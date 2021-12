Pirkinius reikėtų planuoti iš anksto – per Kalėdas ir Naujuosius parduotuvės bei prekybos centrai durų neatvers

Penki didieji prekybos tinklai pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, nedirbs. Taip pat durų neatvers ir prekybos centrai.

Daugumos prekybos tinklų bei prekybos centrų durys bus užvertos ir pirmąją naujų metų dieną – sausio 1-ąją. Priimti pirkėjus šią dieną planuoja tik du prekybos tinklai – „Rimi“ ir „Iki“, tačiau ir jų darbo laikas bus kitoks nei įprasta. Be to, parduotuvės duris anksčiau užvers ir paskutinę metų dieną.

„Maximos“ nedirbs dvi šventines dienas

„Maxima“ parduotuvės pirmąją šv. Kalėdų dieną – gruodžio 25-ąją – ir Naujųjų metų dieną – sausio 1-ąją – nedirbs. Kūčių vakarą, gruodžio 26-ąją ir 31-ąją „Maxima“ parduotuvių darbo laikas bus sutrumpintas, teigiama prekybos tinklo pranešime.

Per Kūčias, gruodžio 24-ąją, visos „Maxima“ parduotuvės dirbs iki 19 valandos. Gruodžio 26-ąją parduotuvių durys bus atvertos nuo 9 valandos ir dirbs iki įprasto uždarymo laiko, o Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31 dieną, dirbs iki 21 valandos.

„Maxima“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Linkime savo darbuotojams per šventines išeigines dienas pailsėti, o visą savo dėmesį ir šilumą skirti artimiesiems. Sutrumpintos darbo valandos švenčių laikotarpiu nustatytos įvertinus darbuotojų poreikius ir pirkėjų srautus“, – teigia „Maximos“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė.

„Rimi“ per Kalėdas nedirbs, sausio 1-ąją veiks kelios budinčios parduotuvės

„Rimi“ parduotuvės pirmąją Kalėdų dieną taip pat nedirbs. Šios dienos išvakarėse, Kūčių dieną, parduotuvės dirbs trumpiau – iki 20 val.

„Visiems ypatingą Kalėdų dieną mūsų darbuotojai privalo būti su savo artimaisiais – pasidžiaugti švente, atokvėpiu, ramybe ir saugumu brangiausiųjų žmonių apsuptyje“, – pranešime sako „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.

„Rimi“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų dieną prekybos tinklo parduotuvės duris atvers vėliau – 9 val. – ir veiks trumpiau – iki 20 val.

Naujųjų metų išvakarėse parduotuvės duris taip pat užvers kiek anksčiau – 21 val., o pirmąją 2022 m. dieną didžioji dalis parduotuvių neveiks.

Kaip praneša prekybos tinklas, pirkėjų lauks aštuonios budinčios parduotuvės didžiuosiuose šalies miestuose ir pajūryje.

„Rimi“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dirbti turėtų šios „Rimi“ tinklo parduotuvės: Panevėžyje, adresu Klaipėdos g. 82, Palangoje, adresu Malūno g. 10, Šiauliuose, adresu Gegužių g. 30, Klaipėdoje, prekybos centre „Arena“, Alytuje, adresu Naujoji g. 7E-1, Kaune, prekybos centre „Savas“ ir dvi – Vilniuje, įsikūrusios adresu Žirmūnų g. 64 bei Kedrų g. 4.

Visos šios parduotuvės darbą pradės 10 val. ir duris užvers 20 val.

„Iki“ pirmąją metų dieną pirkėjus pasitiks nuo 10 val.

„Iki“ parduotuvės Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, dirbs trumpiau – iki 20 val., o pirmąją Kalėdų dieną pirkėjams durų neatvers.

„Iki“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų dieną – gruodžio 26-ąją – „Iki“ parduotuvės dirbs nuo 9 iki 20 val.

Naujųjų metų išvakarėse prekybos tinklas taip pat planuoja duris užverti kiek anksčiau – 20 val., o sausio 1-ąją pirkėjus pasitiks nuo 10 val.

Prekybos tinklas atkreipia dėmesį, kad parduotuvės pirmąją 2022 m. dieną dirbs įprastai, tačiau ne ilgiau nei iki 22 val. Taigi parduotuvių, paprastai dirbusių ilgiau, darbo laikas šiek tiek trumpės.

Pirkėjai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė ragina pirkėjus pirkinius planuoti iš anksto, atsižvelgiant ne tik į planuojamą parduotuvių darbo laiką, bet ir pirkėjų srautus.

Pasak V. Budrienės, mažiausi pirkėjų srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val., taip pat nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo.

Pirkėjai taip pat raginami iš anksto planuoti savo pirkinių krepšelį, sudaryti produktų bei prekių sąrašą ir apsipirkti pagal jį.

„Iki“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Norfa“ darbo laiką koreguoja ir sausio 2-ąją

Prekybos tinklas „Norfa“, anot jo atstovo Dariaus Ryliškio, išlaikys jau ne vienus metus tęsiamą tradiciją ir pirmąją Kalėdų dieną bei pirmąją naujųjų metų dieną nedirbs.

„Tradicija tęsiama. Bendrovės vadovybė mano, kad yra datų, kurios turėtų būti „neprekybinės“. Kai kurie apribojimai yra būtini, nes šventės neturėtų aplenkti ir prekybos sektoriaus darbuotojų“, – teigiama D. Ryliškio komentare.

Kitomis švenčių dienomis prekybos centras dirbs trumpiau: Kūčių dieną „Norfa“ parduotuvės dirbs iki 19 val., o antrąją Kalėdų dieną atsidarys nuo 10 val. ir dirbs iki įprasto parduotuvės uždarymo laiko.

„Norfa“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Naujųjų metų išvakarėse parduotuvės duris užvers kiek anksčiau – 20 val. Be to, po to, kai sausio 1-ąją parduotuvės neveiks, sausio 2-ąją duris jos atvers vėliau – 10 val.

„Lidl“ taip pat išlaikys tradicijas

Prekybos tinklas „Lidl“ taip pat skelbia penktus metus iš eilės išlaikysiantis tradiciją nedirbti pirmąją Kalėdų dieną ir Naujų metų dieną.

„Lidl“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nedirbti pirmąją Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų dieną jau tapo mūsų tradicija, kurią įgyvendiname penktus metus iš eilės. Tokią tradiciją labai palankiai vertina tiek darbuotojai, tiek ir mūsų pirkėjai“, – bendrovės „Lidl Lietuva“ pranešime sako jos vadovas Radostinas Roussevas-Peine`as.

Kitomis šventinėmis dienomis parduotuvių darbo laikas taip pat keisis. Kūčių dieną parduotuvės dirbs trumpiau – iki 18.30 val., o paskutinę metų dieną – iki 20 val.

Antrąją Kalėdų dieną visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. ryto iki 20 val. vakaro.

Pirkėjas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Akropoliai“ pirmąją Kalėdų dieną durų neatvers

Pirmąją Kalėdų dieną keliuose miestuose veikiantys prekybos centrai „Akropolis“ neveiks – durų neatvers ne tik parduotuvės, bet ir maitinimo, paslaugų ir pramogų erdvės. Kūčių dieną prekybos centras turėtų dirbti trumpiau, o sausio 1-ąją dirbs tik kai kurios prekybos centrų erdvės.

Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, visuose „Akropoliuose“ veikiančios parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos, taip pat restoranai ir kavinės bei pramogų zonos dirbs iki 17 val., išskyrus iki 16 val. dirbsiančius bankų skyrius. „Maxima“ ir „Eurovaistinė“ dirbs iki 19 val., „Ermitažas“ Vilniuje ir „Eurovaistinė“ Šiauliuose dirbs iki 18 val.

Kauno „Akropolyje“ parduotuvės, paslaugos, restoranai ir kavinės dirbs iki 19 val., o kino teatras – iki 23 val., nurodoma prekybos centro informacijoje.

„Akropolis“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmąją Kalėdų dieną Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ nedirbs.

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Akropoliuose“ įsikūrusios „Maxima“ ir „Eurovaistinė“, taip pat - „Ermitažas“ Vilniuje atsidarys valanda vėliau nei įprastai – nuo 9 val. ryto. Kaune „Maxima“ duris atvers nuo 8 val., „Eurovaistinė“ – 9 val.

Kitos parduotuvės bei paslaugų teikėjai, restoranai ir kavinės Vilniuje dirbs kaip įprasta – nuo 10 iki 22 val., Kaune – nuo 10 iki 21 val. Kauno „Akropolyje“ kino teatras „Forum Cinemas“ duris užvers 23 val.

Prekybos centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Klaipėdoje ir Šiauliuose – parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos dirbs iki 21 val., restoranai, kavinės ir pramogos iki 22 val. „Maxima“ Vilniuje dirbs iki 23 val., Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 22 val. Antrąją Kalėdų dieną Vilniaus „Akropolyje“ nedirbs tik bankų skyriai.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ esančios parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos darbą baigs anksčiau nei įprastai – 20 val., išskyrus iki 21 val. klientus aptarnausiančią „Maximą“. Kino teatras Vilniuje dirbs iki 17 val., ledo arena – iki 19.30 val. Vilniaus ir Klaipėdos „Akropoliuose“ „Eurovaistinė“ dirbs iki 20 val., Šiaulių „Akropolyje“ – iki 19 val.

Kauno „Akropolyje“ „Eurovaistinė“ bei visos parduotuvės, paslaugos, kavinės ir restoranai veiks iki 19 val., išskyrus „Maximą“, kuri duris užvers 21 val. Kino teatras Kaune veiks iki 23 val.

Prekybos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sausio 1-ąją „Akropoliuose“ nedirbs „Eurovaistinė“, „Maxima“, „Ermitažas“ bei kitos parduotuvės, taip pat bankų skyriai. Restoranai ir kavinės, kino teatrai ir ledo arenos darbą pradės 12 val. ir dirbs iki 22 val., išskyrus Vilniaus „Akropolyje“ iki 24 val. dirbsiantį „O‘Learys“ sporto barą ir restoraną bei Kauno „Akropolyje“ iki 23 val. veiksiantį „Forum Cinemas“. Šiaulių „Akropolyje“ pirmąją Naujųjų metų dieną neveiks ir maitinimo vietos, dirbs tik kino teatras ir boulingas. Kazino darbo laikai visuose prekybos centruose – nesikeičia.

„Panoramoje“ pirmąją Kalėdų ir naujųjų metų dieną maitinimo įstaigos veiks per platformas

Durų pirmąją Kalėdų dieną neatverti ketina ir prekybos centras „Panorama“. Vis dėlto atkreipiamas dėmesys, kad restoranai ir kavinės teiks paslaugas per maisto pristatymo platformas.

Kūčių dieną prekybos centras taip pat planuoja duris užverti kiek anksčiau. Parduotuvės, paslaugos, bankai, kavinės ir restoranai bei vaistinė „Benu“ dirbs iki 18 val. „Rimi“ bei sporto klubas „GYM+“ ketina dirbti kiek ilgiau – iki 20 val.

„Panorama“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų dieną dauguma parduotuvių, paslaugų teikimo vietų bei kavinių ir restoranų dirbs nuo 10 val. „Rimi“ ir „Gym+“ dirbs nuo 9 val. iki atitinkamai 20 val. ir 22 val.

Naujųjų metų išvakarėse parduotuvės, paslaugos, bankai, kavinės ir restoranai, sporto klubas „Gym+“ veiks iki 20 val., o parduotuvė „Rimi“ – iki 21 val.

Sausio 1-ąją visas prekybos centras nedirbs, išskyrus kavines ir restoranus, kurie, kaip ir pirmąją Kalėdų dieną, paslaugas teiks per maisto pristatymo platformas.

Prekybos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mega“ paskutinę metų dieną duris užvers 19 val.

Prekybos centras „Mega“ Kūčių dieną duris užvers anksčiau, nei įprasta. Visos parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai ir pramogų erdvės dirbs iki 18 val., išskyrus parduotuvę „Rimi“, kuri duris užvers 20 val.

Pirmąją Kalėdų dieną prekybos centras nedirbs. Antrąją Kalėdų dieną parduotuvės, paslaugos, pramogų erdvės ir restoranai svečių lauks nuo 10 val. iki 21 arba 22 val. „Rimi“ dirbs nuo 9 iki 20 val., „Senukai“ ir informacijos centras – nuo 9 iki 21 val.

Grožio paslaugų studija „Pro nagų studija“ dirbs nuo 10 iki 19 val., sporto klubas „VS-Fitness“ nuo 8 iki 18 val.

„Mega“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Naujųjų metų išvakarėse prekybos centras duris užvers 19 val., išskyrus parduotuvę „Rimi“, kuri pirkėjų dar lauks iki 21 val.

Sausio 1-ąją beveik visas prekybos centras nedirbs, išskyrus kai kuriuos restoranus ir pramogų erdves, kurios darbą pradės 12 val. ir veiks iki 20 val.

„Ozas“ per Kūčias duris užvers 16 val., Naujųjų metų išvakarėse – 18 val.

Kaip LRT.lt nurodė prekybos centro „Ozas“ turto valdytoja Ina Augulienė, Kūčių dieną „Ozas“ dirbs trumpiau – nuo 10 iki 16 val., o pirmąją Kalėdų dieną durų neatvers.

„Ozas“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų dieną prekybos centras svečių lauks nuo 10 iki 21 val.

Naujųjų metų išvakarėse „Ozas“ taip pat dirbs kiek trumpiau – iki 18 val., o Naujųjų metų dieną durų neatvers.

Kitaip, nei nurodyta, prekybos centre dirbs tik kai kurios parduotuvės ir pramogų vietos.

„Maxima“ nedirbs pirmąją Kalėdų dieną ir sausio 1-ąją. Kūčių dieną „Maxima“ dirbs nuo 8 val. iki 19 val., o antrąją Kalėdų dieną – nuo 9 val. iki 22 val. Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31 d., klientai bus laukiami iki 21 val.

„Ozas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kino teatre „Multikino“ Kūčių dieną filmai bus rodomi nuo 10 val. iki 15 val. Kalėdų dieną prekybos centras ragins filmus žiūrėti namuose – kino teatras nedirbs. Antrąją Kalėdų dieną filmų mėgėjų kine bus laukiami nuo 10 val. iki 22 val., Naujųjų metų išvakarėse – nuo 10 val. iki 20 val., o pirmąją Naujųjų metų dieną kino teatras veiks nuo 12 val. iki 22 val.

Restoranai prekybos centre per Kūčias dirbs nuo 10 val. iki 16 val., Kalėdų dieną restoranai svečių nepriims. Antrąją Kalėdų dieną apsilankyti bus galima nuo 10 val. iki 21 val., gruodžio 31 d. – nuo 10 val. iki 20 val., o sausio pirmąją – nuo 12 val. iki 22 val.