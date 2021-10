Ekspertas apie žadamas kompensacijas šildymui: visa Lietuva turės sumokėti už Vilniaus problemas

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas penktadienį aptarė priemones, kuriomis būtų galima sumažinti energijos kainų augimą gyventojams. Šiluma Vilniuje artėjantį šildymo sezoną gali brangti net iki 70 proc., sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Ar visus namų darbus padarėme, kad dabar tenka galvoti apie kainų kompensavimą? Apie tai „Dienos temoje“ Mykolas Majauskas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, ir Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas.

– Pone Majauskai, kokia pagrindinė žinutė po komiteto posėdžio? Ką nusprendėte?

M. Majauskas: Mes pakvietėme Vyriausybės atstovus pristatyti savo pozicijos ir išgirdome dvi aiškias linijas. Pirma – mažiausias pajamas gaunantys asmenys bus apsaugoti taip, kad jiems kainos nedidėtų. Visiems kitiems anksčiau ar vėliau tektų susimokėti, todėl didžioji dalis diskusijos sukosi aplink tai, kaip galėtume padėti vidurinei klasei amortizuoti kainų augimą – tiek elektros, tiek dujų, tiek šildymo. Seimo nariai teikė įvairiausių pasiūlymų, aš juos suskirstyčiau į dvi pagrindines grupes: viena dalis buvo pridėtinės vertės mokesčio lengvatos tiek elektrai, dujoms, tiek papildomos centriniam šildymui, kita dalis buvo kainų fiksavimas ir įvairūs nuostolių pasidalijimo modeliai. Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, atkreipsiu dėmesį, gali kainuoti apie 50 milijonų eurų per metus ir yra patrauklios tuo, kad jas labai lengva administruoti, bet, kaip rodo mūsų praktika, vėliau jas atšaukti gali būti labai sudėtinga. O, kaip suprantame, kainų augimo problema yra laikina.

Kitos siūlomos priemonės – fiksuoti kainų augimą ir dalytis nuostolius. Vieni Seimo nariai siūlė nuostolius palikti pačioms privačioms ir valstybinėms įmonėms, bet Didžiosios Britanijos pavyzdys rodo, kad pritaikius tokią metodiką dalis įmonių bankrutuoja ir susiduriame su dar didesnėmis problemomis. Kiti Seimo nariai siūlė dalytis nuostoliais su įmonėmis, tą patį siūlė ir prezidento atstovas. Taip pat kalbėjome apie galimybę kompensuoti, fiksuojant tam tikrą kainų augimą, iš biudžeto. Tam, Valstybinės energetikos tarybos nuomone, reikėtų maždaug 37 milijonų eurų, fiksuojant kainų augimą ties 30 proc. centriniam šildymui visoje Lietuvoje. Didžioji dalis – maždaug 29 milijonus – kainuotų Vilniuje. Ar yra resursų? Manau, resursų yra, tiesiog reikia principinio sprendimo, ar mes einame tuo keliu, ar tam pritaria Vyriausybė ir ar yra platus politinis sutarimas. Kaip ne kartą minėjau, valstybinės įmonės gyvena tikrai puikiai, moka reikšmingus dividendus, kaip, pavyzdžiui, „Ignitis“, už praeitus metus išmokėjęs daugiau kaip 80 milijonų eurų. Taigi resursų yra. Klausimas yra dėl politinio sutarimo – kuriuo keliu einame?

– Pone M. Dubnikovai, kaip jūs vertinate politinės valdžios ketinimus galvoti apie kainų kompensacijas?

M. Dubnikovas: Viena teisinga kryptis – kompensuoti mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms. Jiems parama yra reikalinga ir čia ginčytis nėra prasmės, tiesiog reikia nustatyti, kokia kompensacija turi būti ir kaip nustatyti žmones, kuriems kompensacija būtina. Dėl kainų fiksavimo – yra tam tikra finansinė alchemija, nes sakoma labai paprastai: už dujas ir elektrą vis tiek kas nors turi sumokėti ir nebus taip, kad užfiksavome kainas valstybės lygiu ir niekas už tai nesumoka. Greičiausiai sumokės mokesčių mokėtojai. Kaip ir vizualiai bus užfiksuota kaina, o paskui atsiradusi skylė biudžete bus kompensuojama iš didinamų mokesčių. Kitaip sakant, iš vienos kišenės išimam, parodom vaizdelį, kad fiksuotos kainos, o paskui iš kitos kišenės atimsim.

Marius Dubnikovas / BNS nuotr.

– Jūsų nuomone, nereikėtų to daryti? Nesvarbu, ar iš vienos, ar iš kitos kišenės, bet sunkmečiu solidarumas turėtų būti? Ar vis dėlto ne?

M. Dubnikovas: Dėl šilumos problema yra konkrečiai Vilniaus regione. Kiti miestai yra susitvarkę ir naudoja biokurą. Vilniuje šita problema yra daug aktualesnė ir išeis taip, kad visa Lietuva turės sumokėti už Vilniaus problemas. Solidarumas tuo ir baigsis.

– Ar jūs sakote, kad Vilnius buvo neūkiškas?

M. Dubnikovas: Vilnius labai plačiai naudojo ir dabar naudoja dujas. Iki šiol dujos buvo labai pigios ir buvo patrauklu tai daryti, bet dabar jis papuolė į spąstus dėl to, kad sėdėjo ant dujų adatos.

– Pone M. Majauskai, ar dėl to, kad Vilnius naudoja brangias dujas ir kad kaina Vilniuje gali šokti 70 proc., yra teisinga kompensuoti kainas visoje Lietuvoje?

M. Majauskas: Aš manau, gerbiamas kolega yra teisus: Vilnius gana prastai tvarkėsi, įskaitant ir pačią valstybinę įmonę „Ignitis“, kuri neužtikrino, kad kogeneracinis projektas būtų įgyvendintas sėkmingai ir laiku, kad galėtume naudoti biokurą ir būti mažiau priklausomi nuo dujų. Bet šiandien įkaitai yra visi Vilniaus miesto gyventojai, jiems centrinio šildymo kainos gali augti daugiau kaip 70 proc. Mano įsitikinimu, palikti jų likimo valiai negalima.

Vilniaus kogeneracinė jėgainė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pone M. Majauskai, sakoma, kad kainos dabar bus kaip 2018–2019 metais, arti tų ribų. Kodėl tada nereikėjo kompensuoti, o dabar reikia?

M. Majauskas: Manau, kad socialinis aspektas yra labai svarbus. Žmonės planuoja savo pajamas ir, kai gaus šildymo sąskaitas, kurios gali dramatiškai išaugti, man atrodo, yra valstybės reikalas užtikrinti stabilumą ateityje. Viena yra bandyti stabilizuoti kainas, kita – užtikrinti pajamų augimą. Valdančiosios daugumos pažadas visuomenei yra toks, kad kainos augtų lėčiau, nei auga pajamos į rankas. Lietuvos bankas, Finansų ministerija prognozuoja, kad vidutinis kainų augimas ateinančiais metais gali būti 2,5–2,6 proc., o atlyginimų pajamų augimas bus 3 kartus spartesnis: tam yra didinamos pensijos, minimali mėnesinė alga, neapmokestinamasis pajamų dydis ir bazinis įkainis, kuris užtikrins, kad viešojo sektoriaus darbuotojų pajamos augtų sparčiau, nei augo prie buvusios Vyriausybės. Imamės priemonių, kad užtikrintume, jog pajamos į rankas augtų sparčiau, nei auga vidutinės kainos. Tai turime padaryti tikrai išskirtinėmis sąlygomis.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone M. Dubnikovai, jūsų nuomone, ar buvo pakankamai gerai pasiruošta kainų kilimui? Dėl pasaulinės pandemijos, aišku, buvo prognozuojamas dujų kainų kilimas, elektros energijos kainų kilimas. Ar reikėjo tam ruoštis anksčiau ir ką buvo galima padaryti?

M. Dubnikovas: Ruoštis reikėjo prieš 10 metų – naudoti biokurą, atsinaujinančius energijos šaltinius ir panašiai. Tada problemos būtume neturėję. Dabar klausimas, ką mes darysime. Tai, kas dabar skamba – kainų fiksavimas ir perkėlimas į tolesnį laikotarpį, – yra tam tikras politinis sukčiavimas, nes pagalvokite patys, čia yra tas pats, kaip jums sakytų, kad automobilis yra brangus, bet mes leisime tau jį išsimokėti per 5 metus ir dėl to jis taps pigus. Dėl išlaidų – žmonės vienaip ar kitaip už tai sumokės, tik klausimas, ar sumokės tiesiogiai, ar per padidintus mokesčius. Kalbama apie didinamas pensijas, didinamas išmokas – mes patys ir sumokame. Rikia suprasti, kad ne politikai nusprendė didinti iš kažkur ištraukę pinigų, tiesiog didinami mokesčiai vidurinei klasei ir perskirstoma, sakykim, arba neturtingiems žmonėms, arba pensijas gaunantiems ir panašiai. Čia yra didžiausia problema.

Dabar norėtųsi, kad politikai ne finansine alchemija užsiimtų, o parodytų, ką mes darysime, kad po 10 metų nepatektume į panašią situaciją. Kada pagaliau atsisakysime dujų kaip kuro? Kada pereisime prie biomasės, prie žaliosios energetikos ir panašiai? Čia būtų tikrai tvarus, sakyčiau, politinis požiūris ir tai būtų daug vertingiau. Tai, kas vykta dabar, – tiesiog bandymas imituoti, kad esame galingi ir galime sureguliuoti pasaulio kainas. Tai neįmanoma, tai yra tiesiog bandymas paslėpti problemą, nuspirti ją į priekį. Ir dar norėjau paklausti: kas bus, jeigu, pavyzdžiui, perstūmus kainas penkerius metus į priekį dujų, šildymo ir elektros kainos toliau didės? Ateityje mes turėsime dar didesnę sniego gniūžtę, kurios problemą galbūt reikės spręsti kitai kadencijai. Čia yra ganėtinai keista situacija.

– Pone M. Majauskai, ką atsakysite ekonomistams?

M. Majauskas: Galingi tikrai mes nesame, bet turime pareigą sureguliuoti kainas ir manau, kad tą padarysime. O dėl ilgalaikių sprendimų – aš tikrai pritariu, kad reikalingos investicijos į energetinį efektyvumą. Daugiabučių renovacija juda, bet nepakankamai greitai. Tam bus skiriama papildomų Energetikos ministerijos išteklių. Investicijų į atsinaujinančiąją energetiką iš Ekonomikos atsigavimo fondo irgi bus skiriama. Ministerijos papildomai skaičiuoja apie 300 milijonų eurų atsinaujinančiajai energetikai. Tai yra ilgalaikės priemonės, nepaisant to, mes negalime palikti gyventojų likimo valiai. Šiandien turime imtis priemonių, kuriomis visų pirma apsaugotume pažeidžiamiausius, taip pat nepamirštume diskusijos dėl vidurinės klasės ir rastume sutarimą dėl to, kokios priemonės galėtų būti joms pritaikomos: ar užteks tik kainų išdėliojimo per 5 metus, ar galėtume imtis universalių priemonių, kurios sumažintų kainų augimą permanentiškai.

Mykolas Majauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Po pusės metų dujų kainos gali vėl kristi. Ar jūsų sugalvoti mechanizmai turėtų reaguoti į kainų kitimą, ar vis dėlto ne?

M. Majauskas: Tokiu atveju reikia labai atidžiai vertinti įvairiausius pridėtinės vertės mokesčio pasiūlymus, kuriais būtų išmokamos lengvatos ir liktų permanentiškai įstatymuose. Todėl aš labai rezervuotai žiūriu į mokesčių įstatymų pakeitimus, sprendžiant trumpalaikes problemas. O vienkartinės subsidijos galėtų duoti rezultatą. Tam, kaip minėjau, galima rasti resursų iš valstybės valdomų įmonių, tačiau reikalingas platus sutarimas ir Vyriausybės pritarimas. Jeigu Vyriausybė guls kryžiumi ir sakys, kad toks sprendimas nėra tikslingas, manau, tikrai nelaužytume iečių, nes politinis sutarimas tokiomis sudėtingomis sąlygomis yra labai svarbus.