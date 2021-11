Piktybiniai bedarbiai liks be PSD įmokų arba turės susimokėti patys

Nors Lietuvos darbdaviai dar niekada nebuvo tokie dosnūs kaip dabar – darbuotojų atlyginimams pirmąkart tenka maždaug pusės viso sukuriamo bendrojo vidaus produkto (BVP) – norinčių dirbti vis tiek stinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia reformą. Ji paliestų ir pačią Užimtumo tarnybą, ir bedarbius. Po pertvarkos, anot ministrės Monikos Navickienės, tarnyba užsiimtų tuo, kuo ir reikia – realiai padėtų iš tikrųjų negebantiems įsidarbinti.

Kartu atsirastų įrankių mažinti piktnaudžiautojų norą gyventi iš nelegalios veiklos. Jei tik institucijos aptiktų, kad registruotas bedarbis dirba šešėlyje, jis ne tik netektų bedarbio statuso, bet ir sveikatos draudimą turėtų pradėti mokėti pats. Dalis ekspertų ir politikų sako, kaip bebūtų, visada bus žmonių, kurie vis tiek bus valstybės išlaikytiniai, o išbrauktieji iš bedarbių sąrašo veikiausiai toliau liks socialinės apsaugos akiratyje.

Vadinamieji viešieji darbai. Juos dirba socialinę pašalpą gaunantys žmonės. Tarp jų – ponia Laima.

„Nuo 2014 ar 2015 va šitaip. Dirbau vaikų daržely, čia toks kaimas Bajorai visai netoli, tai 25 metus atidirbau. Paskui uždarė darželį, tadu ėjau į konservų gamyklą, konservų gamyklų uždarė, tadu vyniojau saldainius. Nu va teip, uždarė ir saldainius“, – kalbėjo rokiškietė Laima.

Ponas Laimutis iš pašalpos gyvena porą metų. Sako, irgi norėtų normaliai dirbti.

„Bet nepriima niekur. Per jaunas, sakė. O kaip su pinigėliais reikalai? Nu kaip, kiek moka tiek, iš pašalpos“, – tvirtino rokiškietis Laimutis.

Vieni – per seni, kad darbdaviai priimtų. Kiti patys nenori darbintis, nes, pavyzdžiui, turi skolų, o legalios pajamos atkreiptų antstolių dėmesį. Dar kiti gyvena ne ten, kur stinga darbo rankų, o važinėti per toli, persikraustyti nenori. Žodžiu, priežastys, kodėl žmonės papildo bedarbių gretas, labai įvairios.

„Galbūt mažesni miesteliai, kur nėra stipresnio privataus sektoriaus, kur pagrindinis darbdavys yra valstybė. Kai jie gal norėjo darbo, jie jo negalėjo rasti, o, kai jau dabar ekonominė situacija yra geresnė, jie jau yra pripratę“, – svarstė banko „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus.

Ekonomistas V. Šimkus sako, sumaišties į darbo rinką įnešė ir pandemija.

„Turime labai daug pavežiotojų, turime galimybių pasų tikrintojus, kurie galbūt atitraukia darbuotojus nuo vienų industrijų, kurioms irgi dabar reikia pasamdyti darbuotojų, bet tai užtruks laiko, kol tie darbuotojai persiskirstys per visą ekonomiką vėl“, – dėstė jis.

Bedarbių, nors tebėra šimtai tūkstančiai, Lietuvoje mažėja. Pagal Statistikos departamentą oficialus nedarbas šalyje beveik 7 proc. Pagal Užimtumo tarnybą – beveik 11 proc. Už tarnyboje registruotus bedarbius valstybė padengia sveikatos draudimą.

„Užimtumo tarnyba tikrai turi turėti savo misiją suteikti žmogui galimybę dirbti. O ne misiją turėti tokią, kad tiesiog suregistruoti žmones, kuriem reikia nemokamo sveikatos draudimo“, – dėstė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Yra nenormalu, kada vadybininkai Užimtumo tarnyboje dirba su 600-700 žmonių vienu metu, tai suprantam, kad tai vyksta administravimas ir popierių administravimas“, – aiškino Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) pirmininkas Mindaugas Lingė.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia permainas. Užimtumo tarnyboje dabar planuojama turėti du registrus: viename – kas registruotu bedarbiu neužsibūna, kitame – kam reikia pagalbos įsidarbinti.

„Sutvarkyti tas priežastis, pirmiausia, kodėl jie neturi darbo. Na, ten priklausomybės, ligos, tai, neišsprendus ligos, darbas neateis savaime“, – kalbėjo M. Lingė.

„Tie žmonės, kuriem, kaip minėjau, reikia ilgesnio palydėjimo, tai būtų tie, kurie du kartus per šešis mėnesius atsisakytų tinkamo darbo pasiūlymo, tai yra tokio, kuris atitinka jo kvalifikaciją, kuris būtų ne mažiau apmokamas, negu jis iki to laiko gaudavo apmokėjimą, bet jisai vis tiek to darbo atsisako. […]

Tai tokie žmonės eitų į tą kitą ilgalaikiškesnio palydėjimo sąrašą, bet tie žmonės vis dar išlaikytų sveikatos draudimą“, – komentavo M. Navickienė.

Tačiau, jeigu, pavyzdžiui, Mokesčių inspekcija užfiksuos, kad registruotas bedarbis turi pajamų, nuo kurių nemoka mokesčių, ministrė sako, iš sąrašo bus nedelsiant braukiamas, neteks ir vadinamojo PSD.

„Tie žmonės, jeigu jie dirba šešėlyje ir tą patvirtina institucijos, jie turi pajamas, jie gauna pajamas, vadinasi, jie gali sau leisti už sveikatos draudimą susimokėti“, – aiškino M. Navickienė.

„Gal tai nebus panacėja, kuri išspręs visas problemas būtent dėl tų mokesčių mokėjimo arba būt apdraustiems, bet tai yra garantija, kai jos nebelieka, turėsi mokėti už paslaugas, jos privers ieškoti tų būdų, kaip tada būt legaliai apdraustu“, – dėstė M. Lingė.

Mindaugas Lingė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bedarbiai tokį valdžios planą vertina negiamai. Dalis Seimo opozicijos planą vertina skeptiškai.

„Pyragai ir noragai nepadėjo, tai reikia bizūno šiek tiek. Griežčiau kontroliuot ir, jeigu jie nesutinka su teikiamu pasiūlymu, tai galbūt ir reikėtų nutraukti būtent sveikatos draudimo įmoką. […] Manau, kad bedarbių tikrai sumažėtų daugiau kaip pusė“, – teigė SRDK narys, socdemas Algirdas Sysas.

Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sako, meškos paslauga gali būti valdžios noras suskirstyti bedarbius. Valstybei gal ir būtų lengviau, bet gali atsirasti kitų problemų.

„Pats statuso suteikimas jisai stigmatizuoja žmogų, stigmatizuoja šeimą. [...] Klausimas, ar sukurdami tam tikrą statusą ir dalį žmonių pavadindami, kad jie nepasirengę darbo rinkai, ar mes neuždėsim tokios ilgalaikės etiketės, kad tam žmogui visada bus problemų integruojantis darbo rinkoj toj vietoj, kur jis gyvena“, – kalbėjo L. Kukuraitis.

Apskritai, anot L. Kukuraičio, gerai, kad ši valdžia įstatymu nori įteisinti tai, ką pradėjo buvusi – bedarbių armiją mažinti, sutelkus Užimtumo tarnybą, savivaldybes, darbdavius ir nevyriausybines organizacijas, kad visi bendrai bandytų šalinti problemas, kurios trukdo žmonėms įsilieti į darbo rinką.

Bet ne ilgalaikiai bedarbiai, nors jų ir daug, didžioji Lietuvos bėda.

„Darbo rinka keičiasi, darbuotojams reikia vis kitų įgūdžių turinčių. [...] Didesnis iššūkis mums kaip valstybei yra susitvarkyt su kvalifikacijos klausimais. Nes didžioji dalis, apie 40 proc. neturi kvalifikacijos“, – tikino M. Lingė.

Linas Kukuraitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Rimto, sisteminio sisteminio siūlymo šitais projektais nėra siūloma“, – tikino L. Kukuraitis.

„Nėra kitų būdų, kaip kelti atlyginimus. Tai yra esminis būdas ir mes turim nuo to visada pradėti. Ta prasme, Lietuva yra šalis, kur dirbančių žmonių skurdas yra didelis“, – aiškino parlamentaras Tomas Tomilinas.

Atlyginimams dabar tenka tiek, kiek dar niekada neteko.

„Darbuotojų dalis BVP gaunamų pajamų jau siekia apie pusę BPV, kas yra aukščiausias lygis Lietuvos istorijoje. [...] Dabar mes pasiekėm ES vidurkį, tai reiškia, kad tas pyrago pasidalinimas yra sąžiningesnis, ko gero“, – komentavo banko „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas V. Šimkus.

Vis dėl to kai kurie ekspertai sako, dalis žmonių visada bus ekonomiškai neaktyvūs. Bet, kad, išbraukti iš registruotų bedarbių sąrašo jie išvis pradings, sutinka ne visi.

„Tai bet kokiu atveju, jų pajamos bus mažos, jie vis tiek eis į socialinį rūpybos skyrių ir, manau, jie bus apskaičiuoti, tik jie bus apskaičiuoti ne kaip bedarbiai, o kaip socialinių išmokų prašytojai“, – dėstė A. Sysas.

Koks nedarbas normalus, ekonomistai nesutaria. Vieni sako, 4-5 proc., kitų teigimu, reikia siekti, kad dirbtų visi.