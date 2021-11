„Biržos laikamtis“: Papildomų JAV biudžeto išlaidų tvirtinimas susidūrė su sunkumais

Balsavimas dėl naujojo J. Biden’o ekonomikos skatinimo plano atidėtas – JAV atstovų rūmai grįš prie šio klausimo šiandien.

Kongreso biudžeto biuras paskelbė vertinimą, kuris rodo, kad išlaidų paketas lems 367 mlrd. didesnį biudžeto deficitą per artimiausią dešimtmetį, nors Baltųjų rūmų administracija teigia, kad plane numatytos pajamos padengs išlaidas (taigi, jokios įtakos biudžetui nebus). „S&P 500“ akcijų indeksas vakar palypėjo 0,34 proc., NASDAQ 0,45 proc., o „Dow Jones“ vertė sumažėjo 0,17 procento.

FED Atlantos banko vadovas R. Bostic pareiškė, kad bazinę palūkanų normą turėtų didinti jau 2022 m. vasarą. Jo nuomone, JAV darbo rinka iki to laiko jau bus grįžusi į prieš-pandeminį lygį. JAV per savaitę užregistruota 268 tūkst. naujų bedarbių – 8 tūkst. daugiau, negu prognozuota. Europos bendrovių akcijų „Stoxx Europe 600“ smuktelėjo 0,46 proc. – tai tik trečias neigiamas šio indekso pokytis per pastarąsias 20 prekybos sesijų. Jungtinės Karalystės GfK vartotojų pasitikėjimo indeksas viršijo prognozę.

Šiandien bus paskelbti spalio mėn. mažmeninės prekybos rodikliai – prognozuojama, kad palyginti su 2020 m. spaliu pardavimai smuktelėjo 1,90 procento. Azijos akcijų biržose šįryt akcijų indeksų kryptys išsiskyrė. Kinijos „Shanghai Composite“ 8.30 val. Lietuvos laiku pakilo 1,05 proc., Pietų Korėjos KOSPI 0,80 proc., „Hang Seng“ nukrito 1,41 procento. „Alibaba“ akcijų kaina nusirito 11,13 proc., bendrovei paskelbus apie pablogintą pajamų prognozę. „Enefit Green“ akcijos pigo pirmą kartą per pastarąsias 14 prekybos sesijų. Investuotojų favorite tapusios Estijos energetikos bendrovės akcijų kaina smuktelėjo 3,56 proc. (iki 4,33 euro už akciją), prekybos apyvarta siekė 2,9 mln. eurų.

Didžiausiu teigiamu pokyčiu išsiskyrė „LHV Group“ akcijos (+2,00 proc. iki 45,80 euro už akciją). OMXB indekso vertė pakilo 0,57 procento. Indeksas šiuo metu yra nukritęs 7,8 proc. žemiau aukščiausio lygio, pasiekto rugsėjo mėn. pradžioje.