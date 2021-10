Vilniuje trečiadienį atidarytas Baltarusijos startuolių centras „Imaguru“, prieš pusmetį iškraustytas iš savo šalies dėl paramos opozicijai.

Į Lietuvą persikėlusį centrą perkirpdamos simbolinę juostelę atvėrė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė bei Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

Šis centras įkurtas siekiant „palaikyti talentingus baltarusius, nusprendusius perkelti veiklą į Lietuvą“, atidarymo renginyje sakė „Imaguru“ įkūrėja ir vadovė Tatsiana Marinič.

„Šiandieninėje Baltarusijoje viskas, kas buvo sukurta mūsų bendruomenės, buvo sugriauta, o Baltarusijos verslo ateitis yra pavojuje“, – kalbėjo verslininkė.

Vilniuje duris atvėrė Baltarusijos startuolių centras „Imaguru“ / BNS nuotr.

„Imaguru“ startuolių centras veiks kaip bendradarbystės erdvė Baltarusijos ir Lietuvos įmonėms, organizuos mokymus verslininkams, padės jiems megzti tarpusavio ryšius.

„Imaguru“ yra viena iš maždaug 80 įmonių, jau persikėlusių arba perkeliančių savo veiklą į Lietuvą po 2020 metų prezidento rinkimų Baltarusijoje ir Aliaksandro Lukašenkos susidorojimo su opozicija bei jos aktyvistais.

S. Cichanouskaja renginyje sakė, kad daug Baltarusijos talentų išvyksta iš šalies, nes „sulaukia profesinės veiklos apribojimų“.

Politikė tvirtino, kad IT sektorius ne tik moka daug mokesčių, bet ir kuria naujas galimybes, darbo vietas, prisideda prie kitų ekonomikos sektorių vystymo.

Jis taip pat padeda likusiems Baltarusijoje ir ieškantiems darbo žmonėms bei kuria sąlygas išsikėlusių verslų grąžinimui į Baltarusiją, kai tik tai bus įmanoma, pridūrė opozicijos lyderė.

S. Cichanouskaja tvirtino, kad IT sektorius daug prisidėjo prie to, kad mobilizuotų žmones protestams Baltarusijoje, o kurdamas balsų skaičiavimo platformas parodė tikrąją žmonių valią per pernykščius rinkimus.

„Į fizinę jėgą jūs atsakote intelekto jėga“, – teigė ji.

Ekonomikos ministrė A. Armonaitė renginyje sakė, kad „Imaguru“ reikšmingai prisidės prie Lietuvos startuolių ekosistemos.

„Tačiau ekonomikos laisvė ir ekonominė politika nėra pats svarbiausias dalykas – svarbiausia yra vertybės“, – kalbėjo ministrė.

„Tikiuosi, kad čia gims ir vienaragiai, ir kitos magiškos būtybės“, – pridūrė ji, turėdama omenyje startuolius, kurių pritrauktos investicijos viršija milijardą eurų.

Siekdama palengvinti verslų iš Baltarusijos persikėlimą, Lietuva liberalizavo migracijos taisykles ir ėmėsi kitokių priemonių, pavyzdžiui, leido įmonėms įsivežti nuosavybę nemokant muito ir importo PVM mokesčių.

Vyriausybė taip pat svarsto skirti kompensacijas Baltarusijos įmonėms, patiriančioms persikraustymo išlaidas, sakė A. Armonaitė.

Ministrė tvirtino, kad nagrinėjamos ir kitos priemonės, tačiau kol kas A. Armonaitė jų neįvardijo.

„Džiaugiamės, kad galime būti namais tiems kūrybiškiems žmonėms“, – sakė ji.