Seime – siūlymas legalizuoti naminukę: gamintų ūkininkai, pardavinėtų kaimo turizmo sodybose

Seime – siūlymas legalizuoti naminę degtinę – naminukę. Pasiūlymo autorius liberalas Eugenijus Gentvilas, pristatydamas projektą Seime, teigė, kad toks siūlymas galėtų padėti užtikrinti, kad gyventojai nevartotų nesaugios naminukės, o, norint vykdyti šią veiklą, būtų taikomi griežt reikalavimai: gamyba galėtų užsiimti tik užsiregistravę ir kaimo turizmo sodybas turintys ūkininkai, kurie per metus galėtų pagaminti 1 000 litrų naminukės ir ją pardavinėti tik kaimo turizmo sodyboje.

Pristatydamas siūlymą liberalas Eugenijus Gentvilas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu galiojančios nuostatos leidžia silpnų alkoholinių gėrimų gamybą.

„Stipresnių alkoholinių gėrimų gamyba draudžiama. Kai kalbu apie necivilizuotumą, man prieš akis iškyla gero dešimtmečio praeities vaizdas, kai Varėnos miesto šventėje buvęs valstybės vadovas ir tuometinis Seimo pirmininkas gardžiuojasi televizijų akivaizdoje tuo naminiu produktu, t. y., naminuke, kuri nelegali ir visi tai žino“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Jo teigimu, vieša paslaptis, kad naminukė yra gaminama ir pardavinėjama, o jos gamintojai baudžiami tik retkarčiais, kai yra pagaunami.

Eugenijus Gentvilas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Turime tokią laukinę situaciją, iš kurios aš siūlau išeiti į civilizuotą kelią kaip daugelis ES valstybių jau yra padariusios. Toli ieškoti nereikia – ta pati Latvija. Žinau, kad oponentai kalbės apie tautos girdymą. Galite kalbėti. Mano manymu, tai kaip tik sumažins tautos girdymą“, – teigė E. Gentvilas.

Politikas įvardijo pastaruoju metu fiksuotus pažeidimus, kai buvo konfiskuota nelegali naminukės gamyba ir išpiltas raugas ar jau paruoštas alkoholis.

„Būsite naivūs ir įsivaizduosite, kad pirmą kartą žmogus virė naminukę ir jį pirmą kartą pagavo su 5,5 tonos raugo?“ – teigė E. Gentvilas.

Taurės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jo tvirtinimu, tai jau penktą kartą teikiamos nuostatos, kurios vis neprasiskina kelio Seimo.

„Dalis tų produktų gali būti su technologinėmis gamybos klaidomis. Neduok, Dieve, apaks, nupliks, išprotės arba numirs. Jokios kontrolės nėra“, – tvirtino parlamentaras.

Anot E. Gentvilo, vis dėlto, siekiant reguliuoti naminukės gamybą, siūlomos konkrečios nuostatos: ją gaminti galėtų tik ūkininkų registre registruoti ir kaimo turizmo sodybą turintys ūkininkai, o gaminamas produktas turėtų būti sertifikuotas kaip nacionalinio paveldo produktas.

Kaimo turizmo sodyba. Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, produkcijos prekyba ir pardavimas galėtų vykti tik kaimo turizmo sodyboje ir per metus būtų galima pagaminti 1 000 litrų naminės degtinės.

E. Gentvilo vertinimu, gaminti naminukę galėtų pradėti dalis iš dabar veikiančių maždaug 700 kaimo turizmo sodybų, o tai netaptų didele papildoma našta institucijoms, kurios ir taip vykdo kitų subjektų kontrolę.

Užbėgdamas už akių E. Gentvilas teigė manantis, kad teikiamam projektui turėtų būti reikalinga Vyriausybės išvada, o po to galėtų sekti ir kitų teisės aktų – Administracinio teisės pažeidimo ir Budžiamojo kodeksų – pakeitimai, kurie numatytų griežtesnį nelegalios gamybos reguliavimą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba / E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Sysas abejojo, ar tai sumažintų nelegalią gamybą

Socialdemokratas Algirdas Sysas teigė suprantantis, kad pasiūlymas kyla po atvejų, kai gyventojai apsinuojimo ir mirė nuo surogatų, tačiau teigė, kad jau dabar norintieji veiklą galėtų vykdyti legaliai – tik tokia veikla būtų brangi.

„Ko gero, įvykiai Kaune aiškiai parodė, apie ką ir pats kalbate iš tribūnos. Sakote – legalizuoti. Ir šiandien šitas verslas legalizuotas tik turi susimokėti mokestį. (...) Licencijavimas dabartinis yra labai brangus. Jeigu neklystu, per metus – 300 tūkst. eurų. Tai kokį licencijavimą siūlote šiems ūkiams?“ – teiravosi A. Sysas.

Jis taip pat abejojo, ar tokiu būdu sumažės nelegaliai gaminamos naminukės kiekiai.

Algirdas Sysas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Aš manau, kad Vyriausybė, jeigu pritaria tam projektui, ji ir numatytų licencijų įsigijimo kainas. Dėl kontrolės, sakau, yra valstybės institucijos, kurioms dar kokie 200 subjektų tikrai nesudaro problemos kontroliuoti. Dėl to, ar toliau virs, sakau – gerai, aš įsipareigoju (...), reikia teikti administracinių kodeksų pakeitimus, kad tikrai sumažintume nelegalios gamybos kiekius“, – teigė E. Gentvilas.

Papildysime.