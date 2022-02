Ar Lietuvoje brangu. Vilniaus NT kainas keikiančiam lietuviui Paryžiuje ar Londone žodžių pritrūktų, o Atėnuose imtų pavydas

Nors nekilnojamojo turto (NT) kainos Lietuvoje praėjusiais metais augo beveik sparčiausiai Europos Sąjungoje (ES), o būsto įperkamumas prastėjo, ES vis dar nesame patys brangiausi. Su augančiomis kainomis sako susiduriantys ir užsienyje gyvenantys lietuviai. „Prieš 2–3 metus vieno kambario butas Londono priemiestyje kainavo 240–250 tūkst. svarų. Dabar toks butas kainuoja mažiausiai 300 tūkst. svarų“, – tikina Londono lietuvė.

Ar butas Vilniuje kainuoja tikrai pigiau nei Londone, o pas odontologą Varėnoje apsimoka vykti, net jei gyveni Danijoje? Į šiuos klausimus LRT.lt žurnalistai ieškos atsakymo naujame projekte „Ar Lietuvoje brangu?“. Klausimas „Ar Lietuvoje brangu?“ bus užduotas ne tik prekybininkams ir paslaugų teikėjams, bet ir ekonomistams, svetur gyvenantiems lietuviams.

NT kainų augimas Lietuvoje 2021 m. gruodį (2021 metų gruodį lyginant su 2020 m. gruodžiu) šoktelėjo daugiau nei 20 proc. ir privertė ne vieną lietuvį, perkantį nekilnojamąjį turtą, patuštinti kišenes. Kas 2020 metų pradžioje kainavo 100 tūkst. eurų, 2021-aisiais pabrango iki 120 tūkst. eurų ir daugiau.

Nepaisant to, jeigu vertintume nekilnojamojo turto įperkamumą Europos Sąjungos (ES) šalių sostinėse, nesame nei patys pigiausi, nei brangiausi.

Skaičiuojant būsto kainų ir metinių pajamų santykį, Vilniuje norint įsigyti 75 kv. m butą, vidutiniškai reikėtų apie 14,1 metinio atlyginimo į rankas. Bene daugiausia būstui ES reikėtų taupyti Paryžiuje – 25,8 metų, Prahoje – 24,8 metų, Bratislavoje – 20,3 metų.

Santykinai mažiausios būsto kainos fiksuotos Atėnuose – čia 75 kv. m būstui įsigyti reikia 8,8 metinių atlyginimų, Dubline – 8,3 metinių atlyginimų, o Briuselyje – 7,7 metinių atlyginimų į rankas.

Žvelgiant į NT kainas lietuvių pamėgtuose ne ES miestuose, būsto įperkamumas panašus į Lietuvos. Pavyzdžiui, norint įsigyti būstą Londono priemiestyje, tektų atseikėti apie 12 vidutinių metinių tos šalies atlyginimų, Osle – 10,6.

Vis dėlto, jeigu pažvelgtume į NT kainų dydį, nelygindami atlyginimų dydžio, Lietuvoje NT kainos yra nedidelės.

Pavyzdžiui, norint įsigyti būstą miegamajame rajone Paryžiuje, už 1 kv. m teks pakloti 9,3 tūkst. eurų (centre – 12,5 tūkst. eurų), Liuksemburge 8,4 tūkst. eurų (centre 12,2 tūkst. eurų), Valetoje – 5,9 tūkst. eurų (centre – 8,3 tūkst. eurų), o Stokholme – 5,6 tūkst. eurų (centre – 9,9 tūkst. eurų).

Vilniuje vidutinė 1 kv. m kaina miegamajame rajone siekia 2,12 tūkst. eurų, o centre – 3,3 tūkst. eurų. Pigesni butai nei Vilniuje užfiksuoti 7 ES sostinėse. Pavyzdžiui, Talino miegamajame rajone 1 kv. m būsto kaina siekia 2,1 tūkst. eurų (centre – 2,9 tūkst. eurų), Rygoje – 1,2 tūkst. eurų (centre – 2,1 tūkst. eurų).

Pačios mažiausios NT kainos fiksuotos Rumunijos sostinėje Bukarešte. Čia 1 kv. m būsto miegamajame rajone galima įsigyti už 1,1 tūkst. eurų, o miesto centre už 2 tūkst. eurų.

Didelėmis NT kainomis skundžiasi ir britai

Jungtinėje Karalystėje gyvenanti ir NT rinkodaros srityje dirbanti Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad aukštomis NT kainomis skundžiasi ir britai. O pagrindo tam yra, mat pastaruoju metu NT kainos augo itin sparčiai.

„Jungtinėje Karalystėje šie metai yra beprecedenčiai. Dar niekada istoriškai nebuvo tokia didelė būsto paklausa ir tokia maža pasiūla. Situacija yra keista ir NT ekspertai iki galo dar nesupranta, kas čia atsitiko. Kainos dėl to taip pat sparčiai padidėjusios. Vienas didžiųjų NT portalų „Zoobla“ skaičiuoja, kad per pastaruosius 18 mėnesių nuo pirmo karantino NT kainos Jungtinėje Karalystėje augo 18 proc.

Tie žmonės, kurie dar praėjusiais metais pardavė būstą ir manė, kad pardavė už labai gerą kainą ir galės įsigyti kitą būstą, dabar suprato, jog turimų pinigų gali ir neužtekti“, – pasakoja Jungtinėje Karalystėje gyvenanti V. Rinkevičiūtė.

Jos teigimu, įsigyti būstą Londone, ypač pastaruoju metu, sunku, o norint tai padaryti už vieno kambario (miegamasis ir svetainė su virtuve) naujos statybos butą teks pakloti 250–300 tūkst. svarų sterlingų (296–356 tūkst. eurų).

Londonas, Jungtinė Karalystė / Sander Crombach / Unsplash nuotr.

„Pavyzdžiui, aš gyvenu prie Londono Hitrou oro uosto. Tai vadinamoji 5–6 zona, beveik Londono užribis. Standartinis butas su vienu miegamuoju kainuoja 300–350 tūkst. svarų (356–415 tūkst. eurų). Jeigu kalbėtume apie lietuviams daugiau pažįstamą rytinį Londono rajoną Stratfordą, ten vieno kambario butas gali ir 500 tūkst. svarų kainuoti, jei žiūrėtume dar labiau į rytus – Bektoną, kaina gali siekti 300 tūkst. svarų.

Rajone, kuriame aš gyvenu, prieš 2–3 metus vieno kambario butas kainavo 240–250 tūkst. svarų. Dabar toks butas kainuoja mažiausiai 300 tūkst. svarų. Tik svarbu pažymėti, kad Jungtinėje Karalystėje parduodami visiškai įrengti būstai. Senesnės statybos butą galima rasti ir už 200 tūkst. svarų, tačiau reikės gerai paieškoti“, – pokyčius vardija ji.

Vokietijoje kainos augo fantastiškai

Vokietijoje daugiau nei 30 metų gyvenanti Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke sako, kad per pastaruosius metus NT kainos Vokietijoje šoktelėjo, o jaunoms šeimoms įsigyti būstą darosi vis sunkiau.

„NT kainos išaugo be galo greitai, o jaunoms šeimoms ar jauniems specialistams vis sunkiau įgyvendinti savo svajonę ir įsigyti būstą. Turėti nuosavą būstą nori visi. Nesvarbu, kad ten negyvens. Jei turės nekilnojamojo turto, visada bus galima jį išnuomoti“, – aiškina ji.

Vis dėlto, anot D. Henke, bene pagrindinė problema norint įsigyti būstą Vokietijoje – pasiūla.

Dalia Henke / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nors žmonės pinigų turi, gerų objektų trūksta, todėl kainos kopia į viršų“, – sako Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Hamburge gyvenanti lietuvė skaičiuoja, kad norint mieste įsigyti būstą už vieną kvadratinį metrą teks pakloti apie 5 tūkst. eurų.

„Žinoma, jei gyveni užmiestyje, būstas čia tikrai įperkamas, tačiau patogumų bus mažiau. Reikės vaikus vežti į mokyklą, darželį, kuris gali būti toli, infrastruktūra bus prastesnė“, – aiškina D. Henke.

Ji taip pat pažymi, kad Vokietijoje prieš įsigyjant būstą įprasta atlikti jo techninės būklės patikrą: „Pasikvieti ekspertą, kuris įvardija pastato silpnąsias vietas ir kokios gali laukti investicijos – ar stogą, šildymo sistemą, elektros instaliaciją reikės keisti. Jei namas senas, gali tekti keisti viską. Pavyzdžiui, yra tokių senų namų, kur įmontuotas tik vienas kištukinis elektros lizdas kambaryje“, – sako ji.

A. Avulis: jei ribojimų būtų mažiau, būstas būtų pigesnis

Statybų bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis įsitikinęs, kad dar prieš metus NT įperkamumas Vilniuje buvo vienas geriausių ES, tačiau situacija per metus pasikeitė ne pirkėjų naudai.

„Prieš metus tikrai buvo įperkamas. Esame skaičiavę, kad dar praėjusiais metais du asmenys, kurių kiekvienas uždirba vidutinį atlyginimą sostinėje, t. y. apie 1 000 eurų į rankas, Vilniaus centrinėje dalyje galėjo įsigyti 45 kv. m butą. Tai buvo fantastinis rezultatas ir vienas geriausių Europoje. Tačiau per pastaruosius metus situacija kardinaliai pasikeitė“, – teigia jis.

Arvydas Avulis / BNS nuotr.

Verslininko teigimu, NT vystytojai rinkai galėtų pasiūlyti ir pigesnių butų, tačiau statybų reikalavimai yra labai griežti, todėl statyti pigiai neįmanoma.

„Pavyzdžiui, Lietuvoje yra insocialicijos kriterijus. Tai reiškia, kad į kiekvieną butą per dieną apie 2 valandas turi patekti saulės šviesa. Nežinau kitų šalių, kur toks perteklinis reikalavimas būtų. Dėl to kyla daug ginčų. Jei saulės neužtenka, patalpų negali butu vadinti. Absurdas. Kodėl tai nėra butas, kodėl žmogus ten negali gyventi? Juk langai, vanduo, kanalizacija, vėdinimas yra, bet jo kažkodėl negali butu vadinti. Kitas aspektas yra energinis efektyvumas. Nežinau kitos šalies, kur būtų tokie aukšti reikalavimai. Investicijos, kurių reikia norint A+ energinės klasės namą padidinti iki A++ energinės klasės, atsipirks tik per 150 metų. Kartais patys įsivarome į kampą ir galvojame, kodėl pas mus toks būstas brangus.

Aš galiu pasiūlyti visiems važinėti elektromobiliais. Kas pasakys, kad tai blogai? Tačiau leidus važinėti tik elektromobiliais kiltų neramumų. O štai būsto sektoriuje mes galvojame, kad galime įvesti aukščiausius reikalavimus. (...) Jei statybų reikalavimai būtų ne tokie griežti, rinkai būtų galima pasiūlyti pigesnį ir prieinamesnį būstą. Tiesiog reikėtų aiškiai deklaruoti to namo pliusus ir trūkumus“, – aiškina A. Avulis.

Nekilnojamasis turtas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jo teigimu, papildomai NT kainą didina reikalavimas įrengti automobilių stovėjimo vietas.

„Turime prie kiekvieno buto statyti požeminę stovėjimo aikštelę. Jos yra be galo brangios. Savikaina vienos stovėjimo vietos siekia apie 15 tūkst. eurų. Nesuprantu, skatiname žmones važinėti dviračiais, vaikščioti pėstute, naudotis viešuoju transportu, tačiau vis tiek turime statyti stovėjimo aikšteles. Jų tiek nereikia, žmonės jų nebeperka. Statome dalykus, kurių niekam nereikia, nes mus verčia“, – tikina verslininkas.

Būsto turime bene daugiausia

Nors pagal būsto įperkamumą Lietuva ES rikiuojasi per vidurį, pagal žmonių dalį, gyvenančią nuosavame būste, esame kone pirmūnai. Eurostato duomenimis, apie 88 proc. lietuvių gyvena nuosavame būste. Panaši tendencija vyrauja ir kitose Rytų Europos šalyse.

Vilniaus universiteto profesoriaus ekonomisto Romo Lazutkos teigimu, tai, kad Lietuvoje daug žmonių turi nuosavą būstą, lemia istorinė praeitis bei kultūriniai aspektai.

„Būstą, kuriame žmonės gyveno sovietmečiu, vėliau buvo galima privatizuoti už čekius. Tai ir padarė dalis gyventojų. Yra ir kitas aspektas. NT nuomos rinka Lietuvoje yra prastai reguliuojama, todėl nėra patogu nuomotis būstą“, – aiškina ekonomistas.

Nors NT įperkamumas Vokietijoje didesnis nei Lietuvoje, nuosavą būstą čia turi tik apie 50,4 proc. šalies gyventojų, o tai bene prasčiausias rezultatas ES.

„Tai lemia NT kaina ir žmonių gaunamos pajamos. Tačiau yra ir kitas aspektas. Vokietijoje yra socialinis būstas, kurio nuoma nėra didelė, todėl žmogus gali nors ir 20 metų panašią nuomos kainą mokėti. Tokiu atveju neapsimoka turėti nuosavo būsto“, – aiškina D. Henke.

Nemaža dalis žmonių renkasi nuomotis būstą ir Jungtinėje Karalystėje. Čia apie 65 proc. gyventojų gyvena nuosavame būste, o 35 proc. nuomotame.

Būstas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Turbūt dalis žmonių neturi jo, nes nėra poreikio. Gyventojai dėl darbo migruoja tiek pačiuose didmiesčiuose, tiek šalyje, todėl galbūt nėra įprasta iš karto įleisti šaknis.

Kitas aspektas – norint įsigyti NT tavo atlyginimas turi būti pakankamai didelis, kitaip nepavyks susitaupyti. Žmonės būsto nuomai išleidžia 30–50 proc. pajamų, todėl atlyginimo dalis, kurią gali susitaupyti nuomai, yra labai maža. Jei nėra pagalbos iš tėvų, tuomet procesas gali trukti labai ilgai.

Vis dėlto Jungtinėje Karalystėje turėti nuosavą būstą apsimoka labiau nei nuomotis. Nuomotis vieno miegamojo būstą ten, kur gyvenu aš, kainuoja apie 1 000 svarų, o paskolos įmoka siekia 600–700 svarų, kartais ir mažiau“, – tikina V. Rinkevičiūtė.

NT kainos augo beveik sparčiausiai

LRT.lt kalbinti ekspertai vieningi – būsto įperkamumas iki praėjusių metų šalyje buvo tikrai neblogas, tačiau 2021-aisiais NT kainos Lietuvoje augo bene sparčiausiu tempu ES.

Eurostato duomenimis, metinis Lietuvos būsto kainų indekso pokytis per 2021 metų trečiąjį ketvirtį siekė 18,9 proc., o NT kainos sparčiau nei Lietuvoje augo tik Čekijoje – 22 proc. Kaimyninėje Latvijoje kainos augo 12,7 proc., Estijoje – 17,3 proc.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius teigia, kad praėjusiais metais NT kainų šuolis ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio valstybių buvo vienas didžiausių istorijoje, o tai lėmė nesugebėjimas patenkinti išaugusios paklausos.

„NT vystytojai tiesiog negalėjo pasiūlyti tiek būsto. Praėjusių metų balandį per mėnesį buvo parduota virš 1 000 naujų butų. Jeigu ne NT vystytojų kainų koregavimas, siekiant riboti pirkėjų aktyvumą, jie greitai būtų likę be darbo.

Pasiūla nebuvo pakankama todėl, kad pradėjo brangti statybinės medžiagos ir projektai, kurių sąmata buvo planuojama viena, jie turėjo būti atidėti, keičiami architektūriniai sprendimai. Tai užėmė laiko. Spaudimas iš pirkėjų buvo, todėl tai atsiliepė kainų augimui.

Mindaugas Statulevičius / BNS nuotr.

Kita priežastis – biurokratija savivaldos lygmeniu. Ji lėmė, kad papildomi derinimai užsitęsė kelis ar net keliolika mėnesių. Ten, kur anksčiau projektas buvo derinamas 3–5 mėnesius, dabar derinamas 8–9 mėnesius, kartais ilgiau, ypač Vilniuje. (...) Laikas yra pinigai, o jei projekto įgyvendinimas trunka 6 mėnesiais ilgiau, tai galime paskaičiuoti, kiek kainuoja paskolų palūkanos, darbo valandos, o projektas negeneruoja pajamų. Yra kompanijų, kurių 5–7 projektai įstrigę. Supraskime, koks jiems spaudimas ieškoti papildomų išteklių. Vienas iš būdų yra didinti NT kainas“, – staigaus NT kainų didėjimo priežastis aiškina M. Statulevičius.

Lietuvos bankas: įperkamumas yra geras

Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresniojo ekonomisto Dovydo Poderio teigimu, po 2008–2009 metų finansų krizės Lietuvoje kritus būsto kainoms, o atlyginimams atsigaunant ir spartėjant jų augimo tempui būsto įperkamumas iki 2021-ųjų didėjo.

„Tačiau praėjusiais metais būsto kainų augimo tempas ženkliai paspartėjo ir pasiekė per finansų krizę matytus tempus. Ir nors atlyginimai vis dar auga sparčiai, jų augimo tempas pradėjo atsilikti nuo kainų augimo tempo (Statistikos departamento duomenimis, 2021 metų trečiąjį ketvirtį būsto kainos augo 10 proc. sparčiau nei vidutinis atlyginimas), tad būsto įperkamumas prastėja.

Vis dėlto, nors ir suprastėjęs, šiuo metu įperkamumas yra gana geras: norint nusipirkti vidutinį 70 kv. m ploto butą, reikia 8,5–9 metų vidutinių neto atlyginimų, tai yra tiek pat, kiek reikėjo 2018 metais. Palyginimui: būsto rinkai kaistant prieš finansų krizę, tokiam pačiam būstui įsigyti reikėjo bent 20 metų vidutinių atlyginimų“, – pastebi ekonomistas.

Miestas; būstas; nekilnojamasis turtas; Pašilaičiai / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

Jo teigimu, siekiant lėtinti NT kainų augimą Lietuvos bankas nuo 2022 metų vasario 1-osios taiko griežtesnius reikalavimus norint gauti paskolą antram būstui, o ilgesniuoju laikotarpiu prie stabilesnio būsto kainų augimo tempo ir geresnio įperkamumo prisidėtų tinkamai sukonstruotas plataus masto socialiai orientuotas NT mokestis.

D. Poderis sako, kad, palyginti su kitomis Europos valstybėmis, būsto įperkamumas Lietuvoje, nepaisant pabrangimo, išlieka neblogas: „Pavyzdžiui, Taline vidutinis neto atlyginimas yra apie 21 proc. didesnis nei Vilniuje, o būsto kvadratinio metro kaina – 19 proc. didesnė, tad būsto įperkamumas yra panašus. Palyginti su Stokholmu, Vilniuje atlyginimai perpus (apie 60 proc.) mažesni, tačiau kvadratinio metro kaina yra tris kartus mažesnė ir įperkamumas Vilniuje yra žymiai geresnis.“

Sudėtingumas gauti būsto paskolą – vidutinis

Vertinant būsto įperkamumą, taip pat verta atkreipti dėmesį ir į sudėtingumą gauti būsto paskolą bei palūkanų normas.

Pagal būsto palūkanų normas tarp euro zonos valstybių Lietuva vis dar rikiuojasi gale, nors pastaruoju metu palūkanų normos ir mažėjo.

Vertinant atsakingo skolinimosi nuostatas, kredito dydžio ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykį (angl. loan–to–value, LTV), kuris turi siekti 85 proc. (15 proc. pradinio įnašo reikalavimas), 40 proc. skolos ir pajamų santykį (angl. debt–service–to–income, DSTI), ir 30 metų maksimalios paskolos trukmės apribojimų griežtumą, sudėtingumas gauti paskolą yra vidutinis, sako Lietuvos banko ekonomistas D. Poderis.

Nekilnojamasis turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Šiuo metu LTV limitą taiko 23 ES šalys (kaip rekomendaciją arba įpareigojantį reikalavimą) ir jo lygiai svyruoja nuo 80 iki 100 proc., t.y. reikalaujamas pradinis įnašas svyruoja nuo 20 iki 0 proc. (100 proc. LTV taikomas Olandijoje, kurioje anksčiau buvo galimas net didesnis nei 100 proc. LTV limitas).

Lyginant griežtesnį LTV apribojimą imantiems ne pirmą būsto paskolą, kuris nuo 2022 m. vasario 1 d. Lietuvoje yra lygus 70 proc. arba 15 procentinių punktų griežtesnis nei imantiems pirmąją paskolą, kitose šalyse taikomas 10–40 procentiniais punktais griežtesnis LTV reikalavimas ne pirmoms paskoloms lyginant su pirmomis paskolomis“, – pažymį D. Poderis.

Tuo metu DSTI limitą taiko 13 ES šalių, kur jis svyruoja nuo 25 iki 80 proc.

Nekilnojamasis turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„DSTI limito apskaičiavimo būdai šalyse gali reikšmingai skirtis, dažniausiai dėl naudojamų pajamų ir skolinių įsipareigojimų apibrėžimų (pavyzdžiui, naudojamos neto arba bruto pajamos, naudojama tikroji arba padidinta palūkanų norma), todėl vien limito dydžių palyginimas ne visada parodo tikrąjį jo griežtumą.

Taip pat, dar 6 šalys taiko kitus su pajamomis susijusius reikalavimus, tokius kaip paskolos ir metinių pajamų santykis (angl. loan–to–income, LTI) arba bendro įsiskolinimo ir metinių pajamų santykis (angl. debt–to–income, DTI), kurie Lietuvoje šiuo metu netaikomi. Maksimalios paskolos trukmės limitas siekia nuo 25 iki 40 metų, tačiau daugiau nei pusė iš trukmės apribojimus taikančių ES šalių (tokių yra 11) pasirinko būtent 30 metų limitą, koks šiuo metu taikomas ir Lietuvoje“, – aiškina Lietuvos banko ekonomistas.

Didesnio būsto įperkamumo tikėtis nesiūlo

Bendrovės „Ober-Haus“ Vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas Saulius Vagonis sako, kad vertindamas pagal dešimtbalę sistemą būsto įperkamumui duotų 7–8 balus (nėra sunku įsigyti nuosavą būstą).

Vis dėlto, kalbėdamas apie būsto įperkamumą ateityje, jis pažymėjo, kad tikėtis gerėjančių rodiklių nereikia. „Manau, įperkamumas stabilizuojasi. Ilgą laikotarpį jis augo, o praėjusiais metais svarstyklės persisvėrė. Būsto kainų augimas viršijo 20 proc. ir buvo spartesnis nei atlyginimų augimas.

Jeigu kalbėtume apie šiuos metus, geras klausimas, ar atlyginimai, ar būsto kainos augs sparčiau. Manau, tempas turėtų suvienodėti. Tai reiškia, kad žiūrint į ateitį būsto įperkamumo rodikliai bus tokie patys kaip šių metų pradžioje. Didelių skirtumų neturėtų būti“, – teigia S. Vagonis.

Saulius Vagonis / BNS nuotr.

Vilniaus universiteto profesoriaus ekonomisto R. Lazutkos teigimu, tiems, kuriems sunku įsigyti būstą, valstybė turėtų ištiesti pagalbos ranką jį nuomojantis. Be to, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti nuomos rinkai, kuri mažai kontroliuojama, o dalis būsto nuomojama nelegaliai.

„Savivaldybė galėtų ne tik subsidijuoti nuomą tiems, kuriems sunku susimokėti, bet ir pati išsinuomoti būstą ir pernuomoti tiems, kurių pajamos mažos“, – svarsto R. Lazutka.

Jis teigia skeptiškai vertinantis siūlymus padėti žmonėms įsigyti būstą, kadangi dažniausiai nuosavą būstą, ypač didžiuosiuose šalies miestuose, įsigyja aukštesnes pajamas gaunantys asmenys, todėl valstybės parama atitektų jiems, o ne patiems skurdžiausiems.