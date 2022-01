Loja, bet beveik nekanda? Nepanašu, kad sankcijos stabdytų ES ir Baltarusijos prekybą

Nors Lietuva yra viena iš aršiausių Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos kritikių, maža Baltijos šalis, nepaisydama net kelių Vakarų priimtų sankcijų paketų, kartu su kitomis ES valstybėmis ir įmonėmis ir toliau pelnosi iš prekybos su Baltarusija, rašo „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL).

Nepaisant sankcijų Baltarusijos valstybinei kalio trąšų milžinei „Belaruskalij“, Lietuvos įmonės per valstybinį geležinkelių tinklą ir Klaipėdos uostą toliau veža trąšų gamyboje naudojamus baltarusiškus kalio produktus į ES ir kitų šalių rinkas. Tebesitęsianti prekyba su A. Lukašenkos režimu Lietuvoje sukėlė skandalą, net pasigirdo raginimų Vyriausybei trauktis.

Ir Lietuva nėra vienintelė. Naujausi duomenys rodo, kad 2021 m. prekyba tarp ES ir Baltarusijos beveik padvigubėjo, todėl atsirado abejojančių, ar Vakarų sankcijos pakankamai griežtos, tarp jų ir tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, kuri teigia, kad A. Lukašenka pasinaudojo „spragomis“, kad apeitų sankcijas.

S. Cichanouskaja atidarė Baltarusijos fotožurnalistų parodą Paryžiaus žurnalistų namuose / L. Segers nuotr.

Nepaisant S. Cichanouskajos ir kitų Baltarusijos demokratijos šalininkų raginimų sugriežtinti ES sankcijas, panašu, kad tam nėra valios. Europos žemės ūkio milžinė „Yara“ ir toliau perka kalį iš Baltarusijos valstybinės įmonės, nors techniškai tai vyksta per patronuojamąją bendrovę, kuriai sankcijos netaikomos.

„Netikiu, kad sulauksime kokių nors griežtesnių ekonominių sankcijų, nebent A. Lukašenka peržengs tam tikras raudonas linijas, – interviu telefonu RFE / RL sakė Briuselyje įsikūrusios Europos užsienio santykių tarybos politikos analitikas Pavelas Slunkinas. – Dabar matome, kad tokios šalys kaip Italija, Vengrija, Austrija ir Belgija priešinasi griežtesnėms ekonominėms sankcijoms, nes tai joms nenaudinga.“

Nuo 1994 m. šalį valdantis A. Lukašenka turėjo naudos iš sparčiai augančių žaliavų kainų, nes tai reiškia, kad COVID-19 pandemijos sąlygomis išaugus paklausai, daugiausia nafta ir kalio produktais prekiaujanti Baltarusija savo pagrindines eksporto prekes, taip pat medieną ir metalus, galėjo parduoti daug aukštesnėmis kainomis.

„A. Lukašenkai pasisekė ta prasme, kad Baltarusija galėjo parduoti prekes, kurių per pastaruosius kelerius metus negalėjo parduoti, ir daug didesnėmis kainomis“, – sakė P. Slunkinas.

Praėjusiais metais Baltarusijos lyderis gavo nemenką finansinę injekciją, kai Tarptautinis valiutos fondas (TVF) skyrė jo Vyriausybei 1 mlrd. JAV dolerių pandemijos, kurią, atsisakydamas įvesti šalyje karantiną, A. Lukašenka pavadino „masine psichoze“, padariniams šalinti.

„Belaruskalij“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

67 metų A. Lukašenka jau sulaukė penkių Vakarų sankcijų paketų – pirmasis buvo įvestas iškart po 2020 metų rugpjūtį vykusių rinkimų, kurių rezultatai, kaip manoma, buvo klastojami, kad pratęstų dešimtmečius trunkantį jo valdymą, ir po kurių šalyje kilusią beprecedentę protestų bangą Baltarusijos lyderis žiauriai numalšino.

Tūkstančiai jo priešininkų buvo sulaikyti, keli žuvo. Opozicijos lyderiai buvo įkalinti arba priversti bėgti iš šalies, įskaitant ir S. Cichanouskają, kuri išvyko į Lietuvą praėjus kelioms dienoms po prezidento rinkimų, kuriuos, anot šalininkų, ji laimėjo. Nevyriausybinės organizacijos patyrė spaudimą, buvo priverstos nutraukti veiklą, o nepriklausoma žiniasklaida nutildyta.

Skaičiai

Oficialios Baltarusijos statistikos agentūros „Belstat“ duomenimis, per pirmuosius tris 2021 metų ketvirčius ES iš Baltarusijos importavo 96,1 proc. daugiau nei per tą patį 2020 metų laikotarpį. ES statistikos agentūra „Eurostatas“ palyginimui reikalingų duomenų neturi. Tačiau jos duomenimis, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais importas iš Baltarusijos į 27 ES valstybes išaugo 58 proc., palyginti su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, skelbia „Bloomberg“.

Trijų Baltijos šalių duomenys rodo vieną didžiausių pastaruoju metu prekybos su Baltarusija apimčių augimą. Per pirmuosius dešimt 2021 m. mėnesių Latvija iš Baltarusijos importavo prekių už beveik 407 mln. eurų – dviem trečdaliais daugiau nei 2020 m. Kaip rodo Latvijos centrinės statistikos biuro duomenys, daugiau nei pusę importo sudarė mediena ir jos gaminiai. Per tą patį laikotarpį Estija iš Baltarusijos importavo prekių už 522 mln. eurų – dvigubai daugiau nei per tą patį 2020 metų laikotarpį.

„Belaruskalij“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

Lietuvos importas iš Baltarusijos 2021 m. siekė 1 mlrd. eurų, t. y. 50 proc. daugiau nei 2020 m.

Prekybos tarp Baltarusijos ir Baltijos šalių intensyvumas stebina, nes dvi iš jų, Lietuva ir Latvija, kaltina A. Lukašenką kreipiant tūkstančius žmonių, kurių dauguma specialiai buvo atskraidinti į Minską iš Irako, Afganistano ir kitur, link bendros sienos ir tokiu būdu kurstant migrantų krizę, kuri supykdė ne tik Baltijos šalis, bet ir Briuselį.

Po to, kai reaguodama į Minsko sprendimą 2021 m. gegužę nukreipti iš Atėnų į Vilnių skridusį „Ryanair“ lėktuvą, kad suimtų populiarų tinklaraštininką ir režimo kritiką Ramaną Pratasevičių, 2021 m. birželį ES priėmė ketvirtą ir, ko gero, iki šiol griežčiausią sankcijų šalies pareigūnams ir pagrindinėms įmonėms paketą, A. Lukašenka pažadėjo užtvindyti ES „migrantais ir narkotikais“.

Lietuva tai pavadino valstybės įvykdytu lėktuvo užgrobimu, o Briuselis staigiai uždarė ES oro erdvę Baltarusijos valstybinei oro bendrovei „Belavia“. Po mėnesio ES ir Jungtinės Valstijos paskelbė ketvirtą sankcijų Baltarusijai paketą; vėliau prie jo prisijungė ir Kanada bei Didžioji Britanija.

Tačiau bent vienas ekonomistas suabejojo prekybos tarp Baltijos šalių ir Baltarusijos augimo apimtimis, atkreipdamas dėmesį į tai, kad didesnius skaičius galėjo lemti augančios prekių kainos.

„Žinant, kas apskritai importuojama iš Baltarusijos, reikia pasakyti, kad tai daugiausia prekės, kurių kainos 2021 metais labai sparčiai kilo. Tai mediena, trąšos ir kuras. Net jei pagal fizinę apimtį importas išliko nepakitęs, kalbant apie pinigus, sumos praėjusiais metais iš tiesų galėjo labai išaugti“, – sausio 5 dieną Latvijos visuomeniniam radijui situaciją komentavo banko „Luminor Latvija“ ekonomistas Peteris Strautinšas.

„Per daug spragų“

S. Cichanouskaja ir kiti A. Lukašenkos oponentai teigia, kad Vakarų sankcijos kol kas nebuvo pakankamai veiksmingos.

„Palikta per daug spragų, o A. Lukašenka ir jo banditai naudojasi šiomis spragomis, piktnaudžiaudami tarptautiniais įstatymais; jie žino, kaip apeiti sankcijas“, – 2021 m. gruodį interviu „Euractiv“ sakė S. Cichanouskaja.

Pavyzdžiui, apribojimai, taikomi ES iš Baltarusijos importuojamam kalio karbonatui, pagrindiniam valiutą Minskui uždirbančiam produktui, buvo sukurti taip, kad būtų numatyta išimtis kalio karbonatui, kuriame yra 60 proc. kalio, t. y. tai rūšiai, kurią Baltarusija daugiausia ir eksportuoja.

„Sankcijos kalio karbonatui yra ribotos ir apima tik apie 20 proc. Baltarusijos kalio produktų eksporto, o daugelis ES šalių, pavyzdžiui, Belgija, apskritai nori, kad net šios sankcijos būtų panaikintos“, – aiškina Baltarusijos ekonominių tyrimų ir informavimo centro, kuris dėl krizės Baltarusijoje iš Minsko persikėlė į Kijevą, mokslinė bendradarbė. Kateryna Bornukova.

„ES šalys, importuojančios baltarusišką kalį (net ir nedideliais kiekiais, palyginti su pasauliniais mastais, kur Baltarusija yra tarp didžiausių eksportuotojų), nėra pasirengusios patirti net minimalių nuostolių, perkant iš brangiau imančių tiekėjų“, – el. laiške atsiųstuose komentaruose RFE / RL rašė K. Bornukova.

Griežtai A. Lukašenką kritikuojanti Lietuva pelnosi iš prekybos su Baltarusija, ypač iš „Belaruskalij“, kuriai JAV 2021 metų rugpjūtį įvedė sankcijas, gaminamų kalio produktų gabenimo. Draudimas prekiauti kalio karbonatu įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną po keturis mėnesius trukusio pereinamojo laikotarpio, tačiau kalis ir toliau gabenamas per Lietuvą.

2021 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Vyriausybės komisija pareiškė, kad 2018 metais valstybės valdomo geležinkelio pasirašyta sutartis dėl kalio produktų gabenimo iš Baltarusijos prieštarauja nacionalinio saugumo interesams, taip atverdama galimybes Vyriausybei ją nutraukti.

Baltarusija, protestai, / AP

Tai, kad sandoris buvo pratęstas, sukėlė Lietuvos visuomenės pasipiktinimą, pasigirdo netgi raginimų premjerei Ingridai Šimonytei atsistatydinti, tačiau 2021 m. gruodžio 14 d. ji pareiškė, kad Vyriausybė nesitrauks.

„Panašu, kad Lietuvos valdžia tikėjosi, jog JAV sankcijos privers Lietuvos įmones sustabdyti tranzitą, nes ji pati yra visiškai nepajėgi jo sustabdyti. Tai tikrai nustebino“, – sakė K. Bornukova.

Norvegijoje įsikūrusi žemės ūkio milžinė „Yara“ sulaukė raginimų ir net internetinės peticijos nutraukti sutartis su „Belaruskalij“. 2021 m. gruodį S. Cichanouskaja tiesiogiai kalbėjosi telefonu su „Yara“ generaliniu direktoriumi Sveinu Tore Holsetheriu, kuris, kaip pranešama, jai pasakė, kad jo įmonė peržiūrės bendradarbiavimo su Baltarusijos įmone galimybes.

Kaip aiškina analitikas P. Slunkinas, techniškai „Yara“ nepažeidžia JAV sankcijų „Belaruskalij“, nes pirkimus vykdo per patronuojamąją įmonę BKK, kuriai JAV sankcijos įsigalios tik nuo balandžio.

Sausio 10 d. „Yara“ paskelbė, kad iki balandžio 1 d. „nutrauks“ baltarusiško kalio karbonato pirkimą.

Nepaisant akivaizdžių trūkumų, anot K. Bornukovos, Vakarų sankcijos, ypač finansinės, turi poveikį Baltarusijos ekonomikai, nes jos „labai apriboja Baltarusijos bankų galimybes ieškoti finansavimo“.

Ji atkreipė dėmesį į kalio chlorido gavybą ir perdirbimą.

Rusijos verslininko ir A. Lukašenkos sėbro Michailo Gucerijevo, kuriam Vakarai taiko sankcijas, įmonei „Slavkalij“ priklausanti 2 mlrd. dolerių vertės gamykla Baltarusijoje buvo vadinama didžiausiu investiciniu projektu šalyje. Tačiau 2021 m. gruodį investuotojai iš Kinijos pasitraukė ir projekto ateitis atsidūrė nežinioje.