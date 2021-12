Seime – pyktis dėl plastikinių maišelių: 30 metų pasidžiaugėm civilizacija ir atgal į laukinį gyvenimo būdą

Seime svarstant pasiūlymą jau nuo kitų metų uždrausti parduotuvėse neatlygintinai dalinti labai lengvus plastikinius maišelius biriems produktams, parlamentaras Valdemaras Valkiūnas pratrūko. Jo teigimu, tai žingsnis atgal prieš civilizaciją.

Projekto iniciatorius, Laisvės partijos narys Kasparas Adomaitis teigia, jog Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo pakeitimu siūloma prekybos vietose uždrausti nemokamai dalyti plonus permatomus maišelius, kuriuos žmonės įprastai naudoja daržovėms, vaisiams, riešutams pakuoti.

Kasparas Adomaitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip, pasak jo, siekiama sumažinti maišelių naudojimą bei neigiamą poveikį aplinkai. Anot K. Adomaičio, vidutiniškai vienas lietuvis per metus sunaudoja apie 200 labai plonų maišelių.

„Su atliekomis ir atliekų prevencija Lietuvoje yra prastai, o padėtis prastėja. Šiuo metu per metus susidaro apie 470 kilogramų komunalinių atliekų vienam gyventojui per metus. Šis kiekis yra 10 proc. didesnis nei prieš 5 metus. Nors daug kalbame apie atliekų prevenciją, realybėje tendencija yra didėjanti“, – įspėjo politikas.

Atliekos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

K. Adomaitis akcentuoja, kad tam tikri labai plonų plastikinių maišelių ribojimai galioja įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Pavyzdžiui, Estijoje esantis „Rimi“, 0,05 euro apmokestino labai plonus plastikinius pirkinių maišelius, o prekybos centrui priėmus tokį sprendimą, labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo kiekis sumažėjo apie 70 proc.

Šiuo metu Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme reglamentuojamas draudimas nemokamai dalyti lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius prekių ar produktų pardavimo vietose, tačiau labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių dalijimas nereguliuojamas.

Maišeliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Projekto iniciatoriai skaičiuoja, kad kiekvienais metais visame pasaulyje yra pagaminama 5 trilijonai plastikinių maišelių, o kiekvienam iš jų suirti gali prireikti daugiau nei 1000 metų. Beveik 513 mln. tonų plastiko atliekų kasmet patenka į vandenynus, o tarp jų ir plastikinių maišelių atliekos. Europos Komisijos duomenimis, plastikiniai maišeliai yra vienas iš dešimties dažniausiai išmetamų daiktų Europoje.

Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų jau 2022 m. liepos 1 d.

Dalis prekybininkų sako palaikantys tokį siūlymą, kiti mano, kad tai gyventojams sukeltų papildomų nepatogumų.

Dauguma siūlymą palaiko

Antradienį, vykstant klausimo svarstymui Seime, politikas Valdemaras Valkiūnas ragino nepritarti tokiam siūlymui, nes tai, anot jo, būtų žingsnis prieš civilizaciją.

„Nesuprantu, kur čia tas gamtos teršimas, jei žmogus parsineš maišelyje varškę ar kitą produktą bei po to viską išrūšiuos. (...) Su šiuo įstatymu norima sugrįžti atgal į praeitį, kai nebuvo civilizacijos. Mes dėjome ir silkę, ir obuolius vieną ant kito, kai trūko popieriaus, pakuočių. Beveik 30 metų pasidžiaugėm civilizacija ir atgal į laukinį gyvenimo būdą. Aš negaliu tam pritarti ir kviečiu kolegas taip pat atgal į praeitį negrįžti. Už civilizaciją, už įpakavimą, už gražų aptarnavimą“, – balsuoti prieš ragino politikas.

Valdemaras Valkiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Savo ruožtu parlamentarė Morgana Danielė teigė, kad pasiūlymas geras, tačiau žmonėms gali atsirasti nepatogumų.

„Žmonės dabar nerimauja, kaip reikės gyventi be maišelių, nes tie maišeliai reikalingi ir bulvėms susidėti, ir avokadams, morkoms. Ar bus kažkokios alternatyvos tiems plastikiniams maišeliams. Kaip reikės gyventi“, – nerimavo politikė.

Morgana Danielė / BNS nuotr.

K. Adomaitis pažymėjo, kad jau dabar kai kurie prekybos tinklai siūlo daugkartinius maišelius: „O kartais tų maišelių iš viso nereikia ir galima produktą įsidėti į krepšelį. Be to, jei kasininkai anksčiau vos ne per prievartą sudėdavo prekes į maišelius, tai šiandien jau to nebedaro“, – kalbėjo jis.

Konservatorius Sergejus Jovaiša taip pat palaikė siūlymą, tačiau nuogąstavo, kad prekybos centrams nustačius itin mažą labai plonų maišelių kainą, žmonės vis tiek juos naudos.

Maišeliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau K. Adomaitis buvo kitokios nuomonės ir tikino, kad net ir vieno cento mokestis galėtų paskatinti žmones nebenaudoti labai plonių maišelių: „Projektas nenustato konkretaus maišelio mokesčio. Visgi manau, kad net ir labai simbolinis mokestis už maišelį padėtų išspręsti problemą“, – pažymėjo K. Adomaitis.

Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo pakeitimo Seimas balsuos antradienio vakarą.