Darbdaviai ir profsąjungos apie raginimus dirbti nuotoliu: skubotų sprendimų reikia vengti, geriausia taikyti mišraus darbo metodą

Prastėjant epideminei situacijai, anot premjerės Ingridos Šimonytės, primygtinai rekomenduojama dirbti nuotoliu. Kai kurios įmonės net ir nutraukus karantiną į biurą taip ir negrįžo – dirba nuotoliu arba mišriai. Darbdaviai ir profesinės sąjungos sako, kad skubotų sprendimų reikia vengti, o darbą mišriu būdu vertina palankiau nei vien nuotoliu.

Centrinėje banko būstinėje ramu, jokio šurmulio. Vienu metu dirba vos ketvirtadalis darbuotojų.

„Žmonės, turintys šeimas, vaikus, gali lengviau derinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Tai tvarkingai susidėliojus dienotvarkę, galima turėti ir avį sočią, ir zuikį sveiką. Darbas vyksta, rezultatai yra geri, tai klausimas, ar begalima grįžti į tą senąją darbo formą ir ar verta į ją grįžti“, – LRT TELEVIZIJAI teigia „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius.

Swedbank / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vilniaus savivaldybė taip pat liko prie mišraus darbo organizavimo modelio ir sako, jog yra pasiruošusi imtis ir griežtesnių priemonių.

„Nebejaučiame to tokio šoko, kad reikia dirbti dalį laiko iš namų, o dalį vietoje. Ir matome to geresnius rezultatus, kad yra taupomas laikas“, – supažindina Vilniaus savivaldybės administracijos direktorės padėjėjas Kipras Krasauskas.

Šios įmonės gamybos darbuotojai net ir blogiausiu pandemijos periodu ėjo į darbą. Anot įmonės atstovo, teko prisitaikyti prie situacijos, nestabdant gamybos. Taip atsirado vieno vadovo budėjimas ir pertraukos tarp pamainų. Tačiau tokios praktikos atsisakyta jau vasarą, esą viena prarasta valanda per parą labai reikšminga, be to, visi turi galimybių pasą. Vis tik administracijos darbuotojai negrįžo į priešpandeminį darbo ritmą.

„Čia toks iš tikrųjų paradoksas, pastebime ir ką girdime iš gamybos darbuotojų, kad kuo mažiau administracijos darbuotojų, tuo gamybos rezultatai geresni. Dėl to, kad neateina, nepertraukinėja darbo“, – dėsto „PakMarko“ „Lean“ veiklos vadovas Deividas Akelis.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Darbas bent iš dalies nuotoliu patrauklus ne tik kai kuriems darbuotojams, bet ir įmonių vadovams.

„Darbdaviai sutaupo nemažai lėšų ir dažniausiai ką sutaupo darbdavys pats, darbuotojas turi susimokėti iš savo kišenės. Darbuotojas, kur jis bedirbtų, turi turėti saugias, ergonomiškas darbo sąlygas. Tai neturėtų būti savanoriškas dalykas, tai turėtų būti savaime suprantamas dalykas“, – įspėja Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

Anot darbdavių konfederacijos prezidento, pandemija pakeitė požiūrį į darbo organizavimą.

„Visada galvojome, kad visi turi būti darbuotojai kaip kokie viščiukai vienoje vietoje ir kad galima būtų juos stebėti“, – teigia Darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas.

Danas Arlauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak darbdavių atstovo, paaiškėjo, kad geriausia visiems – mišraus darbo modelis, jis pranašesnis už nuotolinį.

„Žmonės yra emocionalūs, socialūs, jiems reikia empatijos. Ta empatija gali būti perduodama tik komunikuojant tiesiogiai, o ne telefonais“, – mano jis.

Pastaruoju metu COVID-19 protrūkių gamybos sektoriuje sumažėjo. Daugiausiai jų registruota ugdymo įstaigose.