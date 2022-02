LRT trumpai. Kodėl streikuoja „Achemos“ darbuotojai?

Nuo antradienio Jonavos azotinių trąšų gamybos bendrovėje „Achema“ – streikas. Tai pirmas tokio masto protestas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. LRT.lt paaiškina, kaip prieita iki streiko, ko iš vieno didžiausių šalies darbdavių reikalauja darbuotojai ir kokia situacija yra dabar.

„Achemoje“ iš viso dirba apie 1,3 tūkst. žmonių. Maždaug 37 proc. iš jų priklauso darbuotojų profesinei sąjungai. Ši apie kolektyvinę sutartį kalbėjo ir anksčiau. Dar 2021 m. pavasarį darbuotojai surengė protestą prie pastato, kuriame dirba įmonės administracija.

Tada „Achemos“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas teigė, kad pasirašyti sutarties nebūtina – įmonėje nuo 2019 metų galioja lojalumo ir papildomų naudų darbuotojams programa. Ji suteikia tas pačias sąlygas ir lengvatas, kaip ir iki 2019 m. galiojusi kolektyvinė sutartis.

Tačiau pernai gruodį „Achemos“ profsąjunga pritarė streikui – už tai pasisakė 81 proc. profsąjungos narių, tai yra apie 30 proc. visų įmonės darbuotojų. Bendrovės vadovas R. Miliauskas anuomet pačią profesinę sąjungą kaltino nesikalbėjimu ir nepagrįstais reikalavimais.

Ramūnas Miliauskas / T. Biliūno/BNS nuotr.

Nepavykus susitarti dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo, vasario 8 d. Jonavos rajone veikiančią „Achemą“ sukaustė streikas. Profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė teigė, kad jis bus neterminuotas, o pasibaigs tik tuomet, kai bus pasirašyta sutartis.

Tačiau R. Miliauskas kartojo: kolektyvinės sutarties nepasirašys, o ir negalėtų to padaryti, kai yra nurodyti tokie reikalavimai. Anot jo, įmonėje mokami atlyginimai yra didesni nei rinkos vidurkis, be to, jie buvo padidinti nuo metų pradžios daugiau kaip 10 proc.

Streikas „Achemoje“ / T. Biliūno/BNS nuotr.

Streikuojančių žmonių skaičius „Achemoje“ priklauso nuo pamainų: iš kiekvienos išeina apie 100 žmonių. Kaip vasario 11 d. LRT.lt sakė B. Daškevičienė, iš viso streikavo apie 300 darbuotojų. Tą pačią dieną išplatintame pranešime „Achemos“ generalinis direktorius teigė, kad streikuojančių darbuotojų skaičius nuo 130 vasario 8 d. yra sumažėjęs iki 98 darbuotojų vasario 11 d.

Birutė Daškevičienė / T. Biliūno/BNS nuotr.

Vasario 8 d. dėl streiko teko stabdyti vieną cechą, tačiau vasario 11 d., pasak R. Miliausko, gamyba veikia taip, kaip buvo iki streiko paskelbimo.

B. Daškevičienės teigimu, streikuojantys darbuotojai yra spaudžiami grįžti į darbą. Kol vyksta streikas, jiems taip pat siūlomas dvigubai didesnis atlygis, o tiems, kurie ateina dirbti per poilsio dienas, žadamas trigubai didesnis užmokestis. R. Miliauskas teigė, kad informacija apie spaudimą yra netiesa, o darbuotojai iš poilsio dienų kviečiami, kad būtų užtikrinamas darbų tęstinumas ir įrenginių saugumas.

„Achema“ / T. Biliūno/BNS nuotr.

Streikuojantys „Achemos“ darbuotojai sulaukė palaikymo iš kitų koncernui priklausančių įmonių: vasario 9 d. akciją surengė „Achemos grupės“ darbuotojai Vilniuje ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) darbuotojai uostamiestyje. Pasirašyti kolektyvinę sutartį ragina ir Briuselyje veikianti Europos profesinių sąjungų konfederacija.

Penktadienį streikuojančių darbuotojų Jonavos rajone atvyko palaikyti jų artimieji bei Lietuvos profesijų sąjungų konfederacijos (LPSK), Pramonės profesinių sąjungų federacijos (PPSF), Gegužės 1-osios profesinės sąjungos atstovai.