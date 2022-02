Adomavičienė apie ne visiems vienodai gerėjantį gyvenimą: išmokos nesiveja infliacijos, kai kuriems sunku išlaikyti būstą

Kaip išgyventi žmonėms, infliacijai šalyje pasiekus dviženklį skaičių, o energijos kainoms pakilus į rekordines aukštumas? Apie tai „Dienos temoje“ – pokalbis su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene ir Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadove Aiste Adomavičiene.

– Ponia Navickiene, žvelgiant į skaičius, ar gyvenimas Lietuvoje gerėja?

M. Navickienė: Šiandien kaip tik pristatyti „Sodros“ rodikliai, lyginantys 2020 ir 2021 metus. Iš tų duomenų mes galime daryti tam tikras išvadas. Pavyzdžiui, žmonių pajamos, vidutinis darbo užmokestis augo maždaug 11,5 proc. Labai svarbu paminėti tai, kad didėjo užimtumas, dirbančių žmonių skaičius. Vadinasi, daug žmonių grįžo į darbo rinką. Matome tokius skaičius: 31 tūkstančiu daugiau dirbančių žmonių lapkričio mėnesį, 2021 metus lyginant su 2020-aisiais.

Galėtume daryti išvadą, kad pandemijos iššūkiai mums leido gana greitai atgaivinti ekonomiką ir darbo rinką. Tai rodo, kad priemonės, kurias turėjome per pirmą karantiną, tiek prastovos, tiek kompensacijos, suveikė gana taikliai, nes buvo pakeistos ir sutaiklintos, ir tai leido, skirtingai nuo visų kitų krizių, kai matydavome, kad nedarbo rodikliai atsigauna maždaug per 5–7 metus, atsigauti gana greitai. Ir „Sodros“ duomenys rodo, kad dirbančiųjų skaičius viršija ikipandeminį lygmenį.

– Ponia Adomavičiene, kaip jūs vertinate situaciją? Neseniai jūsų užsakymu atlikta apklausa parodė ne tokius optimistinius rezultatus: skurdžiausiai gyvenantiems asmenims trūksta pinigų maistui, komunaliniams mokesčiams susimokėti.

A. Adomavičienė: Kai kalbame ir kas buvo šiandien pristatyta, tai kalbama apie vidutinį darbo užmokestį, kuris tikrai kilo, ir daliai žmonių gyvenimas gerėjo arba tiesiog vijosi infliaciją. Bet yra dalis žmonių, kurie sunkiai suduria galą su galu. Tai labai mažas pajamas gaunantys asmenys, ir toje apklausoje beveik pusė žmonių, kurie įvardijo, kad gauna iki 300 eurų siekiančias pajamas, sako, kad sudėtinga išlaikyti būstą. Tad tiesiog ne visiems vienodai gerėja gyvenimas. Atkreipčiau dėmesį į pašalpos gavėjus, kurių pajamos per metus pakilo apie du eurus. Tos išmokos niekaip nesiveja infliacijos, nes jos toli gražu yra nuo to. Vidutinė parama pernai buvo 107 eurai. Tai yra ta grupė, kurią sudaro tik 2 procentai Lietuvos gyventojų, bet ji labai stigmatizuojama, ir sprendimų būtent šitai grupei trūksta.

Kompensacijų mechanizmas yra išplėstas ir dabar reikia tikėtis, kad žmonės pradės labiau kreiptis pagalbos. Mes dažnai girdime, kad žmonės nedrįsta kreiptis, nes paramos sistema daug metų buvo stigmatizuojama, kad tai kažkokie „pašalpiniai“. Realiai tai yra tiesiog valstybės pagalbos priemonė žmogui, kai jam sunku. Tad tikrai labai raginčiau žmones kreiptis į savivaldybes arba tiesiog įeiti į interneto pyslapį kasmanpriklauso.lt ir pasižiūri, ar ta pagalba jiems prieinama.

Aistė Adomavičienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ministre, kokios pagalbos gali tikėtis būtent šie žmonės? Akivaizdu, kad jie nedirbantys, kalbama daugiausia apie tuos, kurie gauna iki 300 eurų. Tai turbūt daugiausia socialinės išmokos?

M. Navickienė: Pereidama prie šių metų norėčiau pasakyti, kad mes apžvelgiame praėjusių metų duomenis, bet formuojant 2022-ųjų biudžetą buvo priimta daugybė sprendimų, kurie didino žmonių pajamas, ypač tų, kurie yra rizikos patirti socialinę atskirtį grupėse. Aš kalbu ir apie pensijų didinimą, ir apie vienišo asmens išmoką. Taip pat Vyriausybė savo nutarimu, atskirai, labiau negu numato įstatymas, indeksavo išmokas, kurios susijusios su šalpa, tikslinėmis kompensacijomis, baziniais socialiniais dydžiais. Bet kuriuo atveju, kaip teisingai paminėjo ir gerbiama Aistė, visada yra žmonių grupė, kuri pažeidžiamiausia. Į ją reikia nukreipti būtent tas taiklesnes, konkrečias priemones, kuriomis galėtume padėti. Tikslinės kompensacijos už šildymą, man atrodo, yra viena pagrindinių priemonių.

Mes bendraujame su savivaldybėmis ir darėme tokią kaip ir telefoninę apklausą. Žmonių, besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų, skaičius sausio mėnesį beveik dvigubėja. Ši informacija buvo gana plačiai skleidžiama ir aš taip pat noriu dar kartą pakartoti, kad buvo labai daug mitų, kad gal negali kreiptis tie žmonės, kurie turi daug turto, žemės ar nėra pensinio amžiaus. Viso to nėra, esant ekstremaliajai situacijai gali kreiptis visi, nėra vertinamas turtas. Tačiau šildymo kompensacijos nėra vienintelė galimybė gauti paramą patiems silpniausiems, pažeidžiamiausiems žmonėms.

Savivaldybės turi labai didelę diskreciją individualiai pasižiūrėti į žmonių situaciją, skirti tikslines išmokas ar kompensuoti būsto išlaidas, priklausomai nuo to, kokioje situacijoje atsiduria žmogus. Tad aš labai raginčiau nebijoti kreiptis, klausti, ir ta parama turi būti suteikta, ypač tiems žmonėms, kurie yra sudėtingoje situacijoje arba gyvena iš socialinės pašalpos.

Monika Navickienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ponia A. Adomavičiene, šiandien ministrė M. Navickienė spaudos konferencijoje sakė, jog Vyriausybės priimtos paramos priemonės yra pakankamos, kad kompensuotų kainų augimą. Iš prezidentūros girdime, kad vėluojame, kad sprendimų reikia dabar. Kur jūs matote nesusikalbėjimą? Ar čia skirtingi žvilgsniai į Lietuvą?

A. Adomavičienė: Iš dalies skirtingi žvilgsniai. Norėčiau akcentuoti, kad tikrai negalime tikėtis, jog vienkartinėmis priemonėmis išspręsime skurdo problemą. Ši problema yra daugybę metų, tad galime sakyti, kad mes vėluojame mažiausiai 20 metų su šiomis priemonėmis.

Manau, įtampą visuomenėje apmalšintų ir apskritai situaciją pagerintų tvarių sprendimų ieškojimas, o ne kaišiojimas vienkartinių išmokų tuomet, kai sunku. Buvo pandemija, ji dar tęsiasi, bet nebe toks degantis reikalas. Dabar iškilo kitas klausimas – infliacijos ir šildymo. Ir vėl mes kaišiojame kažkokiomis vienkartinėmis išmokomis. Stabilumą visuomenei ir apskritai žmonių savijautai suteikia žinojimas, kad bus pagalbos priemonių, kad ir kas nutiktų.

Senjorai / E.Blaževič/LRT nuotr.

Labai gerai, kad, pavyzdžiui, niekaip neskaičiuojamas turimas turtas esant ekstremaliajai situacijai. Bet ji pasibaigs ir tuomet vėl bus skaičiuojamas turtas. Ir mes turime tokių kurioziškų situacijų Lietuvoje, kai žmogus paveldėjo žemės sklypelį, kuris yra toks apgailėtinai menkas ir toks bevertis, kad žmogus negali niekur savo kaimiškame regione parduoti. Žmogus gyvena paprastame standartiniame bute ir negali pasinaudoti kompensacija, nes yra vertinamas turtas, kuris realiai neduoda jokios pridėtinės vertės, ir sako: jūs paimkit iš manęs šitą turtą, aš noriu gauti kompensaciją. Jeigu mes iš esmės pergalvotume tokias sistemas, nuspręstume kai kuriais atvejais atsisakyti turto vertinimo ir suteikti žmonėms kiekvienais metais tokią pagalbą, tai būtų realesnis, tvaresnis sprendimas negu galvojimas, kad mes dabar 100 eurų pakišą sumokėsime ir žmonės jausis gerai. Ilgainiui tai neatneš jokių sprendimų. Aš tikrai pereičiau per visas sistemas, per įvairias paramos sistemas, per įvairias išmokų sistemas, tas pačias šalpos pensijas, kurios pakilo apie 15 eurų. Tai tikrai nėra didelės sumos. Taip pat, aišku, reikia pereiti per mokesčių sistemą, nes visa tai turi būti subalansuota.

– Ponia Navickiene, jūs irgi, kaip esate anksčiau sakiusi, nepritariate 100 eurų išmokai, kaip siūlo prezidentūra?

M. Navickienė: Aš visada pasisakau už tai, kad geriau tvariai ir nuolatos kelti gyventojų pajamas, gerinti gyvenimą, o ne vienkartinėmis priemonėmis. Tiesa, Vyriausybė pasiūlė vieną vienkartinę priemonę, ji buvo nukreipta ne tiek į pajamų didinimą, kiek labiau į pačių pažeidžiamiausių grupių, tai yra pagyvenusių, sergančių arba galimai susirgsiančių COVID-19 liga žmonių, apsaugą. Ir tai 100 eurų išmokai buvo skirta beveik 14 milijonų eurų. Iki kovo pabaigos pagyvenę žmonės, kurie priima sprendimą skiepytis stiprinamąja doze, dar gali tą išmoką gauti. Nors tai nėra tobulas mechanizmas, kartais, kai tai dera su tam tikru tikslu, tarkim, apsaugoti pažeidžiamą grupę nuo ligos ar galimos mirties, tokį sprendimą tenka priimti net jei pats nesi labai juo sužavėtas.

Norėčiau akcentuoti dar vieną dalyką: šitomis ekonominėmis aplinkybėmis, mano įsitikinimu, labai svarbu visų priimamų priemonių dermė. Tos priemonės, kurias priima Finansų ministerija dėl būsimos PVM lengvatos šildymui, ką turi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl kompensacijų arba Energetikos ministerija, kad būtų amortizuojamas energijos kainų kilimas, bet kartu ir investuojama į atsinaujinančiąją energetiką. Dar svarbu pasakyti, kad tie žmonės, kurie gauna kompensaciją už šildymą, taip pat gali gauti kompensaciją už renovaciją, jeigu priima sprendimą renovuoti savo butą. Mes turime visas tas priemones išnaudoti tam, kad eitume į didesnį energetinį efektyvumą, kad būtume kuo labiau nepriklausomi, kad turėtume tam tikrą tvarų pamatą, nes visos išlaidos, kurias šiandien turime kaip valstybė, taip pat kainuoja. Ir jeigu mes tos situacijos nepanaudosime tvarioms reformoms, kad būtų pasitikėjimas ne tiktai šį mėnesį ar kitą mėnesį, bet ir kitais metais, dar kitais metais, tuomet pasirinktas kelias nebus pats geriausias.

Monika Navickienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ponia M. Navickiene, šiandien „Sodros“ vadovė sakė, kad žmonės kalba viena, o pinigai sąskaitose rodo ką kita. Sako, kad gal per daug skundimosi, kad skaičiai to nerodo. Gal ir jūs pastebite, kad per daug žmonės skundžiasi arba skundžiasi ne tie, kurie turėtų?

M. Navickienė: Man atrodo, reikia atskirti priemones ir jas taikyti tiksliau. Jeigu kalbame apie vidutinius dydžius, ką šiandien kalbėjome su „Sodros“ direktore ir ką pristatėme visuomenei, tai yra vieni dydžiai, jie tikrai rodo pozityvų vektorių, kad mūsų ekonomika pakankamai gerai atlaikiusi pandemijos iššūkius ir turi labai geras perspektyvas, jeigu tinkamai sukalibruosime savo priemones, 2022-aisiais galime matyti panašias tendencijas, bet visada yra žmonių grupė, kuriai labiau reikia apsaugos. Apie ją kalbėjo ir gerbiama Aistė. Mes tikrai bandome tuos žmones matyti, bet priemonės turi būti nukreiptos labai tikslingai. Dabartinę situaciją vertinti tiktai pagal tai, kad norint išspręsti vienos mažesnės grupės didesnę problemą diskusija paverčiama visuotine eskalacija, tai mes turėtume susitelkti į pagalbą tiems žmonėms, kuriems dabar jos reikia labiausiai. O kartu žiūrėti, kaip jau priimti sprendimai, kurie tikrai didino pajamas 2022 metais, atrodys metų viduryje, tikintis, kad infliacijos šuolis bus laikinas. Mums svarbu šią krizę įveikti su mažiausiais nuostoliais, mažiausiomis skolomis, bet pasirūpinti tais, kuriems pagalbos reikia dabar.