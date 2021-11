Parduotuvėse jau pakvipo Kalėdomis, tačiau pardavėjai neslepia – kai kurios kainos keitėsi

Nors iki didžiųjų metų švenčių liko daugiau nei mėnuo, parduotuvėse jau galima aptikti kalėdinių dekoracijų ir kitos atributikos. Didieji priekybos tinklai tvirtina šiemet siūlysiantys ir naujovių, tačiau neslepia, kad kai kurios kainos dėl padėties pasaulyje galėjo koreguotis.

Kalėdinių prekių dairosi jau lapkritį

„Rimi Lietuva“ atstovės Živilės Kareivaitės teigimu, po Vėlinių kalėdinės prekės nugula ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių parduotuvių lentynose. Tokia praktika įprasta, sako ji.

Prekyba kalėdinėmis eglutėmis / BNS nuotr.

„Lapkričio mėnesį pirkėjai jau ima dairytis dovanų artimiesiems ir draugams. Gamintojai paprastai taip pat yra pagaminę kalėdines prekes“, – komentuoja parduotuvių tinklo atstovė.

Anot jos, gamintojai kalėdinių prekių pasiūlymus siunčia dar vasarą ir iki rudens pradžios jie jau būna atrinkti.

Kalėdos / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Sekame kalėdinių prekių tendencijas, analizuojame praėjusių metų poreikį, labiausiai pasiteisinusias prekes vėl siūlome pirkėjams. Vis dėlto didžiausią dalį sudaro saldumynai, labai populiarūs kūčiukai – tiek tradiciniai, tiek sveikesni, iš viso grūdo miltų“, – akcentuoja įmonės atstovė.

Ž. Kareivaitė atkreipia dėmesį, kad tiekėjai kasmet siūlo naujovių, tad ir šiemet jų nestinga.

„Pavyzdžiui, siūlysime ne tik įprastų šokoladinių advento kalendorių, bet ir sūrio advento kalendorių, veganams pasiūlysime specialų veganišką advento kalendorių. Turėsime įvairių pasiūlymų visų kainų segmentų pirkėjams“, – vardija ji.

Parduotuvė „Rimi“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paklausta, ar šiemet tikimasi tokio pat gausaus vartojimo, koks buvo per praėjusių metų karantiną, Ž. Kareivaitė atsako – prognozuoti sudėtinga.

Vertindama prekių kainas, prekybos tinklo atstovė sako, kad infliacijos įtaka tam tikrų produktų kategorijoms bus pastebima. Vis dėlto, anot jos, tai daugiausia susiję su pasauline žaliavų, transporto ir energetikos situacija.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Bet kokiu atveju dedame pastangas, kad užtikrintume klientams konkurencingus pasiūlymus, ir intensyviai deramės dėl geresnių pirkimo kainų“, – tikina Ž. Kareivaitė.

Prekių kainos svyravo

Prekybos tinkle „Iki“ kalėdinė prekyba prasidėjo praėjusią savaitę. Įmonės komunikacijos vadovė Vaida Budrienė taip pat skatina pirkėjus šventėmis pasirūpinti kuo anksčiau.

Kalėdos / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pasaulyje trūkinėja tiekimo grandinė, o pandeminė situacija išlieka labai įtempta. Nors mūsų tinklas kol kas nesusiduria su tiekimo grandinės problemomis, ruošiantis Kalėdoms apgalvotai galima išvengti papildomo streso, grūsčių“, – atkreipia dėmesį ji.

V. Budrienė taip pat teigia, kad prekybos tinklas šventiniam apsipirkimui siūlo gana platų asortimentą.

„Tai yra šokoladiniai advento kalendoriai, įvairūs šventiniai saldainiai, jų rinkiniai, švelnūs šokoladai, džiovinti gurmaniški vaisiai ir riešutai su įvairiausiais priedais, „Kalėdų Senio“ batonėliai bei tradiciniai lietuvių kepiniai – kūčiukai.

Kūčiukai / BNS nuotr.

Taip pat siūlome pirkėjų pamėgtą itališką šventinį desertą – panetonę. Lentynose puikuojasi ir šventiniai meduoliai, imbieriniai sausainiai, kalėdiniai nameliai, cinamonu bei kardamonu kvepianti kava, greipfrutų cukatomis pagardinta arbata“, – vardija V. Budrienė.

Iš ne maisto prekių prekybos tinklas pirkėjams siūlo įsigyti įvairiausių kalėdinių dekoracijų.

„Girliandų, eglutės žaisliukų, dirbtinių eglučių, kalėdinių vainikų, žvakidžių, dekoratyvinių megztų kojinių, dirbtinio sniego, bengališkų ugnelių, įvairių dovanų pakavimo priemonių“, – pabrėžia V. Budrienė ir priduria, kad siūlomas platesnis nei praėjusiais metais asortimentas.

Kalėdos Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

V. Budrienė sako, kad tikimasi tokio pat gausaus vartojimo, koks buvo per praėjusių metų karantiną.

„Ir iš kitų švenčių matome, kad po itin griežtų karantinų mūsų pirkėjai yra labai išsiilgę švenčių“, – teigia ji.

Parduotuvė „Iki“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paklausta, ar kalėdinių prekių kainos dėl infliacijos ir kitų veiksnių keitėsi, palyginti su praėjusių metų kainomis, V. Budrienė akcentuoja, kad prekybos tinklas prekes perka iš Lietuvos ir tarptautinių gamintojų, kurie priklauso globaliai tiekimo grandinei. Procesai, vykstantys pasaulinėse žaliavų rinkose, į vieną ar į kitą pusę veikia jų pardavimo kainas, neslepia ji.

„Tai apima ir šventines prekes, todėl jų lentynose kainų svyravimai į vieną ar kitą pusę fiksuojami ir šiais metais“, – komentuoja „Iki“ atstovė.

Kalėdinių prekių asortimentas parduotuvėje / Skaitytojo nuotr.

Ragina planuoti apsipirkimus

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės Ernestos Dapkienės teigimu, tradiciškai Kalėdos šiose parduotuvėse prasideda tik antroje lapkričio pusėje.

Vis dėlto, pasak prekybos tinklo atstovės, kol kas sunku prognozuoti, kokiomis nuotaikomis šiemet teks pasitikti Kalėdas.

Kalėdos Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Viskas priklausys nuo šalies epideminės situacijos ir jai suvaldyti taikomų priemonių. Nepaisant to, manome, kad šeimos vis tiek dekoruos savo namus, statys šventinę eglutę, ruoš šventinius patiekalus, pirks artimiesiems dovanas“, – dėsto E. Dapkienė.

Ji dar kartą ragina pirkėjus planuoti apsipirkimus, parduotuvėse lankytis rečiau, bet su konkrečiu pirkinių sąrašu.

„Maxima“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šis prašymas artėjant gražiausioms žiemos šventėms nesikeičia. Raginame savo pirkėjus apgalvoti Kalėdų dovanas ir dalį jų, pavyzdžiui, knygas, kosmetikos priemones, kavą, kitus negendančius maisto produktus įsigyti iš anksto, nepalikti paskutinėms dienoms.

Kaip ir pernai, šiemet dalyje parduotuvių jau ribojami pirkėjų srautai, tad suplanuotas apsipirkimas padeda atsirinkti prekes iš gausaus asortimento ir atrasti geriausius kainų pasiūlymus. Be to, pirkinių planavimas gali padėti šventėms pasiruošti be streso ir skubėjimo“, – akcentuoja E. Dapkienė.

Kalėdos / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sako išlaikę panašų kainų lygį

„Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė taip pat teigia, kad šventinę prekybą kiekvienais metais siekiama pradėti kiek anksčiau, kad dovanų ir kalėdinės atributikos pirkėjai spėtų nusipirkti planuodami ir nepatirdami finansinės įtampos.

„Šiemet kalėdinę prekybą taip pat pradėjome pirmą lapkričio savaitę. Ankstyva pradžia turi ir papildomą pranašumą, nes apsiperkant palaipsniui galima išvengti papildomo streso ir susibūrimų prieššventinėmis dienomis. [...]

Kalėdos / E. Blaževič/LRT nuotr.

Apie pagrindines asortimento naujienas pirkėjus informavome iš anksto kalėdiniame kataloge, todėl reikiamus pirkinius galima paprastai susiplanuoti. Kainų lygį, lyginant su praėjusiais metais, pavyko išlaikyti panašų“, – sako L. Skersytė.

Paklausta apie kalėdines prekes, L. Skersytė akcentuoja jau nuo lapkričio pirkėjams siūlomą šventinį asortimentą.

LIDL / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Asortimentą nuolat pildysime naujomis maisto prekėmis, o ne maisto prekių skyriuje bus vis daugiau dovanoms tinkamų prekių. Kaip ir kasmet, pirkėjams pasiūlysime iš sertifikuotos medienos pagamintų žaislų, kurie sulaukia daug dėmesio kiekvienais metais. Šiais metais medinių žaislų asortimentą išplėtėme dar labiau – pirkėjai galės įsigyti net kelių rūšių jau pamėgtų lėlių namelių ar medinių virtuvėlių“, – teigia L. Skersytė.

Kalėdos / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pirkėjų, anot jos, taip pat lauks nemažai naujų šventinių dekoracijų, skirtų namams ar kiemams papuošti.

„Daugelis dekoracijų yra daugkartinio naudojimo, tad gali būti tvariai naudojamos ne vienus metus. Taip pat pirmą kartą asortimente turėsime tekstilės kolekciją Hario Poterio tema. Šios kolekcijos džemperiai taip pat turi sertifikatą „Cotton Made in Africa“. Taip pat pirkėjams pasiūlysime vaikų visame pasaulyje mėgstamų prekių ženklų „Lego“, „Playmobil“, „Hotwheels“ žaislų“, – vardija L. Skersytė.