„Novaturo“ apyvarta šiemet augo trigubai iki 102 mln. eurų

Vienos didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Novaturo“ apyvarta sausį-lapkritį siekė 102,2 mln. eurų – tai tris kartus (215 proc.) daugiau nei pernai tuo pačiu metu, tačiau 40 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais.

Per sausio-lapkričio mėnesius bendrovė aptarnavo 162,5 tūkst. klientų – 240 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir 42 proc. mažiau nei per vienuolika mėnesių 2019 metais, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą preliminarius rezultatus pranešė grupė.

Vien lapkritį bendrovė aptarnavo 11,6 tūkst. klientų, grupės pajamos siekė 7,7 mln. eurų.

„Lapkričio mėnuo tradiciškai žymi ribą, kai turizmo sektorius pereina į mažiau aktyvų periodą. Ne išimtis ir šie metai – lapkričio mėnuo pagal aptarnautų keliautojų skaičių nuo 2019 metų atitinkamo laikotarpio skiriasi vos 1 proc., o skirtumas pagal sugeneruotas pajamas tuo pačiu laikotarpiu siekia 14 proc.“, – pranešime teigia „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.

Lapkritį grupė iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos vykdė skrydžius į Egipto, Tenerifės, Madeiros, Kubos, Mauricijaus, Meksikos bei Seišelių kurortus.

„Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.