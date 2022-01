Didieji prekybos tinklai prasitarė, kokių kainų laukti šiemet: pokyčiai ne vartotojų naudai

Sparčiai augančių maisto kainų 2022-aisiais sustabdyti nepavyks. Prekybininkai sako gerų žinių vartotojams neturintys ir akcentuoja sunkias derybas su tiekėjais, kurie kai kurių prekių kategorijų kainas didino daugiau nei dukart. Ekonomistai irgi neguodžia – priežasčių, kodėl maisto kainos neturėtų sparčiai augti, nematyti.

2021 metais kilo ne tik gamtinių išteklių, bet ir maisto produktų kainos. Skaičiuojama, kad lapkritį, palyginti su 2020 metų lapkričiu, maisto kainos augo 7,6 proc.

Tačiau kai kurių produktų kainos šoktelėjo gerokai daugiau. Pavyzdžiui, bulvės per metus pabrango net 74 proc., kava – 12,8 proc., šviežias pienas – 10,1 proc.

„Eurostat“ duomenys rodo, kad vidutinis lietuvis maistui per metus išleidžia 20 proc. pajamų. Tai beveik prasčiausias rezultatas tarp Europos Sąjungos šalių. Daugiau už mus maistui skiria tik bulgarai – 26 proc.

Nors maistui išleidžiame daug, prekybininkai gerų žinių neturi – tikėtina, kad spartų maisto kainų augimą matysime ir šiemet.

Tendencijos pirkėjams nepalankios

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė LRT.lt teigia, kad bendrovė pastaruoju metu turi sudėtingas derybas su tiekėjais ir deda visas pastangas, kad pirkėjai reikšmingų kainų pokyčių nepajustų, tačiau tikėtina, jog tendencijos bus ne pirkėjų naudai.

„Jau kuris laikas girdime iš tiekėjų nuogąstavimų dėl išaugusių žaliavų kainų ir gamybos kaštų, kuriuos didina pabrangusi elektra bei dujos, augantis darbo užmokestis.

Parduotuvė „Maxima“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Prognozuoti, kokio masto pasikeitimai laukia, yra sudėtinga, bet tendencijos išlieka nepalankios“, – pažymi E. Dapkienė.

Jos teigimu, bendrovė stengsis, kad pardavėjai ir kitąmet rastų prekių už gerą kainą. „Tikrai suprantame Lietuvos žmonių susirūpiną dėl didėjančių maisto bei kitų prekių kainų ir stengsimės, kad pirkėjai, atėję į „Maximos“ parduotuves, rastų akcinių pasiūlymų ir prekių už gerą kainą“, – priduria ji.

Augančias kainas mėgins mažinti efektyvindami veiklą

Savo ruožtu „Lidl“ atstovai teigia, kad situacija dėl tiekimo grandinių ir logistikos iššūkių yra įtempta jau kelis mėnesius, o prekybos tinklas su augančiomis kainomis bandys kovoti efektyvindamas veiklą.

„Mūsų strategija dėl to nesikeičia – ir toliau siekiame užtikrinti geriausią kokybės ir kainos santykį. Tikime, kad šioje situacijoje veiklos efektyvumas taps svarbiu mūsų pranašumu, siekiant išlaikyti kainų stabilumą. Turime modernius ir efektyviai energiją naudojančius pastatus, mūsų vidiniai procesai irgi organizuojami taip, kad galėtume veikti kuo efektyviau“, – būdus, kaip prekybos tinklas sieks suvaldyti maisto prekių kainų augimą, vardija „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė.

Apsipirkimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Rimi“ komunikacijos vadovė Gabrielė Šerėnienė teigia, kad prekių kainoms didžiausią įtaką daro tiekėjų kainų pokyčiai, o jie susiję su infliacija, augančiomis žaliavų, degalų, energetikos kainomis, kitų kaštų padidėjimu.

„Todėl spaudimą kainų atžvilgiu vienaip ar kitaip jaučiame visose prekių kategorijose, tačiau bet kokiu atveju siekiame geriausių sprendimų, kad mūsų pirkėjai kainų pokyčius pajustų kuo mažiau. Ieškome būdų, kaip padidinti procesų efektyvumą, amortizuoti prekių pirkimo kainų augimą“, – sako G. Šerėnienė.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Savo ruožtu „Iki“ atstovė Vaida Budrienė akcentuoja, kad prekybos tinklas prekes įsigyja iš Lietuvos ir tarptautinių gamintojų, kurie priklauso globaliai tiekimo grandinei. Todėl procesai, vykstantys pasaulinėse žaliavų rinkose, į vieną ar į kitą pusę veikia jų pardavimo kainos.

Iki parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kokia imtimi kainos keičiasi, priklauso nuo kiekvieno gamintojo sutarčių su žaliavų tiekėjais, pasiūlos ir paklausos svyravimų, regiono strategijos. Tačiau matome kainų kilimo mastą iš tiekėjų, gamintojų pusės, kai kuriose kategorijose net kelis kartus. Kaip tinklas dedame visas pastangas, kad mūsų vartotojai kuo mažiau pajustų kainų pokyčius. Teikiame ir teiksime įvairių patrauklių kainų pasiūlymų“, – teigia V. Budrienė.

N. Mačiulis: nematau priežasčių, kodėl kainos turėtų neaugti

Banko „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis, kalbėdamas apie maisto kainų augimą pernai, teigė, kad nors kainos ir augo, maistas tapo įperkamesnis.

„Jeigu vertintume apskritai visus maisto produktus, tai maistas tapo įperkamesnis. Vidutinis darbo užmokestis augo 12 proc., vidutinė senatvės pensija – 10 proc. Net ir įvertinus tokį spartų kainų augimą perkamoji galia išaugo labiau“, – pažymi N. Mačiulis.

Nerijus Mačiulis / BNS nuotr.

Be to, ekonomistas sako nematantis priežasčių, kodėl maisto kainos taip sparčiai galėtų neaugti šiemet.

„Visos per metus padidėjusios sąnaudos pamažu perkeliamos į galutinę produkcijos kainą. Dalis to pokyčio jau įvyko, kita dar įvyks per ateinančius metus. Pavyzdžiui, dėl pabrangusių dujų brango trąšos. Jos didins žemės ūkio produkcijos kainą. Šiemet 14 proc. didėja minimalus mėnesinis atlyginimas, todėl aš sunkiai įsivaizduoju, kaip kainos galėtų nekilti arba kilti lėčiau nei pernai“, – tvirtina ekonomisas.

Apsipirkimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paklaustas, ar pernykštis maisto kainų augimas turėtų stebinti, jis pažymi, kad kainų bumas buvo nulemtas objektyvių priežasčių: „Visi kaštai, kurie susiję su maisto produktų gamyba, yra išaugę labai daug. Visų pirma yra išaugusios darbo sąnaudos. Iki šiol dalis įmonių sugebėdavo didėjančių darbo sąnaudų neperkelti galutiniam vartotojui didindamos efektyvumą arba mažindamos pelningumą, o dabar tų galimybių lieka mažiau, todėl didėjančius atlyginimus atspindi ir galutinės kainos vartotojams.

Kitas svarbus veiksnys – pabrangusios žaliavos. Kviečių, kukurūzų, sojų ir kitų maistinių žaliavų kainos yra pakilusios į aukščiausią lygį per 10 metų. Dar pridėkime energetinių išteklių krizę, kada dujų, elektros kainos buvo 10 kartų didesnės nei prieš metus. Net jei tai trumpalaikis šuolis, jį atspindi ir galutinės kainos“, – sako N. Mačiulis.

Išlaidos maistui rodo, kad gyvename vis dar prastai

Maisto kainų augimas šiemet lietuviams bus nemalonus dar ir todėl, kad maistui išleidžiame beveik daugiausia tarp ES šalių.

Vilniaus universiteto profesoriaus ekonomisto Romo Lazutkos teigimu, didesnes išlaidas maistui galėtų lemti tai, kad valgome daugiau nei kiti arba maisto prekės pas mus brangesnės. Tačiau daugeliu atvejų taip nėra, todėl statistika atskleidžia, kad pragyvenimo lygis šalyje vis dar nėra toks aukštas.

Apsipirkimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tai rodo, kad lietuviai, nepaisant gerėjančių ekonominių rodiklių, vidutiniškai gyvena vis dar prastai. Taip gali būti dėl didelės nelygybės. Dalies gyventojų pajamos yra didelės ir jie maistui išleidžia nedaug, tačiau tokių žmonių nėra daug. Didelė dalis gyventojų uždirba nedaug. O juk maistui netaupysi, valgyti norisi“, – tikina profesorius.

Romas Lazutka / E. Blaževič/LRT nuotr.

R. Lazutka atkreipia dėmesį, kad siekiant didesnio maisto produktų įperkamumo rinkos reguliacija nepadėtų, nes mažmeninės maisto prekybos rinka nėra monopolizuota, nors dauguma gyventojų ir mano kitaip. Taip pat būtų galima mažinti PVM, tačiau tai nebūtinai padėtų sumažinti kainas.

„Lieka rūpintis žmonių pajamomis. Valstybė rūpinasi pačių skurdžiausių žmonių pajamomis, tačiau svarbu didinti pajamas ne tik tiems žmonėms, kurie uždirba labai mažai, bet ir tiems, kurie uždirba daugiau. Valstybė turėtų stengtis, kad visų pajamos augtų sparčiau“, – sako R. Lazutka.

Pokyčių išvysime jau sausį

„Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas tikina, kad maisto krepšelis 2021 metais vidutiniškai augo apie 10 proc., tačiau kai kurios prekės, pavyzdžiui, daržovės, brango kone dvigubai.

Bulvės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Pagrindinė priežastis buvo ta, kad augintojai turėjo bėdų dėl daržovių realizavimo užsidarius restoranams. Dėl to jie daržoves pardavinėjo galbūt net nuostolingai. Pernai augintojai koregavo auginamų daržovių kiekius, o didėjant paklausai augo ir kainos“, – teigia ekspertas.

Itin sparčiai pernai augo ne tik daržovių, bet ir duonos kainos. Pavyzdžiui, pigiausia ruginė duona pabrango beveik 100 proc.

Petras Čepkauskas / Asmeninio archyvo nuotr.

P. Čepkauskas taip pat pažymi, kad jau pirmomis sausio savaitėmis galime išvysti kai kurių produktų brangimą, mat 2 savaites iki didžiųjų metų švenčių prekybininkai kainų kelti neskubėjo siekdami pritraukti pirkėjų.

„Po Naujųjų metų keičiasi elektros, dujų tarifai. Be to, prašomi prekybos tinklų, gamintojai kainų kėlimą atidėjo 2022 metams. Pieno ir kiaulienos kainos jau pradėjo augti. Šių prekių kainos sausį dar turėtų ūgtelėti, kiauliena turėtų pabrangti 10–15 proc.“, – mano „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas.