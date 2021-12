Jauna šeima kaime puoselėja išskirtinį verslą: spausti aliejų paskatino noras perdirbti vertingą produkciją

Jauna šeima Modesta ir Žygimantas Dijokai nusprendė savo ateitį kurti kaime. Abu kilę iš ūkininkų šeimų, todėl, kaip juokauja Modesta, kito pasirinkimo kaip ir nebuvo. Šeima augina grūdines kultūras ir dar visai neseniai nusprendė kurti savo aliejaus spaudimo verslą.

„Kadangi auginame tik grūdines kultūras, pradėjome galvoti, kad galėtume sukurti kokį vartojamą produktą, o ne tik viską parduoti. Kadangi vis dar esu motinystės atostogose, pamanėme, kad galiu pradėti spausti šalto spaudimo aliejų“, – apie tai, kaip gimė verslo idėja, LRT RADIJO laidai „Gimtoji žemė“ pasakojo Modesta Dijokienė.

Verslo sėkmės dalis – bendravimas su klientu

Grūdines kultūras auginantys Dijokai nusprendė spausti šalto spaudimo aliejų ir, numatydami veiklos perspektyvas, iš karto investavo į didesnį spaudimo presą.

Dijokų šeimos ūkis / Asmeninio arch. nuotr.

„Pradėjome spausti sau, šeimai, močiutėms, seneliams, atsirado pažįstamų, draugų, norinčių vis daugiau, tuomet nusprendėme susitvarkyti ir atidaryti aliejinę. Ilgai netrukus tą ir padarėme, o pasivadinome Dijo ūkiu“, – apie mintis spausti aliejų pasakojo Modesta.

Dijokų šeimos aliejinėje spaudžiamas net šešių skirtingų rūšių aliejus: rapsų, margainių, linų, moliūgų, kanapių ir garstyčių. Kaip sako verslininkė, susidomėjimas aliejaus spaudimu tik auga.

„Aliejų jau spaudžiu apie pusantrų metų ir man šis darbas nė kiek neatsibodo, kiekvieną dieną darosi vis įdomiau, nes ieškausi informacijos apie kiekvieną aliejų vis daugiau, noriu spausti dar daugiau rūšių aliejų, kurie yra naudingi savo savybėmis ir gali padėti žmogui“, – planais dalijosi pašnekovė.

Parduodant aliejų svarbu bendrauti su klientu, nes gali jam daugiau papasakoti apie vertingas produkto savybes. Tai paskatino moterį važiuoti į muges.

„Pradėjau važinėti į muges ir bendrauti su savo tikraisiais klientais. Tai yra labai smagu, gali patarti. Susitikus žmonės džiaugiasi, kad jauni žmonės imasi tokio verslo. Pradėjusi domėtis aliejais, tikrai sužinojau labai daug naudingų dalykų, kuo jie gali padėti žmonėms, ir savo informacija norisi pasidalinti su kuo platesne auditorija“, – apie grįžtamojo ryšio svarbą kalbėjo Modesta.

Aliejus – ne vienintelė ūkyje gaminama produkcija. Taip pat siūlomos arbatos, įvairios ūkyje užaugintos sėklos.

Žmonių susidomėjimas natūraliais aliejais auga

Verslininkė Modesta pastebi, kad žmonės, prieš pirkdami aliejų, jau žino, kokio nori, supranta jo naudą, tačiau neretai pasitaiko žmonių, kuriems apie naudingąsias aliejaus savybes tenka papasakoti išsamiau.

Dijokų šeimos ūkis / Asmeninio arch. nuotr.

„Iš tikrųjų kiekvienoje mugėje tenka aiškinti, pasakoti, patarinėti, nes žmonės ateina su tam tikrais negalavimais. Ateina ir klausia „o kokį man čia aliejų pirkti?“. Aš visuomet paklausiu, ar kuo nors skundžiatės, kadangi kiekvienas aliejus turi savo gerųjų savybių, savo specifiką ir padeda tam tikriems dalykams konkrečiai“, – apie aliejaus vartojimo naudą kalbėjo moteris.

Anot aliejinės šeimininkės, pirkėjai labai vertina moliūgų sėklų aliejų, o jis tikrai nusipelno dėmesio.

„Moliūgų aliejus labai sveikas, turi labai daug vitaminų, gali būti naudojamas kaip prevencija nuo kirmėlių, vaikučiams duoti labai gerai. Padeda ir širdies veiklai, žarnynui“, – sakė Modesta, ūkyje auginanti moliūgus, iš kurių sėklų spaudžiamas aliejus.

Ko gero, margainių sėklų aliejaus nauda žinoma daugiau tiems, kurie jau kurį laiką renkasi natūralius aliejus iš gamtos, o būtent šis augalas yra tikra dovana žmogaus sveikatai gerinti. Kaip tikina Modesta, margainių aliejų vartoti reikia limituotai, tik vieną šaukštą per parą.

„Senovėje margainis buvo vadinamas Marijos ašara. Jį žmonės kartais maišo su usnimi, kadangi jis taip pat yra dygliuotas, daugiau nei metro aukščio. Jį galima pamatyti pakelėse išdygusį kaip pavienį augalą, bet galima ir sėti, auginti, nukulti kaip kultūrą. Margainis yra labai naudingas kepenims, kadangi padeda atsinaujinti kepenų ląstelėms. O kepenims puikiai funkcionuojant ir širdis gerai dirba“, – sakė Modesta. Anot jos, daugiau apie margainių aliejų žino ir labiau jį vartoti yra įpratę vyresnio amžiaus žmonės.

Dijokų šeimos ūkis / Asmeninio arch. nuotr.

Šeima planuoja plėsti verslą ir ieškoti naujovių

Aliejaus spaudimu domisi nemažai žmonių, todėl moteris pripažįsta, kad konkurencija didelė, vis dėlto tai nesumažino noro tobulėti ir plėstis.

„Pradžioje visiems labai sunku, darbo daug, esi nežinomas, rinkoje pasirinkimas tikrai didelis, turi savo vardą užsitarnauti, pradžioje, sakyčiau, yra sudėtinga vien iš to naujo verslo išgyventi, o toliau, manau, viskas puikiai seksis, didelė dalis priklauso ir nuo mūsų įdirbio ir noro tobulėti“, – sakė Modesta, greitu metu su vyru Žygimantu planuojanti atidaryti ir ūkio internetinį puslapį.

Artėjant didžiosioms metų šventėms, aliejinėje pats darbymetis, ruošiami dovanų rinkiniai, jie neretai iškeliauja ir į užsienį.

„Šiandien išsiunčiau aliejų į Šveicariją, taip pat žmonės yra siuntę ir į Portugaliją. Į Angliją, Latviją, Estiją tai čia, be abejo, įprasta. Viskas per draugus, gimines, pažįstamus. Šiemet kalėdinių dovanėlių pikas prasidėjo jau lapkričio mėnesį, dabar yra pats darbymetis, labai smagu, kad to darbo yra“, – sakė moteris.

Modestos ir Žygimanto Dijokų šeima iš Radviliškio rajono, Daugėlaičių kaimo, darbus ūkyje, verslo plėtojimą spėja suderinti ir su šeimos gyvenimu, augina net tris vaikus.

„Aliejinėje dirbu aš viena, o visus sunkiuosius darbus atlieka vyras, vaikus prižiūrėti tikrai padeda seneliai, bet daugiausia aliejinėje darbuojuosi aš. Esu atsakinga už aliejaus išspaudimą, nusodinimą, jo išpilstymą į tarą, uždengimą, etikečių užklijavimą ir tikrai nesiskundžiu, man labai patinka šitas darbas ir per tiek laiko, kiek dirbu, dar tikrai niekas nepabodo. Didžiausias džiaugsmas, kai grįžta klientai“, – apie mylimą darbą kalbėjo agronomijos mokslus baigusi Modesta.