Energetikos viceministrė: Švarios energetikos paketas pritrauks naujų investuotojų, technologijų

Europos Sąjungos (ES) Švarios energetikos paketas, įtvirtinsiantis modernesnį elektros rinkos modelį, įgalins į Lietuvą pritraukti naujų investuotojų, pažangių technologijų – tikimasi, kad tai didins elektros rinkos konkurencingumą.

Be to, tai atvers didelių galimybių informacinių technologijų (IT) paslaugų teikėjams, sako energetikos viceministrė.

Pasak Ingos Žilienės, IT paslaugų plėtrą šioje srityje ypač skatins piliečių energetinės bendruomenės, kurios pasigamintą elektros perteklių galės parduoti ar mainytis.

„Atsivers labai didelės galimybės IT paslaugų teikėjams, papildomiems verslams, įvairiems mobiliųjų programėlių kūrėjams, galbūt atsiras naujų startuolių, kurie sukurs naujus programinės įrangos paketus tokioms bendruomenėms. Tai gali būti blockchain ar peer-to-peer technologija“, – trečiadienį Seimo Ekonomikos komitete teigė I. Žilienė.

Švarios energetikos paketas, perkeliamas į šalies teisės aktus, leis elektros vartotojams tapti vis aktyvesniais elektros rinkoje, kurioje jie galės veikti tiek pavieniui, tiek ir bendruomenėmis.