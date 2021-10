Viešųjų pirkimų tarnyba įvertinimo konteinerinių namelių migrantams pirkimą: viešojo konkurso nutraukimas – ne pažeidimas

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) neskelbiamų derybų būdu įvykdytų pirkimų, kai buvo sudarytos sutartys dėl konteinerinių namelių, skirtų migrantams apgyvendinti, nuomos. VPT pažymi, kad vykdydama pirkimus neskelbiamų derybų būdu, atsižvelgiant į aplinkybes, VSAT nuostatų nepažeidė, tačiau pažeidimu laikomas sutarties punktas, kuriame numatyta galimybė sutartį pratęsti dar du kartus po 12 mėn.

VPT patvirtino, kad vertinimo metu nustatyta, kad VSAT iš pradžių vykdė atvirą konkursą, kurio metu buvo gauti du pasiūlymai. Vis dėlto vėliau, nurodoma VPT išvadoje, buvo atsižvelgta į tai, po pasiūlymų eilės sudarymo dar tektų taikyti ir 10 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminą, įskaičiuoti terminus pretenzijų teikimui.

Dėl šių terminų procedūra, vykdoma pagreitintai, užsitęstų, todėl, pastebi VPT, konkursą teko nutraukti ir pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu. Tam buvo pasirinkta mažiausią sumą pasiūliusi nuostatas atitikusi bendrovė.

po pasiūlymų eilės sudarymo, dar tektų taikyti ir 10 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminą, taip pat įskaičiuojant terminus pretenzijų pateikimui, dėl ko, kaip planuota, iki 2021-08-05 įrengti modulinių kilnojamų statinių miestelio nebus įmanoma

VPT priduria, kad aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, neišnyko ir niekaip nepriklauso nuo VSAT. Atsižvelgdama į tai, VPT daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju neturi pagrindo neskelbiamų derybų būdu įvykdytą pirkimą vertinti kaip nepagrįstą ir neatitinkantį įstatymo.

Medininkuose statomi migrantams skirti moduliniai nameliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Atsižvelgiant į tai, jog Perkančioji organizacija nežinojo ir iš anksto negalėjo numatyti nelegalių migrantų, kuriais jai reikės pasirūpinti, suteikiant apgyvendinimą, kitas prekes ir paslaugas, skaičiaus, ir į tai, kad tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės aktai, susiję su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga, įpareigoja Europos Sąjungos valstybes nares užtikrinti žmogaus teises visiems šalies jurisdikcijoje esantiems asmenims, tarp jų – ir neteisėtiems migrantams, į tai, kad nelegalių migrantų bazinius poreikius reikėjo patenkinti kaip įmanoma greičiau, o Perkančioji organizacija [VSAT – LRT.lt] tam neturėjo jokių resursų, pasirinktas Pirkimo Nr. 1 įvykdymo būdas [...] leido Perkančiajai organizacijai kaip galima greičiau spręsti susidariusią problemą siekiant tinkamo neteisėtų migrantų būtiniausių apgyvendinimo sąlygų užtikrinimo“, – daro išvadą VPT.

Tokią pat išvadą tarnyba daro ir dėl abejų VSAR vykdytų pirkimų, susijusių su moduliniais nameliais: „Modulinių kilnojamų statinių miestelio su 5 000 vietų nuoma“ ir „Neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo konteinerių miestelio nuoma“.

Tačiau VPT atkreipia dėmesį, kad pirkimo įgyvendinimas neskelbiamų derybų būdu esant ypatingai skubai turi būti pasirenkamas tik laikinam iškilusios problemos sprendimui, siekiant patenkinti būtiniausias reikmes. Dėl šios priežasties, fiksuoja tarnyba, sutarties sąlyga, numatanti, kad sutartis gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėn., pažeidė įstatymo nuostatas, įstatymo įtvirtintus skaidrumo ir proporcingumo principus.

Tokia išvada daroma dėl abiejų VSAT įvykdytų pirkimų. VPT rekomenduoja netaikyti sutartyse numatyto įsipareigojimų vykdymo pratęsimo.

Anot VSAT patarėjo komunikacijai Giedriaus Mišučio, į VPT išvadas neabejotinai bus atsižvelgta.

„VSAT su minėta išvada yra susipažinusi ir ją išnagrinėjusi. Į išvadoje pateiktą rekomendaciją netaikyti numatyto sutartinių įsipareigojimų vykdymo pratęsimo, be abejo, bus atsižvelgta“, – situaciją komentavo VSAT atstovas.

LRT.lt primena, kad paskelbus, kad VSAT už 5,4 mln. eurų išsinuomojo konteinerių neteisėtiems migrantams apgyvendinti, viešojoje erdvėje pasirodė kritika, kad valstybė už šią paslaugą gerokai permokėjo.

Viešojoje erdvėje buvo dalijamasi skaičiavimais, kad vieno konteinerinio nuoma per mėnesį siekia beveik 200 eurų, todėl esą maždaug 200 namelių nuoma per metus turėtų atsieiti kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų, arba maždaug 1,2 mln. eurų per trejus metus. Skaičiuota, kad net ir su papildomomis transporto paslaugomis ar nenumatytomis lėšomis esą valstybė vis tiek permokėjo.

Vis dėlto VSAT atstovas Rokas Pukinskas LRT.lt tuo metu patikino, kad buvo pasirinktas pigiausias pasiūlymas, o sutartis su bendrove pasirašyta neskelbiamų derybų būdu, siekiant paspartinti procesą, kuris, vykdant viešuosius pirkimus, būtų užtrukęs ilgiau.