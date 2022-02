Pabėgti nuo „Mano būsto“ norintys gyventojai jaučiasi įkalinti: pinigų neatiduota, sąskaitas siunčia ir toliau

Į LRT.lt kreipęsi namo administratorių „Mano būstas“ norintys pakeisti sostinės gyventojai jaučiasi įkalinti. Įmonė ir toliau siunčia sąskaitas už neatliktus darbus, negrąžina sukauptų pinigų ir dokumentų, nors namo gyventojai jau turi kitą administratorių. Vilniaus miesto savivaldybė stoja į gyventojų pusę, o „Mano būstas“ tikina, kad vilniečius bando apsaugoti nuo sukčių.

Lazdynų gatvės 17-o namo atstovė (jungtinės veiklos įgaliotinė) Aušra pasakoja, kad gyventojai dar 2021 metų pradžioje nusprendė pakeisti namo administratorių „Mano būstas“.

„Tai įvyko dėl kelių priežasčių. Žiemą name pakeitė kanalizaciją, o darbai kainavo 10 tūkst. eurų. Visą sąskaitą gyventojai turėjo apmokėti per tris mėnesius, kai buvo šildymo sezonas. Dar nebuvome visiškai apmokėję sąskaitos, o name buvo daromi kažkokie pagražinimo darbai. Rūsio langiuką keitė, jis kainavo 400 eurų. (...) Tuomet kvietėme įmonės atstovą ir prašėme priskirti namo vadybininką, su kuriuo galėtume derinti darbus. Kai tai neįvyko, nusprendėme pasirašyti jungtinės veiklos sutartį ir per vasarą išsirinkti naują administratorių“, – pasakoja namo atstovė.

Būstas / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

Name surengus balsavimą ir atlikus kitus formalumus, 2021 metų lapkričio 1 dieną namo administravimą pagal jungtinės veiklos sutartį perėmė kita bendrovė. Nepaisant to, „Mano būstas“ per nustatytą laiką neatidavė sukauptų lėšų, namo dokumentų ir toliau gyventojams siuntė sąskaitas.

Šilumos punktas / E. Ovcarenko/ BNS nuotr.

„Mes pasikeitėme spynas, bet „Mano būsto“ darbuotojai vis tiek mėgino patekti į rūsį. Tačiau mes jų nuo lapkričio 1 dienos nebeįsileidome. Nepaisant to, ir toliau gaudavome sąskaitas, jose buvo rašoma, kad „Mano būstas“ tikrino skaitiklius, valė patalpas, atliko priešgaisrinio vandentiekio patikrą, nors pas mus tokio nėra, atliko termošoką, nors patekti į rūsį neturėjo galimybės. Kreipėmės su raginimu perduoti būstą, tačiau nuo rugsėjo mėnesio nebuvo reaguojama į skambučius, mūsų siunčiamus laiškus“, – LRT.lt pasakojo Aušra.

„Mano būstas“ sutiko perduoti namą

LRT.lt dėl Lazdynų gatvėje esančio namo kreipėsi į „Mano būstą“. Įmonės Komunikacijos grupės vadovas Paulius Ugianskis pažymėjo, kad su namo atstovais suplanuotas papildomas gyvas susitikimas siekiant aptarti susidariusią situaciją ir rasti gyventojus tenkinantį sprendimą.

„Norime tikėti, kad dar glaudesnį bendradarbiavimą su gyventojais padės užtikrinti kiekvienam namui priskirti klientų atstovai, į kuriuos namo gyventojai jau gali drąsiai kreiptis rūpimais būsto priežiūros klausimais“, – akcentavo „Mano būsto“ atstovas.

Dar kartą susisiekus su P. Ugiansku ir pažymėjus, kad namo gyventojai į LRT.lt kreipėsi norėdami atgauti namo dokumentus ir sukauptus pinigus, kadangi yra sudarę sutartį su nauju administratoriumi, buvo atsiųstas naujas atsakymas. Jame pažymėta, kad priimtas sprendimas tenkinti gyventojų norą.

Būstas / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

„Mūsų atstovai dar kartą kalbėjosi su šio daugiabučio iniciatyvine grupe. Apsikeitus nuomonėmis, su gyventojais buvo sutarta pradėti namo perdavimo procedūrą“, – pažymėjo P. Ugianskas.

Namo atstovė Aušra LRT.lt patvirtino, kad buvo susitikusi su „Mano būsto“ atstovais. Jos teigimu, įmonė atsiprašė už klaidą ir prižadėjo anuliuoti išrašytas sąskaitas, grąžinti namo sukauptas lėšas, dokumentus.

„Bet kokia čia klaida? Tai buvo pasityčiojimas ir nesiskaitymas su žmonėmis“, – kalbėjo namo atstovė.

Kitiems mėginimas atsisakyti paslaugų ne toks sėkmingas

Namo, esančio Erfurto g. 24, jungtinės veiklos įgaliotinė Diana pasidalijo panašia istorija. Jos teigimu, dar praėjusiais metais namo gyventojai nusprendė pakeisti būsto administratorių „Mano būstas“, nes nebuvo patenkinti paslaugomis.

„Buvo įrašomi darbai, kurie nebūdavo atliekami, o už tuos darbus turėdavome susimokėti. Pavyzdžiui, kartą į sąskaitą buvo įrašyta suma už plastikinių langų keitimą, nors jie jau seniausiai pakeisti. Per vargus rašiau laiškus „Mano būstui“, jie galiausiai atsiprašė ir pinigus grąžino“, – pasakoja Diana.

Būstas / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

Galiausiai namo gyventojai nusprendė keisti administratorių. 2021 metų gegužės 21 dieną įvyko namo susirinkimas. Jame dalyvavo 48 butų savininkai (iš 60 butų) ir balsų dauguma buvo priimtas sprendimas keisti namo administratorių. Kiek vėliau, liepos 15 dienos susirinkime, kuriame dalyvavo 39 butų savininkai, vienbalsiai išrinktas namo įgaliotinis asmuo, namo administratoriumi paskirtas „Orenus“, o su juo sudaryta jungtinės veiklos sutartis.

Apie šį sprendimą, anot Dianos, buvo informuotas ir „Mano būstas“. 2021 metų rugpjūčio 27-ąją buvo suplanuotas pirmas susitikimas su „Mano būsto“ atstovu dėl namo dokumentų ir lėšų perdavimo, tačiau įmonės atstovai neatvyko. Rugsėjo 28-ąją turėjo vykti antras susitikimas, tačiau įmonės atstovai ir vėl nepasirodė.

Laiptinė, asociatyvinė nuotr. / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Nuo 2021 metų spalio 1 dienos namo administravimą perėmė įmonė „Orenus“, tačiau namo gyventojai taip ir nesulaukė sukauptų pinigų ir dokumentų iš „Mano būsto“. Dėl to, anot Dianos, gyventojai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, ši įmonei skyrė baudą, tačiau situacija iki šiol nepasikeitė.

Gyventojai vis dar gauna sąskaitas iš „Mano būsto“, nors, Dianos teigimu, jokių darbų įmonė name neatlieka, nes gyventojai pakeitė spynas: „Jie siunčia sąskaitas už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, bendrai naudojamų objektų techninę priežiūrą, bendrųjų patalpų valymą, nors turime kitą valytoją ir spynos pakeistos.“

Be to, namo atstovės teigimu, gyventojams daromas spaudimas. Pavyzdžiui, sausio mėnesį kažkas į gyventojų pašto dėžutes įdėjo iš dienraščio „Lietuvos rytas“ nukopijuotą tekstą, kuriame įspėjama, kad „Orenus“ akcininkas taip pat yra „Vilniaus elektros“ akcininkas, o įmonei stabdant veiklą neva ir „Orenus“ gali ištikti toks pat likimas.

Informacija, kurią pašto dėžutėse rado namo gyventojai / Asmeninio archyvo nuotr.

Į telefonus gyventojai taip pat gavo žinutes nuo „Mano būsto“, kad po namus gali vaikščioti sukčiai ir bandyti rinkti parašus, bandyti perimti namo valdymą, taip kėsindamiesi į namo kaupiamąsias lėšas.

„Mano būsto“ atsiųsta žinutė / Ekrano nuotr.

„Jaučiame didelį spaudimą, nes namas yra mūsų turtas. Visas administratoriaus keitimo procedūras susitvarkėme pagal teisės aktus, tačiau vis tiek gauname sąskaitas. Viena namo gyventoja jau gavo raginimą susimokėti ne tik susikaupusią skolą už spalį, lapkritį ir gruodį, bet ir delspinigius“, – pasakoja Diana.

„Mano būstas“: giname gyventojų interesus

Komentuodamas situaciją, susidariusią dėl Erfurto gatvės 24-o namo, P. Ugianskas sako, kad „Mano būstas“ neskuba perduoti administruoti namo, nes į įmonę kreipėsi dalis gyventojų ir prašė sustabdyti namo perdavimo procedūrą.

„Žmonėms kilo įtarimų, kad jungtinės veiklos sutarties pasirašymas su įmone „Orenus“ galėjo būti neteisėtas. Pagal galiojančius teisės aktus pasirašant jungtinės veiklos sutartį turi būti šaukiamas visuotinis gyventojų susirinkimas, tačiau į mus besikreipiantieji teigė, esą jokio susirinkimo nebuvo, todėl žmonės turi įtarimų, kad dalis parašų galėjo būti suklastoti.

Be to, dalis gyventojų pasakojo žiniasklaidoje radę informacijos apie įmonės „Orenus“ akcininką, kurio valdoma kita bendrovė „Vilniaus elektra“ neseniai paskelbė stabdanti veiklą. Viešojoje erdvėje rašyta, kad dėl tokio įmonės sprendimo finansinių nuostolių galėjo patirti daugiau nei 2 000 dabar jau buvusių bendrovės klientų. Šie faktai gyventojams sukėlė abejonių ir dėl „Orenus“ stabilumo bei patikimumo, žmonės nuogąstavo, kad ir naujas administratorius gali bankrutuoti. Gyventojai baiminasi ir dėl namo kaupiamųjų lėšų likimo“, – aiškina „Mano būsto“ atstovas.

„Mano būstas“ / BNS nuotr.

Savo ruožtu namo jungtinės veiklos įgaliotinė Diana pažymi, kad visi balsavimai, susirinkimai organizuoti pagal teisės aktus, o įmonė pateikia neteisingą informaciją.

P. Ugiansko teigimu, kadangi įmonė atstovauja klientų interesams ir girdi jų prašymus, „Mano būstas“ kreipėsi į teismą dėl Vilniaus miesto savivaldybės įsakymo, kuriuo įmonė buvo įpareigota perduoti dokumentus naujajam administratoriui, panaikinimo.

„Šiuo metu vyksta tyrimas, jam pasibaigus ir bus atsakyta į visus iškilusius klausimus“, – sako jis.

Vienas gyventojas turi kitokią nuomonę

P. Ugiansko pasiteiravus, kiek gyventojų kreipėsi į „Mano būstą“ dėl galimų pažeidimų renkant naują administratorių, jis to nenurodė, tačiau pasidalijo kontaktais tame pačiame name gyvenančio asmens, turinčio kitokią poziciją nei namo atstovė.

Susisiekus su minėtu asmeniu šis prisistatyti nepanoro. Nors „Mano būstas“ sako gavę skundą, kad renkant naują administratorių nebuvo sušauktas visuotinis gyventojų susirinkimas, vyras teigė nieko nežinantis, balsavimuose iš viso nedalyvavęs ir nematęs reikalo keisti administratorių.

„Aš labai nesigilinau į „Mano būsto“ atliekamus darbus, bet gyventojai sukilo ir panoro keisti administratorių. Paskui „Lietuvos ryte“ perskaitėme straipsnį, kuriame parašyta, kad su mūsų nauju administratoriumi „Orenus“ kažkas negerai. Dabar gauname po dvi sąskaitas ir nežinia, kam mokėti, kam nemokėti. Papildomas galvos skausmas.

Būstas / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

„Mano būstas“ yra normali, didelė kompanija, turinti visus meistrus, kurie supranta, ką daro. Nemanau, kad „Orenus“ tiek pajėgumų turės. (...) Perskaitęs straipsnį dabar nežinau, ar tas naujas administratorius nebankrutuos. Tada liksime prie suskilusios geldos“, – sako Erfurto gatvėje gyvenantis asmuo.

Jis pažymėjo šiuo metu gaunantis sąskaitas tiek iš naujo administratoriaus „Orenus“, tiek iš „Mano būsto“. „Moku abi, nes bijau, kad galime likti skolingi, delspinigius pradės skaičiuoti. Dabar tokioje nežinomybėje esame“, – sako vyras.

Vilniaus miesto savivaldybė „Mano būstui“ skyrė 3 550 eurų baudą

Vilniaus miesto savivaldybės Būsto administravimo skyriaus vadovas Marius Žvinklis sako situaciją dėl Erfurto gatvės 24-o namo žinantis ir teigia, kad savivaldybė laikosi pozicijos, jog šiuo metu tikrasis namo valdytojas yra jungtinės veiklos sutarties įgaliotas asmuo – Diana.

M. Žvinklis aiškina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (VMSA) direktoriaus 2021-09-06 įsakymu „Mano būstui“ buvo panaikinta teisė administruoti Erfurto gatvės 24-ą namą, kadangi šio namo bendraturčiai sudarė jungtinės veiklos sutartį (JVS). Buvęs valdytojas („Mano būstas“) buvo įpareigotas pateikti savivaldybei ataskaitą ir perduoti namo dokumentus bei kaupiamąsias lėšas JVS įgaliotam asmeniui.

Kauno miesto savivaldybės administracija / E. Blaževič/LRT nuotr.

„2021-09-20 gautas „Orenus“ (veikia pagal sutartį su JVS) pranešimas ir 2021-09-28 JVS įgalioto asmens pirmas pranešimas, kad buvęs valdytojas neperduoda namo. Atsižvelgdama į tai, Vilniaus miesto savivaldybė išsiuntė „Mano būstui“ kvietimą dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir 2021-12-07 surašė protokolą pagal Administracinio nusižengimo kodekso 505 str. 2 d. 2021-12-22 nutarimu administracinio nusižengimo byloje „Mano būsto“ vadovui skirta 3 550 eurų bauda.

Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-12-30 buvo apskųstas Vilniaus miesto apylinkės teismui. „Mano būstas“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A30-2732/21 vykdymą.

Kitaip tariant, „Mano būstas“ siekė ir toliau valdyti šį daugiabutį namą, iki bus išspręstas administracijos direktoriaus įsakymo teisėtumo klausimas. Teismas 2022-01-05 nutartimi šį prašymą atmetė. Vadinasi, nepriklausomai nuo to, kad administracijos direktoriaus įsakymo teisėtumo klausimas sprendžiamas teisme (VMSA atsiliepimą į ieškinį pateikė 2022-01-14), laikomės nuomonės, kad šiuo metu tikrasis Erfurto g. 24 namo valdytojas yra jungtinės veiklos sutarties įgaliotas asmuo“, – aiškina M. Žvinklis.

Panašių nusiskundimų keičiant administratorių yra ir daugiau

M. Žvinklis LRT.lt teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės Būsto administravimo skyrius panašaus pobūdžio nusiskundimų bandant keisti administratorių gauna ir daugiau, o tikslų jų skaičių pasakyti sunku, kadangi skundai ir prašymai ne visada būna rašytiniai.

„Norisi atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie namo valdymo neperdavimą dažniausiai skundžiamasi dėl „Mano būsto“ neveikimo ar akivaizdaus piktnaudžiavimo atvejų, kai šios bendrovės vadovai, žinodami apie jiems nustatytas pareigas, dokumentų ir lėšų neperduoda, toliau vykdo veiklą name, kuriame neturi įgaliojimų, teikia gyventojams sąskaitas ir panašiai“, – aiškina M. Žvinklis.

Būstas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis taip pat teigia, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui, kuriam paprastai jis skiriamas.

„Vilniaus miesto savivaldybė, gavusi daugiau kaip 25 proc. visų butų ir kitų patalpų savininkų prašymą pakeisti administratorių, organizuoja savininkų balsavimą raštu dėl administratoriaus keitimo ir naujo pasirinkimo.

Kokių klaidų turėtų vengti gyventojai keisdami būsto administratorių, sunku pasakyti, nes numatyti, kad buvęs valdytojas piktnaudžiaus ir veiks neteisėtai, o naujasis valdytojas bus pasyvus ir nesiims aktyvių veiksmų (nesikreips į teismą, prašydamas įpareigoti buvusį valdytoją įvykdyti teisės aktų nuostatas, o už įpareigojimų nevykdymą skirti baudą), siekdamas užkirsti kelią senajam valdytojui piktnaudžiauti, sunku“, – sako M. Žvinklis.