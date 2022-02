Užsimojo pažaboti platformas: kas laukia kurjerių, pavežėjų ir jų paslaugomis besinaudojančiųjų

Europos Komisija siekia aiškiau apibrėžti, kaip turėtų atrodyti darbas įvairiose platformose, diskusijos verda ir Lietuvoje. Profesinės sąjungos tikina, kad direktyva neišvengiama. Su tuo sutinka ir darbdaviai, bet pabrėžia – dabartinė jos versija naudos neatneš nei platformoms, nei per jas dirbantiesiems, nei vartotojams. O štai patys kurjeriai, rodos, iki galo nesutinka nei su vienais, nei su kitais.

Europos Komisijos direktyva numato sąlygas, kurioms esant turėtų būti įtvirtinti darbo santykiai tarp platformų ir dirbančiųjų per jas. Šiuo metu dauguma dirbančiųjų per šias platformas Lietuvoje vykdo individualiąją veiklą.

LRT.lt kalbinti darbdavių, profesinių sąjungų ir dirbančiųjų per platformas atstovai sutinka, kad direktyva yra būtina, nes tokia veikla – nauja, ir nei darbo santykiai, nei individualioji veikla nėra tinkamai pritaikyti tokio pobūdžio darbui. Pašnekovai taip pat sutinka, kad direktyva gali turėti įtakos ir platformų vartotojams – jiems gali brangti paslaugos, tačiau tai priklausytų nuo konkrečių sprendimų.

Vis dėlto dėl konkrečių direktyvos punktų nuomonės išsiskiria.

Neatmetama, kad direktyva nevilioja dėl neišvengiamybės mokėti mokesčius

Profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė sako, kad direktyva aiškiai numato, jog darbo santykiai turėtų būti įtvirtinti ten, kur jie yra, o kad tai būtų galima nustatyti, direktyva numato kriterijus.

„Mes aiškiai tai ir pasakome ir nurodome kriterijus, dėl ko mums atrodo, kad tai yra darbo santykiai. Kai mes pripažinsime, kad tai yra darbo santykiai, žmogus automatiškai įgaus visas apsaugas, kurias privalo gauti žmogus, dirbantis pagal darbo sutartį. Visame šiame procese yra ir galbūt nemaloni dalis – reikės pradėti mokėti mokesčius, galbūt dėl to yra tokių prieštaravimų. Mes, visi dirbantys pagal darbo sutartį, ne tik algą gauname, bet ir mokame mokesčius“, – sako I. Ruginienė.

Ji neabejoja, kad EK direktyva – neišvengiama būtinybė ir ji apibrėžtų ne tik kurjerių ar pavežėjų darbo sąlygas, kaip neretai manoma. Anot I. Ruginienės, į platformas keliasi ir kitų sričių specialistai, pavyzdžiui, grožio meistrai, statybininkai ir kiti.

Inga Ruginienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Darbo rinka keičiasi, darbo santykiai irgi yra ties pokyčių riba. Mes negalime stagnuoti vienoje vietoje. Mes turime galvoti apie tuos pokyčius ir galvoti, kaip labiausiai apsaugoti darbuotoją. Direktyva yra apie tai. Mes tikrai džiaugiamės, kad buvo padarytas toks žingsnis ir pagaliau mes Europos lygiu sprendžiame šią problemą“, – tvirtina I. Ruginienė.

Pašnekovės vertinimu, nacionaliniu lygiu išspręsti tokios problemos nė nepavyktų, nes čia reikėtų atsižvelgti ir į konkurencijos sąlygas bei kitus aspektus.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad direktyva numato ir aspektus, apie kuriuos anksčiau kalbėti tiesiog nebuvo būtinybės. Kaip vieną iš jų I. Ruginienė išskiria sąlygą, kad platformų darbuotojai privalo vienas su kitu bendrauti ir vienas kitą pažinoti.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kokia dabar yra sistema? Visi žmonės yra kaip ir bevardžiai, su tam tikrais kodais ar kažkokiais vardais. Jie vienas su kitu nebendrauja. Taip juos lengviau išnaudoti. Tai labai svarbu. Svarbu ir tai, kad darbuotojų atstovai privalo turėti prieigą prie šios sistemos ir turi turėti galimybę bendrauti su darbuotojais, juos konsultuoti ir ginti. Direktyvoje tikrai yra gana gerų vietų“, – sako I. Ruginienė.

Ji neatmeta, kad kai kuriems per platformas dirbantiems žmonėms direktyva gali būti nepriimtina dėl to, kad šiuo metu galiojanti tvarka jiems leidžia nedeklaruoti savo veiklos ir išvengti dalies mokesčių arba visai jų nemokėti. Platformoms, anot I. Ruginienės, direktyva taip pat gali nepatikti, nes ji priverstų daugiau teisių suteikti per platformas dirbantiems partneriams, neleistų platformoms priimti vienašalių sprendimų.

K. Krupavičienė: kodėl tas darbas turi būti nedraudžiamas socialiniu draudimu?

Profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovė Kristina Krupavičienė laikosi griežtesnės pozicijos. Jos teigimu, šiuo metu platformų darbas yra visiškai nereguliuojamas ir jos gali išpopuliarėti net ir tarp tų sektorių, kuriuose įprastai darbuotojai dirbdavo įforminę darbo santykius.

Kristina Krupavičienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Šis darbas šiandien visiškai nereguliuojamas. Iš vienos pusės, kaip darbdaviai sako, tai yra patogu – žmogus prisijungia prie tos platformos tada, kai turi laiko, kai yra poreikis ir t. t. Čia yra didelė laisvė pasirinkti – žmogus neprivalo turėti atitinkamos kvalifikacijos, šis darbas tinkamas ir studentams ir t. t.

Mes nesame už tai, kad būtų sumažinta žmogaus laisvė ar apribota galimybė dirbti tą darbą. Bet tas darbas labai plinta. Ar nebus taip, kad atsiras tokių platformų tokiame sektoriuje, kur šiandien žmonės turi normalius darbo santykius? Net ir pats restoranas gali įvesti platformų darbą – turime banketą, reikia daugiau žmonių, tai mes pasikviečiame per platformas. Čia ne tik mūsų toks susirūpinimas, susirūpinimas visų profesinių sąjungų, kad reikia tą darbą kažkaip sureguliuoti“, – tikina K. Krupavičienė.

Ji taip pat tvirtina, kad šiuo metu per platformas dirbantys žmonės negauna jiems priklausančių garantijų, kurias esą turėtų užtikrinti pačios platformos.

Pavežėjai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kodėl tas darbas turi būti nedraudžiamas socialiniu draudimu? Žmogus, dirbantis su platforma, nieko nemoka. Jeigu jis yra įsidarbinęs kaip savarankiškai dirbantis darbuotojas, jis tada deklaruoja save kaip dirbantį savarankiškai.

Bet mūsų tikslas buvo su tomis platformomis (kadangi ten yra neaiškus tas darbdavys, neaišku, kas tau tą darbą duoda) kalbėtis, kad reikėtų apdrausti tuos žmones sveikatos draudimu, nuo nelaimingų atsitikimų. Juk, kaip aš sakau, jie visą laiką ant ratų. Jeigu žmogui kas nutinka, pavyzdžiui, suserga, niekas žmogui nemoka jokios nedarbingumo išmokos, jis neturi jokių pajamų“, – tvirtina K. Krupavičienė.

Jos aiškinimu, nebūtina platformų ir per jas dirbančių asmenų susaistyti darbo santykiais, kaip tai šiuo metu numato Lietuvoje galiojantis Darbo kodeksas, tačiau esą būtų verta ieškoti lankstesnio sprendimo, kaip būtų apskaičiuojamas išdirbtas laikas.

„Bolt Food“ darbuotojų streikas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mano nuomone ir profsąjungų nuomone, šiuos santykius galima paversti civilizuotais ir jeigu žmogus pasirenka tokią formą dirbti, viskas gerai, bet jis privalo turėti tam tikrą draudimo formą, kad platformos mokėtų vis dėlto daugiau tų pinigų, nes šiandien – kaip čia pasakius... Tie žmonės neturi jokios derybinės galios.

Juk buvo jau vieną kartą sustreikavę platformų darbuotojai, bet kur jų darbdavys? Su kuo jie gali derėtis? Juos tiesiog atjungia nuo platformos, ir viskas. (...) Dabar šiems žmonėms nėra nei viršvalandžių, nei švenčių dienų. Tau nustatyta kaina ir už tą kainą arba tu veži, arba neveži. Jeigu kelsi daug rūpesčių, tave tiesiog atjungs nuo platformos“, – sako K. Krupavičienė.

Darbdavių konfederacija: nesame prieš, norisi aiškumo

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narė Aurelija Maldutytė LRT.lt teigia, kad dabartinis direktyvos variantas nėra pats tinkamiausias. Anot jos, dabar direktyvoje nurodyti kriterijai, kurie apibrėžtų darbo santykius, iš tiesų neįrodo, kad tarp platformos ir per ją dirbančio asmens egzistuoja darbo santykiai.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jeigu teiki paslaugą vykdydamas individualiąją veiklą, tai bet kur, kur teiki paslaugą, svarbu, kad teiktum ją kokybiškai, – apie vieną iš kriterijų sako A. Maldutytė. – Tau sumoka, kai tu kokybiškai atlieki darbą. Kai kurie straipsniai, punktai visiškai neatspindi to, apie ką sakoma, kad tai yra darbo santykiai. Darbo santykiai yra, kai yra nustatytas darbo laikas, kada turi pradėti ir baigti darbą, kiek valandų turi dirbti, dažnai apriboja tave, kad tu dirbti šiam darbdaviui.“

Ji sutinka, kad tvarkingai apibrėžus santykius ir nustačius kriterijus, kas yra laikoma darbo santykiais, kai kalbama apie darbą su platformomis, kai kuriais atvejais iš tiesų galėtų būti įtvirtinti darbo santykiai.

„Mes nesame nusistatę prieš. Norisi to aiškumo, teisingai aprašyto aiškumo, kada tai yra darbo santykiai, o kada – individualieji santykiai. Turbūt didžiausias nesusipratimas yra tai, kad kai kurioms šalims atrodo, jog dabartiniai santykiai žmogaus neapdraudžia socialiai“, – pastebi A. Maldutytė.

Kurjeriai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji atkreipia dėmesį – jeigu žmogus vykdo individualiąją veiklą, kaip dabar dažniausiai ir daro per platformas dirbantys žmonės, jis pats draudžiasi ligos ir kitais draudimais, todėl atitinkamai ir išmokos jam yra skiriamos.

„Jeigu jis pats susimoka šiuos mokesčius (o jis susimoka, nes platformoje, kaip niekur kitur, visi pinigai eina pavedimu ir labai gerai matyti, kiek pinigų gavo žmogus, tai labai atsekama ir mokesčiai turi būti sumokami), tai iš kur tos baimės prarasti tuos draudimus?“ – svarsto A. Maldutytė.

Pašnekovės nuomone, vertėtų svarstyti papildomą per platformas dirbančių žmonių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, nes dabar tokio draudimo dirbantieji savarankiškai nemoka, tačiau esą šis mokestis nebūtų didelis.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paklausta, ar direktyva galėtų turėti įtakos paslaugų kainoms, A. Maldutytė sako, kad kainas lemia daugybė veiksnių, todėl tiksliai būtų galima pasakyti nebent žinant, iš ko susideda paslaugų kaina.

„Kainoms įtaką gali daryti labai daug veiksnių. Lygiai taip pat tos kainos gali didėti dėl to, kad didėja energetinių resursų kainos, dėl to padidėja išlaidos, dėl to gali padidėti ir reikalaujamas mokestis už pristatymą. Nebūtinai tai gali pakeisti direktyva. Gali pakeisti ir daugelis kitų veiksnių“, – teigia A. Maldutytė.

Vis dėlto ji sutinka, kad paslaugų kaina dėl direktyvos galėtų keistis, jeigu individualiąją veiklą per platformas vykdantys žmonės taptų platformų darbuotojais.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Taip smulkiai nežinau tos veiklos, kad galėčiau pasakyti, kiek procentų tai lemtų, bet kad lemtų – tai taip, nes jau ir dabar yra visur darbuotojų trūkumas ir manau, kad tai susiaurintų norinčių dirbti šį darbą žmonių skaičių. Net ir dabar matome platformose – jeigu trūksta taksi kuriuo nors dienos metu, matome, kaip tarifas kyla. Iškart rodoma, kad įprastas tarifas yra padaugintas iš kažkiek. Kartais gali parvažiuoti už 6 eurus, o kartais – už 11 eurų“, – sako A. Maldutytė.

Neabejoja – dabartinis direktyvos variantas netinkamas nė vienai pusei

Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis taip pat teigia nepalaikantis dabartinių direktyvoje naudojamų formuluočių. Anot jo, tokia direktyva neatneštų naudos nė vienai pusei.

„Jeigu bus taip, kaip yra numatyta dabar, tai bus blogai. Jeigu imsime pažodžiui, kaip dabar yra suformuluota, daugmaž visi sutinka, kad bus blogai. Tai reiškia, kad bus blogai tiek vartotojams, tiek kurjeriams, tiek pačioms platformoms. Per diskusiją Trišalėje taryboje buvo gerai pasakyta – bandoma skirtingų šalių praktiką užmauti ant vienodo kurpalio“, – sako A. Romanovskis.

Andrius Romanovskis / BNS nuotr.

Jo vertinimu, Lietuvoje platformos veikia gana lanksčiai ir taisytini yra tik kai kurie veiklos niuansai. Kaip vieną iš tokių A. Romanovskis įvardija sveikatos draudimą – nors per platformas dirbantys asmenys gali veikti pagal individualiosios veiklos nuostatus ir susimokėti, pavyzdžiui, sveikatos draudimo įmokas, jie nėra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir negali susimokėti įmokų, kurios nuo jų apsaugotų.

Tokia tvarka numatyta atsižvelgiant į tai, kad įprastai, vykdant individualiąją veiklą, būtų sunku nustatyti, kada asmuo ją vykdo.

Be to, pabrėžia A. Romanovskis, Lietuvoje dirbantieji savarankiškai, lyginant su kitomis šalimis, sumoka gana daug mokesčių ir už tai yra draudžiami ligos ir kitais draudimais.

Kurjeriai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kai kuriose šalyse, aš esu tikras, platformų darbuotojai neturi jokių garantijų – jie gauna pajamas, susimoka pajamų mokestį, ir viskas. Tai priklauso nuo kiekvienos šalies socialinio modelio“, – atkreipia dėmesį A. Romanovskis.

Jis priduria, kad kai kuriose valstybėse nėra privaloma mokėti ir kitų įmokų, o Lietuvoje tai padaryti privalu. Be to, atkreipia dėmesį A. Romanovskis, perėjus į darbo santykius kurjeriai privalėtų susimokėti ir dar didesnius mokesčius.

Paklaustas, kaip vertina siūlymą taikyti mišrųjį modelį, kai dalis dirbančiųjų per platformas dirba pagal darbo santykius, o dalis išlaiko partnerių statusą ir dirba savarankiškai, A. Romanovskis sako, kad idėja yra gera, bet svarsto, jog pritaikymas praktikoje galėtų būti gana keblus.

Kurjeriai / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Yra problema, kaip tai derini viduje: vienas žmogus dirba nuolat, kitas – ne nuolat, kaip tai derinti, kai už tą patį darbą tu turi mokėti tiek pat? Žinau, daugelis restoranų taip pat kalba apie atvejus, kai nėra pakankamai žmonių, kurie teiktų paslaugas, nes, pavyzdžiui, šalta, blogas oras. Jie gali nevežti. Tai tampa iššūkiu. Kaip gali visa tai derinti viduje?“ – sako A. Romanovskis.

Verslo konfederacijos atstovas teigia pastebintis, jog visos diskusijos pusės Lietuvoje sutinka, kad perlenkti su formuluotėmis nereikėtų.

„Šis pirminis pasiūlymas yra revoliucinis. Lietuvos mastu pagal tai, kiek žmonės šia industrija naudojasi, kiek žmonių ten dirba, ši industrija yra didelė. Kaip aš sakau, prieš penkerius metus pas mus žiemą niekas su dviračiais nesivažinėdavo, o dabar važinėjasi ir ne dėl to, kad žmones verčia, o dėl to, kad yra paklausa ir jie mato galimybę užsidirbti“, – sako A. Romanovskis.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kurjeriai direktyvą palaiko ir esminių pokyčių nesiūlo

Kurjerių asociacija, pasivadinusi Gegužės 1-osios profesine sąjunga (G1P), teigia palaikanti siūlomą direktyvą ir nesiūlo atlikti jokių esminių jos pakeitimų. Asociacija pabrėžia – nors neretai diskutuojama apie direktyvos ketvirtąjį straipsnį, jo atsisakyti G1P taip pat nesiūlo.

Minimame straipsnyje numatoma, kad santykiai tarp platformos ir per ją dirbančio asmens laikomi darbo santykiais, jeigu juose egzistuoja darbo kontrolė pagal direktyvoje apibrėžtus penkis kriterijus.

Šie kriterijai numato, kad darbo santykiai egzistuoja tada, kai yra nustatytos ar apibrėžtos viršutinės darbo užmokesčio ribos, reikalaujama, kad platformoje dirbantis asmuo laikytųsi konkrečių privalomų atvykimo į darbą, elgesio su paslaugos gavėju ar darbo atlikimo taisyklių, prižiūrima, kaip atliekamas darbas, arba tikrinama rezultatų kokybė, įskaitant ir elektronines priemones.

Kurjeriai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip pat kriterijai numato, kad darbo santykiai egzistuoja tuomet, kai per platformą dirbančiam asmeniui ribojama laisvė pačiam organizuoti savo darbą, pavyzdžiui, pasirenkant darbo valandas, nebuvimo darbe laikotarpius ir kt.

Paskutinis punktas numato, kad darbo santykius indikuoja ir veiksmingai ribojama galimybė kurti klientų bazę arba atlikti darbą bet kuriai trečiajai šaliai.

„Kai kuriuos 4 kriterijus galbūt reiktų tikslinti ir konkretizuoti, bet kriterijų schema, mūsų požiūriu, yra teisinga ir siekia dviejų aiškių tikslų. Pirma, jeigu santykiai tarp platformos ir per ją dirbančio asmens pagal savo esmę yra darbo santykiai, tai ir turi būti formalizuojami kaip darbo santykiai pagal darbo sutartį.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antra, jeigu santykiai tarp platformos ir per ją dirbančio asmens pagal savo esmę yra civiliniai sutartiniai santykiai tarp verslo subjektų, tai juose neturi būti darbo kontrolės, būdingos darbo santykiams. Platformos daug kalba apie tai, kad kurjeriai yra jų partneriai, bet, pavyzdžiui, vienašališkai nustato pristatymo paslaugų įkainius, pagal kuriuos apmoka už darbą kurjeriams, nesidera dėl įkainių su jais. Dėl to Lietuvoje jau buvo ne vienas kurjerių streikas“, – sako asociacija.

Jos vertinimu, direktyva paskatintų labiau atsižvelgti į partnerių – pavyzdžiui, kurjerių, pavežėjų – interesus ir rinktis derybų kelią.

„Tokiu būdu Europos Komisija siūlydama šią direktyvą siekia eliminuoti atvejus, kai santykiai, kurie pagal savo faktinę esmę yra darbo santykiai, fiktyviai pateikiami kaip civiliniai santykiai, t. y. tuos atvejus, kai žmonėmis naudojamasi ir jie apgaudinėjami, nesuteikiant jiems darbuotojų teisių ir socialinių garantijų.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iš kitos pusės, Europos Komisija nesiekia sunaikinti platformų dabar naudojamo civilinių santykių modelio, jeigu tai realiai pagal savo esmę civiliniai santykiai, bet įveda kriterijus, kurie ištraukia tuos santykius iš „pilkosios zonos“, kai jie pagal savo esmę yra pusiau darbo santykiai, pusiau civiliniai santykiai ir iki realių civilinių santykių jiems dar kažko trūksta“, – komentuoja G1P asociacija.

Neabejojama – nustatyti, kada dirbama pagal darbo santykius, būtų nesudėtinga

Jų vertinimu, nustatyti, kada platforma ir per ją dirbantis asmuo gali išlikti partneriais, o kada tai yra darbdavio ir darbuotojo santykiai, būtų gana nesudėtinga: jeigu platforma atitinka bent du iš išvardytų kriterijų, tai būtų laikoma darbo santykiais.

„Vadinasi, tam, kad platformai nereiktų pereiti prie darbo santykių modelio ir ji galėtų likti prie civilinių sutartinių santykių modelio, ji turi prisitaikyti taip, kad atitiktų ne daugiau kaip vieną iš tų penkių kriterijų.

Iš šių kriterijų, mūsų nuomone, trečiojo kriterijaus [susijusio su darbo kokybės tikrinimu – LRT.lt] neįmanoma atsisakyti teikiant paslaugas klientams, todėl platformos turės išlaikyti šį kriterijų galiojantį savo veikloje. Vadinasi, jos negalės leisti, kad jų veiklai galiotų kiti keturi kriterijai. O tai atitinka mūsų, kaip kurjerių partnerių, interesus“, – tvirtina asociacija.

Jos aiškinimu, norint neatitikti kitų kriterijų, turėtų būti įvestas kitoks kainų nustatymo mechanizmas, nes šiuo metu pristatymo kainas nustato pati platforma. Taip pat platformos nebegalėtų reikalauti, kad per jas dirbantys žmonės dėvėtų firminę aprangą ar, pavyzdžiui, maistą pristatantys kurjeriai naudotų firminius krepšius.

Kad neatitiktų kitų dviejų kriterijų, platformos negalėtų taikyti juose numatytų ribojimų, tačiau, atkreipia dėmesį asociacija, tokių ribojimų praktiškai nėra ir šiuo metu, todėl tai įgyvendinti nebūtų sudėtinga.

Paklausta, ar tokiu atveju asociacija pasisakytų už mišrų variantą, kai dalis platformos darbuotojų dirba turėdami darbo santykius, o dalis išlieka partneriais, asociacija teigia, kad toks variantas galėtų būti svarstomas.

„Jeigu viena ir ta pati platforma dalį darbuotojų turėtų su darbo sutartimis, dalį su individualiąja veikla, greičiausiai tai didelių sunkumų ar problemų nesukeltų, turint omeny darbuotojų padėtį toje platformoje. Aišku, sunku prognozuoti, kaip tai atrodytų praktiškai. Galėtų atsirasti uždarbio ir užsakymų kiekio skirtumų tarp vienos ir kitos rūšies darbuotojų, bet jie tikriausiai negalėtų būti labai jau žymūs“, – svarsto asociacija.

Darbo priemonėms prioriteto neteikia – kartais geriau naudotis savomis

Atkreipus dėmesį, kad dalis profesinių sąjungų atstovų kaip tik pabrėžia, jog per platformas dirbantys žmonės turėtų būti aprūpinti apranga ir kitomis reikalingomis priemonėmis, G1P teigia, kad tai pačiam darbuotojui ne visada naudinga.

Kurjeriai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Priklausomai nuo to, kokios taktikos kurjeris laikosi, jam gali būti parankiau naudoti savo priemones, o ne platformos priemones, ir atvirkščiai.

Jeigu jis dirba su viena platforma visą dieną, jam parankiau dirbti su firmine platformos apranga ir krepšiu, bet jeigu jis nori kaitalioti platformas per savo darbo dieną, jam parankiau dirbti su savo apranga ir savo krepšiu.

Vienu laikotarpiu kurjeris gali laikytis vienos taktikos, kitu laikotarpiu – kitos taktikos, t. y. kai kada kaitalioti platformas, kai kada jų nekaitalioti. Taigi, geriausia turėti atviras abi galimybes: dirbti su platformos apranga ir krepšiu ir dirbti su savo apranga ir savo krepšiu“, – sako asociacija.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji taip pat pabrėžia, kad ne visuomet priemonės platformose dirbantiems žmonėms yra suteikiamos besąlygiškai – kai kurios platformos reikalauja daiktus grąžinti, jeigu nusprendžiama paslaugų daugiau nebeteikti, kitos prašo ir užstato. Be to, atkreipia dėmesį asociacija, direktyva sudarytų galimybę ir toliau skirti šias priemones, tačiau nebūtų galima reikalauti jų naudoti.

„Dėl to, ką kalbėjo profsąjungų atstovai Trišalėje taryboje, manytume, mintis gali būti ne tik apie krepšius ir aprangą, bet ir apie transporto priemones, kadangi, pavyzdžiui, esant darbo santykiams, darbdaviai privalo suteikti darbo priemones arba kompensuoti darbuotojams už jų asmeninių priemonių naudojimą. (...) Bet kadangi čia yra ne darbo santykiai, o civiliniai sutartiniai santykiai, tai logiškiausia, kad platformos gerai mokėtų už teikiamas paslaugas, o kurjeriai savo išlaidas transporto priemonėms iš to jau pasidengs patys. Civilinių santykių modelyje nelogiška reikalauti iš platformų darbo priemonių“, – sako asociacija.

Neigia, kad dirbantieji per platformas nėra apdrausti, kai kuriuos draudžia platformos

Ji taip pat nesutinka su kai kurių profsąjungų narių išsakyta pozicija, kad per platformas dirbantys darbuotojai nėra draudžiami, pavyzdžiui, ligos atveju. G1P pabrėžia – platformų darbuotojai dirba su individualiosios veiklos pažyma ir moka mokesčius.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Taigi jie drausti sveikatos draudimu, pensijų draudimu, ligos ir motinystės ar tėvystės draudimais. Pirmais savarankiškos veiklos metais yra galimybė pasinaudoti VSD lengvata – nemokėti VSD vienus metus nuo individualiosios veiklos įregistravimo datos. Daugelis šia lengvata pasinaudoja. Tiesa, už tuos metus, kai nemoka VSD, jie neturi pensijų draudimo, ligos ir motinystės draudimų. Bet čia jau pačių dirbančiųjų per platformas pasirinkimas. Tai nėra problema“, – tikina G1P.

Asociacija pažymi, kad dirbantieji tokiu būdu iš tiesų neturi nedarbo socialinio draudimo ar draudimo nuo nelaimingų atsitikimų. Tačiau, priduria G1P, tai lemia ir mažesnes įmokas, o, norint, pavyzdžiui, įgyti nedarbo draudimą, galima veiklą platformose vykdyti mažosios bendrijos (MB) vardu.

„Manytume, kad toks socialinis draudimas [nuo nelaimingų atsitikimų – LRT.lt] irgi galėtų būti duodamas iš valstybės pusės, IV ir MB nariai galėtų patys susimokėti tuos 0,14 proc., nes jie patys sau darbdaviai. Tai teoriškai įmanoma, kadangi platformose fiksuojama, kada asmuo yra prisijungęs prie platformos ir atlieka užsakymus“, – atkreipia dėmesį asociacija.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji taip pat pažymi, kad, kol tokios galimybės nėra, apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų platformose dirbantys asmenys gali ir privačiose draudimo įmonėse, o tai metams esą kainuoja apie 80 eurų.

„Tie kurjeriai, kurie rūpinasi savo finansiniu saugumu traumos atveju, draudžiasi privačiai. „Wolt“ taip pat savo lėšomis privačiai draudžia visus per „Wolt“ dirbančius kurjerius draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Tai geras, socialiai atsakingas žingsnis. „Bolt Food“ žadėjo irgi tai padaryti, bet jau metai kaip nepadaro“, – sako asociacija.

Paslaugos galėtų brangti

Paklausta, ar direktyva galėtų turėti įtakos paslaugų kainoms, asociacija sutinka, kad tai – itin svarbus aspektas, tačiau svarsto, kad, daugeliui platformų likus prie sutartinių santykių, bet suteikiant daugiau savarankiškumo dirbantiesiems per platformas, galėtų būti rastas tinkamas mechanizmas.

Kurjeriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Manome, kad galima rasti mechanizmus, kaip neužkelti kainų vartotojams. Iš tikro nėra iki galo aišku, kaip platformos galėtų išvengti direktyvos punkto [susijusio su kainų nustatymu – LRT.lt] – ar užtektų tiesiog suderėjimo su kurjeriu, o ne platformos vienašališko kainų nustatymo? Greičiausiai, kad užtektų.

O suderėjimas yra suderėjimas, tai nėra kad kurjeris vienašališkai nustato kainą, ji nustatoma abiejų pusių sutarimu. Todėl ji bus protinga, panaši, kaip ir dabar yra. Čia svarbu, kad, į didesnę ar mažesnę pusę keičiant kainą, ją vėl reikėtų nustatyti abiejų pusių sutarimu“, – sako asociacija.

Jos vertinimu, būtų galimas ir radikalesnis sprendimas – leisti dirbantiesiems per platformas patiems nurodyti paslaugos kainą programėlėse.

Kurjeriai / BNS nuotr.

„Čia irgi galimi mechanizmai, kurie neleistų kainoms tapti kosminėms. Pavyzdžiui, kad vartotojai galėtų įrašyti programėlėse maksimalią sumą, kurią jie sutinka mokėti už pristatymą. Taip kosminėms kainoms nebūtų galimybės atsirasti ir, taikant tokį modelį, daug įtakos turėtų laisvos rinkos dėsniai – kurjeriai konkuruotų tarpusavyje kainomis, siekdami gauti daugiau užsakymų, jie mažintų kainas. Vartotojai individualiai mažintų ar didintų savo maksimaliai mokamas kainas, priklausomai nuo paslaugos kokybės ir savo galimybės mokėti“, – teigia asociacija.

Jeigu vis dėlto būtų apsispręsta įtvirtinti darbo santykius, asociacijos vertinimu, tai šiek tiek padidintų kainas. Tam esą įtakos turėtų ir didesni mokesčiai, ir tai, kad platformos privalėtų investuoti į transporto priemones, jeigu tokios reikalingos, arba kompensuoti nuosavų priemonių naudojimą.

„Taip pat šiek tiek padidėtų administracinė našta platformoms, nes kaip darbdaviai joms turėtų skaičiuoti mokesčius už darbuotojus, užtikrinti darbų saugos instruktažą ir pan. Taigi, didesnės platformų išlaidos – didesnės ir kainos arba mažesnis kurjerių uždarbis.

Todėl tiesa tai, kad jeigu ES direktyva spaustų platformas prie darbo santykių, tai kainos galėtų didėti ir ši platformų rinka galbūt dėl to susidurtų su plėtros ir pelningumo problemomis. Bet ES direktyva nespaudžia prie darbo santykių, ES direktyva spaudžia pilkąją zoną“, – sako G1P.

Asociacijos vertinimu, Lietuvoje veikiančioms platformoms daugeliu atvejų užtektų atlikti nedidelius pakeitimus.