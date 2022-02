Naujų būstų pardavimai Vilniuje mažėjo, kainos – augo

Sausį pirminėje Vilniaus nekilnojamojo turto (NT) rinkoje parduota 7 proc. mažiau būstų nei gruodį, o laisvų būstų kainos per šį laikotarpį padidėjo 2 proc. Ekspertų vertinimu, sausį daugiau nei 15 skirtingų projektų pakėlė savo parduodamų būstų kainas. Kainų kilimą lėmė ir tai, kad gyventojai projektuose pirmiausiai išperka pigiausius būstus.

Vilniaus gyvenamojo NT kainų pokyčius bei tendencijas kas mėnesį analizuoja nuomos su galimybe vėliau būstą išsipirkti paslaugas teikiančios kompanijos „Numai“ analitikai.

„Didžiausia kliūtis norintiems įsigyti būstą sostinėje, kaip ir ankstesniais mėnesiais, yra susijusi su pradinio įnašo neturėjimu. Nuosekliai kylant NT kainoms, sukauptų lėšų jau gali nepakakti ir teks papildomai taupyti“, – teigia bendrovės „Mano numai“, valdančios prekės ženklą „Numai“, vadovas Aurimas Čiagus.

Pavyzdžiui, pasak jo, jei gyventojai gruodį planavo pirkti dviejų kambarių butą už 135 tūkst. eurų ir to nepadarė, tai sausį toks butas jau galėjo atsieiti ir per 138 tūkst. eurų. Tokiu atveju pradiniam įnašui taip pat būtų reikėję papildomų 450 eurų, o tokią sumą per mėnesį laiko sutaupyti pavyksta ne kiekvienam.

Nekilnojamas turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Naujų projektų plėtotojai kėlė kainas

Įmonės duomenimis, sausį pirminėje Vilniaus NT rinkoje buvo parduoti 395 būstai, arba 7 proc. mažiau nei gruodį, kuomet jų parduota 425. Vidutinė parduoto būsto su daline apdaila kaina siekė 146 tūkst. eurų ir buvo 7 proc. didesnė nei gruodį.

Per pirmąjį šių metų mėnesį Vilniuje fiksuoti 8 visiškai išparduoti projektai, o savo būstus rinkai pristatė 4 nauji projektai. Naujuose projektuose rinkai pasiūlyti 559 nauji būstai, tačiau jau paskutinę sausio dieną iš jų liko tik 488 būstai. Vidutinė jų kvadratinio metro kaina siekė apie 2650 eurų.

Pasak A. Čiagaus, realus kainų augimas, vertinant laisvus būstus, siekė 2 proc., o jį lėmė kelios priežastys. Visų pirma – naujų projektų kv. m kaina buvo aukštesnė už rinkoje jau esančių būstų.

„Augimą taip pat lėmė ir tai, kad projektuose pirmiausia yra aktyviai išperkami pigiausi būstai. Dėl šios tendencijos rinkoje lieka santykinai vis brangesnis turtas. O trečioji priežastis – aktyvus ir besitęsiantis esamų projektų kainų augimas. Pavyzdžiui, daugiau nei 15 skirtingų projektų sausį pakėlė savo parduodamų būstų kvadratinio metro kainas“, – aiškina A. Čiagus.

Anot jo, šiuo metu pirminėje Vilniaus būsto rinkoje galima rasti apie 2875 būstus (6,5 proc. daugiau nei gruodį), kurių vidutinė kv. m kaina siekia apie 2700 eurų.

„Svarbu tai, kad iš visos būsto pasiūlos priminėje rinkoje vos 19 proc. būstų jau yra pastatyti. Tai reiškia, kad didžioji dalis klientų būstą gali rinktis tik „iš popieriaus“. Sausį daugiau nei 90 proc. nuo visų pirminėje rinkoje pirktų būstų buvo nupirkti tokiu būdu“, – pažymi ekspertas.

Kyla ir nuomos kainos

„Numai“ duomenimis, šiuo metu antrinėje Vilniaus NT rinkoje vidutinė parduodamo buto su visa apdaila kaina siekia 170 tūkst. eurų, arba 2700 eurų už kv. m, o vidutinis parduodamų butų plotas yra 60 kv. m. Ši kaina, lyginant su gruodžiu, reikšmingai nepakito.

Bet, pasak A. Čiagaus, Vilniuje stebimas būsto nuomos kainų augimas. Sausį vidutinė išnuomoto būsto su visa apdaila nuomos kaina siekė apie 600 eurų ir buvo apie 8,5 proc. didesnė nei gruodį. Vidutinis išnuomoto buto plotas – maždaug 50 kv. m.

„Sausį išnuomoto būsto metinis nuomos pajamingumas siekė apie 4,8 proc. Nuomotojams šiuo metu labiausiai apsimoka nuomoti, o nuomininkams neapsimoka nuomotis vieno kambario butų. Būsto nuomos kainos sostinėje visa apimtimi dar neatspindi išaugusių NT kainų, todėl, mūsų vertinimu, nuomos kainos Vilniuje artimiausiu metu augs sparčiau“, – teigia A. Čiagus.

Anot jo, vertinant šiuo metu esančią pasiūlą, laisvų nuomai siūlomų butų vidutinė nuomos kaina, lyginant su gruodžiu, yra sumažėjusi 30 eurų ir siekia 620 eurų per mėnesį už 50 kv. m butą.

„Numai“ yra pirmoji nepriklausoma „Nuomokis ir pirk“ paslaugos teikėja Europos Sąjungoje. Veiklą pradėjusi 2019 m. gegužę, kompanija šiuo metu yra įsigijusi ir išnuomojusi daugiau nei 100 būstų, kurių vertė siekia daugiau nei 15 mln. eurų. Skaičiuojama, kad ateityje portfelio potencialas vien Lietuvos rinkoje gali siekti 100 mln. eurų.

Šiuo metu kompanija gyvenamosios paskirties objektus padeda įsigyti Vilniuje, Kaune ir Taline.