Persikvalifikavimo bumas IT pasaulyje: ar iš tikrųjų taip paprasta tapti IT specialistu?

Niekam ne naujiena, kad informacinių technologijų (IT) rinka – viena pelningiausių ir augančių sparčiausiai. „Statista“ duomenimis, 2021 m. pasaulinė IT rinka įvertinta maždaug 5 trilijonais JAV dolerių. Nors čia patrauklios darbo sąlygos, konkurencingi atlyginimai, karjeros galimybės, tačiau prognozuojama, kad iki 2030 m. IT specialistų trūkumas sieks 4,3 mln. darbuotojų, rašoma Kauno technikos universiteto pranešime.

Ieškant šios problemos sprendimo būdų, darbo rinkoje vis dažniau pastebimas procesas – specialistų persikvalifikavimas.

Norintiesiems persikvalifikuoti siūlomi įvairūs kursai, įmonės steigia savas akademijas, kuriose rengiami reikiami IT specialistai – būdų ir galimybių persikvalifikuoti šiandien, pasak tarptautinės kompanijos „TransUnion Lietuva“ personalo vadovės Jekaterinos Rymonienės, yra tikrai nemažai – tereikia tik noro ir pastangų.

„Yra labai daug kursų internete, galima dalyvauti mentorystės projektuose, kurie leis plačiau pažiūrėti į dominančią sritį, bei susirasti mentorių, kuris nuolat lydės persikvalifikavimo procese. Jei žmogus dirbantis, jis visada gali mokytis iš kolegų tiesiog stebėdamas jų darbą ir užduodamas kylančius klausimus. Tai – vienas iš efektyviausių būdų, jei savo darbe nusprendžiama keisti sritį“, – sako J. Rymonienė.

Jekaterina Rymonienė / KTU nuotr.

Kas atsakingas už darbuotojų persikvalifikavimą?

IT specialistų trūkumo problema aktuali visos Lietuvos mastu, todėl kyla klausimas, kas turėtų būti atsakingas už paklausos patenkinimą darbuotojams persikvalifikuojant – darbdavys, pats darbuotojas, o gal valstybė?

„Idealiu atveju tik sinergija tarp visų trijų pusių gali užtikrinti efektyviausią rezultatą. IT sektoriuje darbdaviai dažnai būna persikvalifikavimo iniciatoriai, nes būtent jie labiausiai jaučia specialistų trūkumą, kai nebegali toliau augti ar užtikrinti esamų savo klientų poreikių. Įmonės negali nieko nedaryti ir tiesiog laukti, kol valstybė imsis kokių nors veiksmų IT specialistų trūkumui užpildyti“, – teigia „TransUnion Lietuva“ Komunikacijos ir prekės ženklo vystymo vadovė Daiva Gritėnaitė.

Tam, kad vienos atsakingos pusės nėra, pritaria ir Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorius Jonas Čeponis.

„Natūralu, kad darbdaviai nori, jog pas juos ateitų reikiamų kompetencijų darbuotojai, o jeigu tokių nėra, investuoja į atėjusių darbuotojų persikvalifikavimą, – sako jis. – Valstybės mastu taip pat organizuojamos programos persikvalifikavimui, tačiau, manau, kad valstybė labiau turėtų orientuotis ne į specialistų perkvalifikavimą, o į reikiamo skaičiaus specialistų paruošimą nuo studijų pradžios“.

J. Čeponio nuomone, tai leistų sutaupyti lėšų: „Tam būtina jaunus žmones šviesti ir nukreipti į tas studijų sritis, kuriose jaučiamas specialistų trūkumas“.

Jonas Čeponis / KTU nuotr.

IT sritį siūlo išsibandyti nuo kursų pradedantiesiems

Tuo tarpu patiems darbuotojams, nusprendusiems pakeisti savo darbo sritį, KTU studijų prorektoriaus teigimu, svarbiausia – neprarasti noro ir laikytis užsibrėžto tikslo, nes šiame procese reikės įdėti daug pastangų.

„Labai dažnai žmonės prisiklausę apie tai, kokia didelė specialistų paklausa IT srityje, nusprendžia persikvalifikuoti, manydami, kad čia jų iškart laukia dideli atlyginimai ir beribės galimybės. Perspektyvų IT srityje tikrai apstu, tai matyti ir iš KTU „WANTed“ karjeros dienose dalyvaujančių IT įmonių skaičiaus, tačiau norint visa tai pasiekti reikalingas nuolatinis mokymasis. Svarbu nenuleisti rankų, jei iš pradžių ne viskas sekasi, toliau tobulėti, skirti tam daugiau laiko, nes vien tik baigti kursus neužteks“, – tikina J. Čeponis.

Pradedantiesiems skirti kursai, anot jo, puiki terpė pirmiausia save išbandyti ir suprasti, ar IT sritis tikrai patinka.

Tarptautinės kompanijos „TransUnion Lietuva“, dalyvausiančios KTU „WANTed“ karjeros dienose, Komunikacijos ir prekės ženklo vystymo vadovė D. Gritėnaitė pastebi, kad specialistai, norintys persikvalifikuoti, pirmiausia susiduria su iššūkiu, kaip tobulinti save, kokiuose projektuose dalyvauti, kaip įgyti patirties. Šiais laikais jauni žmonės turi daug galimybių, nes įmonės pasiruošusios investuoti į specialistus.

„Šiemet jau penktą kartą kvietėme žmones prisijungti prie „TransUnion“ testavimo akademijos, ir įgyti testavimo pagrindus. Šioje vietoje yra labai svarbu ne tik norėti, bet ir daryti. Visos durys atviros, tiesiog turi eiti ir pasiimti tai, ko tau reikia. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų tikrai buvo labai sudėtinga rasti mokamą praktiką – dabar dažnai praktikos yra apmokamos, todėl ir persikvalifikavimas tampa paprastesnis ir ne toks finansiškai skausmingas“, – teigia D. Gritėnaitė.

Yra atvejų, kai programuoti išmokstama per metus

Kalbėdami apie tai, kiek laiko gali trukti persikvalifikavimas, pašnekovai tikina, kad viskas priklauso nuo žmogaus, jo motyvacijos, prieš tai buvusio pasirengimo, asmeninių savybių ir tam skiriamo laiko. Kai kuriose srityse galima persikvalifikuoti per 6 mėnesius, kitur gali prireikti ir kelių metų.

D. Gritėnaitė / Asmeninio arch. nuotr.

„Turėjome atvejį, kai žmogus, visiškai nemokėdamas programuoti, savarankiškai to išmoko per metus, o prisijungęs į mūsų organizaciją, tas žinias puikiai sugebėjo pritaikyti realiuose projektuose ir netrukus pateko į vieno iš mūsų turimų produktų komandą, kurioje pradėjo dirbti kaip jaunesnysis programuotojas. Tik pastangos ir užsispyrimas gali leisti pasiekti tokių puikių rezultatų“, – pažymi D. Gritėnaitė.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bendrovės „TransUnion Lietuva“ personalo vadovė J. Rymonienė teigia, kad įmonės samdymo strategija paremta jaunų specialistų pritraukimu, todėl priimami ir studijuojantys universitete įvairiose studijų programose.

„Vėliau jie turi galimybes pasirinkti kitus kelius įmonėje ir daugiau fokusuotis į technologines roles. Organizacijoje persikvalifikavimą vertiname kaip natūralų įmonės augimo procesą“, – sako J. Rymonienė.

Anot jos, nemaža dalis darbuotojų yra pakeitę savo karjeros kryptį. Skaičiai kalba už save: vien per pastaruosius metus apie 50 proc. „TransUnion“ dirbančių specialistų „pajudėjo“ įmonės viduje, tokiu būdu įgydami naujų įgūdžių bei praktinių žinių.

„Galime pasidžiaugti – pas mus jau yra patyrusių specialistų, kurie nusprendę, kad nori keisti savo darbo sritį, prisijungę prie įmonės šį tikslą įgyvendino – užaugo kaip IT specialistai“, – teigia J. Rymonienė.

Tendencija: bakalauras vienos srities, o magistras – kitos

J. Čeponis tikina, kad ir studijų procese pastebimas specialistų judėjimas iš vienos krypties į kitą skirtingose studijų pakopose.

„Pavyzdžiui, baigusieji matematikos studijas pirmoje pakopoje, antroje studijų pakopoje renkasi finansus, elektroniką ar kitas kryptis. Ypač tie, kurie turi darbo patirties, atlieka praktikas įmonėse. Įmonės nori, kad darbuotojai turėtų stiprias bazines profesinės srities žinias, tačiau būtų susipažinę ir su kitomis sritimis, tarkim, finansais, rinkodara. Ir atvirkščiai – jei yra rinkodaristas, kad jis turėtų IT, matematikos žinių“, – sako J. Čeponis.

Universitetas siūlo tiek formalias studijas, tiek neformalaus švietimo kursus. Be to, galimos ir papildomosios studijos, skirtos asmenims, kolegijose įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba universitetuose įgijusiems kitos krypties bakalauro laipsnį bei siekiantiems studijuoti magistrantūros studijose.

„Sveikintinas dalykas, kai bakalauro studijos yra vienos srities, o magistrantūros – kitos. Specialisto požiūris tampa platesnis, o turimi gebėjimai – įvairesni. Žinoma, yra sričių, kur neturint gilesnių žemesnės pakopos žinių, aukštesnėje pakopoj studijuoti sunkiau. Jeigu kryptis keičiama kardinaliai, pastangų ir laiko reikės daugiau, tačiau turint noro viskas įmanoma“, – teigia KTU studijų prorektorius J. Čeponis.

Didžiausia Baltijos šalyse jaunimo ir įmonių atstovų kontaktų mugė – KTU „WANTed“ karjeros dienos 2021 – jau spalio 27 dieną. Šiemet renginys vyks virtualioje erdvėje, dalį programos tiesiogiai transliuos portalas LRT.lt.