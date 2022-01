Lazutka pasigenda informacijos apie 2 pakopos pensijų kaupimą: nereikėtų įrašinėti ir tikėtis, kad kas nors nesuspės pasitraukti

Šių metų pradžioje „Sodra“ įtraukė į antros pakopos pensijų kaupimą naujus dalyvius. Į kaupimą bus įtraukti ne tik tie gyventojai, kurie iki šiol niekada nekaupė pensijai, bet ir tie, kurie anksčiau atsisakė tai daryti. 2019 m. sustabdžiusiems kaupimą liepos 1 d. įmokų kaupimas bus atnaujintas automatiškai, jei iki birželio 20 d. jie neatsisakys to daryti. Ką reiškia toks prievartinis veiksmas, apie tai laidoje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas ir Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka.

– Kam reikia vėl priversti žmones kaupti antroje pakopoje, jei jie to atsisakė prieš 3 metus?

A. Bitinas: Vienas iš pagrindinių dalykų pensijų sistemoje yra, kad valstybė turi suteikti tam tikrą stumtelėjimą, jeigu šnekame apie šitą sistemą. Turime ir trečios pakopos fondus, kur žmonės gali eiti arba neiti, tačiau tarptautiniuose dokumentuose aiškiai pasakoma, kad pensijų sistema yra integrali, turi būti ne tik valstybinio socialinio draudimo, bet ir papildomos pensijų sistemos. Dabar nediskutuosime, kodėl šita antros pakopos sistema buvo įvesta, bet žmonės, kurie dalyvauja jau keliolika metų, turi tam tikrą teisėtą lūkestį ir, kas nori, turi dalyvauti. Tas įtraukimas nepasakyčiau, kad yra prievartinis. Jis yra kvaziautomatinis, žmogus gali atsisakyti, turi pusę metų, gauna pranešimą.

– Jei jau atsisakęs buvo, tai kam dar kartą bandyti jį kviesti į pensijų fondą?

A. Bitinas: Nereikėtų pamiršti, jog sistema yra sudėtinga, mūsų finansinis raštingumas nėra pats aukščiausias, lyginant su kitomis šalimis, ir manome, kad kas 3 metus 3 kartus gauti priminimą asmenims iki 40 metų anokia čia prievarta – žmogus gauna, atsisako ir viskas. Nėra kaip Latvijoje, kur visi automatiškai dalyvauja ir neturi jokio pasirinkimo, čia yra pakankamai demokratiška.

– Pone Lazutka, jūs nelabai patikliai žiūrite į tokį būdą, kodėl?

R. Lazutka: Buvo praėjusios valdžios sprendimas, nedrįstant padaryti visiems privalomą dalyvavimą su tam tikromis garantijomis, bet, matyt, valdžia nedrįso to daryti. Kita vertus, nenorėjo palikti žmonėms visiškai savarankiškai apsispręsti, tai pasirinko tokį tarpinį būdą. Kai kurie žmonės kategoriškai nusiteikę nedalyvauti, jie iš karto bėga ir atsisako, dalis žmonių svarsto, o svarstant praeina duotas laikotarpis ir jie lieka, bet reikia turėti galvoje, kad žmonėms labai svarbu, ką jie gaus.

Romas Lazutka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Praėjo jau 18 metų, kai ta sistema veikia, ir dabar būtų daug reikšmingiau skelbti duomenis, kokie yra rezultatai: ne tik grąža, kaip skelbiama pensijų fondų valdytojų, kad ji viršija infliaciją, bet, tarkim, kiekvienais metais keliolika tūkstančių žmonių išeina į pensiją, kurie dalyvavo 15–17 metų, tad reikėtų skelbti duomenis, kiek jie sukaupė, ką gauna, ir tai būtų gera informacija žmonėms sąmoningai apsispręsti, dalyvauti ar nedalyvauti, ir nereikėtų valdžioms jų įrašinėti ir tikėtis, kad galbūt kas nors nesuspės pasitraukti.

– Praėjo keleri metai, ar pasiteisino toks būdas kaupti pensijai, nes statistika sako, kad iš 132 tūkst. dalyvių 61 tūkst. tapo kaupimo dalyviais, o maždaug 59 tūkst. kaupimo atsisakė? Sistema nėra tokia jau žavinga ir patraukli?

R. Lazutka: Patrauklumas priklauso ne tik nuo tų kelerių metų, jis išryškėja per ilgą laikotarpį, todėl būtų labai svarbu skelbti duomenis. Tarkim, kurie sukaupė pakankamai, kad pirktų anuitetą, tai būna koks 50–60 eurų, jeigu periodinė išmoka gali būti 20–25 eurai per mėnesį. Žinoma, tai menkos sumos ir jei žiūrėtume, kiek padidėjo per metus „Sodros“ pensija, ji vidutiniškai didėja 50 eurų per metus, o čia žmogus kaupęs keliolika metų ir tik tiek tegauna, be to, indeksavimas nėra garantuotas ir išmokos gali būti didinamos, gali būti nedidinamos. Kol kas jos nebūdavo didinamos, o infliacija pakilusi.

Man atrodo, kad svarbu skleisti kuo daugiau duomenų apie tuos rezultatus, kurie jau yra pasiekti per tuos 18 metų, ir tuomet visuomenėje būtų prasmingos diskusijos ir apsisprendimai prasmingi, o ne tokie, kad spėsiu pasitraukti ar nespėsiu, pasitikime ar nepasitikime. Tai toks svarstymas nesakyčiau, kad yra racionalus, kita vertus, praėjusi Seimo dauguma priėmė tą įstatymą, kad įrašo automatiškai ir paskui, jeigu žmogus nespėjo pasitraukti, pasilieka ir žmonės, kurie griežtai neapsisprendė, galiausiai, gavę nedideles išmokas, sukels nepasitikėjimą valdžia ir bus reikalaujama panaikinti, kaip matome daugumoje Rytų Europos šalių. Paskutinė yra Estija, kur ilgesnį laiką žmonės dalyvauja, nepasitenkinimas kyla ir tada visiškai ardo tą sistemą.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pražiopsoję terminą žmonės paskui turės labai smarkiai įrodinėti, kodėl norėtų pasitraukti iš privačių pensijų fondų. Ar čia tiktai tas vienas priminimas bus ir kodėl reikės kažką įrodinėti paskui norint pasitraukti?

A. Bitinas: Yra toks įstatymas, tai nėra trečios pakopos fondas, kur noriu – ateinu, išeinu, susimoku mokesčius ir pasiimu pinigus. Tai yra sistema, ji grindžiama ne tik žmogaus mokėtomis įmokomis, tačiau ir valstybės tam tikra parama, skatinama išmoka. Negalime sakyti, kad valstybė duoda pinigų, pabuvau 2 metus, reikia automobilio ir išeinu. Todėl numatyta sąlyga, kad jeigu žmogus pasirenka dalyvauti, tai jis turi dalyvauti, bet yra numatyta išimtis. Jeigu žmogus negavo pranešimo per klaidą, dėl kitų svarbių priežasčių, jis gali įrodyti ir pasitraukti.

Manau, kad sąlygos yra pakankamai lanksčios ir dabar nešnekam, kas buvo praeity, dabar šneku apie šiandieninę sistemą, kuri yra pakankamai normali. Administracinis mechanizmas: žmogus gauna informaciją visais kanalais, jeigu neturi „Sodros“ paskyros, gauna laišku. Dėl duomenų tai sutinku, kad kuo daugiau duomenų, tuo daugiau informacijos, tuo daugiau pasirinkimo ir tuo mažiau valstybei skaudėtų galvą, kad žmogus nesakytų „mane apgavo“. Būtų labai gerai ir dirbame ta kryptimi, atveriame duomenis ir jau šiandien žmogus gali pasitikrinti. Gauna kiekvienais metais informaciją. Tobulėti ribų yra, bet tikrai negalvojam, kad po metų reikia vėl ką nors griauti, naikinti ir panašiai. Manau, kad praeis keleri metai, pažiūrėsime rezultatus, atliksime monitoringą ir diskutuosim.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Lazutka, esate užsiminęs, kad privatūs pensijų fondai yra toks pat verslas ir valstybė neturėtų remti privataus verslo. Bet čia pensijos ir jeigu kalbame apie žmogaus garantijas ir pensijas, gal čia nieko tokio, gal tokiu būdu galima remti verslą, ar čia ką nors įtariate lobizmu?

R. Lazutka: Nereikia įtarinėti, beveik kasdien matom, kad jie dalyvauja. Suprantama, kiekvienas verslas nori uždirbti, bet klausimas, jeigu valstybė imasi atsakomybės už žmonių pajamas senatvėje, tai tuomet prisiima įsipareigojimus. Žinom, yra „Sodros“ sistema, yra formulė, taisyklės, pagal kurias apskaičiuojamas dydis, kaip indeksuojama ir taip toliau, o čia viso to nėra. Yra tik sąlyga, kad žmogus dalyvautų, mokėtų įmokas, o paskui jau priklausomai nuo rinkos bus aišku, kokios bus jo pajamos senatvėje iš tos antros pakopos.

Dabar skatinama ir net įrašoma automatiškai, bet dalies žmonių nereikia skatinti ar jiems automatiškai rašinėti, nes jie patys savarankiškai labai smarkiai yra apsirūpinę ir pasirūpins senatve šalia „Sodros“ [pensijos], yra žmonių, kurie nedaug uždirba, ir jiems dabar sunku išgyventi. Tarkim, gyvenimo kelyje įvairiausių dalykų būna: suserga žmonės, dantų neturi iš ko susidėti, išsiskiria šeimos, negali mokėti būsto paskolos, o ten guli keli arba keliolika tūkstančių eurų, bet jų negali panaudoti patekę į tą sistemą sąmoningai arba nelabai sąmoningai. Iš valstybės jokio įsipareigojimo, kad bus garantuota, tarkime, 10 proc., 20 proc. atlyginimo siekianti išmoka iš antros pakopos, kad, laikui bėgant ir ekonomikai, kainoms augant, bus indeksuojama, – šito nėra, skirtingai nuo pirmos pakopos sistemos, ir todėl antroji pakopa nėra socialinės apsaugos dalis, tai tiesiog privatus taupymas.