Finansų ministrė nepalaiko siūlymo mažinti PVM maistui: sovietiniai maisto krepšeliai nėra geras sprendimas

Vyriausybės pasirinkta strategija yra didinti pajamas, o ne taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą tam tikriems maisto produktams, laidoje „LRT forumas“ sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Lenkijai nuo vasario 1 d. pusei metų mažinant PVM tarifą maistui (nuo 5 iki 0 proc.), finansų ministrė G. Skaistė teigia, kad Vyriausybė pasirinko kitokį kelią švelninant aukštų kainų poveikį – didinti žmonių pajamas.

„Žiūrint į PVM lengvatas tam tikriems maisto produktams, tai, man atrodo, daug teisingesnė Vyriausybės strategija didinti pajamas sparčiau, nei auga infliacija.

Tokiu atveju, pats žmogus galėtų apsispręsti, ką jis nori nusipirkti. Ar mėsos, ar agurką, ar dar kažką kitą. Tie tokie sovietiniai maisto krepšeliai, kalėdiniai, nėra visai geras sprendimas, nes žmogus yra sąmoninga būtybė. Jei jis gauna didesnį atlyginimą, didesnę pensiją, jis gali pats išsirinkti, kokius produktus turėtų vartoti“, – mano G. Skaistė.

Be to, reaguodama į „Norfos“ įmonių grupės savininko Dainiaus Dundulio informaciją, kad lietuviai Lenkijoje dėl sumažinto PVM gali per metus išleisti iki 1,5 mlrd. eurų, G. Skaistė pažymėjo, kad tikrieji apsipirkimo mastai kaimyninėje šalyje nėra tokie dideli, o maisto, kuriam taikoma PVM lengvata, nuperkama nedaug.

„Turime savo galvose labai daug įsivaizdavimų, kaip yra. Tačiau, kai pažiūri į statistiką, tai pamatai, kad lietuvių dalis, kuri perka maistą Lenkijoje, yra daug mažesnė, nei mes linkę įsivaizduoti. Manome, kad tie reiškiniai, kuriuos matome „Facebook“, yra masiniai. Taip nėra. Lenkijos statistikos departamento duomenimis, lietuviai Lenkijoje išleidžia mažiau nei 1 proc. visų pinigų, kuriuos skiria prekėms. Maistui ten išleidžiama mažoji dalis“, – aiškina finansų ministrė.

PVM ne maistui Lenkijoje yra didesnis nei Lietuvoje ir siekia 23 proc.

LRT.lt primena, kad socialdemokratai yra pateikę siūlymą nustatyti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą būtiniausių maisto produktų krepšeliui.

Seimo Darbo partijos frakcija taip pat buvo pateikusi siūlymą taikyti lengvatinį 5 proc. PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams: aliejui, daržovėms, duonai, kruopoms, makaronams, miltams, pienui, sviestui, šviežiai mėsai, šviežiai žuviai, vaisiams.

Siūlymą taikyti 9 proc. PVM tarifą visam maistui 2022 m. sausio 27 d. registravo ir parlamentarai Jonas Pinskus bei Andrius Palionis.

Šiuo metu Lietuvoje maisto produktams galioja 21 proc. PVM tarifas.