Vilniaus biurų rinkoje pasiektas ketvirčio nuomos rekordas

Per trečią 2021 metų ketvirtį paklausa sostinės biurų rinkoje pasiekė istorines aukštumas – išnuomotas rekordinis biurų plotas per visą Vilniaus biurų rinkos stebėjimo istoriją nuo 2016 metų, skelbiama tarptautinės nekilnojamojo turto (NT) konsultacijų bendrovės „Newsec“ specialistų parengtoje 2021 m. III ketv. Vilniaus biurų rinkos apžvalgoje.

„Per šių metų trečią ketvirtį biurų nuomos sutarčių buvo sudaryta didesniam nei 55 tūkst. kv. m plotui, o įprastai aktyvių nuomininkų gretas – finansų ir IT segmentus – papildė logistikos įmonės ir viešojo sektoriaus institucijos, kurių pasirašyti nuomos sandoriai davė didelį impulsą visai Vilniaus biurų rinkai“, – teigia „Newsec“ biurų sprendimų vadovė Indrė Narauskaitė.

Didžiausią III ketv. nuomos sandorį pasirašė „Girteka Logistics“, verslo centre „Girteka Park“, įsikūrusiame Laisvės pr. 36, išsinuomojusi 14 tūkst. kv. m ploto. Taip pat buvo sudarytos kelios reikšmingos nuomos sutartys su valstybinėmis įmonėmis – Krašto apsaugos ministerijai pavaldžios institucijos kelsis į 4,3 tūkst. kv. m plotą užimantį biurą verslo centre „Cloud Offices“, o VšĮ „Versli Lietuva“ užims 2,1 tūkst. kv. m ploto verslo centre „Technopolis BETA“.

„Intermedix“ biuras / BNS nuotr.

Biurų poreikio spūstis

Bendra Vilniaus biurų rinkos vakansija III ketv. sumažėjo nuo 6,6 proc. iki 5,3 proc. A klasės biuruose laisvo ploto sumažėjo nuo 4,9 proc. iki 4,3 proc., o B klasės biuruose – nuo 8,1 proc. iki 6,2 proc. Sumažėjus laisvo biurų ploto, bendrovės, anksčiau delsusios priimti sprendimus dėl biuro nuomos, dabar yra priverstos veikti greitai.

„Nuotolinio darbo modelis pasiteisino ne visoms bendrovėms – dirbant iš namų tapo sudėtingiau į komandą integruoti naujus darbuotojus, deleguoti užduotis komandoms bei kontroliuoti darbo procesus. Be to, per pandemiją augusios bendrovės, net ir panorėjusios sukviesti visus darbuotojus į biurą – dabar neturėtų reikalingo darbo vietų skaičiaus. Todėl įmonės, šiuo metu nusprendusios pakeisti ar išplėsti savo biurus, sukėlė neišvengiamą „biurų poreikio spūstį“, – teigia I. Narauskaitė.

Biuras / Annie Spratt/Unsplash nuotr.

Pasak „Newsec“ biurų sprendimų vadovės, prognozuojama, kad nuomininkų aktyvumas rinkoje išliks iki metų pabaigos, nes įmonių persikėlimo ir plėtros planai vis mažiau siejami su pandemija ir jos eiga.

Nuomos kainos gali kilti

Prognozuojama, kad biurų nuomos kainų kilimas ateityje bus didesnis dėl augančios infliacijos, kuri 2021 metais gali siekti apie 3,4-3,7 procento. Kita nuomos kainų augimo priežastis – didėjantys statybų medžiagų ir darbo jėgos kaštai. Tai veikia ne tik naujų projektų nuomos kainas, bet ir senesniuose pastatuose įsikūrusius biurus, kuriuos reikia pritaikyti naujai įsikeliantiems nuomininkams. Dėl įtampos statybos sektoriuje užsitęsia ir galutiniai biurų įrengimo terminai – anksčiau buvo žadama įrengti biurą per 3 mėn., o dabar tai gali užtrukti ir 6-8 mėn.

„Š. m. III ketvirtis nepasižymi pabaigtų naujų projektų gausa: buvo atidarytas beveik 13 tūkst. kv. m užimantis „Danske Bank“ IT paslaugų centro pastatas „DC Meadow“, kuris užbaigė S7 verslo komplekso statybas Saltoniškių gatvėje. Tai vienintelis naujai duris atvėręs biurų pastatas Vilniuje per šį laikotarpį. Bendrai rinkoje ženklesnį kainų kilimą visgi stabdo naujai planuojami ir statomi biurai. Ateinantiems 2 metams jau turime per 220 tūkst. kv. m ploto statybų ir planų stadijoje – tai gelbėja rinką nuo didelio kainų šuolio“, – pažymi I. Narauskaitė.