Kinija krečia Europos kiaulienos rinką – supirkimo kaina tapo žemesnė už savikainą

Į krizę klimpsta kiaulių augintojai. Kinijai drastiškai sumažinus kiaulienos importą, didžiausi ūkiai Europoje patiria nuostolius. Dėl to Lietuvos kiaulių augintojams skerdienų kainos tapo žemesnės už savikainą – to sektoriuje dar nėra buvę. Ūkininkai sako, jei situacija nesikeis, lietuviška kiauliena parduotuvėse taps retenybe.

Statistikos duomenys rodo, kad dažniausiai lietuvio lėkštėje atsirandanti mėsa yra kiauliena. Per metus žmogui jos tenka beveik 50 kilogramų.

„Dabar būtent pirksiu šiek tiek kiaulienos, nes nusipirkau voveraičių ir pasidarysiu su bulvėm, su spirgučiais“, – pasakoja LRT TELEVIZIJOS kalbintas vyras.

„Man svarbiausia, kad būtų lietuviška. Viską darome: ir cepelinus, ir kotletus“, – nurodo praeivė.

Tačiau lietuviška kiauliena parduotuvėse gali tapti retenybe. Kinijai stipriai sumažinus kiaulienos importą, Europos rinkoje susiformavo kiaulienos perteklius. Tai sumažino kiaulių kainas Lietuvoje. Anot kiaulių augintojų asociacijos direktoriaus, tokios situacijos dar nėra buvę – supirkimo kainos yra žemesnės už savikainą.

Kiaulė/kiaulės/kiaulių maras / Phil Hearing/Unsplash nuotr.

„Šiuo momentu kiaulių kainos yra nuo 80 iki 90 centų už gyvo svorio kilogramą. Palyginimui, kopūstų kaina yra apie 90 centų. Kopūstams nereikia tvartų, nereikia daug įrangos, juos truputį paprasčiau auginti“, – aiškina asociacijos direktorius Algis Baravykas.

Kainų kritimą lėmė ir afrikinis kiaulių maras Lenkijoje. Kai kurie ūkiai jau esą svarsto nebesėklinti paršavedžių.

Rokiškio rajono „Žiobiškio komplekse“ auginama per šešis tūkstančius kiaulių. Ūkininkas sako per mėnesį patiriantis 20 tūkstančių eurų nuostolį, iš viso – jau per 80 tūkstančių.

„Auginame Lietuvai, bet į minusėlį auginame, mums visiems bankrotas gresia. Ne man vienam, čia visiems. Lietuviškos kiaulienos gali nebelikti, čia jau reikia ministerijos mastu galvoti, kad kažką daryti“, – svarsto „Žiobiškio komplekso“ vadovas Ričardas Valiulis.

Kinijos ir Europos Sąjungos vėliavos / AP nuotr.

Žemės ūkio viceministras sako, kad kol kas nėra sprendimų, kaip padėti kiaulių augintojams. Laukiama spalio pradžioje Briuselyje vyksiančio žemės ūkio ministrų susitikimo ir Europos Komisijos siūlymų.

„Geranoriškas prašymas, laisva rinka, kad kuo daugiau vartotume lietuviškos kiaulienos, kad paremtume savo gamintojus. Artimiausiu metu susitiksime su prekybos sektoriumi, irgi kalbėsime apie tai. O ateityje gamintojai turi galvoti apie tam tikrą išskirtinę lietuviškos kiaulienos kokybę“, – teigia viceministras Paulius Lukševičius.

Lietuvoje yra apie 70 komercinių ūkių, kurie išaugina apie 90 proc. visų šalyje išauginamų kiaulių.