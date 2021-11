Dar nematytas popieriaus kainų kilimas: brangsta ne tik pakuotės, knygos, bet ir laikraščiai

Kad brangsta popierius, jaučia ir spaustuvės, ir leidėjai. Per pastaruosius 3 mėnesius jo kaina pakilo ketvirtadaliu. Pasak spaustuvininkų, dėl brangstančio popieriaus kyla ir knygų, kitų leidinių, pakuočių kainos, ir teigia, kad tokios gali likti ir ateityje.

Brošiūras, lankstinukus, knygas, kartonines pakuotes gaminančių įmonių „Vilniaus pakuotės“ ir „Grafijos“ vadovas Darius Murauskas sako, kad popieriaus krizei ne tik ruošiasi, ją jaučia jau dabar – popieriaus labai trūksta.

„Ta krizė turbūt giliau prasidėjo nuo gegužės mėnesio, kai pajutome iš tikrųjų popieriaus ir kartono trūkumą. Tai atsiranda tokie nauji dalykai kaip kvotos gamintojams – tu negali nusipirkti tiek, kiek nori, be abejo, ir kainos auga, tai prieinamumas žaliavos yra pagrindinė problema šiai dienai“, – LRT TELEVIZIJAI sako D. Murauskas.

Įmonė popierių veža iš Skandinavijos, Vokietijos, Rusijos. Sako, kylant jo kainai, kyla ir galutinė gaminių kaina klientams.

„Paimkime ofsetinį popierių, nuo kovo mėnesio tona jo kainavo 800 eurų, dabar kainuoja 1200. Tai iš tikrųjų skirtumas yra ženklus ir mes, kaip įmonė, jo tiesiog negalime absorbuoti“, – priduria D. Murauskas.

Laikraščiai / AP nuotr.

Spaustuvininkų asociacijos tarybos narys Saulius Mudėnas sako, kad popieriaus kaina per pastaruosius 3 mėnesius pakilo beveik 40 proc. Kaip teigia jis, toks kilimas nebuvo fiksuotas visą nepriklausomybės laikotarpį.

Tam įtaką daro popieriaus gamybos pajėgumų sumažėjimas ir padidėjęs žaliavos poreikis. 40 proc. pabrangus popieriui, galutinė knygų kaina pirkėjui gali kilti dešimtadaliu.

„Pakuotės, tarkime, atskirai vartotojai to nejaučia, tą jaučia bendrai per produkto kainą. Jeigu žiūrėtume į knygas ar minkštais viršeliais, ar kietais viršeliais, nesvarbu, ten mėnesinius žurnalus, tai visiems šitiems dalykams reikia popieriaus, visiems šitiems dalykams reikia celiuliozės, energetinių kaštų“, – aiškina S. Mudėnas.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tuo metu Leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė piktinasi, kad degalų kainų kilimu visuomenė nesistebi, tačiau knygų kainų kilimo nemato kaip natūralaus proceso.

„Man kartais norisi ir paklausti, kodėl niekas neklausia, kodėl, tarkime, kyla degalų kaina, bet kodėl knygos kaina kyla, tai visiems atrodo kažkodėl keista. Tai yra labai natūralus procesas ir tas kilimas, jis nėra knygos (...) Faktas, kad kuo didesnė knygos kaina, tuo mažiau jų yra nuperkama“, – pabrėžia R. Elijošaitytė-Kaikarė.

Pasak Spaustuvininkų asociacijos, nėra numatyta, kad popierius pigs, tad leidinių kainos ir ateityje gali likti didesnės. Be to, nuo kitų metų „Lietuvos paštas“ dvigubai kels ir leidinių prenumeratos pristatymo kainas miestuose. Vidutiniam statistiniam leidiniui tai pridės nuo 7 iki 15 centų, o vienam prenumeratoriui apie eurą per mėnesį.