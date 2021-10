Šiemet Baltijos šalyse žemės ūkio technikos pardavimas auga dešimtimis procentų, lyderė – Lietuva

Šiemet per 8 mėnesius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo parduoti 1214 traktoriai ir 248 kombainai. Vien Lietuvoje šiemet jau parduoti 677 traktoriai ir 140 kombainų, tai yra, atitinkamai, 45,9 proc. ir 59 proc. daugiau nei pernai, rašoma „Luminor“ pranešime žiniasklaidai.

Rinkos ekspertai konstatuoja, kad naujos technikos pardavimo apimčių augimas yra tvarus procesas dėl sektoriaus atsparumo pandemijos trikdžiams, griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų ir technologijų įtakos veiklos efektyvumui.

„Taip pat reikėtų paminėti ir prieinamą bei lankstų finansavimą, kuris šiame segmente yra labai aktualus, turint galvoje šiuolaikinės žemės ūkio technikos ir technologijų kainas. Mano vertinimu, Lietuvoje ši rinka ir toliau augs sparčiausiai ne tik todėl, kad mūsų šalyje dirbamos žemės yra tiek pat, kiek Latvijoje ir Estijoje kartu sudėjus, bet ir dėl to, kad Lietuvoje vidutinis ūkis išlieka gerokai mažesnis. Kaimynų rinka konsolidavosi anksčiau, todėl tenykščiai ūkiai anksčiau pradėjo žemės ūkio technikos atnaujinimo ir tobulinimo procesus. Lietuvos ūkininkai, tam tikra prasme, vejasi ir daro tai labai sparčiai“, - sakė „Luminor lizingas“ vadovė Žydrūnė Samuolienė.

Traktorius / E. Genio/LRT nuotr.

Pasak jos, modernūs traktoriai ir kombainai yra itin imlūs technologijoms įrenginiai, todėl nieko keisto, kad moderniausia technika gali kainuoti ne vieną šimtą tūkstančių eurų (įvairiuose TOP sąrašuose galima rasti 0,5 milijono eurų kainuojančių traktorių ar kombainą už 700 tūkst. eurų), todėl vidutinė finansuojama suma nuosekliai auga visose trijose šalyse.

„Tiesa, esama ir skirtumų – tradiciškai, didžiausia vidutinė finansavimo suma tiek traktorių, tiek kombainų kategorijoje fiksuojama Latvijoje, o mažiausia Lietuvoje. Be to, estai pasirašo vidutiniškai trumpiausio finansavimo termino sutartis, o latviai – ilgiausio. Tačiau ir Lietuvoje didelio populiarumo susilaukė prailgintas finansavimo laikotarpis – traktoriams iki 7, kombainams iki 10 metų. Be to, Lietuvoje ūkininkai dažnai perka ir traktorių, ir prikabinamus padargus iškart, o Latvijoje ir Estijoje plūgai ar sėjamosios perkami atskirai. Kad ir kaip būtų, visose šalyse po truputį ilgėja vidutinė sutarties trukmė ir mažėja vidutinis pradinis įnašas – baimė pirkti skolon nyksta, įsivyrauja racionalus verslui būdingas požiūris“, - pažymėjo Ž. Samuolienė.

Pastaruoju metu „Luminor lizingas“ Lietuvoje finansuotų žemės ūkio technikos markių sąraše traktorių segmente pirmauja „John Deere“ , „Massey Ferguson“ , „Case“, „Valtra“, „New Holland“, kombainų – „John Deere“, „Massey Ferguson“, „Claas“, „New Holland“.

„Luminor lizingas“ pagal žemės ūkio technikos finansavimo apimtis šiemet visose Baltijos šalyse užima kiek daugiau nei 30 proc. rinkos.