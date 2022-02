Minskui grasinant nutraukti visų baltarusiškų krovinių tranzitą, uosto vadovas skaičiuoja, kad nuostolių tikrai bus

Minskui įspėjus, kad baltarusiškų užsienio prekybos krovinių tranzitas per Klaipėdos uostą gali būti visiškai nutrauktas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas tikina, kad dėl to uostas patirtų nuostolių.

„Kai kalbama apie didelius pinigus, apie rimtus projektus, negalima dirbti su nepatikimais partneriais. Kol kas kitos baltarusiškos prekės transportuojamos tranzitu per Lietuvą, per Klaipėdos uostą. Tačiau jei situacija taip ir toliau klostysis, mes to atsisakysime. O kas tada bus kraunama Klaipėdos uoste – didelis klausimas“, – sekmadienį vakare televizijos „Belarus-1“ eteryje kalbėjo Baltarusijos premjeras, praneša BNS.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas LRT.lt teigia, kad jei taip nutiktų, uostas patirtų nuostolių.

„Netekus baltarusiškų krovinių nuostolį tikrai patirsime tiek mes, kaip valstybės įmonė, tiek uoste veikiančios įmonės, turinčios krovinių iš Baltarusijos. Neigiama įtaka būtų labai didelė, o tokio krovinių srauto, kuris dabar yra tranzitinis, jo greitai kompensuoti nepavyktų“, – teigė A. Latakas.

Algis Latakas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Skaičiuojame, kad Baltarusiški kroviniai Klaipėdos uostui iš viso generuoja apie 100 mln. eurų“, – pridūrė jis.

Didžiosios dalies šių pajamų uostas 2022 m. jau nebesulauks, nes baltarusiškos kalio trąšos, kurios sudaro apie 90 proc. pajamų, nuo vasario 1 d. per Lietuvą nebevežamos.

Klaipėdos jūrų uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

A. Latako teigimu, 2021 m. iš viso Klaipėdos uoste krauta 45,6 mln. tonų krovinių. Iš jų baltarusiškų krovinių gabenta 13,5 mln. t (t. y. apie 30 proc. visos uosto krovos). Didžioji dalis geležinkeliais gabentų baltarusiškų krovinių sudarė trąšos.

„Likusią 2021 m. gabentų baltarusiškų krovinių dalį sudarė maisto produktai ir pašarai, juodieji metalai, mineraliniai produktai, mediena, nafta ir jos produktai, neorganiniai ir organiniai chemijos produktai, kietasis mineralinis kuras ir kt.“ – pažymėjo A. Latakas.

Klaipėdos jūrų uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvos Vyriausybė, įgyvendindama gruodžio pradžioje įsigaliojusias JAV sankcijas Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, nusprendė nuo vasario nutraukti sutartį tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir šios Baltarusijos įmonės kaip neatitinkančią nacionalinio saugumo interesų.

Pagal šią sutartį, kuri buvo pasirašyta 2018 metais ir galiojo iki 2023 metų, tranzitu per Lietuvą turėjo būti geležinkeliais gabenama ir Klaipėdos uoste perkraunama po 11 mln. tonų baltarusiškų kalio trąšų per metus.

Dėl nutrūkusio „Belaruskalij“ trąšų tranzito „Lietuvos geležinkeliai“ kiek anksčiau pranešė iki šių metų pabaigos planuojantys atleisti iki 300 įvairių sričių specialistų.