„Harmony Link“ potencialių rangovų paraiškų pateikimas pratęstas iki spalio 11 dienos

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ iki spalio 11 dienos pratęsė apie 350 km ilgio jūrinės jungties su Lenkija „Harmony Link“ kabelio tiesimo rangos konkurso pasiūlymų pateikimo terminą.

Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas jau antrą kartą.

Tai BNS patvirtino „Litgrid“ Komunikacijos projektų vadovė Jurga Eivaitė. Ji kol kas neatsakė, kodėl nuspręsta pratęsti paraiškų priėmimo terminą.

„Naujos kabelių sistemos, sudarančios „Harmony Link“ jungties dalį, projektavimo, tiekimo, statybos ir atidavimo naudoti darbų pirkimo (rangos konkurso – BNS) vokų plėšimo procedūra yra perkelta į spalio 11 dieną 10 valandą“, – teigė J. Eivaitė.

„Harmony Link“ kabelio tiesimo rangovų paraiškų buvo laukiama iki rugsėjo 30 dienos, tačiau tądien paraiškų pateikimo terminas buvo pratęstas iki spalio 4 dienos.

J. Eivaitė taip pat informavo, kad apie rangos konkurse pateiktų paraiškų skaičių bendrovė informuos tik nustačiusi jo laimėtoją.

„Atplėšus vokus pradėsim visų tiekėjų kvalifikacijos dokumentų vertinimą. Apie tikslų dalyvių skaičių informaciją galėsim pateikti tik nustatę galimą laimėtoją – pagal projekto grafiką, 2022 metų trečiame ketvirtyje“, – sakė J. Eivaitė.

„Harmony Link“ projekte pradėtas tirti jūros dugnas / „Litgrid“ nuotr.

Konkurso laimėtojas turės nutiesti 700 megavatų (MW) galios nuolatinės srovės aukštos įtampos kabelį, kuris sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Nuo Darbėnų iki Baltijos jūros pakrantės bus tiesiamas požeminis kabelis.

„Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis anksčiau teigė, kad didžiausio sinchronizavimo projekto įgyvendinimui ieškoma patikimo, patyrusio ir kvalifikuoto rangovo, kuris galės laiku ir kokybiškai jį įgyvendinti.

Konkurso dalyviai, be kitų reikalavimų, per pastaruosius aštuonerius metus turi būti pagaminę bent vieną tokių kabelių sistemą, jų vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius trejus metus turi siekti bent 170 mln. eurų.

Pasirašyti sutartį su laimėtoju numatoma 2022 metais, o didžioji dalis darbų vyks 2023-2025 metais, juos baigti numatoma 2025 metų pabaigoje.

Viso „Harmony Link“ projekto vertė siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų – Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) parama.

„Harmony Link“ bus jau antroji Lietuvos ir Lenkijos sistemas jungianti elektros jungtis. Kartu su 2016 metais įrengta sausumos jungtimi „LitPol Link“ ji leis sinchronizuoti Baltijos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS/UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 metais.