„Biržos laikmatis“: metų pradžioje JAV akcijų rinkoje – nauji rekordai

Į visų laikų aukštumas įkopė „S&P 500 ir „Dow Jones“ (atitinkamai +0,64 ir +0,68 proc.), NASDAQ palypėjo 1,20 procento.

„Apple“ akcijų kaina pakilo 2,50 proc., o vienu prekybos sesijos metu bendrovė tapo pirmąja, kurios kapitalizacija pasiekė 3 trilijonų JAV dolerių. „Tesla“ akcijų kaina šoktelėjo 13,53 proc., po to, kai per ketvirtį pirkėjams pristatytų automobilių skaičius gerokai viršijo investuotojų lūkesčius. OPEC+ šalių grupės atstovai patvirtino, kad šiandien vyksiančiame susitikime turėtų būti sutarta dėl gavybos padidinimo 400 tūkst. barelių per dieną. OPEC+ jau panaikino beveik tris ketvirtadalius gavybos sumažinimo, nustatyto 2020 metais.

Azijos akcijų biržose šįryt 8.30 val. Lietuvos laiku Kinijos „Shanghai Composite“ šiek tiek smuktelėjo (-0,22 proc.), paaiškėjus, kad šalies centrinis bankas sumažino likvidumą bankinėje sistemoje. Daugumos kitų šalių akcijų indeksai kyla (Japonijos NIKKEI +1,77 proc., Taivano TAIEX +1,40 proc., Indijos „BSE 30“ +0,53 procento). Sumažėjus paklausai saugiais laikomiems aktyvams, Japonijos jenos kursas smuktelėjo visų G-10 grupės valiutų atžvilgiu. Šiandien posėdžiausiantis Lenkijos centrinis bankas veikiausiai taps pirmuoju, kuris 2022-aisiais padidins bazinę palūkanų normą („Bloomberg“ prognozių mediana – 0,50 proc., nuo 1,75 iki 2,25 procento).

Kiek anksčiau banko vadovas A. Glapinski pareiškė, kad infliacijos tempas veikiausiai pasieks 8 proc. piką birželį, ir kad kainų augimo tempui suvaldyti reikės daugiau palūkanų normų didinimų. Šiandien taip pat bus paskelbtas Prancūzijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas – prognozuojama, kad kainos augo 3,5 proc. metiniu tempu. Baltijos šalių biržose metai prasidėjo teigiamomis nuotaikomis. Labiausiai vakar brango estiškų bendrovių akcijos – „Tallinna Sadam“ akcijų kaina pakilo 4,41 proc. (jų prekybos apyvarta buvo didžiausia – 662,2 tūkst. eurų), „Tallink Grupp“ akcijos pabrango 3,39 procento. Ūgtelėjo ir mažmeninės prekybos sektoriaus bendrovių akcijų kainos („Tallinna Kaubamaja Grupp“ +1,60 proc., „Silvano Fashion Group“ +2,75 proc., „Apranga“ +0,99 procento). OMXB indeksas pakilo 0,91 proc., bendra trijų biržų apyvarta siekė 4,2 mln. eurų.