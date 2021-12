Ketvirtadienį paskelbti duomenys rodo, kad rekordinis skaičius Vokietijos įmonių susiduria su tiekimo problemomis, nes gruodį vėl padaugėjo jau kelis mėnesius pramonei trukdančių kliūčių.

Beveik 82 proc. „Ifo“ instituto apklaustų įmonių pranešė apie problemas, susijusias su žaliavų ar komponentų tiekimu – tai didžiausias Miunchene įsikūrusios ekspertų grupės užregistruotas skaičius. Lapkritį 74,4 proc. teigė susidūrę su trūkumais, nors spalį padėtis buvo kiek pagerėjusi.

„Vokietijos gamyba susiduria su paradoksu. Užsakymų knygos užpildytos, bet medžiagų trūkumas reiškia, kad įmonės negali atitinkamai padidinti gamybos“, – sakė „Ifo“ tyrimo vadovas Klausas Wohlrabe. Naujausias tyrimas rodo, kad dėl stygiaus labiausiai nukentėjo elektros įrangos gamintojai – 93,8 proc. pranešė apie sunkumus dėl didelio puslaidininkių trūkumo. Lustų – pagrindinio tiek įprastų, tiek elektra varomų transporto priemonių sudedamųjų dalių – trūkumas smarkiai paveikė automobilių sektorių – krizė paveikė 92,9 procento.

Per pirmuosius 10 mėnesių gamyba buvo 9 proc. mažesnė už prastą praėjusių metų rodiklį. Į gamybos sutrikimus lapkritį ir gruodį dar reikia atsižvelgti.

Padėtis popieriaus pramonėje tapo „radikaliai blogesnė“, nurodė „Ifo“, 89 proc. įmonių minėjo patiriančios problemas, ankstesnį mėnesį tokių buvo 66 procentai.

Visuotinis trūkumas prisidėjo prie pastarojo meto infliacijos šuolio. Lapkričio mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kainos Vokietijoje pakilo 5,2 proc. – į aukščiausią lygį per 29 metus, prie to prisidėjo ir sparčiai didėjančios energijos kainos. Tiekimo problemos reiškia, kad „bent viena iš dviejų įmonių planuoja didinti kainas per ateinančius tris mėnesius“.