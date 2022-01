„Investuok Lietuvoje“ vadovas: įmonės nelinkusios kalbėti apie sunkumus dėl Kinijos ir tam turi priežasčių

Praėję 2021-ieji metai Lietuvai buvo sėkmingi pagal pritrauktas investicijas į kapitalą ir sukurtas darbo vietas, sako „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis, tačiau pašliję santykiai su Kinija atsiliepia daliai įmonių jau dabar, nors kai kurios jų tikslingai apie tai viešai nekalba, nenorėdamos patirti dar didesnės žalos. Pasak E. Čivilio, „bene 40 proc.“ apklaustų įmonių dėl to patiria sunkumų.

Apie tai E. Čivilis ketvirtadienį kalbėjo LRT RADIJO laidoje „Svarbus pokalbis“.

„Investuok Lietuvoje“ vadovo teigimu, pernai dėl užsienio investicijų sukurta daugiau kaip 4 tūkst. naujų darbo vietų. 2020-aisiais šis skaičius siekė 4229, o pernykštis rodiklis „šiek tiek geresnis“, sakė E. Čivilis.

„Smagu, kad du trečdaliai visų investicijų pateko už Vilniaus miesto ribų, tai reiškia, kad ir į mūsų regionus daug daugiau investuojama. Ir turbūt svarbiausia dalis, kad mums pavyksta laikytis mūsų strateginės krypties, pritraukiant aukštos pridėtinės vertės investicijas“, – LRT RADIJUI sakė pašnekovas.

Po suirutės kaimyninėje Baltarusijoje, 44 šios šalies kompanijos veiklai tęsti pasirinko Lietuvą, iš jų 30 jau atidarė savo biurus ir „aktyviai plečiasi“. Baltarusijos verslų persikėlimas yra „visos Lietuvos sėkmės istorija“, sakė E. Čivilis, nors aplinkybės ir yra apmaudžios.

„Su tomis kompanijomis persikelia ir daug talentingų IT specialistų, šiandien turime 1900 išduotų darbo vizų, daugiausia programuotojams, ir 1500 jų šeimos narių. Per vienerius metus turime beveik alternatyvią Baltarusijos IT kompanijų rinką Lietuvoje, jos visos yra eksportuojančios ir mokančios daug didesnius negu vidutinis Lietuvos atlyginimas mokesčius“, – kalbėjo E. Čivilis.

Jo vertinimu, dar kiek daugiau potencialo galėtų būti iš kitų ekonomikos sektorių, tačiau gamybos, apdirbamosios pramonės sektorių įmonėms perkelti veiklas kur kas sudėtingiau.

Elijus Čivilis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tuo tarpu santykių su Kinija veiksnys neigiamai atsiliepė daliai su šia šalimi bendradarbiaujančių įmonių, be to, gali atsiliepti Lietuvai pritraukiant užsienio kapitalo įmones ateityje ir dėl jų konkuruojant su kaimyninėmis šalimis.

„Tikėtina, kad per šį kriterijų Lietuva kažkiek nusileis aplinkinėms valstybėms, bet aš labai tikėčiau, kad dar tikrai nėra viskas prarasta“, – sakė E. Čivilis.

„Daug įmonių, bent jau iš užsienio investicijų, bet, žinoma, ir Lietuvos kapitalo įmonių, su tuo susiduria, bet jos nelinkusios apie tai viešai kalbėti ir tam yra pora priežasčių“, – pridūrė pašnekovas.

Viena jų, pasak E. Čivilio, yra tai, jog biržoje listinguojamos įmonės vengia deklaruoti iššūkius, nes jie lemtų investuotojų požiūrį ir akcijų vertę. Antra, kaip sakė „Investuok Lietuvoje“ vadovas, „jeigu deklaruosi savo priekaištą Kinijai, gali tapti persona non grata“.

„Mercedes“ gamykla Kinijoje / AP nuotr.

Aplinkybių, kaip pastarojo meto diplomatinės aktualijos veikia investuotojus, „yra įvairiais kampais“, sakė „Svarbaus pokalbio“ pašnekovas.

„Investuotojai susiduria su problemomis negalėdami gauti įrangos, kurią naudoja savo gamybos procese, negali gauti žaliavų, eksportuoti savo produkcijos. Bene 40 proc. mūsų apklaustų gamybinių kompanijų susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais“, – sakė E. Čivilis.

„Inestuok Lietuvoje“ vadovo teigimu, verslo ryšių su Kinija klausimas yra jautrus ir didžiosioms šalims bei jų įmonėms.

„Tarptautinės kompanijos dalyvauja globalioje tiekimo grandinėje, kuri yra labia trapi. Net galvodami apie Vokietiją, kuri yra automobilių pramonės milžinė, de facto didžioji dalis jų gamyklų yra Kinijoje. (...) Negali išvengti nebendradarbiavimo visoje toje ekosistemoje“, – sakė E. Čivilis.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Svarbus pokalbis“ įraše.