Uždirbantieji mažiausiai kitąmet gautų bent 65 eurais daugiau, vidurinės klasės pajamos nepakiltų nė centu

Finansų ministerijai ketinant didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), didžiausią naudą pajus uždirbantieji mažiausiai. Gaunantieji nuo 1057 eurų į rankas pokyčių nepajus, o tai yra blogai, sako dalis ekonomistų. Kitokią nuomonę turi profesorius Romas Lazutka, jo teigimu, mokestinės naštos gaunantiesiems vidutinį ar didesnį darbo užmokestį lengvinti nereikia.

Finansų ministerija, apsvarsčiusi 3 pasiūlymus, apsisprendė ir siūlo kitąmet neapmokestinamąjį pajamų dydį kelti 60-ia eurų iki 460.

Didžiausią šio pokyčio naudą pajus gaunantieji minimalią algą, kuri kitąmet turėtų siekti 730 eurų.

Šiuo metu minimalusis mėnesinis atlyginimas (MMA) siekia 642 eurus popieriuje, o į rankas – 468,41 euro. Seimui pritarus Vyriausybės siūlymui dėl NPD didinimo, gaunantieji minimalų atlyginimą kitąmet kišenes papildytų 65,24 euro, o atlyginimas į rankas padidėtų iki 533,65 euro (jei MMA bus pakeltas iki 730 eurų).

Tačiau Lietuvos vidurinė klasė nepajus nieko, mat uždirbančiųjų 1057 eurus į rankas (1 678 eurus popieriuje) ar daugiau atlyginimo pokytis nepalies.

Taip yra todėl, kad NPD padidėjimas iki 460 eurų bus taikomas tik uždirbantiesiems iki 1 VDU. Uždirbant daugiau liks galioti šiuo metu taikoma NPD formulė.

Skaičiuojama, kad NPD didinimo pokyčiai iš biudžeto kitąmet pareikalaus 74,1 mln. eurų.

Ankstesnis siūlymas pinigines galėjo papildyti net 119 eurų

LRT.lt primena, kad Finansų ministerija svarstė ir kitas dvi NPD didinimo alternatyvas.

Viena jų, pateikta Lietuvos banko, – NPD prilyginti minimaliam darbo užmokesčiui. Tokiu atveju uždirbantieji mažiausiai visai nemokėtų gyventojų pajamų mokesčio, o jų atlyginimas į rankas kitąmet siektų 587,65 euro (jei MMA būtų pakeltas iki 730 eurų). Tai yra net 119 eurų, arba 25,4 proc., daugiau nei dabar – 468,41 euro.

Kitas siūlymas – NPD padidinti nuo 400 iki 437 eurų, o NPD dydį taikyti visiems, kas uždirba iki 2 VDU (2022 m. – 3 362 eurai popieriuje).

Pritarus tokiam siūlymui minimalų darbo užmokestį gaunantiems asmenims atlyginimas į rankas didėtų apie 61 euru, arba 13 proc., iki 529 eurų (jei MMA būtų pakeltas iki 730 eurų). Papildomą NPD didinimo naudą keliais eurais pajustų visi, uždirbantieji iki 3 356 eurų popieriuje.

Ketvirtas – prezidento siūlymas NPD padidinti iki 450 eurų – svarstytas nebuvo.

Vidurinė klasė liko pamiršta

Banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas mano, kad ministerija pasirinko kompromisinį variantą, tačiau pažymi, jog vidurinė klasė liko pamiršta.

„Norėtųsi, kad augtų ir vidurinės klasės pajamos. Pavyzdžiui, tokiu keliu žada pasukti Austrija, kuri ketina mažinti darbo jėgos mokesčius, taip pat ir tiems, kurie uždirba vidutines pajamas. Vis daugiau šalių šoks į tokį traukinį ir, jei mes pavėluosime, galime prisivirti košės. Tiesiog bus sunku pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, ypač tuos, kurie gali dirbti nuotoliniu būdu, kur geresnis klimatas arba mažesni mokesčiai.

Vis daugiau šalių šoks į tokį traukinį ir, jei mes pavėluosime, galime prisivirti košės. Ž. Mauricas

Lietuvoje vidurinei klasei mokesčių našta yra didesnė nei išsivysčiusių šalių vidurkis. (...) O kas už tai gaunama mainais? Didžioji dalis mokesčių į biudžetą surenkama iš sąžiningai juos mokančių dirbančiųjų. Sumokame daugiau nei danas ar norvegas, bet gauname daug mažiau. Tokia sistema kuria blogovės valstybę“, – įspėja Ž. Mauricas.

Idealus variantas, ekonomisto nuomone, – visiems gyventojams, nepriklausomai nuo darbo užmokesčio, taikyti vienodą NPD. Taip būtų teisingiau ir paprasčiau: „Kadangi dabar gaunantieji dideles pajamas, bet nebūtinai iš darbo užmokesčio, o iš nuomos, investicijų, turi atskirą neapmokestinamąjį pajamų dydį. Jei būtų vienas bendras skaičius, būtų visiems aiškiau, apskaičiuoti būtų paprasčiau, o žmonės mokestines lengvatas labiau vertintų“, – įsitikinęs ekonomistas.

Sumokame daugiau nei danas ar norvegas, bet gauname daug mažiau. Tokia sistema kuria blogovės valstybę. Ž. Mauricas

Paklaustas, kokį poveikį ekonomikai gali turėti spartus atlyginimų augimas mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms, Ž. Mauricas akcentavo, kad dėl to gali kilti sunkumų.

„Reikia suvokti, kad pagal atlyginimų lygį mes pasivejame Vidurio Europos šalių vidurkį ir jį pralenkiame. Mūsų atlyginimai, palyginti su panašiomis šalimis, nėra maži, todėl gali atsirasti papildomų iššūkių, su kuriais susidūrė Vokietija. Pavyzdžiui, bandymai mokėti mažiau nei minimalų atlyginimą, mokesčių vengimas. (...) Atlyginimų didinimas yra neišvengiamas, bet rūbas turi atitikti ekonomikos kūną. Negali turėti labai didelio atlyginimo, jei ekonomika nėra pasiruošusi“, – mano jis.

Nors ministerijos planuojami pakeitimai biudžetui atsieis apie 74,1 mln. eurų, Ž. Maurico nuomone, valstybei taupyti darbuotojų sąskaita neverta. „Didesnis gyventojų darbo užmokestis yra prioritetas. Tai nėra ta sritis, kur reikėtų taupyti“, – pridūrė jis.

Didesnis gyventojų darbo užmokestis yra prioritetas. Tai nėra ta sritis, kur reikėtų taupyti. Ž. Mauricas

R. Lazutka: tai yra tik kosmetiniai pakeitimai

Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka tikina, kad nė vienas iš ministerijos pasiūlytų NPD didinimo planų nėra geras.

„Nepritarčiau nė vienam, nes gyventojų pajamų apmokestinimo modelį reikia keisti, kadangi dabartinis lemia tik perskirstymą tarp labai mažai uždirbančiųjų ir vidutiniokų“, – aiškino jis.

Profesorius, kaip ir Ž. Mauricas, įsitikinęs, kad Lietuvai reikia sekti kitų šalių pavyzdžiu ir visiems nustatyti vienodą ir nekintantį NPD, nepriklausomai nuo pajamų dydžio. Tuo metu uždirbantiesiems daug, pavyzdžiui, 2–3 vidutinius darbo užmokesčius (2 700–4 058 eurus popieriuje), mokestinę naštą būtų galima didinti.

Du vidutiniai darbo užmokesčiai yra daug, nes dauguma žmonių gyvena iš vidutinės ar mažesnės algos. Trys vidutinės algos jau yra labai daug. R. Lazutka

„Labai didelės pajamos Lietuvoje apmokestinamos mažai. Dabar taikome didesnį, 32 proc., GPM tarifą uždirbantiesiems daugiau nei 81,2 tūkst. eurų per metus, arba 6,8 tūkst. eurų per mėnesį. Kitose šalyse pasiekus 2–2,5 vidutinės algos gyventojų pajamų mokesčio tarifai siekia 40–45 proc. Tokiu keliu reikėtų eiti ir mums, nes pajamų nelygybės tokiais kosmetiniais pakeitimais nesumažinsime, – mano R. Lazutka. – Du vidutiniai darbo užmokesčiai yra daug, nes dauguma žmonių gyvena iš vidutinės ar mažesnės algos. Trys vidutinės algos jau yra labai daug, nors mes ir linkę manyti, kad tai nėra kosmiškai daug.“

Jo nuomone, uždirbantiesiems daugiau nei vidutinį darbo užmokestį papildomų mokestinių lengvatų iš viso nereikia.

„Žmonėms, kurie uždirba daugiau nei 1–1,5 vidutinio atlyginimo, mokestinių lengvatų tikrai nebereikėtų“, – akcentavo profesorius ir pridūrė, kad palankiausias NPD didinimo modelis būtų buvęs Lietuvos banko, nes minimalų darbo užmokestį uždirbantys asmenys būtų pajutę didžiausią naudą.

„Euromonitor International“: negalima teigti, kad NPD didinimas nuskriaus vidurinę klasę

„Euromonitor International“ ekonomistė Aistė Navaitytė sako, kad negalima vienareikšmiškai teigti, kad NPD didinimas nuskriaus ar neigiamai paveiks vidurinę klasę.

„Euromonitor International“ duomenimis, Lietuvoje vidurinės klasės mažėjimas pastebimas daugiau negu dešimtmetį. Tačiau bendros Lietuvos gyventojų disponuojamos pajamos ir perkamoji galia auga. Tai rodo, kad didėja aukštas pajamas gaunančių žmonių skaičius ir jų pajamos. Todėl vis didėja mažas ir dideles pajamas gaunančiųjų atskirtis, o ją tikimasi mažinti didinant NPD“, – aiškino A. Navaitytė.

Jos teigimu, NPD augimas tarsi didina mokestinę naštą vidurinei klasei, tačiau šios naštos įtaką šiuo metu įvertinti būtų sunku.

„Viskas priklausys nuo vidutinio atlyginimo augimo tempo ir gebėjimo pasivyti prekių bei būsto kainų didėjimą“, – sakė „Euromonitor International“ ekonomistė A. Navaitytė.

Palaiko ministerijos pasirinkimą

Ekonomistas Paulius Kunčinas teigiamai vertina siūlymą iki 460 eurų didinti NPD, bet pasigenda mokestinių lengvatų daugiau uždirbantiesiems.

„Dabartinis siūlymas atpigins darbo vietą, o darbuotojas gaus daugiau pinigų. Būtina didinti NPD, nes tai labiausiai paveiks mažiausiai uždirbančiuosius. Socialinė atskirtis Lietuvoje didelė ir kova su skurdu turi būti prioritetas. Juo labiau kad kainos kyla. Be to, mažiausiai uždirbantieji viską išleidžia, todėl pinigai per PVM sugrįš į biudžetą.

Tačiau sutinku su tais, kurie sako, kad daroma klaida. Kodėl dalis turi būti palikti už borto? Čia daroma klaida, nes reikia mažinti darbo mokesčių naštą ir orientuotis į aukštesnės kvalifikacijos darbo vietas, kurių Lietuvoje trūksta. Negalime būtų žemų atlyginimų šalis“, – tvirtino P. Kunčinas.

Banko SEB vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas mano, kad geriausias pasiūlymas yra būtent tas, kurį ir pasirinko ministerija.

„Tai racionalus sprendimas ir jis suderintų visuomenės lūkesčius. Juo labiau kad ir Latvijoje, ir Estijoje NPD yra taikomas šiek tiek didesnėms pajamoms nei 1 VDU. Tuo metu Lietuvoje dabar dideliam dirbančiųjų skaičiui leidžiame pasinaudoti NPD ir taip susimažinti mokesčius. Todėl siūlymas NPD didinti tik uždirbantiesiems iki 1 VDU yra logiškas“, – sakė ekonomistas.

„INVL Asset Managment“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė LRT.lt sakė, kad būtų linkusi palaikyti Lietuvos banko pasiūlymą NPD sulyginti su MMA.

„Labai įdomus buvo Lietuvos banko pasiūlymas NPD prilyginti MMA, kadangi neretai visi atkreipia dėmesį tik į minimalų darbo užmokestį, o NPD prisimenamas retai. Šiuos dydžius svarstant drauge procesas būtų depolitizuotas, o valstybė galėtų labiau prisidėti prie mažiau uždirbančiųjų gerovės.

Vis dėlto nerimą kelia tai, kad NPD būtų taikomas tik pajamoms iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, o tai neigiamai paveiktų dalį žmonių“, – pažymėjo ji.