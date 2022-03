Būstų pirkėjai už kvadratinį metrą Vilniuje jau moka ir 10 tūkst. eurų, o norimo pirkinio laukia eilėse

Nekilnojamojo turto (NT) ekspertai teigia, kad už prabangų būstą Vilniuje gyventojai jau moka ir 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, neretai laukia ir eilėse. Vis dėlto dalis specialistų pataria išlikti budriems ir įvertinti, ar verta tiek mokėti.

Sandoriai ir už kelis milijonus

Augančios NT kainos vis dažniau stebina gyventojus. Kaip matyti „Aruodas.lt“ puslapyje, prestižiniuose sostinės rajonuose už kvadratinį metrą jau kai kur prašoma ir 8, ir net 10 tūkst. eurų.

Registrų centro duomenimis, praėjusiais metais brangiausi NT sandoriai siekė ir kelis milijonus eurų. Štai pirmoje vietoje – du butai Vilniuje, Antano Tumėno g., jų bendra suma siekė 3,8 mln. eurų. Kiek žemiau – butas Vilniuje, Subačiaus g., kainavęs 2,75 mln. eurų. 2,4 mln. eurų kainavo gyvenamasis namas Kauno rajone, gyvenamasis namas Neringoje – 2 mln. eurų.

Užupis / D. Umbraso/LRT nuotr.

UAB „Eika“ būsto pardavimo vadovas Justinas Šavelskis, kalbėdamas apie naujos statybos butus su daline apdaila, teigia, kad daugelį metų brangiausi Vilniaus rajonai išlieka tie patys, tai Žvėrynas, Senamiestis, Užupis (su Paupiu) ir Naujamiesčio dalis šalia Senamiesčio.

„Žvėryne šiuo metu parduodama tik 10 butų trijuose projektuose, jų kainos svyruoja nuo 3,3 tūkst. iki 5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą. Žvėrynas nedidelis rajonas, tačiau čia gana stipriai varijuoja kaina, priklausomai nuo to, kurioje Žvėryno dalyje yra NT projektas, t. y. arčiau Narbuto g. statomi projektai kainuoja vidutiniškai 1,5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą pigiau“, – atskleidžia J. Šavelskis.

Nekilnojamasis turtas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, Senamiestyje butų su daline apdaila kainos yra nuo 3,4 tūkst. eurų už kvadratinį metrą ir perkopia 6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą ribą.

„Vidutiniškai naujos statybos butas Senamiestyje kainuoja apie 4 650 eurų už kvadratinį metrą. Šiuo metu tai yra brangiausias Vilniaus rajonas, dažniausiai savo kainomis konkuruojantis su Žvėrynu“, – sako J. Šavelskis.

Užupyje (su Paupiu) butų kainos su daline apdaila, J. Šavelskio teigimu, svyruoja tarp 4 ir 5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

„Vidutinė būsto kaina šiame rajone yra apie 4,5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą“, – priduria jis.

Brangesnėje Naujamiesčio dalyje, arčiau Senamiesčio, butų kainos siekia apie 3,5–4,7 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

Užupis, Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai yra vienas iš kelių populiariausių rajonų Vilniuje, čia vidutiniškai būstas kainuoja apie 4,1 tūkst. eurų už kvadratinį metrą“, – pažymi J. Šavelskis.

Moka ir 11 tūkst. eurų už kvadratinį metrą

Paklaustas, kokias didžiausias kainas už kvadratinį metrą fiksuoja, J. Šavelskis sako, kad brangiausi butai Senamiestyje kainuoja apie 6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, Žvėryne ir Užupyje – apie 5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, prestižiniuose Naujamiesčio projektuose – apie 4,5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

Užupis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tiesa, kai kuriuose projektuose yra ir dar brangesnių pavienių itin išskirtinių butų – su terasomis ant stogo arba su panoraminiais vaizdais. Jie kainuoja dar apie 20 proc. brangiau. „Eikos“ duomenimis, šio prestižinio NT segmento klientai tokiam būstui įrengti vidutiniškai išleidžia papildomai apie tūkstantį eurų už kvadratinį metrą“, – priduria jis.

O štai „Capital Team“ biuro NT brokerio Pauliaus Banevičiaus tvirtinimu, didžiausios fiksuotos butų pardavimo kainos 2021 m. viršijo ir 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

P. Banevičius / „Capital“ nuotr.

„Rekordininkas buvo maždaug 11 tūkst. eurų už kvadratinį metrą kainavęs 275 kvadratinių metrų butas su daline apdaila Senamiestyje esančiame projekte „Misionierių sodai“. Atmetus pačius išskirtiniausius variantus, šio segmento butai 2021 m. būdavo parduodami už 7–8 tūkst. eurų už kvadratinį metrą“, – komentuoja P. Banevičius.

Kartais net laukia eilėse

NT agentūros „Solds“ įkūrėja Agnė Navickienė antrina, jog, prabangių būstų paklausai viršijant pasiūlą, pirkėjai ryžtasi mokėti ir 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

Nekilnojamasis turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jeigu yra gera vieta, kokybiškas projektas, panorama, terasa, liftas, konsjeržas, 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą jau nebestebina. Jeigu tokių butų atsiranda, jie rinkoje neužtrunka. [...] Yra ir laukiančiųjų eilių, kas nors rezervuoja, bet visada yra eilutė žmonių, kurie norėtų būti kuo greičiau informuoti, jeigu nesusiklostytų pirkimas“, – teigia A. Navickienė. Ji atskleidžia, kad didžioji dalis prabangių būstų nuperkami nuosavomis lėšomis.

„Ober-Haus“ rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimondas Reginis antrina, kad vertinant pagal stabiliai metai iš metų augančias brangesnės klasės butų pardavimų apimtis prabangių butų paklausa ir toliau išlieka itin aukšta.

Paupys / SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuotr.

„Pavyzdžiui, susidomėjimas dar net nepradėtais statyti prestižinės klasės būsto projektais yra didžiulis, o patys erdviausi ir viršutiniuose projektų aukštuose esantys butai yra itin geidžiami tarp potencialių pirkėjų. Todėl gyvenamųjų projektų plėtotojus ypač domina plėtros galimybės vertingiausiose miesto vietose, kuriose galima būtų pirkėjams pasiūlyti išskirtinį produktą“, – sako R. Reginis.

„Ober-Haus“ duomenimis, Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijose 2013–2015 metais pastatyta 12 proc. visų parduoti pastatytų butų Vilniuje, 2016–2018 metais ši dalis ūgtelėjo iki 17 proc., o 2019–2021 metais naujų butų pasiūlos apimtys pasiekė rekordines aukštumas – 21 proc.

P. Banevičius taip pat pastebi, kad pastaruosius kelerius metus prabangaus turto rinka yra įkaitusi, paklausa gerokai viršija paklausą.

„Pirkėjai net ir turėdami labai solidų biudžetą turi mažai pasirinkimo variantų ir yra priversti arba laukti, arba nuleisti savo kriterijus“, – tvirtina P. Banevičius.

Užupis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vis dėlto „Citus“ analitikė Laura Markevičiūtė teigia, kad, atmetus „ekstremalias“ kainas, didžiausios liukso klasės būstų kvadratinio metro kainos šiuo metu siekia iki 5,7 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

L. Markevičiūtės aiškinimu, labai svarbu suprasti, kad klientai paprastai vertina butus pagal turtinio vieneto suminę kainą, tačiau kreipti dėmesį vien į kvadratinio metro kainą, anot jos, būtų nekorektiška.

„Dažnai prestižinės klasės būstų ieško tie pirkėjai, kuriems reikalinga ne tik geriausia vieta mieste, keletas požeminių parkavimo vietų – kurių bendra vertė gali sudaryti ekonominės klasės būsto kainą, – bet ir daug erdvės. O štai 100 kvadratinių metrų ploto prabangaus segmento būsto bendra kaina gali siekti 400–700 tūkstančių eurų ar dar daugiau“, – nurodo analitikė.

Laura Markevičiūtė / Asmeninio archyvo nuotr.

Ji sako pastebinti, kad pačius prabangiausius būstus perkančių žmonių nėra daug.

„Kartais tokius būstus perka ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonės. Bet kuriuo atveju absoliutieji paklausos skaičiai nėra dideli, bet ji, be abejo, yra. Be to, ji auga ir viršija pasiūlą, o tai tiesiogiai koreliuoja su gerėjančiu pragyvenimo lygiu“, – teigia analitikė.

Ragina vertinti kritiškai

Nors „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas sutinka, kad tam tikrais atvejais išskirtiniai būstai ir yra verti 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, vis dėlto, anot jo, NT turto kainoms pasiekus rekordines aukštumas, atsiranda ir tokių pardavėjų, kurie siekia pasinaudoti esama situacija ir parduoti būstą brangiau.

Tomas Sovijus Kvainickas / Inreal nuotr.

„Pirminėje rinkoje paprastai dominuoja dalinė apdaila, antrinėje rinkoje parduodami įrengti būstai. Tas įrengimas, priklausomai nuo panaudotų medžiagų, pasirinktų baldų, gali kainuoti dar porą tūkstančių eurų už kvadratinį metrą. [...] Nuo 10 tūkst. eurų, jei kas nors parduoda įrengtą būstą, atmetus tuos 2 tūkst. eurų, būtų 8–7,5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, priklausomai nuo konkrečių apdailos sprendimų, tokia kaina vis tiek yra aukštoka.

Būtent tokius būstus, nors jokiais būdais ne visais atvejais, reikėtų vertinti kaip galimybę parduoti būstą brangiau dėl ribotos pasiūlos. Tikrai siūloma ir tokių būstų, kurie pristatomi kaip ypač prabangūs, bet ne visi jie tokie yra“, – atkreipia dėmesį analitikas.

Nekilnojamasis turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, svarbu įsivertinti, kiek minėtas būstas iš tiesų yra išskirtinis. „Jeigu būstas yra tiesiog gražiai įrengtas, turi vaizdą į gražų kiemą, kalbama apie labiau tipinius projektus, o ne riboto dydžio išskirtinėse vietose esančius projektus, tokia pati aplinka gali būti sukurta gretimame projekte, tuomet 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą dabar, kai pinigai turi tokią vertę, tikrai yra per aukšta kaina“, – akcentuoja T. S. Kvainickas.

Juntamas prestižinių būstų trūkumas

J. Šavelskis pastebi, kad daugiausia nuperkama ekonominės ir vidutinės NT klasės būstų. Tai sudaro apie 90 proc. visų naujos statybos būstų pardavimų rinkos. Kitaip tariant, prestižinės klasės būstų, kurių kainos yra 4–6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą, nuperkama apie 10 proc.

Nekilnojamasis turtas / BNS nuotr.

„Tiesa, pastaraisiais metais Vilniuje susiduriama ne su pirkėjų trūkumu, o su būstų (tiek pigesnių, tiek brangiausių) pasiūlos trūkumu. Sostinėje fiksuojamas rekordiškai mažas būstų pasirinkimas – tik apie 2350, nors, tarkime, prieš metus pasiūla buvo net 62 proc. didesnė ir siekė virš 3,8 tūkst. butų. Taip pat juntamas ir prestižinių būstų trūkumas – šiuo metu pirkėjai gali rinktis tik iš 230 butų“, – akcentuoja J. Šavelskis.

Metinei infliacijai perkopus 10 proc. ir sparčiai augant kainoms, J. Šavelskio teigimu, pirkėjai savo santaupas linkę apsaugoti, investuodami į, anot jo, geriausiai sau pažįstamą formą – NT.

Nekilnojamasis turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Ši investicija nebūtinai skirta būstui, kuris bus nuomojamas, tai dažnu atveju gali būti investicija į patogesnį gyvenimą, žinant, kad kokybiškas ir geroje vietoje esantis būstas ilgalaikėje perspektyvoje augins ar bent jau išlaikys savo vertę“, – dėsto J. Šavelskis.

Renkantis prabangų būstą P. Banevičius pataria apsišarvuoti kantrybe. Anot jo, nepanašu, jog artimiausiu metu pasiūlos ir paklausos santykis esmingai pasikeis.

Nekilnojamasis turtas / E. Genio/LRT nuotr.

„Atsižvelgiant į tai, kad prabangaus NT rinkoje trūksta, tikėtina, jog kainos laikysis stabilios arba šiek tiek nuosekliai didės. Istoriškai matoma, kad prabangų NT ne taip smarkiai veikia rinkos svyravimai, o, žvelgiant į pastaraisiais metais vykstantį prabangos prekių pasiūlos deficitą (taip pat ir NT), pinigų perteklių rinkoje, manyčiau, kad prabangaus NT pirkimas šiuo metu yra saugi investicija tiek perkant sau, tiek nuomai“, – akcentuoja P. Banevičius.

A. Navickienė pastebi, kad prabangus būstas nuvertėja mažiausiai. „Šis segmentas stiprus, tvirtas, linkęs ir permokėti, nes tai yra namai sau, čia matematika kitaip veikia. Dažnas gal ir žino, kad permoka, bet nori turėti namus su vaizdu“, – sako ji.