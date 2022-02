Pramonininkai ragina „Achemos“ vadovybę ir profsąjungas įvertinti situaciją ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) teigia su nerimu stebinti situaciją, su kuria susiduria Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“.

„Suprantame, kad besiderančios pusės, tiek įmonės vadovybė, tiek įmonės profsąjungos, visada siekia savo užsibrėžtų tikslų, tačiau derybose realių rezultatų galima pasiekti tik įvertinus esamą situaciją ir ieškant bendrų sąlyčio taškų bei kompromisų“, – sakoma LPK atsiųstame komentare.

Darbdavių ir darbuotojų santykiuose geriausių rezultatų galima pasiekti tik derybų keliu, įsitikinę pramonininkai. Pasak jų, įmonės vadovai jau pademonstravo pasirengimą ieškoti bendrų sprendimų: AB „Achemos“ valdyba sausio 31-ąją pakoregavo atlygio sistemą, pripažindama, kad neužtikrino tinkamo darbo užmokesčio apskaitos vykdymo taip, kaip buvo numatyta. Vadovų skirstomų premijų fondas, iki tol siekęs 3,5 proc., buvo padidintas iki 5 proc.

„Achemos“ 2022 metų darbo užmokesčio fondas padidintas daugiau kaip 2 mln. eurų, taigi šiemet įmonės darbuotojai gaus didesnį atlygį, kai tik gamykla visiškai atstatys savo gamybinius pajėgumus. Tikėtina, kad tai įvyks pirmojo ketvirčio pabaigoje ar antrojo ketvirčio pradžioje, sako pramonininkai. Tikimės, kad tai tik pirmi žingsniai situacijos sureguliavimo link.

LPK tikisi, kad „Achemos“ vadovybei ir profsąjungoms pavyks pratęsti derybas ir susitarti dėl kolektyvinės sutarties. Kaip rodo kitų įmonių patirtis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, derybos dėl kolektyvinės sutarties trunka ilgą laiką, kol yra pasiekiamas abiem pusėms priimtinas kompromisas.

„Labai svarbu, kad vykstantis socialinis dialogas, kurio sėkmingas rezultatas būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis, nebūtų politizuotas tiek politikų, tiek einančių į politiką, tiek ir išorinių organizacijų, kaip kad šiuo atveju Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, kurių vadovai šiuo metu ruošiasi organizacijos rinkimams ir taip kaupia politinius dividendus. Visos šios situacijos akivaizdoje yra neatsakingas ir kenkėjiškas veiksmas, kai trečiosios pusės, neįvertinusios bendrų ekonominių iššūkių ir šios konkrečios įmonės situacijos, viešai ragina organizuoti streikus ir piketus. Dar labiau įtampą augina Lietuvos šeimų sąjūdis, kuris kviečia kauniečius ir kitų miestų žmones vykti į Jonavą palaikymo akcijai“, – teigiama Lietuvos pramonininkų konfederacijos pranešime.

Pramonininkai sako, kad būtina įvertinti situaciją – įmonės vegetuoja, stovi ant bankroto slenksčio ar laikinai stabdo savo veiklą, nes susiduria su itin rimtais iššūkiais, atsiradusiais dėl geopolitinės ir ekonominės situacijos.

Strike support posters in the cars of Achema workers / V. Šukšta/ LRT