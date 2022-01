Pirkėjai dar nepastebi, bet prekybos centrai jau nerimauja dėl prekių trūkumo: kai kur asortimentas mažėjo 10 proc.

Po nykių pandeminių 2020-ųjų mažmeninės prekybos sektoriaus apyvarta šiemet ūgtelėjo stipriai, tapdama dar vienu suspaustos spyruoklės efekto pavyzdžiu. Tačiau ne viskas šviesiomis spalvomis regisi ir mažmenininkams – dalis jų stipriai pajuto augančias energijos išteklių kainas, dalis pajus ateityje, be to, dėl žaliavų trūkumo lentynose ėmė retėti kai kurių prekių, nors pirkėjai to kol kas įprastai nepastebi.

Kaip lapkričio pabaigoje skelbė Statistikos departamentas, mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, išskyrus automobilių pardavimo ir remonto bei maitinimo ir gėrimų įmones, per dešimt šių metų mėnesių paaugo 12,7 proc., lyginant su praėjusių metų duomenimis.

Apibendrindamas „Norfos“ įmonių grupės savininkas 2021-uosius Dainius Dundulis apibendrina kaip gana stabilius, tiesa, elektrą biržos kainomis perkanti bendrovė metų pabaigoje pajuto visuotinį energijos išteklių kainų augimą.

„Kalbant tik apie elektros kainas, be skirstymo – nes atskirai mokame už elektrą ir skirstymą, žemiausias „Norfos“ taškas buvo apie 270 tūkst. (eurų) sąskaita, aukščiausias taškas, kaip tik suėjo lapkričio duomenys, buvo 910 tūkst. – taigi 3,5 karto“, – LRT RADIJO laidai „Aukso amžius“ sakė D. Dundulis.

Pasak jo, kylant tiekėjų kainoms, kainas priversta kelti ir „Norfa“, tačiau parduotuvėse šiuo metu jos dar nėra pakilusios, kiek tai atsispindi tiekėjų pateikiamose sąskaitose. Paklaustas, ar mato galimybių sumažinti brangstančių energijos išteklių kaštus, D. Dundulis sako neįsivaizduojantis, kokių naujovių dar galima būtų įdiegti.

„Mes turėjome labai didelį sunkmetį 2008 metais, po to dirbome įvairiomis kryptimis, viena iš jų buvo elektros sąnaudos. Jau praktiškai nuo 2009-ųjų mes montuojame į parduotuves patį ekonomiškiausią apšvietimą, patį ekonomiškiausią šaldymą, plius – pilną automatinį valdymą, t.y. darbuotojai nei įjungia, nei išjungia, viskas vyksta automatiškai“, – sakė verslininkas.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šiuo atveju nesidairoma ir į kompensacijas iš valdžios.

„Mes puikiai suprantame, kad jeigu valdžia kompensuos, tai iš mūsų ir paims, tad kas iš to? Paprasčiausiai padidins mokesčius ir po to neva kompensuos. Kai valdžia įsikiša, dingsta tas visas sąžiningumas, manau, kiekviena įmonė turi rūpintis kuo ekonomiškiau elektros energiją naudoti, valdžia paprasčiausiai turi nedidinti mokesčių, ir viskas“, – laidoje kalbėjo D. Dundulis.

Metus permainingais, tačiau geresniais negu prieš tai buvusieji įvardija Nijolė Kvietkauskaitė, „Iki“ generalinė direktorė. Pasak jos, 2021-ieji „išmokė stipriai nepasitikėti ilgalaikiais planais“.

„Aukso amžiuje“ N. Kvietkauskaitė įvardijo žaliavų trūkumą pramonėje, nuo kurio nukenčia ir mažmenininkai.

„Mes nelabai ir tikimės, kad artimiausiu metu įvyks atsistatymas, todėl kad net ir didieji pasauliniai gamintojai šiandien stringa, pavyzdžiui, su skardinėmis ar kito pobūdžio pakuotėmis, trūksta tam tikros rūšies plastikų, cheminių medžiagų ingredientų. Sakyčiau, kad visa globali tiekimo grandinė išgyvena labai didelius pokyčius, neabejotinai per artimiausius porą metų bus tų pokyčių ir toliau, pasaulis, kokį pažinome iki pandemijos, nebebus toks. Nes tai, ką buvome įpratę gauti nepagalvodami, jog dėl to gali kilti kokių nors problemų, dabar tapo problema“, – sakė prekybos tinklo vadovė.

„Iki“, pasak jos, importuoja palyginti nedidelę dalį prekių, daugiausia – iš Europos Sąjungos šalių, o didžiąją dalį pasiūlos lentynose sudaro maisto produktai, tad nesusiduria su tokio masto tiekimo sutrikimais, prie kurių taikytis tenka prekybininkams, kurių asortimento pagrindas nėra maistas.

„Bet net ir mes, būdami maistininkais, susiduriame su tuo, kad kai kurie gamintojai, pavyzdžiui, neturi skardinių konservuotoms daržovėms ar vaisiams pakuoti, nes trūksta žaliavų joms gaminti. Tai ką dabar daro gamintojai arba kokius sprendimus priimame patys – mažėja eksliuzyvių, nedidelės apimties produktų asortimente, nes pirmiausia svarbu patenkinti bazinius pirkėjų poreikius. Kuo tai gali grėsti? Aukštesnės kokybės, įmantresnių, mažesnių apimčių produktų asortimente tiesiog mažės dėl pakuočių stygiaus“, – sakė N. Kvietkauskaitė.

Tara, skardinės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prekių trūkumus jaučia ir „Norfa“, patvirtino D. Dundulis.

„Yra įvairių priežasčių, viena iš jų yra pakuotės, antra – gamybininkai neturi iš ko pagaminti. Ir kai trūksta kokių nors žaliavų, gamybininkas visada gamina tai, ko gamina daugiausiai, nišinių prekių stengiasi nebegaminti, tik svarbiausias“, – sakė pašnekovas.

Dauguma vartotojų šio trūkumo veikiausiai nepastebi, kaip aiškina D. Dundulis, „10 proc. sumažėjimas iš tikrųjų nėra stipriai matomas“ – apytikriai būtent tokia dalimi prekių praretėjo „Norfos“ pasiūla.

„Newsec“ Tyrimų ir analizės grupės vadovas Baltijos šalyse Mindaugas Kulbokas sako, kad vertinant vien šių metų mažmeninės prekybos sektoriaus apyvartą, pandemijos įtaka gali nepasirodyti ryški.

„Žvelgiant į tai, kokios buvo išankstinės prognozės ir vertinant sausio-spalio duomenis, apyvarta Lietuvoje augo 12,7 proc. – tai yra žvėriški skaičiai, kai normalus rodiklis buvo 4-6 proc. per metus. Tiesa, reikia pasakyti, kad 2020 metais augimas siekė 2,4 proc. Ko gero, šiuo metu vyksta suspaustos spyruoklės efektas, atsigriebimas“, – LRT RADIJUI sakė M. Kulboka.

„Matyčiau vieną didelį iššūkį, kuris pasireiškė pernai, t.y. kai prekės užsakomos internetu arba paštu. Tikrai žvėriškas augimas – daugiau kaip 50 proc. per metus būtent šiame segmente. Tai, matyt, tapo iššūkiu ir mažmenininkams su maisto prekėmis, investavo praktiškai visi, ko gero, vieninteliai, kurie neturi tokių platformų, liko „Norfa“ su „Lidl“, – pridūrė pašnekovas.

D. Dundulis visgi išskiria kai kuriuos minėtos statistikos aspektus.

„Norėčiau patikslinti dėl apyvartos – maisto prekių kilimas yra 0,3 proc., įvertinus darbo dienas, yra netgi kritimas. Greičiausiai didelis kilimas yra pramoninių prekių, manau, būtent dėl praėjusiais metais uždarytų verslų – buvo labai maža apyvarta, šiais metais kilo, štai ir visas efektas“, – sakė jis.

Pasak D. Dundulio, „Norfa“ šiemet projektuoja apie 20 parduotuvių, numatoma, kad kitąmet maždaug šešioms iš jų bus suteikti statybos leidimai.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Aukso amžius“ įraše.