę paslaugų kokybę. Pavyzdžiui, jeigu lėšos keliaus pustuščių ligoninių regionuose šildymui, gyventojams sveikatos apsaugos paslaugų kokybė vargu ar pasikeis – čia svarbu ir efektyvus lėšų panaudojimas, didinami darbuotojų atlyginimai, gerinamas paslaugų prieinamumas, optimizuojamas paslaugų tinklas“, – vardija ekonomistė.

Anot jos, remiantis EBPO duomenimis, vis dėlto galima teigti, kad Lietuva yra tarp pigiausių šalių, kur kainos nesiekia nė penktadalio EBPO šalyse esančio vidurkio.

„INVL Asset Managment“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė taip pat pabrėžia, kad Lietuvoje vyrauja viešojo sektoriaus sveikatos paslaugos, o tai lemia ir žemesnį kainų lygį.

„Lietuvoje yra vyrauja viešojo sektoriaus sveikatos paslaugos. Dėl to tas kainų lygis Lietuvoje yra žemesnis nei kitose Europos Sąjungos šalyse. Kitose šalyse, matyt, yra didesnį svorį sektoriuje sudaro privataus sektoriaus sveikatos paslaugos, kur, natūralu, ir kainos yra aukštesnės“, – sako ekonomistė.

Ji akcentuoja – tokia situacija lemia ir gana mažus medikų atlyginimus: „Kainų dedamosiose tai turi reikšmingą dalį galutinio vartotojo kainai. Kitose šalyse šių profesijų atstovų atlyginimai aukštesni ir atitinkamai kainų lygis yra aukštesnis.“

Iš Švedijos lietuviai į Lietuvą grįžta gydytis ne dėl kainų, bet dėl požiūrio

Daugiau kaip 20 metų Švedijoje gyvenanti Vaida Strazda LRT.lt pasakoja, kad sveikatos sistema Švedijoje veikia gerai, bet bene didžiausias jos minusas – ilgas laukimo laikas. Be to, už paslaugas, nors ir simboliškai, tenka susimokėti.

Anot jos, susimokėti Švedijos gyventojams tenka tiek už vizitą pas gydytoją specialistą, tiek už vizitą dėl skubios pagalbos priimamajame. Paprastai šių vizų kainos, anot pašnekovės, svyruoja apie 30–40 eurų.

„Žiūrint iš švedų atlyginimų vidurkio, susimokėti už sveikatos paslaugas yra tikrai nebrangu, tai išgali visi. Dar yra ir kompensacinė sistema – jeigu per metus už vizitus pas gydytojus ar kontaktą su sveikatos apsaugos įstaigomis sumoki daugiau kaip 120 eurų, bet tau ir toliau reikia kreiptis į gydytojus, tolimesni vizitai yra nemokami. Ta suma visiems vienoda, nepriklausomai nuo jų pajamų sveikatos būklės ar pan.“, – sako V. Strazda.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros įstaigoje užtenka apsilankyti vos kelis kartus, po kurių daugiau mokėti už paslaugas gyventojams nereikia. Tačiau tokia mokesčio sistema, V. Strazdos teigimu, turi kitą pusę – ji priverčia susimąstyti, ar žmogui pas gydytoją apskritai reikia.

„Tai yra toks auklėjimo būdas – tu nesikreipsi pas gydytoją, kai tau tai nėra būtina. Kita, jeigu tu gavai laiką pas gydytoją specialistą ir neatėjai, sąskaitą faktūrą už tai gausi dvigubą ir ši suma neįsiskaičiuos į tavo kortelę [120 eurų per metus rezervą – LRT.lt]. Kad ir simbolinės kainos, jos turi labai teigiamą efektą“, – paaiškina V. Strazda.

Ji taip pat priduria, kad gyventojams kai kurios paslaugos yra visiškai nemokamos. Pavyzdžiui, moterys nemoka už apsilankymus pas gydytojus akušerius-ginekologus, nėštumo priežiūrą. Tokia tvarka priimta siekiant užtikrinti, kad visos moterys galėtų gauti kokybišką priežiūrą.

Skiepai. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dar kita tvarka taikoma odontologinėms paslaugoms – iki 21 metų visos odontologinės ar ortodontinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, o vėliau šias paslaugas valstybė kompensuoja. Kuo didesnė paskaičiuojama suma už paslaugas, tuo didesnė jos dalis kompensuojama.

„Švedai įpratę kartą per metus gauti pakvietimus, nežiūrint to, kad jie neturi kažkokių nusiskundimų. (...) Ta prevencija atsiperka vėliau. Taip yra paskaičiavę švedų ekonomai ir su tokia sistema jie jau važiuoja ne vieną dešimtmetį“, – sako V. Strazda.

Sveikatos įstaigose vertėjavusi pašnekovė teigia iš arti pastebėjusi, kad lietuviai vis dėlto būna linkę dėl sveikatos priežiūros paslaugų vykti į Lietuvą, o ne pasilikti Švedijoje, tačiau, sako V. Strazda, tai lemia ne būtinybė mokėti už paslaugas, o požiūris į jas.

Poliklinika / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pasitikėjimo lietuviai vis dėlto turi daugiau savo, Lietuvos medikais. Galbūt pats tas požiūris į sveikatą skiriasi. Švedų medikai neskuba operuoti, taikyti agresyviausios gydymo formos. Jie daug ką palieka pačiam kūnui, kad jis su tuo susitvarkytų, tik su minimaliais chirurginiais įsikišimais. Kalbu apie tuos atvejus, kai tą riziką galima prisiimti, kai galima bandyti. Nekalbu apie kažkokius sunkius sveikatos sutrikimus.

Jie labai daug dėmesio skiria sportui, treniruotėms. Jeigu, pavyzdžiui, tu atėjai ir skundiesi, kad tau skauda raumenis, tai jie pirma duos ne kažkokių nuskausminamųjų, kurie ne gydo, o blokuoja skausmą, jie sudarys programą, kaip treniruotis teisingai, kaip gyventi teisingai“, – sako V. Strazda.

Jos teigimu, medikai skiria daug dėmesio priežasčių nustatymui ir, pavyzdžiui, jeigu skausmas yra susijęs su paciento darbu, gydytojas gali susisiekti ir su darbdaviu: „Nepasibodės paskambinti darbdaviui ir pasidomėti, kokios yra galimybės pakeisti darbo poziciją, parūpinti pagalbines priemones, kad žmogus galėtų natūraliai išgyti.“

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot pašnekovės, būtent su tokiu gydymu lietuviai nėra linkę sutikti: „Esu mačiusi ne vieną, kuris keliauja į Lietuvą ir ten prašosi būti gydomas, operuojamas ta jau lietuviams įprasta tvarka. Jie ne visai pasitiki tokiu švedų požiūriu.“

Nyderlanduose gyventojai priversti draustis – apsispręsti padeda šeimos gydytojas

Nyderlanduose 25 metus gyvenanti Elona Huijben-Puščiūtė LRT.lt teigia, kad, jos vertinimu, sistema šalyje veikia labai gerai.

„Nyderlanduose praktiškai visi dirbantys ir gyvenantys žmonės yra apdrausti, jie turi būti apsidraudę. Tai galioja asmenims iki ir virš 18 metų. Privalomas draudimas pasiekiamas, sveikatos sistema dirba gerai ir praktiškai pagal kainas kokybė yra daug aukštesnė. Žinoma, negalima apie tai kalbėti pastaruosius dvejus metus, pandemijos metai šiek tiek pakoregavo kai kuriuos aspektus“, – sako Elona Huijben-Puščiūtė.

Medikė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, vidutinis bazinis sveikatos draudimas, kuriuo gyventojai privalo draustis, Nyderlanduose kainuoja apie 128 eurus per mėnesį. Jeigu gyventojai susiduria su finansiniais sunkumais, šias lėšas ar jų dalį padengia valstybė. Tačiau kainos šalyje sparčiai neauga, nes tarp draudėjų vyrauja konkurencija, jie stengiasi išlaikyti savo klientus.

„Šis bazinis draudimas gali būti papildytas kitu draudimu, kurį ir kurio turinį pasirenka pats klientas su draudimo agentūra, bet baziniu draudimu turi būti visi apsidraudę. Tai reiškia, kad šis draudimas dengia visas išlaidas, kurios yra susijusios su vizitais pas šeimos gydytoją, vizitais į ligoninę bei medikamentų įsigijimu, t. y., vizitais vaistinėse“, – sako E. Huijben-Puščiūtė.

Papildomas draudimas paprastai reikalingas vyresnio amžiaus žmonėms ar žmonėms, sergantiems chroniškomis ligomis.

Amsterdamas / Jace and Afsoon/Unsplash nuotr.

„Šeimos gydytojas yra praktiškai sargybinis prie medicinos vartų. Jis padeda klientui nuspręsti, kokių paslaugų kitais metais jam reikės. Sveikatos draudimus galima kiekvienais metais peržiūrėti pačiam. Jeigu kas netinka, galima kitiems metams draudimą pakeisti į tokį, kuris yra pigesnis ar brangesnis, jeigu jums reikia papildomų paslaugų“, – tvirtina E. Huijben-Puščiūtė.

Ji priduria, kad pirmuosius 385 eurus už paslaugas Nyderlandų gyventojai bet kokiu atveju privalo susimokėti patys.

„Tai yra taip vadinama nuosava rizika. Ši suma pristabdo žmones, kurie galbūt be reikalo naudotųsi paslaugomis ar darytų tai dažniau, negu reikia. Ta pirmoji suma kiekvieno kliento mokama iš jų asmeninės piniginės“, – akcentuoja Nyderlanduose gyvenanti lietuvė.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paklausta, ar kiti lietuviai arba patys olandai dėl sveikatos priežiūros paslaugų vyksta į kitas šalis, E. Huijben-Puščiūtė teigia, kad tai pastebima tiek anksčiau, tiek dabar.

„Mano patarimas būtų vis dėlto išsinagrinėti, kaip veikia Nyderlandų sveikatos sistema, apsidrausti čia ir pamažu perkelti visą gydymą, kuris dar taip epizodiškai vyksta Lietuvoje, kartais grįžtant į Lietuvą ir susitvarkant tam tikrus reikalus. Vis dėlto yra daug geriau, jeigu visa sveikatos priežiūra yra vienose rankose. Kaip jau minėjau, šeimos gydytojai paprastai labai gerai nujaučia įvairiose situacijose, kaip jums padėti“, – sako E. Huijben-Puščiūtė.

Ji akcentuoja, kad neretai gydytojai kreipia dėmesį ne tik į tai, kaip pacientui padėti medikamentais, bet ir kitomis priemonėmis, kurios gerintų gyvenimo kokybę.

Bėgiojimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Lietuviai yra pripratę prie sistemos iš senų, sovietinių laikų – ligos yra gydomos medikamentais. O čia visų pirma pradedama žiūrėti, ką galima padaryti be to. Medikas neturi teisės kiekvieno paciento, lyg mokytojas mokinuką, mokyti, nuo ko jam pradėti, ką jis daro blogai. Jeigu žmogus ateina su viršsvoriu, ligomis, gali pradėti nuo to, kad „jums reikiėtų mesti svorį“ ir tik tada gydytis ligas. Kartais būna taip, kad ir medikamentų nebereikia“, – sako E. Huijben-Puščiūtė.

Ji teigia kalbanti iš patirties – prieš kelerius metus į Nyderlandus persikėlę gyventi jos pačios garbaus amžiaus tėvai atsisakė kai kurių iki tol vartotų vaistų. „Tai – stiprus pavyzdys, bet ir vaikų gydymas pirmiausia prasideda nuo to, kad vaikai daug sportuoja. Tai yra labai normalu“, – tvirtina pašnekovė.

Mankšta / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Augančios sveikatos priežiūros kainos neramina ir šveicarus: sistema gera, bet ir brangi

Šveicarijoje beveik 25 metus gyvenanti ir savo odontologijos praktiką turinti Ingrida Lüönd-Valeškevičiūtė, pasakodama apie sveikatos sistemą Šveicarijoje, ją apibūdinai paprastai – ji labai gera, bet ir labai brangi.

„Ši sistema pasižymi labai geru paslaugų prieinamumu, dideliu gydytojų ir sveikatos įstaigų tankiu, trumpomis eilėmis ir aukšta paslaugų kokybe, bet ji ir kainuoja daug. Tai viena iš brangiausių sveikatos priežiūros paslaugų sistemų pasaulyje“, – tvirtina I. Lüönd-Valeškevičiūtė.

Anot jos, skirtingi duomenys rodo, kad išlaidos sveikatos paslaugoms šeimose kartais rikiuojasi antroje vietoje po išlaidų būstui ir energetiniams kaštams padengti. Tik po to seka, pavyzdžiui, išlaidos maistui.

Vaistai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vis dėlto pašnekovė atkreipia dėmesį, kad sunkumų patiriantys Šveicarijos gyventojai gali tikėtis pagalbos – išlaidas kompensuoja valstybė, tačiau, kokias pajamas gaunantys gyventojai gali tikėtis paramos, kokia tvarka yra taikoma, priklauso nuo kiekvieno Šveicarijos kantono nuostatų.

„Vidutiniškai keturių asmenų šeima – du suaugusieji ir du vaikai – turėtų gauti apie 70 tūkst. frankų per metus. Jeigu ši suma yra mažesnė, galima kreiptis ir valstybę ir bus skiriama kompensacija. Niekas be paslaugų nelieka“, – tvirtina I. Lüönd-Valeškevičiūtė.

Pati paslaugų sistema Šveicarijoje primena Lietuvoje įprastą draudimo sistemą – gyventojas moka nustatytas įmokas, kurias lemia ir jo amžius, sveikatos būklė bei kiti kriterijai. Nutikus nelaimei, pavyzdžiui, susirgus, gyventojas privalo susimokėti franšizę, kurią numato jo turima sutartis, o likusią dalį išlaidų padengia draudimas.

Poliklinika. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šias paslaugas Šveicarijoje teikia išskirtinai tik privačios bendrovės. Taip pat, pažymi I. Lüönd-Valeškevičiūtė, Šveicarijoje nėra tokių įstaigų, kaip poliklinikos ar klinikos, kurios veikia Lietuvoje. Dauguma gydytojų dirba individualiai ir tik kai kurie susivienija ir pasirenka dirbti nedidelėse klinikose ar tiesiog tame pačiame pastate. Be to, priklausomai nuo turimo draudimo sąlygų, pacientai gali ir neturėti savo šeimos gydytojo. Turintieji patį prabangiausią draudimo variantą, susirgę gali kreiptis vis į kitą specialistą bet kurioje įstaigoje.

Vis dėlto pasirinkimas turėti šeimos gydytoją, kurio negali keisti bent pusmetį, yra vienas iš būdų sutaupyti, atkreipia dėmesį I. Lüönd-Valeškevičiūtė, o tai gyventojams aktualu.

Ji taip pat teigia, kad Šveicarijoje didelis dėmesys skiriamas sveikatingumui, sveikatos palaikymui. Pašnekovė pateikia pavyzdį – jos lankomame sporto klube didžioji dalis sportuojančiųjų yra vyresni nei 60 metų, kurie į sporto klubą pateko dėl gydytojo rekomendacijos.

Sportas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Prevencija, priežiūra, cukraus vartojimo sumažinimas – labai rimtas reikalas. Pasitaiko dvidešimtmečių, kuriems pasakai, kad dantyje yra skylutė, ir jie vos neverkia. Tai yra realybė“, – sako I. Lüönd-Valeškevičiūtė.

Ji teigia, nėra girdėjusi, kad dėl sveikatos priežiūros gyventojai iš Šveicarijos vyktų į kitas šalis. Anot jos, pasitaiko pavienių atvejų dėl konkrečių procedūrų, pavyzdžiui, regos operacijų ar chirurginių estetinių procedūrų.

„Kad dėl gyvybei svarbių operacijų ar gydymo važiuotų kažkur kitur, nesu girdėjusi“, – patikina I. Lüönd-Valeškevičiūtė.

Ligoninė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji priduria, kad Šveicarijos gyventojai prieš kelerius metus galėjo apsispręsti dėl visuotinės ligonių kasos įtvirtinimo, bet buvo nubalsuota prieš. Taip pat prieš kurį laiką šveicarai nepalaikė ir idėjos į draudimą įtraukti odontologinių paslaugų, kurios šiuo metu nėra padengiamos šiomis lėšomis.

„Gyventojai nenori solidarizuotis su žmonėmis, kurie nevalo savo dantų ir maitinasi cukrumi, – juokiasi I. Lüönd-Valeškevičiūtė. – Kas žmones labai jaudina, kad tie kaštai brangsta labai sparčiai – 4 proc. per metus. Jeigu prieš 20 metų dvidešimtmetė su maksimalia franšize mokėjo 100–120 frankų, dabar ši suma siekia 180–200 frankų. Tie kaštai brangsta, nes žmonės sensta, technologijos tobulėja ir brangsta. Vis dėlto sveikatos apsaugos kaštai yra rūpestis labai daug žmonių, nepaisant kokybės ir prieinamumo.“