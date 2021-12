Kada labiausiai apsimokės atostogauti 2022 m. – pasirinkę vasarį gali netekti dalies pajamų

Dar nesuplanavę kitų metų atostogų poilsio dienas turėtų rinktis apdairiai. Netinkamai pasirinkus mėnesį galima prarasti net keliasdešimt eurų.

Lietuvoje dirbančiam asmeniui per kasmetines apmokamas atostogas mokamas ne darbo užmokestis, bet atostoginiai.

Dėl jų apskaičiavimo tvarkos atostoginių dydis ir darbo užmokestis retai kada sutampa. Žmogui išmokama atostoginių suma gali būti mažesnė arba didesnė negu jo realus mėnesinis darbo užmokestis, todėl pasirinkus tinkamą mėnesį atostogoms galima išlošti net keliasdešimt eurų arba daugiau, o pasirinkus netinkamą – patirti nuostolių.

Laikotarpis, iš kurio skaičiuojami atostoginiai, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš atostogas. Pavyzdžiui, jei atostogauti eisite jau šių metų sausį, atostoginiai bus skaičiuojami atsižvelgiant į vidutinį dienos darbo užmokestį 2021 m. spalį, lapkritį ir gruodį.

Vilniaus oro uostas / D. Umbrasas/LRT

Kadangi įprastai atostogaujame trumpiau nei mėnesį, norint apskaičiuoti, kokio dydžio atostoginius gausime už vieną atostogų dieną, mėnesinį darbo užmokestį reikia paversti į dieninį. O jis kinta, priklausomai nuo to, kiek darbo dienų yra per mėnesį.

Pavyzdžiui, žmogaus atlyginimas popieriuje siekia 1 000 eurų. 2022 m. sausio mėnesį yra 21 darbo diena (jei dirbama 5 d. d. per savaitę). Vadinasi, per vieną darbo dieną darbuotojas uždirbs 47,6 euro. Vasario mėnesį darbo dienų yra 19, o per dieną žmogus uždirbs jau 52,6 euro. Kuo mėnesyje mažiau darbo dienų, tuo dienos atlyginimas bus didesnis.

Vadinasi, norint gauti kuo didesnius atostoginius, reikia rasti 3 prieš atostogas einančius mėnesius, kur darbo dienų skaičius bus mažiausias.

Daugiausia išloš pasirinkę gegužę

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) skaičiuoja, kad kitąmet labiausiai neapsimokės atostogauti vasarį.

Jeigu asmens darbo užmokestis popieriuje siekia 1 500 eurų (956 eurus į rankas), o jis 2022 m. vasarį atostogaus 10 darbo dienų, vasario mėnesį kartu su atostoginiais jo darbo užmokestis popieriuje sieks 1 424 eurus. Tai 76 eurais mažiau už atlyginimą, kurį darbuotojas gautų, jei neatostogautų (uždirbantieji daugiau dar labiau pajustų šį skirtumą).

Taip yra todėl, kad prieš vasarį buvę 3 mėnesiai turi daug darbo dienų, o dėl mažo darbo dienų skaičiaus vasarį viena geriau apmokama darbo diena yra pakeičiama į menkiau apmokamą atostogų dieną.

Labiausiai kitąmet atostogauti apsimokės gegužę. Jeigu darbuotojo darbo užmokestis popieriuje siekia 1 500 eurų, o jis 2022 m. gegužę atostogaus 10 darbo dienų, gegužės mėnesį kartu su atostoginiais jo darbo užmokestis popieriuje sieks 1 555 eurus – 55 eurais daugiau nei įprastas mėnesinis atlyginimas.

Gavus premiją atostogauti gali apsimokėti ir kitu metu

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė pabrėžia, kad grafike pateikti skaičiai aktualūs tiems, kurie gauna pastovų darbo užmokestį. Tiems, kas gavo priedų, pradėtas mokėti didesnis atlyginimas, atostogauti gali labiau apsimokėti ir kitu metu.

Pavyzdžiui, daliai gyventojų 2022 m. dėl nuo 642 iki 730 eurų padidinto minimalaus darbo užmokesčio pirmus 3 metų mėnesius iš viso neapsimokės atostogauti, nes atostoginiai būtų skaičiuojami nuo mažesnio darbo užmokesčio.

Daiva Čibirienė / Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nuotr.

„Visiems, kurių alga 2021 m. buvo mažesnė nei 730 eurų popieriuje ir mokama už 40 val. per savaitę darbą, atostogaujant 2022 m. sausį, vasarį ar kovą, galutinė gauta darbo užmokesčio suma kartu su atostoginiais bus mažesnė nei įprastas darbo užmokestis. Tokiems žmonėms patarčiau neatostogauti pirmus tris mėnesius“, – siūlo D. Čibirienė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostoginių dydį gali pakoreguoti ir tai, ar žmogus per 3 mėnesius prieš atostogas dirbo viršvalandžius, poilsio ar švenčių dienomis, ar gavo papildomų priedų, premijų ar priemokų prie atlyginimo. Tokiu atveju atostoginių išmokų suma gali skirtis, kadangi darbo užmokestis buvo didesnis.

Vis dėlto D. Čibirienė atkreipia dėmesį, kad į atostoginių skaičiavimą įtraukiami ne visi priedai. „Pavyzdžiui, jei darbuotojas gavo skatinamąjį priedą ne už pasiektus rezultatus, o už tai, jog tikimasi, kad darbuotojui gerai seksis ateityje, tai toks priedas nebus įtraukiamas. Neįtraukiami ir priedai, kurie skiriami už gimtadienį, Naujųjų metų premija, skiriama ne už pasiekimus“, – vardija D. Čibirienė.

Darbas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kitas svarbus aspektas yra tai, kad prastovų ar ligos metu gautos išmokos, kurios įprastai būna mažesnės nei realus darbo užmokestis, neįtraukiamos skaičiuojant atostoginius, todėl bendros gaunamos atostoginių sumos prastova ar nedarbingumas nesumažins.

„Jei darbuotojas visiškai nedirbo per tuos 3 mėnesius, iš kurių turėtų būti skaičiuojamas atostoginių vidurkis, atostoginiams skaičiuoti imamas darbo užmokestis, koks jis buvo tais mėnesiais nustatytas darbo sutartyje, ir padalijamas iš darbo dienų skaičiaus tais mėnesiais. Taip sužinomas vienos atostogų darbo dienos užmokestis, ši suma dauginama iš atostogaujamų darbo dienų skaičiaus“, – pažymi LBAA prezidentė.

Dabartinė atostoginių sistema nėra teisinga

Dabartinė atostoginių mokėjimo sistema, anot D. Čibirienės, yra palanki darbuotojui, bet ne darbdaviui. Pavyzdžiui, gavęs premiją darbuotojas gali nuspręsti pasiimti atostogų ir taip gerokai pasididinti pajamas.

„Todėl darbdavys mokėdamas premiją turi pamatuoti, kas atsitiks, jei darbuotojui bus išmokamas priedas už pasiektus darbo rezultatus. Ar darbdavys turės lėšų atostoginiams sumokėti, jei darbuotojas sumanys 2 mėnesius atostogauti. Dažnai būna, kad darbdavys to nepaskaičiuoja ir viliasi, kad darbuotojas nepiktnaudžiaus“, – teigia D. Čibirienė.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Be to, jos teigimu, darbuotojas, dirbdamas pirmus metus, gali gauti mažesnį atlyginimą ir atostogauti mažiau. Vėliau, kada jam pradedamas mokėti didesnis atlyginimas, jis išeina ilgų atostogų, nes buvo jų sukaupęs, taip gauna didesnę atostoginių sumą.

„Tokiu atveju atostoginiai jam mokami pagal praėjusių 3 mėnesių darbo užmokesčio vidurkį ir jis gali būti aukštesnis, nors atostogas žmogus uždirbo dar gaudamas mažą atlyginimą“, – pastebi LBAA vadovė.

Profsąjunga turi priešingą nuomonę

Savo ruožtu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė mano, kad dabartinė atostoginių skaičiavimo tvarka yra teisinga ir jos keisti jokiu būdu nereikėtų.

„Esame kalbėję ir apie kitus modelius, tačiau visos pasiūlytos alternatyvos nebuvo darbuotojo naudai. Sąžiningesnės sistemos, negu yra dabar, aš neįsivaizduoju“, – sako I. Ruginienė.

Be to, jos teigimu, dažniausiai darbuotojai poilsio dienas renkasi pagal šeimos poreikius ir neskaičiuoja, kada jiems labiausiai apsimokės atostogauti. „Suderinti taip, kad visa šeima galėtų konkrečiu metu, kada būtų mokami didžiausi atostoginiai, ilsėtis, pavyksta nedaugeliui“, – įsitikinusi darbuotojų atstovė.

Inga Ruginienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

I. Ruginienės neįtikina ir argumentas, kad kai kurie darbuotojai linkę pasinaudoti dabartine sistema ir, pavyzdžiui, gavę dosnias premijas skuba išeiti ilgų atostogų.

„Tokių atvejų pasitaiko, bet aš to nevertinu kaip neigiamo dalyko. Jeigu darbdaviui tai sudaro problemų, tai jis gali išmokėti premiją ne per vieną kartą, o premijos mokėjimą paskirti per kelis mėnesius. (...) Be to, tokie atvejai, kada darbuotojai išeina atostogų ilgam laikui, pavyzdžiui, mėnesiui, yra retenybė. Turbūt ant rankų pirštų galėtume suskaičiuoti darbovietes, kurios leistų atostogauti visą mėnesį“, – pažymi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė.