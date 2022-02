Auganti infliacija ir kainos varo gyventojus į neviltį: kas laukia vidurinės klasės?

Augančios energetikos išteklių ir kitos kainos neigiamai veikia vartotojų perkamąją galią, taip pat ir vidurinės klasės, teigia LRT.lt kalbinti ekspertai. Anot jų, infliacijos spurtas kėsinasi į kai kuriuos vidurinės klasės narius, ypač tuos, kuriems atlyginimai taip sparčiai nekyla.

Didėjančios kainos smogė gyventojams

Statistikos departamento duomenimis, praėjusiais metais atlyginimai kilo dešimtadaliu, bet dėl sparčiai išaugusių kainų realus darbo užmokestis didėjo 4 proc.

2021 metais (2021-ųjų gruodį, palyginti su 2020 metų gruodžiu) užfiksuota didžiausia metinė infliacija per pastaruosius penkerius metus − 10,6 proc. Prognozuojama, kad šių metų sausį ji sieks 12,2 proc.

Statistikos departamentas nurodo, kad stiprų kainų šuolį lėmė su būstu susijusių prekių ir paslaugų, vandens, elektros, dujų ir kito kuro – 24,6 proc., transporto prekių ir paslaugų – 17,8 proc., maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų – 10,4 proc. kainų augimas. Didelį smūgį gyventojams sudavė beveik 60 proc. išaugusios šilumos energijos kainos, daugiau nei 50 proc. brango ir kietasis kuras, apie 40 proc. pakilo gamtinių dujų, 35 proc. – dyzelinių degalų, 34 proc. – benzino kainos. Elektra pabrango 11 proc.

Praėjusiais metais būsto kainos taip pat pasiekė neregėtas aukštumas. 2021 metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 metų trečiuoju ketvirčiu, jos padidėjo 18,9 proc.

Per 2021 m. vartojimo prekės pabrango 11,7 proc., o paslaugos – 7,8 proc.

Veikia ir vidurinę klasę

Finansinė našta vis labiau slegia ne tik gaunančiuosius mažiausias pajamas, bet ir vidurinę klasę, kuri, kaip neretai teigiama, išlaiko valstybę.

„Euromonitor International“ vidurinę klasę apibrėžia kaip namų ūkius, kurių pajamos sudaro tarp 75 ir 125 proc. šalies vidutinių pajamų.

I. Žebrauskaitė / „Euromonitor International“ nuotr.

„Mūsų skaičiavimu, 2021 metais 26 proc. namų ūkių Lietuvoje buvo priskiriami vidurinei klasei, o jų mėnesinės disponuojamosios pajamos svyravo tarp 1,4 tūkst. ir 2,4 tūkst. eurų“, – LRT.lt sako „Euromonitor International“ vyresnioji analitikė Indrė Žebrauskaitė.

Bendrovės „INVL Asset Management“ ekonomistės Indrės Genytės-Pikčienės aiškinimu, pagal EBPO apibrėžimą vidurinei klasei priskiriami gyventojai, gaunantys 75–200 proc. vidutinių (medianos) šalies pajamų.

Indrė Genytė-Pikčienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Lietuvoje mediana gerokai žemesnė už atlyginimų vidurkį, be to, turime santykinai didelę šešėlinę rinką, kurioje uždirbamos papildomos statistikoje neatsispindinčios pajamos, tad aklai remtis šiuo apibrėžimu ir nustatyti vidurinės klasės dydžio negalime. Be to, yra ryškūs regioniniai skirtumai – vidurinės klasės atstovų pajamos regionuose gali būti gerokai kuklesnės nei miestuose, nes ten kainų lygis žemesnis ir pragyventi lengviau su mažesnėmis pajamomis“, – akcentuoja I. Genytė-Pikčienė.

Kas mėnesį gali atsidėti pinigų

Anot ekonomistės I. Genytės-Pikčienės, labiausiai paplitęs supratimas, kad vidurinė klasė yra ta gyventojų dalis, kuri be didelių sunkumų gali patenkinti būtiniausius poreikius ir susitaupyti.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Šie gyventojai kas mėnesį gali atsidėti pinigų taupymui, investavimui ir dalį jų skirti ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų vartojimui“, – pažymi ekonomistė.

Vertindama pastaruosius „Sodros“ apdraustųjų duomenis, ji teigia, kad vidurinė klasė pastaraisiais metais didėjo.

I. Genytės-Pikčienės aiškinimu, palankios pajamų augimui makroekonominės aplinkybės, itin aktyvi darbo rinka ir chroniškas darbuotojų trūkumas didina darbuotojų derybinę galią ir yra palanki aplinka norintiesiems dirbti ir užsidirbti.

Gyventojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Prie šių aplinkybių prisidėjo ir valdžios sprendimai: buvo itin sparčiai didinami atlyginimai viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie paprastai sudaro itin reikšmingą vidurinės klasės dalį. Be įtampos darbo rinkoje, kurios nenumalšino nė pandemijos keliami ekonominiai iššūkiai, impulsą kilti algoms suteikia kasmet sparčiai keliamas minimalusis mėnesinis atlyginimas. Jis paprastai mokamas už nekvalifikuotą darbą, tad jo kilstelėjimas sukelia spaudimą ir paveikia ir visą atlyginimų vertikalę. Lietuvoje šis dydis pastaraisiais metais buvo keliamas itin sparčiai“, – tvirtina ekonomistė.

Mokesčiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

I. Žebrauskaitė sako, kad vidurinės klasės dalis Lietuvos visuomenėje per 2016–2021 metus išliko gana stabili, svyravo apie 26 proc. visų namų ūkių šalyje. Tačiau namų ūkių, priskiriamų vidurinei klasei, skaičius per tą patį laikotarpį susitraukė trimis procentais, teigia analitikė. „Didžiąja dalimi dėl demografinių pokyčių šalyje“, – priduria I. Žebrauskaitė.

Būtinosioms prekėms išleidžia daugiau

Paklausta, ar vidurinės klasės perkamoji galia Lietuvoje yra didelė, palyginti su kitomis ES valstybėmis, I. Žebrauskaitė sutinka, kad, vertinant išlaidų sandarą, lietuviai būtinosioms prekėms ir paslaugoms išleidžia šiek tiek daugiau nei ES vidurkis.

Gyventojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„2021 metų duomenimis, atitinkamai 49 ir 46 proc. visų namų ūkio išlaidų“, – pažymi ji.

Anot I. Žebrauskaitės, akivaizdu, kad augančios energetikos išteklių kainos ir aukšta infliacija neigiamai veikia vartotojų, tarp jų ir vidurinės klasės, perkamąją galią.

Pinigai / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Namų ūkiai turi daugiau pajamų skirti būtinosioms išlaidoms, tarp jų ir žymiai išaugusiems šildymo, elektros kaštams, brangstantiems maisto produktams, drabužiams, avalynei ir t. t. Sparčiai augant būtinųjų prekių ir paslaugų kainoms, namų ūkių diskrecinės išlaidos smarkiai mažėja – vidurinė klasė ne tik mažina nebūtinas išlaidas, bet ir didesnę dalį pajamų skiria taupymui, siekdama sumažinti galimo finansinio šoko poveikį ateityje, toliau kylant kainoms.

Nors namų ūkių perkamoji galia esant aukštai infliacijai menksta, vidurinė klasė trumpuoju laikotarpiu lieka nepakitusi – jų pajamų santykis su šalies vidurkiu išliko toks pat. Tačiau ilgesniu laikotarpiu infliacija skatina ir darbo užmokesčio augimą, todėl kintant šalies pajamų vidurkiui kis ir vidurinės klasės pajamų ribos“, – komentuoja I. Žebrauskaitė.

Gyventojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sutaupyti tampa sudėtinga

Nors nominalūs atlyginimai Lietuvoje vis dar kuklūs, I. Genytės-Pikčienės teigimu, situacija greitai keičiasi.

„Jau kurį laiką stebimas dviženklis atlyginimų augimas Lietuvoje gerokai viršija atitinkamą ES vidurkį. Be to, Lietuvoje vis dar yra nemažai prekių ir paslaugų grupių, kurios žymiai pigesnės nei Vakarų Europos valstybėse, viešųjų paslaugų santykinė kaina taip pat gerokai žemesnė. Tai gerina mūsų perkamąją galią“, – komentuoja ekonomistė.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vis dėlto ji sutinka, kad infliacija neigiamai veikia gyventojų perkamąją galią, ypač kai šiuo metu kainų kilimas stebimas visose prekių ir paslaugų kategorijose.

„Sutaupyti ar išlaviruoti šiandien ypač sudėtinga, nes stipriai brangsta būtiniausios prekės ir paslaugos, kurių neįmanoma atsisakyti: energetika, maistas, degalai. Tad infliacijos spurtas tikrai kėsinasi į vidurinės klasės narius, ypač tuos, kuriems atlyginimai su infliacija nespėja.

Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto vidutiniškai Lietuvoje atlyginimai, numatoma, kils sparčiau nei infliacija tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuose. Taigi, vidutinė perkamoji galia bent jau nemažės. Be to, ramina tai, kad šis infliacijos šuolis yra laikinas, tai labiau importuotų veiksnių pasekmė nei vidinė Lietuvos problema“, – tvirtina I. Genytė-Pikčienė.

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU EVF) profesorius Vytautas Snieška antrina, kad Lietuvoje šis rodiklis augo daug sparčiau nei ES šalyse senbuvėse, bet vis dar nuo jų atsiliekame.

V. Snieka / KTU nuotr.

„Sparčiai auganti infliacija, prekių, paslaugų, energetikos kainos veikia ne tik vidurinę klasę, todėl neaišku, ar vidurinės klasės atstovus tai paveiks labiau nei kitus.

Tačiau negaudami įvairių lengvatų vidurinės klasės atstovai, esantys netoli apatinės, 75 procentų, medianos pajamų ribos, gali iškristi iš vidurinės klasės“, – LRT.lt teigia V. Snieška.

Akcentuoja pažeidžiamiausias grupes

Kad ir kaip būtų, ekonomistės I. Genytės-Pikčienės manymu, esant tokioms aplinkybėms valstybė pirmiausia turėtų pasirūpinti pažeidžiamiausiais visuomenės sluoksniais.

Senjorai / E.Blaževič/LRT nuotr.

Tam pritaria ir Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka. Jo pastebėjimu, kainų augimas visada labiau paveikia tas gyventojų grupes, kurios vos suduria galą su galu.

„Tas, kuris gyvena iš 500 eurų, ir taip sunkiai išsitekdavo nuo algos iki algos, tarkime, savaitė, ir baigiasi pinigai, o tam, kuris gyvena iš 1,5 tūkst. eurų, likdavo taupymui, tik dabar taupymui liks kiek mažiau. Aišku, tai negerai, nemalonu, nes žmonės įpratę, kad gyvenimo lygis nuolat auga, pajamos auga sparčiau nei kainos, o dabar gali būti įvairiai.

Romas Lazutka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, pajamos taip pat auga ir praėjusiais metais augo, bet augimas yra netolygus, gali būti, kad kam nors augo 20 proc., kai kam visai neaugo, tad čia, aišku, tie vidurkiai ir lieka vidurkiai“, – komentuoja profesorius.

R. Lazutka sutinka, kad staigiai išaugusios kainos gąsdina, tačiau iš esmės, anot jo, vidurinės klasės padėties nekeičia.

„Jeigu žmogaus pajamos į rankas buvo 1 000 eurų, kainos pakilo 10 proc., tai galėtume sakyti, kad tos pajamos nuvertėjo ir dabar jis gali nupirkti 10 proc. mažiau, kaip už 900 eurų. Ar 1 000, ar 900 eurų, negalėtume sakyti, kad tragedija, bet, aišku, nemalonu“, – kalba ekonomistas.

Sako, kad vidurinė klasė išlaiko valstybę

Paklaustas, ar valstybė turėtų padėti žmonėms, kurie gauna kiek didesnes nei minimalias pajamas, pavyzdžiui, skirdama tam tikras kompensacijas, R. Lazutka su tuo nesutinka.

Gyventojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Valstybė padeda tik paimdama iš vienų ir duodama kitiems. Jeigu nori padėti viduriniokams, kurių yra santykinai daug, tai iš ko paimsi? Tegul valstybė padeda žemesnėms klasėms, kurių pajamos mažos. [...]

Vidurinei klasei, kurių atlyginimai, tarkime, vidutiniai ar virš vidutinių, kieno sąskaita padės? Aišku, būtų labai gražu ir galima taip galvoti, kad padėtų pačių turtingiausiųjų sąskaita, bet tų pačių turtingiausių yra nedaug, jie sunkiai sugaudomi, sunkiai apmokestinami, ypač Lietuvoje jų nesugebama, nedrįstama apmokestinti. Žinome, kiek čia dešimtmečiais buvo diskusijų dėl progresinių mokesčių, bet jie normaliai taip ir neveikia“, – sako profesorius.

Darbuotojas / E. Genio/LRT nuotr.

„Užmojai padėti vidurinei klasei, matyt, būtų nerealistiški, nes paprastai vidurinės klasės sąskaita valstybė ir išlaikoma“, – priduria jis.

Užsimena apie netolygią mokesčių sistemą

R. Lazutka atkreipia dėmesį, kad valdžia kol kas taip ir nesiėmė tolygesnės mokesčių reformos.

„Iš tų (turtingesniųjų, – LRT.lt) nesugebama daugiau paimti, iš tų, kurie neturtingi, ką iš jų dar paimsi... Žinoma, kad vidurinė klasė paprastai yra tie, kurie išlaiko valstybę savo mokesčiais“, – pasikartoja ekonomistas.

Samdomas darbas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Jeigu juos (turtinguosius, – LRT.lt) pabando kaip nors labiau apmokestinti, jie per interesų grupes [...] gina savo sluoksnį, turtingesnius žmones nuo mokesčių. Jie skelbia, kad tai sužlugdys verslą, kad nebus investicijų, pasaulio pabaiga. Politikai yra spaudžiami ir nesugeba surinkti daugiau mokesčių iš tų sluoksnių, ir kas tada belieka“, – komentuoja R. Lazutka.

Prognozuoja, kad kainos ir toliau kils

Prognozuojama, kad sparčiai augančių maisto kainų 2022-aisiais sustabdyti gali ir nepavykti. Lietuvos prekybininkai sako gerų žinių vartotojams neturintys ir akcentuoja sunkias derybas su tiekėjais, kurie kai kurių prekių kategorijų kainas didino daugiau nei dukart.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Eurostato duomenys rodo, kad vidutinis lietuvis maistui per metus išleidžia 20,3 proc. pajamų. Tai beveik prasčiausias rezultatas tarp ES šalių. Daugiau už mus maistui skiria tik rumunai – 25,2 proc.

Prognozuodami nekilnojamojo turto (NT) rinkos tendencijas 2022-aisiais, ekspertai taip pat sako, kad būtų naivu tikėtis, jog pardavėjai nepasinaudos aktyvia rinka ir toliau nedidins būsto kainų. Anot jų, įsigyti NT kai kuriems pirkėjams tampa vis sudėtingiau, dėl to tenka rinktis mažesnius arba senesnės statybos būstus.

Nekilnojamasis turtas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ėmėsi kai kurių sprendimų

Reaguodama į augančias kainas, Vyriausybė akcentavo, kad ėmėsi sprendimų, kurie sumažintų naštą jautriausioms visuomenės grupėms. Vidutinė pensija nuo šių metų auga 12 proc., minimali alga – 13,5 proc., visiems uždirbantiesiems iki vieno vidutinio darbo užmokesčio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) pakilo nuo 400 iki 460 eurų, didesnis gyventojų skaičius gali tikėtis kompensacijos už šildymą ir kt.

Vyriausybė taip pat pritarė antrajam priemonių paketui, kuriuo siekiama stabilizuoti kylančias energetikos kainas. Viena iš numatomų priemonių – pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata, kuri numato, kad centralizuotu šildymu besinaudojantys gyventojai šį šildymo sezoną neturėtų mokėti PVM.

Gyventojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prezidento Gitano Nausėdos vertinimu, tai, ką iki šiol padarė Lietuva, kuklu, todėl jis pasiūlė papildomų priemonių kovai su infliacija – vienkartines 100 eurų išmokos senjorams, nepasiturinčioms, daugiavaikėms šeimoms bei kitoms grupėms ir didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį.