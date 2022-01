Šimonytė apie siūlomus prekybos alkoholiu pakeitimus: kad ir ką besvarstytum, kažkam bus negerai

Paprašyti pakomentuoti Seimo antradienį svarstomus Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, premjerė Ingrida Šimonytė tvirtino, kad šis klausimas iš tų, kurie bet kokiu atveju kam nors neįtinka. Išsakydama savo nuomonę, ministrė pirmininkė teigė palaikanti idėją grąžinti 18 metų amžiaus ribą, bet nematanti pagrindo koreguoti prekybos alkoholiu laiko, nes esą prie tokios tvarkos žmonės jau įpratę.

Premjerė Ingrida Šimonytė, paprašyta įvertinti siūlomus pakeitimus, teigė, kad alkoholio kontrolės klausimas vis dėlto yra vienas iš tų, kuris visada kam nors neįtiks.

„Alkoholio kontrolės įstatymas turbūt yra tas įstatymas, kur kad ir ką besvarstytum, kažkam bus negerai. Kažkam atrodo, kad čia per daug liberalizavimo, kažkam atrodo, kad per mažai, kažkam atrodo, kad alkoholį reikėtų pardavinėti 24 val., kažkam atrodo, kad išvis 2 val. ir per specialų langelį. Man atrodo, kad čia labai specialių nuomonių turi kiekvienas sau“, – tvirtino ministrė pirmininkė.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vyriausybė, anot jos, gavusi pasiūlymus išvadoms, vis dėlto juos palaikė. Kaip nurodė ministrų kabineto vadovė, dabar pasitaiko kurioziškų situacijų dėl informacijos pateikimo ir kontrolės, todėl su tuo susiję pakeitimai buvo palaikomi.

„Yra du klausimai tokie galbūt dažniau pasitaikantys, iš kurių vienas yra politinis, o kitas turbūt yra mažiau politinis, nors kas nors pasakytų, kad tai yra politinis dalykas. Tai mažiau politinis, mano nuomone, yra klausimas dėl darbo laiko pratęsimo sekmadieniais.

Mano asmeniniu vertinimu, nors Vyriausybėje dėl to buvo diskusija didesnė, šiaip žmonių didžioji dalis yra prisitaikiusi prie tos situacijos, kuri galioja. Jos kaitaliojimas nežinau, kokios turi labai didelės pridėtinės vertės. Tikrai dėl vieno žmogaus ar penkių žmonių, kurie 17 val. vakaro staiga prisiminė, kad gal norėtų vyno sekmadienį ir neturi, kur nusipirkti... taip būna. Aš sakyčiau, kad čia yra toks mažiau probleminis klausimas“ – komentavo I. Šimonytė.

parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, antrasis, politinis klausimas, yra susijęs su amžiaus ribojimu. Čia I. Šimonytė tvirtino, kad Vyriausybė vis dėlto palaiko siūlymą mažinti amžiaus kartelę.

„Vyriausybė šį klausimą irgi atskirai svarstė. Kadangi Vyriausybėje yra daug žmonių, kurie praėjusioje kadencijoje nepalaikė vis dėlto amžiaus didinimo, įskaitant mane ir mano kolegas, tai turbūt nėra labai nuostabu, kad mes pritarėme siūlymui amžiaus kartelę nuleisti. Bet, kaip žinau, Seimas to siūlymo neteikia“, – sakė ministrė pirmininkė.

Ji neatmeta, kad gali būti balsuojama dėl pavienių Seimo narių siūlymų, jeigu tokių bus.

Alkoholis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

G. Paluckas: sekmadienis galėtų būt šeimos, o ne alkoholio diena

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Gintautas Paluckas, komentuodamas teikiamus siūlymus, pripažino, kad palaikytų projektą dalį, susijusią su amžiaus ribojimu.

„Pirmiausia sutikime, kad alkoholio vartojimas yra blogis. Didinti jo prieinamumą, didinti jo vartojimą, matyt, nėra nė vienos politinės partijos tikslas. Tačiau kalbant apie įvairius apribojimus, pirmiausia reikia žiūrėti į jų efektyvumą – kas veikia, o kas neveikia.

Būčiau šalininkas vis dėlto šiek tiek laisviau pasižiūrėti į amžiaus kategoriją, nes yra konstitucinės teisės suteikiamos asmenims nuo 18 metų ir nepasitikėti jų apsisprendimais dėl alkoholio įsigijimo yra tam tikra irgi diskriminacija“, – kalbėjo G. Paluckas.

Gintautas Paluckas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto jis pridūrė nepalaikantis idėjos koreguoti prekybos alkoholiu laiką ir pridūrė manantis, kad sekmadieniais alkoholiu neturėtų būti prekiaujama.

„Žiūrėčiau dar griežčiau ir, matyt, sekmadienį apskritai išbraukčiau kaip dieną, kada yra parduodamas alkoholis, nes kam tas klaidinimas, kad iki kažkurios valandos dar spėji, o paskui nespėji. Būtų sekmadienis šeimos diena, kultūros diena, o ne alkoholio vartojimo diena“, – tvirtino G. Paluckas.

Jo teigimu, bendro sprendimo frakcijoje nėra, nes narių nuomonės išsiskiria. Dėl šios priežasties frakcija balsuos įvairiai.

parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

V. Mitalas: laba svarbu, kad pasitikėtume žmonėmis

Laisvės partijos frakcijos narys Vytautas Mitalas taip pat tvirtino, kad Ekonomikos komiteto pakoreguotas projektas yra labai kompromisinis. Anot parlamentaro, jame atsispindi vos du esminiai pakeitimai.

„Ten yra tik du dalykai atspindėti iš esmės – tam tikri reklamos dalies patikslinimai ir suvienodinimas, sakykime, tų alkoholinių gėrimų stiprumo, kuris galimas vartoti per muges. Aš manau, kad, jeigu dabar Seimas pritars šiems pakeitimams, tai bus tam tikras laimėjimas, nes tai vis tiek yra alkoholio kontrolės liberalizavimo klausimai“, – kalbėjo V. Mitalas.

Vis dėlto jis teigė neatmetantis, kad iki priėmimo dar bus pateikta daugiau siūlymų, kaip projektą koreguoti.

Vytautas Mitalas / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Man atrodo, yra labai svarbu, kad mes pasitikėtume visais Lietuvos žmonėmis ir atskirtume tuos veikiančius ribojimus nuo neveikiančių“, – teigė V. Mitalas.

Paklaustas, ar priėmus komitete patvirtintą projektą po kurio laiko būtų bandoma grįžti prie šio klausimo ir įvesti kitus pakeitimus, V. Mitalas sakė to neatmetantis.