2022-ųjų biudžete planuojami pokyčiai: daliai žmonių gali atsirasti staigmena deklaruojant pajamas

Ministrai pristatė aptartą kitų metų biudžeto projektą. Iš mokesčių pakeitimų numatomas vienintelis – neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Numatoma koreguoti ir pensijų apskaičiavimą. Vyriausybės teigimu, abu pakeitimai naudingiausi tiems, kas gauna mažas algas ir mažas pensijas. Bet kritikai sako, žmonėms pateikti du siurprizai: vienas priešins ilgai ir trumpai dirbusius pensininkus, kitas iš tūkstančių žmonių atims pajamų padidėjimą keliais ar keliolika eurų.

Buhalteriai ruošiasi naujai skaičiuoti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Biudžeto projekte numatyta, kad NPD, ligšiol susietas su minimalia mėnesio alga, nuo kitų metų daliai darbuotojų bus susietas su konkrečia suma.

Tai reiškia, kad, nors minimali mėnesio alga nuo sausio didės iki 730-ies eurų, uždirbantiems daugiau kaip 1 678 eurus popieriuje (arba kiek daugiau nei tūkstantį eurų į rankas), pajamos nedidės. Nekeičiant NPD apskaičiavimo, į rankas jiems tektų keliais ar keliolika eurų daugiau.

„Apsispręsta koncentruoti naudą žmonėms, gaunantiems iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Lietuvoje mediana darbo užmokesčio yra gerokai žemiau, tai reiškia vidurinis žmogus, uždirbantis vidurinį darbo užmokestį Lietuvoje, yra gerokai žemiau, negu vidutinis darbo užmokestis, tai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje gauna 73 proc. dirbančiųjų, todėl tą naudą pajus absoliuti dauguma Lietuvos dirbančiųjų“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Gintarė Skaistė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Uždirbantiesiems daugiau nei vidutinę algą pajamos tiesiog nemažės.

„Pas juos bus užstrigimas laike. Jiems NPD užstrigęs bus 2021 metuose. Jeigu pas mus kas metai NPD augdavo, didėjant MMA, tai jiems nebeaugs. Ir jis vieną dieną pavirs į tokią mažytę dalelę, kuri nebebus reikšminga“, – teigia Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.

Finansų ministrė sako, ko nepalies NPD, to pajamos augs dėl kitų priemonių – mokytojams, medikams, kultūros, socialiniams darbuotojams numatoma kelti algas. Be to, esą dėl investicijų į ekonomiką turėtų augti visos algos šalyje.

Alga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dalis ekonomistų sako, Vyriausybė turėtų rūpintis ne tik uždirbančiais mažiausiai, bet ir vidurine klase. Kitos šalys mažina darbo mokesčius.

Buhalterių ir auditorių atstovė sako, tiems, kas gauna beveik ar vos didesnį atlyginimą kaip vidutinis, galima staigmena deklaruojant pajamas.

„Paaiškėja, kad tu dar gavai nuomos pajamas, ligos išmokas, kažkokias tai išmokas, kurios nebuvo vertinamos, kai buvo tau taikomas NPD. Tai iš tikrųjų metų gale tau reikės daug grąžinti“, – sako D. Čibirienė.

Daiva Čibirienė / LRT stop kadras

Kitaip skaičiuoti kitąmet numatoma ir pensijas. Individualioji kiekvieno dalis bus indeksuojama, bet socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, to nepakanka skurdui sumažinti. Todėl sparčiau didėtų bendroji pensijos dalis tiems, kurių stažas nesiekia būtinojo.

„Toje dalyje nuo 15 iki 30 metų stažo yra apie 75 tūkst. žmonių, iš kurių du trečdaliai yra moterų. Ir mes tikrai suprantame, kad didžioji dalis tų moterų stažo nesukaupė arba todėl, kad augino, prižiūrėjo savo vaikus, arba slaugė savo neįgalius, pagyvenusius artimuosius“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Monika Navickienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, Vyriausybės pasirinktas kelias teisingas, tik per staigus. Reikėtų ilgo pereinamojo laikotarpio.

„Nes dabar mažės pensijų skirtumas tarp dirbusių trumpai ir ilgai, o ypač nuskriausti bus tie, kas dirbo 30 ir daugiau metų, bet visą laiką gaudavo mažą algą. Už tuos 15 metų mano pensija skirsis tik 12 proc. Tai čia, man atrodo, tokio teisingumo principas neišlaikomas. Ypač turint galvoje, kad su šituo siūlymu ne tik kad stažo klausimas sprendžiamas, bet ir didinama labiau individualioji pensijos dalis. Tai reiškia, kad tie, kas turėjo didesnes pajamas, jų augimas bus procentiškai spartesnis negu tų, kurie turėjo mažesnes pajamas“, – sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. – Atsiranda viena grupė, kuri, sakyčiau, sąlyginai yra labiausia nuskriaudžiama, nes jiems auga mažiausiai, tai yra mažas pajamas turinys žmonės, tačiau su ilgais stažais.“

Linas Kukuraitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kad taip nebūtų, buvęs ministras sako, ilgesnis darbas tiems žmonėms galėtų pasimatyti per individualią dalį – Vyriausybė turėtų padidinti jos svorį pensijoje.

Kitąmet vidutinė pensija, projekte numatoma, didės 51 euru iki 465 eurų, o, turint būtinąjį stažą, didės 48 eurais iki 489 eurų. Daugiau žmonių gaus vienišo asmens išmoką.

Svarbiausią kitų metų finansinį dokumentą Vyriausybė ketina priimti spalio 13 dieną, tada jis bus teikiamas Seimui.