Lietuvos paukštininkai skaičiuoja šimtatūkstantinius ir net milijoninius nuostolius: sako, kad be paramos – neišgyvens

Lietuvos paukštininkai skaičiuoja nuostolius – sako, kad išgyvenus karantinus, smogė elektros ir dujų kainos – įmonės gauna šimtatūkstantines, o kai kurios ir milijonines mėnesio sąskaitas. Verslas sako, jog būtina kokia nors valdžios parama augintojams ir perdirbėjams. Kitaip sektorius šįkart tikrai žlugs. Vyriausybė, anot ministrų, analizuoja nuostolių priežastis. Teigia, kad jeigu jos dėl energijos išteklių – paramos nebus.

Viščiukai turi gyventi šiltai ir sočiai. Bet grūdai, paukščių augintojai skaičiuoja, per metus pabrango dvigubai. Soja – beveik dvigubai. O kukurūzai esą išvis gali tapti auksiniai – jeigu neliks galimybės jų iš Ukrainos atsivežti keliais per Baltarusiją, teks skraidintis.

Negana to, visi gavo sąskaitas už elektrą ir dujas.

„Kuršėnuose turime kompleksą, vartojame gamtines dujas, naudojame paukščių šildymui, o jiems reikia pašildyt iki 32 laipsnių mažiem viščiukam, tai galite išsivaizduot, kiek vartojam dujų. Ir mums atėjo sąskaita apie 100 tūkst. eurų. Tai yra baisu“, – sako „Agroaves Group“ valdybos pirmininkas Jonas Jagminas.

„Gavome pernai 120 tūkst. eurų paramos. Tai vienam kilogramui gyvo svorio gavosi 1 centas paramos. Nu tai jūs išsivaizduojat, jeigu vien energetika pabrango 3 euro centais. Aš nešneku apie pašarus, kurie šoko dabar gyvam svoriui apie 15-20 euro cento“, – tikina „Rumšiškių paukštyno“ grupės valdybos pirmininkas Kęstutis Vaicekauskas.

Bet šimtatūkstantinės sąskaitos kai kam gali atrodyti smulkmena. Pvz., „Kauno grūdų“ paukštynai už dujas gruodį sumokėjo 2 milijonus eurų. Įprastai suma siekdavo apie 300 tūkst.

Gamyba paukštyne (asociatyvi nuotr.) / BNS nuotr.

„Tiesiog nesuveda galų. Milijoninės sąskaitos“, – teigia J. Jagminas.

Sektorius sako, kad be paramos – niekaip. Kitos šalys randa galimybių paremti savus, be to, riboja ir importinės produkcijos patekimą į rinką. Lietuva atvira, čia važiuodama lenkiška paukštiena ar ukrainietiški kiaušiniai numuša kainas parduotuvėse, tai gerai pirkėjams, bet problema augintojams – jie negauna daugiau, nors savikaina išaugo.

„Ko mes tikimės iš ministerijos, tai išminties“, – sako K. Vaicekauskas.

„Paukščių auginimo savikaina tapo nežmoniškai didelė. Perdirbėjai, kurie iš tikrųjų turėtų supirkt, ir visą laiką pirko iš mūsų produkciją, atsisako mūsų augintojų. Ką daryt, sektorius žlunga“, – dalinasi J. Jagminas.

Žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas sako, jog sunku dabar visiems, bet gilinamasi į situaciją.

Paukštininkystė / Shutterstock nuotr.

„Kol kas labai sunku pagrįsti tam tikrus nuostolius tuose sektoriuose, nes mūsų paukštynų sektorius yra ganėtinai koncentruotas, mažas ir mes neturime labai patikimų, objektyvių duomenų tam, kad galėtume priimti tą objektyvią sektoriaus vertinimo situaciją. Tai pažadų kol kas negalime jokių dalinti“, – aiškina P. Astrauskas.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė kartoja, kad pinigai iš rezervo naudojami tik pandemijai ir migrantų krizei suvaldyti.

„Jeigu priežastys yra susijusios su dėl pandemijos sutrūkinėjusiomis grandinėmis, tam tikros priemonės gali būti konstruojamos. Jeigu tai yra susiję su energetikos sektorium, tai kaip ir visi kiti sektoriai, verslo sąnaudos nėra kompensuojamos iš valstybės biudžeto“, – sako G. Skaistė.

Paukštininkystė / Shutterstock nuotr.

„Galim įvardinti, ar tai COVID-19, ar globalios krizės pasekmės, nesvarbu pavadinimas, esmė ta, kad reikalinga greita, skubi ir tiesioginė pagalba. Šiandien visi prašo, taip. Bet visas pasaulis ir remia savo ūkininkus. Ir šita krizė praeis, kaip ir visos praeina“, – sako K. Vaicekauskas.

Dalis ūkių išpjovė paukščius. Dalis skerdyklų sustabdė darbą. Augintojų teigimu, jei bus, kas neišgyvens, vištiena iš parduotuvių nedings, esą gaila tik, kad bus įvežtinė.

Savos gamybos svarbą, anot jų, suprato visas pasaulis – dėl pandemijos, o dabar ir karo grėsmės šalys rūpinasi, kad pačios viduje turėtų maisto.