Karo pasekmės justi ir Klaipėdoje: uostininkai su nerimu seka žinias iš Ukrainos ir pripažįsta – panašu, jog laukia sunkūs metai

Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir pradėjus ten karą, pasaulis apsivertė aukštyn kojomis – kol užpultos šalies tauta herojiškai stoja į kovą už savo laisvę, Vakarų pasaulis imasi veiksmų, siekdamas sustabdyti nevaldomą agresorių. Europa ir JAV Rusijai smogia sankcijomis, ši šalis tampa vis labiau izoliuota. Kruvino karo padarinius jau jaučia ir Klaipėdos uosto įmonės – dar iki Rusijos karinės agresijos ne itin optimistiškai metus vertinę uostininkai dabar tikri, kad laukia skaudžių praradimų laikas.

Pastaraisiais metais Klaipėdos uoste veikiančioms krovos kompanijoms vienas po kito tenka vis nauji iššūkiai. 2020 m. teko spręsti dėl pandemijos sutrikusių tiekimo grandinių klausimus, o netrukus ėmė vis labiau komplikuotis geopolitinė situacija.

Klaipėdos uostas labai aiškiai pajuto įtampą tarp Baltarusijos ir Vakarų: dėl įvestų sankcijų netekta nemenkos dalies krovinių – smuko trąšų, naftos produktų krova.

„Belaruskalij“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

Vasarį vis dėlto sustojus „Belaruskalij“ trąšų tranzitui per Klaipėdos uostą, ištuštėjo Birių krovinių terminalo (BKT) krantinės.

„Paskutinį kartą laivas iš BKT teritorijos uoste išplaukė vasario 10 d., jis ten buvo savaitę. Apie į bendrovę atvykstančius laivus informacijos neturime“, – pirmoje vasario pusėje BNS sakė Klaipėdos uosto atstovė spaudai Ignė Rotautaitė-Pukenė.

Kovo 3-iąją pranešta, kad įmonė atleidžia beveik visus darbuotojus – ieškotis naujos darbo vietos teks 136 žmonėms.

Tiesa, patys BKT atstovai su žiniasklaida bendrauti nėra nusiteikę.

Vasario pabaigoje Baltarusijos valdžios atstovai prabilo ir apie galimybę dar sumenkti krovinių srautams Klaipėdos uoste.

„Kai kalbama apie didelius pinigus, apie rimtus projektus, negalima dirbti su nepatikimais partneriais. Kol kas kitos baltarusiškos prekės transportuojamos tranzitu per Lietuvą, per Klaipėdos uostą. Tačiau jei situacija taip ir toliau klostysis, mes to atsisakysime. O kas tada bus kraunama Klaipėdos uoste – didelis klausimas“, – televizijos „Belarus-1“ eteryje kalbėjo Baltarusijos premjeras Ramanas Haloučanka, pranešė BNS.

„Belaruskalij“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

Keblioje situacijoje atsidūrė ir daugiau Klaipėdos uoste veikiančių įmonių. Traukiantis krovinių srautui, verslas nemalonių žinių sulaukė ir šalies viduje – nuo šių metų pastebimai šoktelėjo kai kurie mokesčiai, sumenkus konkurencingumui dalis krovinių, kurių neriboja jokios sankcijos, jau nebeužsuka į Klaipėdos uostą – kaimyninės šalys pateikia patrauklesnius pasiūlymus.

Įsibėgėjus metams, Klaipėdos uosto problemų sąrašas tik auga. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Vakarų pasaulis suskubo skelbti plataus masto sankcijas, kurios skaudžiai kerta agresorės ekonomikai. Baigiantis pirmai karo savaitei, Klaipėdos uostininkai jau fiksuoja stojančius krovinių srautus tarp Lietuvos ir Rusijos, Baltarusijos, smuko ir krovinių srautai, keliavę į arba iš šiuo metu už savo ir Europos laisvę kovojančios Ukrainos.

LRT.lt apie įtampomis ir iššūkiais paženklintą periodą, bandymą rasti naujų rinkų bei centrinės šalies valdžios dėmesį sudėtingoje situacijoje atsidūrusiam, tačiau vis dar nemenką reikšmę visos šalies ekonominei situacijai turinčiam verslui, pasakojo Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentas Vaidotas Šileika.

Vaidotas Šileika / R. Rumšienės/LRT nuotr.

– Po vasario 24-os d., kai Rusija pradėjo aktyvią karinę invaziją į Ukrainą, jūsų žiniomis, krovos kompanijos nepajuto kokių nors trukdžių, pavyzdžiui, ar nestringa atsiskaitymai, kiti procesai?

– Šiuo metu beveik sustojęs krovinių srautas geležinkeliu iš arba į Ukrainą, stoja ir kiti tranzitiniai srautai iš Rusijos, Baltarusijos. Tai skaudūs praradimai Klaipėdos uostui, kuris iki šiol turėjo itin stiprias tranzitinio uosto pozicijas.

Kita vertus, kai mūsų pašonėje vyksta karas, turbūt svarbiausia jau tampa ne praradimai, bet apskritai veiklos tęstinumo užtikrinimas.

– Vos prasidėjus karinei Rusijos agresijai prieš Ukrainą, Europa, JAV – Vakarų pasaulis – smerkia tokius Putino veiksmus ir suskubo įvesti įvairias sankcijas. Jau girdėjome, kad kai kurios įmonės nutraukia bendradarbiavimą su Rusijos, Baltarusijos įmonėmis. Ar sankcijos ir atskiri sprendimai kaip nors keičia krovos kompanijų darbą šiuo metu?

– Sankcijų poveikį galėsime įvertinti praėjus tam tikram laikui, tačiau akivaizdu, kad jos turės įtakos uosto kompanijų veiklai. Prognozuojamas žymus krovinių srauto kritimas. Sudėtinga spėlioti, kokių pasekmių tai turės krovos kompanijoms, nes neapibrėžtumas ne tik logistikos, bet ir kituose sektoriuose šiuo metu yra maksimalus.

Rusijos pradėtas karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Neseniai Minskas pareiškė, kad baltarusiškų užsienio prekybos krovinių tranzitas per Klaipėdos uostą gali būti visiškai nutrauktas ir pavadino Lietuvą nepatikima partnere. Kaip jūs vertintumėte tokį pareiškimą?

– Tikrai nepasakyčiau, kad Lietuva yra nepatikima partnerė. Nežinau, kas būtent čia buvo turima omenyje, bet jeigu būtų visiški nutrauktas Baltarusijos tranzitas, tai poveikis Klaipėdos uostui būtų dar reikšmingesnis.

– Baltarusijos premjeras sako, jog kas tokiu atveju būtų kraunama Klaipėdos uoste – didelis klausimas. Ar iš tiesų dėl tokio Baltarusijos sprendimo Klaipėdos uostas ištuštėtų?

– Dabar susiduriame su tokia situacija, kad turime įvestas atgalines Baltarusijos sankcijas ir ribojimus tranzitui per Baltarusiją trąšoms, naftos produktams. Jeigu būtų įvestos dar papildomos sankcijos baltarusiškam eksportui ar importui per Lietuva, per Klaipėdos uostą, aišku, šios krovinių netektys būtų dar didesnės.

Šiuo metu yra dar nemažas kitų krovinių srautas iš Baltarusijos ir į Baltarusiją. Jeigu kalbėtume apie galimą poveikį, iš tiesų, manau, kad Lietuva taptų šiek tiek izoliuota, per rytinę sieną, o daugumą uosto krovinių sudarytų vietinės pramonės ir vietinio vartojimo kroviniai ir prekės. Būtume labiau orientuoti į vidaus vartojimą ir į vidaus pramonės eksportą.

– Kalbant apie trąšas buvo akcentuojama, kad baltarusiškos trąšos sudaro maždaug trečdalį Klaipėdos uosto krovinių, tai sustojus baltarusiškų užsienio prekybos krovinių tranzitui, srauto sumažėjimas būtų gerokai reikšmingesnis?

– Taip. Trąšos yra maždaug apie 10–11 mln. tonų, o reikia įvertinti, kad yra dar ir kita produkcija, kuri keliauja, pavyzdžiui, konteineriais į Baltarusiją ir iš jos, dar metalo produkcija. Krovinių galėtų būti iki 15 mln. tonų. Tai nemažas kiekis.

Klaipėdos uostas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Uosto krovos kompanijoms sudėtingas laikotarpis

– Kaip apibūdintumėte dabar vyraujančias nuotaikas krovos kompanijose – tiek vadovų, tiek darbuotojų?

– Po ilgalaikio augimo, kurį turėjome ir fiksavome, dabar išgyvename gana sudėtingą laikotarpį. Šiuo metu sunku susitaikyti, kad dėl įvairių priežasčių krovos augimas sustojo ir netgi krinta.

Tai iš tiesų mums, uosto kompanijų vadovams, kelia tam tikrą nerimą ir uždavinius, kaip mes galime toliau generuoti ar išlaikyti krovinius Klaipėdos uoste, kad nebūtų imamasi tokių radikalių priemonių, kaip, pavyzdžiui, darbuotojų skaičiaus mažinimas. Tai iš tiesų yra aktualus klausimas, nes jeigu krova mažės drastiškai, reikia manyti, kad tiek žmonių nereikės.

Mes taip pat mąstome, kaip optimizuoti procesus, efektyviau dirbti, kad sumažintume netektis ir išaugusias išlaidas.

Šiuo metu susiduriame su nepalankiomis aplinkybėmis, kurios labai veikia mūsų darbą: geopolitinė situacija, dėl kurios netekome kai kurių krovinių, išaugusi konkurencija, augantys mokesčiai, augantys energetiniai ištekliai. Rinkinys tokių aplinkybių verčia mus, įmonių vadovus, skirti nemažai dėmesio viso mūsų darbo proceso optimizavimui ir aišku, ieškoti naujų galimybių.

Po ilgalaikio augimo, kurį turėjome ir fiksavome, dabar išgyvename gana sudėtingą laikotarpį.

– Išvardijote nemažai priežasčių, apie kurias uosto krovos kompanijų vadovams tenka mąstyti kasdien ir kurios kelia rūpestį, tačiau buvo nemažai kalbama ir apie tai, jog dėl pandemijos pasaulyje sutriko tiekimo grandinės. Ar Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vienijamos uosto bendrovės pajuto tuos trikdžius, o galbūt šiuo metu tai jau nebėra aktuali problema?

– Šis klausimas buvo aktualus 2020 m. pradžioje, viduryje, kai tik prasidėjo pandemija ir buvo stiprūs ribojimai, – buvo sustabdytos gamyklos, nedirbo uostai, vėlavo laivai ir t.t., bet šiuo metu ši problema nėra tokia aktuali ir, manau, kad kuo toliau, tuo labiau ji mums bus neaktualesnė. Manau, kad COVID-19 pandemija po truputį eina į pabaigą ir mes patys prisitaikėme prie šios situacijos, padarėme nemažai, kad poveikis uosto kompanijose būtų minimalizuotas.

Vyriausybė ir uosto direkcija girdi krovos kompanijų balsą?

– Ar verslas ir Vyriausybė šiuo nelengvu laikotarpiu, kai dar nesibaigė pandemija, vis auga geopolitinė įtampa, palaiko dialogą? Ar verslas sulaukia visos reikalingos informacijos apie galimus ribojimus, trukdžius ir ar ji pasiekia laiku?

– Bendradarbiavimas yra, bet jis visada galėtų būti geresnis. Mes pasigendame anksčiau turėtos Transporto ir tranzito komisijos, kur mes galėjome diskutuoti ne tik uostui, bet visai transporto sistemai aktualiais klausimais, dalintis įžvalgomis ir netgi prognozėmis. Šito labiausiai šiandien pasigendame.

Kaip asociacija mes bendraujame su Susisiekimo ministerija, sprendžiame įvairias problemas, bandome atkreipti dėmesį į tam tikrų išlaidų, tarifų augimą ir galimas pasekmes uosto industrijai bei Lietuvos ekonomikai.

Ryšys yra, bet, kad sakytume, jog jis yra pakankamas – manau, kad ne.

– Šioje situacijoje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra kaip tarpininkas tarp uosto įmonių ir šalies valdžios ar vis dėlto yra kurioje nors vienoje pusėje?

– Mūsų santykiai su uosto direkcija visada buvo geri. Ėjome petys į petį ir pasiekėme tikrai gerų rezultatų žiūrint į uosto augimo rezultatus. Jie daugelį metų buvo gana geri. Mes iš tiesų norėtume, kad tie santykiai su uosto direkcija būtų geri, pragmatiški, kad mes jaustume paramą.

Aišku, uosto direkcija atstovauja valstybės interesams ir valstybės pozicijai. Mūsų nuomonės ne visada sutampa, bet mes ieškome bendrų sąlyčio taškų ir tikimės, kad galų gale bendromis jėgomis pavyks rasti kompromisus ir geriausius sprendimus.

Klaipėdos uostas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

– Prieš kurį laiką surengtoje asociacijos spaudos konferencijoje, kurios metu buvo aptarti praėjusių metų krovos rezultatai bei šių metų prognozės, kaip vienas nemažų iššūkių akcentuoti šiemet išaugę mokesčiai. Galbūt uosto direkcija, matydama krovos mažėjimą, bando taip akumuliuoti galimus praradimus?

– Taip, tai yra tiesa. Mes dalijomės savo įžvalgomis ir prognozavome, kad krovinių srautai mažės dėl įvairių aplinkybių ir kad šiais arba 2022 m. matysime tai. Jau praėjusiais metais matėme pirmuosius krovos mažėjimo požymius.

Mūsų manymu, uosto direkcija ėmėsi sprendimų, kurie leistų amortizuoti netektis ir išlaikyti tam tikrus finansinius rezultatus. Buvo peržiūrėti ir padidinti žemės nuomos mokesčiai. Nors mes, aišku, bandėme pasakyti, kad didėjantis žemės nuomos mokestis gali neigiamai paveikti uosto krovos kompanijų rezultatus ir mažinti konkurencingumą, dėl tam tikrų padidėjusių kaštų uostas gali tapti nekonkurencingas ir, ypač kalbant apie tranzitinius krovinius, gali būti pasirenkami kiti uostai. Tai dabar ir matoma.

Šiuo metu mes turime augančius kaštus, ypač kalbant apie infrastruktūros mokesčius – žemės nuomos mokestis, geležinkelių mokesčiai. Tas neprideda uostui pranašumo prieš tuos pačius latvius, kurie yra pasiryžę paimti kai kuriuos krovinių srautus iš Lietuvos, nes ten yra panašūs mokesčiai ir jie nedidėja, o Latvijos geležinkeliai netgi yra subsidijuojami. Jie siūlo konkurencingas sąlygas kroviniams ir produkcijai iš Lietuvos.

Jau praėjusiais metais matėme pirmuosius krovos mažėjimo požymius.



– Atrodo, kad priimdama tokius sprendimus gana įtemptu laikotarpiu uosto direkcija pakišo koją krovos kompanijoms, o kartu ir sau?

– Bandoma pasakyti, kad 10 metų nebuvo didinami jokie mokesčiai, todėl juos dabar reikia didinti. 10 metų nebuvo didinami žemės nuomos mokesčiai, nebuvo didinami ir krovos kompanijų įkainiai. Tas 10 metų laikotarpis buvo labai stabilus ir leido pasiekti tuos rezultatus, kuriuos mes šiandien turime. Stabilumas užtikrino, kad mūsų klientai jautėsi gana komfortiškai tiek dėl tarifų politikos, tiek dėl kokybės ir juos tenkino Klaipėdos uosto kompanijų paslaugos. Todėl mes turėjome skaičius, kurie leido pirmauti Baltijos pakrantėje.

Mes kalbėjome, kad nereikėtų mokesčių didinti sudėtingu laikotarpiu, kai yra daug nežinomųjų, nerimas dėl ateities ir t.t. Sakėme, kad suspenduokime tarifų didinimą bent 3-ejus metus ir žiūrėkime – gal, kaip sako direkcija, viskas pasikeis į gerą, mes susigrąžinsime srautus, o tada galėsime sėsti ir kalbėtis. Kol kas į tą mūsų siūlymą nėra įsiklausoma ir sprendimai nėra keičiami.

Kalbamės įvairiais klausimais – dėl įsipareigojimų vykdymo, dėl investicijų, dėl programos KIPIS (Klaipėdos uoste įdiegta Krovinių ir prekių informacinė sistema – LRT.lt) apmokestinimo klausimų.

Klaipėdos uostas / N. Jankausko/LRT nuotr.



Vargu, ar patirtus praradimus pavyks kompensuoti naujais kroviniais

– Krovos kompanijos, praradusios dalį krovinių, šiuo metu ieško naujų rinkų ir partnerių? Jau anksčiau esate akcentavę, kad šie procesai greitai nevyks, bet galbūt jau ryškėja tendencijos šioje srityje? Ar pavyks atkurti prarastų krovinių srautą, ar vis dėlto kai kurioms bendrovėms teks keisti veiklos kryptį?

– Sudėtingas klausimas. Reikia suprasti, kad nebus taip paprasta pritraukti naujų krovinių. Mes bandome bent išlaikyti lietuviškus krovinius Klaipėdos uoste ir sudaryti jiems palankiausias sąlygas. Aišku, yra tam tikrų naujų veiklų – konteinerių perkrovimas Klaipėdos uoste. Bet kol kas nemanau, kad atsirandantis naujas krovinys gali pakeisti tuos 10–15 mln. tonų netekčių.

Tokio krovinio šiandien mūsų regione tikriausiai nėra, nekalbant netgi apie Lietuvą. 10–15 mln. tonų krovinio, kurio niekas nekrauna arba jis yra naujas krovinys. Bet kokiu atveju, norint kovoti dėl tokių krovinių, reikia sudaryti maksimaliai geras sąlygas kroviniui čia atsirasti. Ne tik sąlygas, bet ir infrastruktūrą pritaikyti, jeigu to reikia, sudaryti komfortiškas ekonomines sąlygas ir t.t. Šiandien sąlygų atsirasti naujam dideliam srautui nėra.

Klaipėdos uostas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

– Kai kalbame apie artimiausią laikotarpį ir kaip galėtų keistis krovos kompanijų verslo aplinka, atrodo, kad pozityvumo šioje srityje yra nedaug. Ar matote daugiau negatyvių ženklų, ar yra ir pozityvių ženklų, kad situacija gali pagerėti?

– Manau, kad turi praeiti laiko, nusistovėti ir išsigryninti tam tikri krovinių srautai. Turime suprasti, kiek esame įdomūs Vakarams, jeigu Rytai būtų uždaryti, kokius krovinius galėtume priimti, dirbti ir kurti pridėtinę vertę.

Čia kol kas yra daug nežinomųjų. Šiandien sunku kalbėti apie optimizmą. Ir žiūrėdami į ateitį manome, kad šie metai bus pilni iššūkių.

Klaipėdos uostas / BNS nuotr.

– Pabaigoje žvilgsnis į ateitį, strateginius infrastruktūros projektus artimiausiais metais ar dešimtmetį. Į ką koncentruosis Klaipėdos uostas, krovos kompanijos?

– Manau, kad uosto kompanijos koncentruosis į efektyvumo didinimą, žalumą, skaitmenizaciją, procesų automatizavimą ir skaitmenizavimą.

Dėl infrastruktūros plėtros manau, kad turėtų būti baigtas uosto vartų rekonstrukcijos projektas. Tolimesnis projektas, manau, yra pietinės uosto dalies plėtra. Tai žvilgsnis į ateitį – ką mes galėtume toje pietinėje dalyje daryti. Galbūt reikėtų pamąstyti apie tai, kad verta kurti tokias paslaugas kaip konteinerių perkrovimas ir pan. Galbūt netgi vėjo jėgainių jūroje montavimas. Manau, kad laikas parodys, kokie yra poreikiai.