Pasaulio tiekimo grandinių rokenrolas – dalis Kalėdinių dovanų jau nebespės atkeliauti

Paklausa viršija pasiūlą visame pasaulyje. Ekonomistai sako, kad tai – reta situacija. Todėl gamintojai nespėja gaminti, tiekėjai – tiekti, viskas vėluoja. Prekių gabenimo trukmė nuo Kinijos iki pirkėjo Lietuvoje išaugusi dvigubai. Dalis dovanų Kalėdoms jau nebespės atkeliauti. Bet, pasak ekonomistų, tai ne blogo, o gero gyvenimo krizė.

Parduotuvėje „Ikea“ – jau Kalėdos. Kai kam gal ir atrodo per anksti, bet parduotuvė sako, jog norima, kad žmonės šventėms pasirengtų be įtampos. Be to, per ilgesnį laiką išskaidomos išlaidos.

Kalėdinį laikotarpį jau jaučia ir kiti prekybininkai, tiek fizinės jų parduotuvės, tiek elektroninės. „Pigu.lt“ atstovas sako, jog yra gausiau perkančių, dažniau atkeliauja populiariausios švenčių prekės, skirtos dėti po egle.

Ir didmenininkai, ir mažmenininkai prekių užsisakė gerokai iš anksto, nes neaišku, kiek truks jų kelionė.

„Nujautėme, kad gali tokie dalykai būti. Tai pasirūpinome pavasarį. Tikrai mūsų sandėliai yra pilni, tai situaciją šiek tiek gerina. Bet, jeigu kalbam apie naujų prekių atsivežimą, tai situacija yra gana sudėtinga“, – nurodo „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.

„Nuo gamyklos durų Kinijoje iki vartotojo durų Vakarų valstybėse, ar JAV, ar Europoje, prekės keliauja daugiau negu 2 mėn. šiuo metu. Prieš pandemiją ta kelionė trukdavo apie mėnesį“, – aiškina „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Nerijus Mačiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pagrindinė prekių gabenimo arterija – jūra. Bet trūksta ne tik konteinerių, krovininių laivų – jų užsakyta 5 kartus daugiau nei iki pandemijos. Užtrunka gamyba. O prekių transportavimo atpigimo laukiama tik kitąmet antrąjį pusmetį.

„Kainos stabilizavosi dabar, mano nuomone. Iki Kalėdų, iki kinų Naujų metų jos išsilaikys panašios. Ten konteineris, kas supranta, apie 15–18 tūkst. dolerių. Prieš pandemiją kainavo 2. Kas liečia tiekimo grandinę, tiekimo grandinės – tai visiškas rokenrolas“, – sako „Delamode Baltics“ vykdomasis direktorius Justas Veršnickas.

Kalėdinės dovanos / Eugene Zhyvchik/Unsplash nuotr.

„Papildomos patikros procedūros uostuose, net jeigu vieno konteinerio iškrovimas prailgėja 1 sekunde, jis jau labai prailgina visą logistikos grandinę“, – priduria N. Mačiulis.

Ekonomistai sako, kad tokios krizės priežastis – vartojimas. Atėjus pandemijai, nelikus paslaugų, žmonės metėsi į prekes, o gamintojai, tiekėjai tiek išaugusiai paklausai nebuvo pasiruošę. Ėmus gaminti visomis išgalėmis, ėmė stigti komponentų, žaliavų.

„Dabar skaitome ir girdime apie silikono krizę. Tai silikonas iš esmės yra medžiaga, kuri naudojama beveik visur – pradedant automobiliais, baigiant populiariais žaislais“, – aiškina „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.

Gamyba / Asociatyvi / Sam Moqadam/Unsplash nuotr.

O Kinijoje – energetinė krizė, sunku prognozuoti, kuri gamykla kada veiks, kada neveiks. Verslas ieško naujų rinkų – spaudimas sausumos transportui.

„Ne su Vakarų Europa, bet su tokiomis šalimis, kaip Turkija, Lenkija, Rumunija, yra tragiškai bloga situacija. Nes yra krovinio tiek daug, o mašinų absoliučiai nėra“, – tvirtina J. Veršnickas.

„Turkija, kodėl Turkija? Todėl, kai negaunama vienoje vietoje, bandoma ieškoti kitoje. Spręsdami problemą iš Azijos, sukuriame problemą Turkijoje“, – nurodo „Palink“ tiekimo grandinės skyriaus vadovas Marijus Trapulionis.

Todėl išskirtinių pirkinių, kuriuos gyventojai pirks ne Lietuvos parduotuvėse, nesulauks nei Kalėdoms, nei Naujiesiems – pavėlavo.

Prekybos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet N. Mačiulis sako, jog tai gero gyvenimo krizė.

„Čia yra tokia turtingųjų, išlepintųjų problema turbūt, kuomet nori pačios naujausios buitinės technikos, naujausio žaislo. To, kokių dar nėra Lietuvos prekybos centruose, sandėliuose. Bet pripažinkime, kad vis tik tai negyvename blokados laikais“, – įžvalgomis dalijasi jis.

Visų kitų plataus vartojimo prekių – tūkstančiai. Jei ne parduotuvės lentynoje, tai sandėlyje. Tačiau ir brangsta tiesiog akyse.

„Pavyzdžiui, infliacija, kurią mes dabar stebime Lietuvoje virš 6 proc., tai dar nėra pikas“, – įsitikinęs N. Mačiulis.

Dabar du trečdaliai infliacijos – dėl elektros, dujų pabrangimo. Metų pabaigoje ir kitąmet į kainas jau įsiskaičiuos visa kita, taip pat ir minimalios algos didėjimas.