Tauragė siekia tapti žaliausia savivaldybe, kitos dėl didelių investicijų paskui sekti neskuba

Tauragė siekia tapti žaliausia savivaldybe šalyje. Mieste kursuoja elektriniai autobusai, daliai krašto įstaigų elektrą gamina saulės ar vėjo elektrinės. Tačiau pradinės investicijos į ekologinius sprendinius – labai didelės. Kitos savivaldybės naudoti žaliosios energijos neskuba.

Tauragės gatvėmis jau pusantrų metų važinėja keli elektriniai autobusai. Per ateinančius porą metų tokių, žadama, bus bent 12. Keli turėtų išriedėti ir į rajoninius kelius.

„Naudoja 2,5 arba 2 kartus mažiau nominalo, lyginant dyzelino ir elektros sunaudojimo. Tai tikrai jis yra ekonomiškas, plius mes turim ekologiją, nes tai yra 0 emisija“, – nurodo Tauragės autobusų parko direktorius Rimantas Martinavičius.

Daugėja ir elektromobilių, atsiranda naujų įkrovimo stotelių. Siekiama, kad prie elektrinių transporto priemonių ateityje pereitų visos biudžetinės įstaigos. O gyventojus raginama persėsti ant dviračių. Šalia daugiabučių kuriamos dviračių saugyklos.

Elektromobilio įkrovimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dalis Tauragės krašto įstaigų įdarbino saulę – Šaltinio progimnazijoje fotoelektrinė veikia nuo praeitų metų balandžio. Šios baterijos pagamina didelę dalį mokyklai reikiamos energijos.

„Per pusę sumažėjo išlaidos elektros energijai. Ir didžiausia nauda yra mokiniams, esam gamtosauginė mokykla, vaikai akivaizdžiai gali pamatyti ir tas saulės baterijas, jų veikimą, pamatyti, paskaičiuoti, palyginti“, – sako Šaltinio progimnazijos direktorės pavaduotoja Irina Sadauskienė.

Saulės baterija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tauragiškiai sako bando ir patys prisidėti prie taršos mažinimo.

„Aš beveik nevažinėju automobiliu. Labai mažai. Stengiuosi kuo daugiau autobusais arba dviračiu, arba pėsčiomis“, – LRT TELEVIZIJAI nurodo kalbintas praeivis.

„Ar svarbu ta ekologiška energija? Taip aišku svarbu. Nu taigi matot, kiek automobilių važinėja, kiek tų visokių tų išmetamų dujų visko“, – teigia kitas kalbintas vyras.

„Nemažai važinėja ir elektrinių autobusų ir gyventojai iš tikrųjų yra labai pamėgę tuos elektrinius autobusus. Nauda ne tik gyventojams, bet ir miestui“, – įsitikinęs tauragiškė.

Savivaldybė tikina, kad per pastaruosius metus pavyko sutaupyti, tačiau neslepiama, kad pradinės investicijos į ekologinius sprendinius labai didelės. Be europinės paramos to nebūtų galima padaryti.

„Yra galimybės tai daryti iš Europos Sąjungos investicijų. Ir tada žiūrėti ar veikia, ar neveikia, kas veikia. Tiesiog būti ta smėlio dėžė kartais, kai kuriais atvejais, kad parodytume pavyzdį kitiems“, – aiškina Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas.

Dovydas Kaminskas / BNS nuotr.

Kitos savivaldybės, dėl didelių pradinių investicijų, gamtos energiją išnaudoja ne taip sparčiai.