EK gavo „Naftogaz“ skundą dėl „Gazprom“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje

Europos Komisija patvirtino gavusi Ukrainos nacionalinio energetikos holdingo „Naftogaz“ skundą dėl Rusijos koncerno „Gazprom“ galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos dujų rinkoje.

„Gavome skundą. Nagrinėsime jį pagal mūsų standartines procedūras“, – pirmadienį per trumpą spaudos konferenciją kalbėjo EK atstovas Timas McPhie.

Daugiau paaiškinimų jis nepateikė.

Anksčiau Ukrainos valstybinė įmonė skelbė tokį skundą EK Konkurencijos generaliniam direktoratui pateikusi gruodžio 21-ąją, ragindama „imtis skubių priemonių padėčiai normalizuoti“.

„Gazprom“, nepaisydamas augančios paklausos, smarkiai sumažino dujų tiekimą Europos neatidėliotinų sandorių rinkai, riboja kitų gavybos įmonių galimybes tiekti papildomus dujų kiekius į Europą bei konkuruoti su „Gazprom“, – sakė „Naftogaz“ vadovas Jurijus Vitrenka.

Jurijus Vitrenko / AP nuotr.

Jo žodžiais, būtent tai yra pagrindinė energetikos krizės ir rekordinio dujų kainų augimo Europoje priežastis.

„Gazprom“ veiksmai kertasi su laisvos konkurencijos principais, skaudžiai atsiliepė visiems gamtinių dujų vartotojams Europoje. „Naftogaz“, kaip vienas didžiausių dujų pirkėjų Europoje, taip pat patiria nuostolių dėl šių piktnaudžiavimų. Todėl prašome Europos Komisijos tinkamai reaguoti į šiuos pažeidimus“, – pabrėžė J. Vitrenka.

Ukrainos energetikos milžinė tvirtina, kad „Gazprom“ sąmoningai neužpildė dujų saugyklų Europos Sąjungoje ir jos kaimynėsė, staiga ir be rimtos priežasties nutraukė pasiūlą per savo elektroninę prekybos dujomis platformą.

„Gazprom“, disponuodamas pakankamais dujų kiekiais bei turėdamas galimybę panaudoti laisvus dujų tranzito per Ukrainą pajėgumus, atsisakė gerokai didinti tiekimą į ES. Be to, „Gazprom“ ir toliau blokuoja Rusijos privačių dujas išgaunančių įmonių eksportą, taip pat blokuoja dujų tranzitą iš Vidurio Azijos į Europą“, – teigta „Naftogaz“ pranešime.

Anot Ukrainos valstybinės įmonės, akivaizdu, kad tokiais veiksmais Rusijos dujų monopolininkas siekia sukurti dirbtinį dujų deficitą ES, kad jos institucijos kuo greičiau leistų naudoti "Gazprom" kontroliuojamą naująjį eksporto dujotiekį „Nord Stream 2“, nesilaikant atitinkamų Europos teisės aktų reikalavimų, kuris leis visiškai eliminuoti Ukrainos dujų eksporto koridorių.