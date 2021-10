Profesinių sąjungų aljanso vadovas: darbuotojui nesudaromos sąlygos testuotis – arba važiuoji, arba eini lauk

Turintys testuotis dėl darbo nedaro to sąžiningai – darbdaviui darbuotojas parodo užsiregistravimo į testavimo punktą laiką, tačiau testuotis nevyksta, svarsto sostinės vakcinavimo koordinatorius. Tačiau Lietuvos profesinių sąjungų aljanso (LPSA) vadovas Audrius Cuzanauskas LRT RADIJUI atskleidžia ir kitą šios situacijos pusę – darbdaviai dažnai patys neišleidžia darbuotojų testuotis. Maža to – pandemijos metu tūkstančiai jų skundžiasi tinkamai neužtikrinamomis darbo sąlygomis.

Registruojasi, tačiau neatvyksta

Apie tūkstantį žmonių per savaitę sostinėje užsiregistruoja COVID-19 antigeno testui, tačiau į testavimo punktą neatvyksta. Dėl to pradeda formuotis eilės. Specialistai sako, kad galima daryti išvadą, jog tai yra tie žmonės, kurie turi testuotis dėl darbo. Tokios išvados laikosi ir Vilniaus miesto savivaldybės vakcinacijos koordinatorius Kipras Krasauskas.

Pasak jo, vien spalio 5 dieną, antradienį, testuotis neatvyko 359 žmonės. „Tai beveik 10 procentų nuo to, kiek iš viso buvo užsiregistravusiųjų. Mano galva tai yra labai daug. Apie 90 proc. jų neatvyko PGR testui, apie 40 proc. – serologiniam testui. Daugiausiai neatvykusiųjų buvo antigeno testui. Tokių buvo net 230 prieš tai užsiregistravusiųjų. Galima daryti išvadą, kad neatvyksta tie žmonės, kurie turi periodiškai testuotis“, – svarsto sostinės vakcinacijos koordinatorius.

K. Krasauskas sako, kad tokią situaciją savivaldybė paskelbė ir paviešino Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM). Anot jo, per šią ir kitą savaitę bendromis jėgomis tikimasi šį klausimą išspręsti. „Tikėtina, kad čia ir yra tas skaičius žmonių, kuris paprastai per dieną svyruoja nuo 100 iki 200, – sako jis. – Per savaitę tokių žmonių, kurie neatvyksta testuotis, susidaro apie tūkstantį. Tie žmonės turi testuotis.“

Kipras Krasauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sankcijų nebuvimas ir menka atsakomybė

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininkas Aleksandras Posochovas sako tame problemos nematantis. Anot jo, tokia statistika yra pasekmė to, kad darbuotojams nėra suderinamas laikas su darbo valandomis.

Testavimas / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Jiems yra pasakoma, kad tada ir tada reikės testuotis, tačiau tikslaus laiko nėra numatoma. Juk žmonės turi dirbti. Didžiausia problema čia yra ta, kad testavimo laikas nėra suderinamas su darbuotojo darbo laiku, – įsitikinęs A. Posochovas. – Paprasčiausiai darbuotojas turi eiti į darbą ir dėl to nesitestuoja.“

Paprasčiausiai darbuotojas turi eiti į darbą ir dėl to nesitestuoja. A. Posochovas

Anot LPSDPS pirmininko, tokia situacija susidarė dėl to, kad nėra didelių sankcijų už atėjimą į darbą be testo rezultato. „Tokie žmonės paprasčiausiai eina į darbą nesitestavę, – patvirtina A. Posochovas. – Šiai dienai mes neturime kažkokių didelių sankcijų dėl to.“

Sergančius darbuotojus verčia dirbti

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų aljanso (LPSA) vadovas Audrius Cuzanauskas prieštarauja A. Posochovui ir sako matantis didelę problemą dėl darbuotojų vangaus testavimosi. LPSA vadovas pateikia ir šiurpą keliantį pavyzdį, kuomet darbdaviai darbuotoją vertė dirbti, nepaisant to, kad šiam buvo patvirtinta koronaviruso liga.

Tas vairuotojas pravažiavo pusę Europos, nežinia kiek žmonių užkrėtė pakrovoje, iškrovoje, keičiantis vairuotojams ir panašiai. O kur dar važiavimas Lietuvoje viešuoju transportu?! A. Cuzanauskas

„Paimkime, pavyzdžiui, transporto sektorių, kuriame yra 95-97 proc. užsieniečių. Tai problema yra labai paprasta – mes susiduriame su labai didele apatija iš darbdavių pusės. Štai vienas atvejų, kuris nutiko praėjusią savaitę. Į profesinę sąjungą kreipėsi darbuotojas, prašydamas kompensacijos dėl darbdavio neveiksnumo.

Audrius Cuzanauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tarptautinio reiso vairuotojas Čekijoje užsikrėtė COVID-19 virusu. Jis kreipėsi į ligoninę. Ligoninė jam negalėjo suteikti reikiamų paslaugų dėl to, kad darbuotojas neturėjo tinkamo draudimo. Gydytojai jam liepė važiuoti į vieną sunkvežimių stovėjimo aikštelę ir ten izoliuotis. Darbdaviai šiuo atveju visiškai nesutiko, kad darbuotojas izoliuotųsi ir automobilis stovėtų. Nepaisant to, kad darbuotojas skundėsi aukšta temperatūra ir labai pablogėjusia sveikata, įmonė į tai neatsižvelgė. Ji liepė pasikeisti su kitu darbuotoju priekabomis, atvykti į Kauną, išsikrauti ir tada iš Kauno, viešuoju transportu, nuvykti į Šiaulius, į įmonę, priduoti visus dokumentus, tada nuvykti į hostelį, kur ilsisi kiti vairuotojai, ir ten izoliuotis. Tai čia mes ar galime suvokti tokią vadybą? Tas vairuotojas pravažiavo pusę Europos, nežinia kiek žmonių užkrėtė pakrovoje, iškrovoje, keičiantis vairuotojams ir panašiai. O kur dar važiavimas Lietuvoje viešuoju transportu?!“, – stebisi ir kartu piktinasi A. Cuzanauskas.

Kelių mėnesių komandiruotei – vos viena apsauginė kaukė

Pasak jo, tokių atvejų, kaip kad šis, yra tūkstančiai. „Jei ne dešimtys tūkstančių!, – tikina jis. – Per dieną mes konsultuojame nuo 20 iki 30 tokių žmonių. Kasdien! Nuo pandemijos pradžios pradėjome klausti tokio kontrolinio klausimo: ar įmonė užtikrina jus bent minimaliomis apsaugos priemonėmis? Ar tai būtų pirštinės, ar dezinfekcinis skystis, ar apsauginės veido kaukės ir pan.

Apsauginės veido kaukės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dažnas respondento atsakymas yra toks: gaunu 2-5 poras pirštinių, dezinfekcinio skysčio retai kada ir vieną arba dvi apsaugines veido kaukes. Tai kada žmogus išvažiuoja į komandiruotę 2-4 mėnesiams, turi naudoti vieną apsauginę veido kaukę, kuri skirta vos keturioms valandoms?!, – nusivylimo neslepia pašnekovas. – Tai toks tas darbdavių atsainumas.“

Darbuotojui yra pasakoma: reikia važiuoti, niekas nesėdės ir niekas čia tavęs nelauks – arba važiuoji, arba eini lauk! A. Cuzanauskas

Darbdaviai lygiai taip pat atsainiai žiūri ir į darbuotojų testavimosi reikalingumą, toliau tęsia A. Cuzanauskas. „Nesvarbu, kad darbuotojas nurodo darbdaviui testavimosi laiką – dažnu atveju yra daromi pažeidimai, kaip ir, beje, dėl darbo laiko. Darbuotojui yra pasakoma: reikia važiuoti, niekas nesėdės ir niekas čia tavęs nelauks – arba važiuoji, arba eini lauk!

Tolimųjų reisų vairuotojai / Scanpix Lithuania nuotr.

Man labai keista, kuomet šita tema vis labiau aktualėja, išlenda į viešumą, tačiau darbdaviai net nesiteikia išsakyti savo pozicijos, o tai, mano manymu, išreiškia tam tikrą požiūrį visų darbdavių“, – kritikos darbdaviams negaili LPSA vadovas Audrius Cuzanauskas.

Išsamesnė diskusija šia tema – radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.